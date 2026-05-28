Идейный руководитель реформ Александра II Дмитрий Николаевич Замятнин – министр юстиции Российской империи в 1862-1867 гг.

Сенатор, член Государственного совета, министр юстиции (1862-1867гг) Дмитрий Николаевич Замятнин происходил из дворян Нижегородской губернии. Родился он 31 января 1805г, обучался в Благородном пансионе, а с 1817г – в знаменитом "пушкинском" Царскосельском лицее, который закончил в 1823 году с серебряной медалью. На законотворческом поприще он стал преемником на посту министра юстиции знаменитого Виктора Панина, царившего в законотворческой сфере более четверти века.

Начинал Замятнин под крылом знаменитого реформатора Сперанского в составе комиссии по составлению законов, после закрытия которой при воцарении Николая I в 1825г переведён был в свежеучреждённую Собственную Е.И.В. канцелярию — с 1826 года служил в её 2-м отделении. Непосредственный участник подготовки 1-го издания опубликованного в 1832 году "Свода законов". Именно он разработал положение "О Департаменте духовных дел иностранных исповеданий Министерства внутренних дел", что для многоконфессиональной России было делом крайне важным.

После преобразования Комиссии в 1826 г. во 2-е Отделение Собственной Его Императорского Величества канцелярии Дмитрий Николаевич оставался в ней до конца 1840 г. За это время он приобрел репутацию способного, трудолюбивого и честного чиновника. Не было ни одной части разрабатывавшегося тогда обширного Свода законов, которая бы за 17-летнюю службу Замятнина не прошла через его руки.

С 1837г. – камергер, с декабря 1839г – действительный статский советник. С 1840г назначен герольдмейстером, где основательно поработал над искоренением господствовавших в Департаменте герольдии крупных злоупотреблений, особенно – по части взяточничества. Определяя Замятнина на эту должность, лично император предупредил его, что там дело придётся иметь с шайкой разбойников, что было недалеко от истины. Замятниным была проведена реформа делопроизводства, а кроме того – ревизия архива Герольдии. Итоги были налицо, недаром министр юстиции в 1842 и в 1845г докладывал императору, что при новом герольдмейстере не только улучшился состав Герольдии, но значительно уменьшился беспорядок и исчезли жалобы на медлительность движения дел.

В 1852 г. Дмитрия Николаевича назначают обер-прокурором 2-го Департамента Сената и сенатором. С мая 1858 г. он занял пост товарища (заместителя) министра юстиции, и во время отпуска министра Панина в 1859г даже временно управлял министерством. Наступала эпоха александровских реформ, и в октябре 1862 г. после отставки министра юстиции Панина Замятнин становится управляющим министерством, а с 1 января 1864 г. – министром юстиции и генерал-прокурором.

Важно отметить серьёзнейшее отношение Замятнина к подбору кадров. При том, что сословные приоритеты никто не отменял, и в состав чиновников судебного ведомства старались брать дворян (например, из 250 чиновников Московского судебного округа дворянами были 146), Замятнин ещё со времён подготовки Судебных уставов старался привлекать в судебное ведомство как можно больше специалистов с высшим юридическим образованием. К 1866г среди почти 1600 должностных лиц, назначение которых зависело от министра юстиции, более половины имели высшее, и ещё четверть – среднее юридическое образование.

27 марта 1866г Замятнину присвоен чин "действительного тайного советника" (соответствующий по "Табели о рангах" полному генералу и адмиралу – выше был только чин канцлера). Возглавляя Министерство юстиции, Дмитрий Николаевич явился одним из наиболее активных и последовательных деятелей судебной реформы Александра II. А в качестве генерал-прокурора контролировал расследование многих политических дел: в России вовсю поднимал голову революционный терроризм. И Замятнин лично поддерживал обвинение по делу покушавшегося на царя-Освободителя Дмитрия Каракозова, который был осуждён и повешен.

Освобождён от должности министра юстиции Дмитрий Николаевич был в 1867 году в связи с назначением членом Государственного Совета. В котором с 1881г он стал председателем департамента гражданских и духовных дел. Современники оценивали его дела и работу весьма высоко. Так выдающийся юрист Анатолий Кони писал о нём: "Дмитрию Николаевичу Замятнину выпало на долю участвовать в возникновении Судебных уставов, вводить судебную реформу в петербургском и московском округах и быть первым министром юстиции преобразованного судебного строя России. Он выполнил эту ответственную, трудную и высокую роль с прямодушным усердием, ставившим на первый план жизненные интересы правосудия и благо Родины".

Согласитесь, подобная высочайшая оценка из уст такого авторитетного юриста, как Кони, дорогого стоит…

Скончался Дмитрий Николаевич в 1881 году – как об этом писали "после обеда сел в кресло и уснул беспробудно". Похоронен был на Никольском кладбище Александро-Невской Лавры.