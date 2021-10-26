Художник Алексей Кившенко. Как крестьянский сын стал любимым живописцем Александра III В октябре 1895 года скончался русский художник Алексей Данилович Кившенко – мастер исторической и батальной живописи На чтение: 2 минуты

В октябре 1895 года скончался русский художник Алексей Данилович Кившенко – мастер исторической и батальной живописи

Самородок из Тульской губернии

Алексей Кившенко родился в селе Серебряные пруды Тульской губернии в 1851 году – за десять лет до отмены крепостного права в России. Его отец Даниил Васильевич служил семье графа Шереметьева. Несмотря на незнатное происхождение, крестьянин не только сам научился рисованию и игре на рояле, но и обучил этому сыновей. Алексей унаследовал отцовский талант к живописи. Уже в семилетнем возрасте он прекрасно рисовал природу и охотничьи сцены. В 1860 году Алексея Кившенко отправили на учебу в Петербургскую школу Общества поощрения художеств. Там будущий художник познакомился с творчеством Ивана Крамского, которое произвело на него неизгладимое впечатление.

Спустя семь лет Кившенко собрался было предпочесть живописи естественные науки и поступил в Технологический институт, однако не проучился там и двух лет. В 1870 году подающего надежды молодого человека зачислили в Академию художеств по классу исторической живописи. На столичную жизнь Алексей Кившенко зарабатывал чиновничьей службой в Адмиралтействе – выполнял обязанности писца с жалованьем 12 рублей в месяц. В Академии он завел знакомства, во многом определившие его будущий стиль. Дружил с Суриковым и Савицким, писал первые картины под пристальным вниманием Маковского. Учеба давалась легко: Кившенко был уверен, что по окончании Академии художеств его ждет золотая медаль и стажировка за рубежом.

Триумф со второй попытки

В 1877 году Алексей Кившенко действительно удостоился высшей награды за картину «Брак в Кане Галилейской», однако получил критическое замечание от своего кумира Ивана Николаевича Крамского. «Знают ли конкуренты на Большую золотую медаль и особенно господин Кившенко, удостоенный этой медали, что-либо из истории искусства? Где он поместил своих пирующих на браке: в проходе ли нынешнего гостиного двора или в обстановке, возможной исторически?», – требовательно вопрошал живописец. Картина Кившенко была признана не вполне оконченной. Для получения права на поездку за рубеж Алексей Данилович должен был представить на суд комиссии другую работу, а ее тему выбрать на свое усмотрение.

Кившенко решил на сей раз посвятить полотно истории России. Его новая картина получила название «Военный совет в Филях». При создании живописного произведения художник вдохновлялся не только реальными событиями Отечественной войны 1812 года, но и романом Л.Н. Толстого «Война и мир». По замыслу Алексея Кившенко, происходящее (так же, как и в книге) мы видим глазами крестьянской девочки Малаши, живущей в избе с родителями. На картине Малаша тоже присутствует: лежит на печи (в левом верхнем углу) и внимательно наблюдает за теми, в чьих руках находится судьба страны.

«Военный совет в Филях» произвел настоящий фурор: коллеги высоко оценили работу Кившенко, а современники мигом раскупили репродукции картины. Алексей Данилович стал известен не только на родине, но и за ее пределами. На выставке 1886 года в Берлине посетители разве что не рукоплескали русскому живописцу за его шедевр. «Военный совет в Филях» поныне считается одной из самых удачных картин Кившенко, сюжет которой пронизан тонким психологизмом. Внимательный зритель, рассматривая полотно, заметит напряжение, царящее между героями – решается ни много ни мало участь Москвы. Сегодня оригинал произведения хранится в Третьяковской галерее, а в фондах музея-заповедника «Бородинское поле» находится его копия, созданная в начале XX века неизвестным автором.

Страстный путешественник и любимец императорской семьи

В 1880 году Алексей Кившенко отправился в европейское путешествие. Четыре года он провел во Франции и Германии, занимаясь созданием новых картин. Полотно «Псарный двор» по возвращении на родину принесло ему звание академика. Но все же излюбленными темами Кившенко были ключевые сюжеты из истории нашей страны – художник пишет целую серию произведений «История России в картинах для школы и дома». Среди них: эпизоды, связанные со славными военными победами («Полтавская битва», «Чесменское сражение», «Вступление русской армии в Париж»), становлением государственности («Призвание варягов», «Вывоз вечевого колокола из Новгорода», «Избрание Михаила Романова на царство»), вехами духовной и культурной жизни («Крещение Руси», «Ломоносов и Екатерина II»).

Главным заказчиком полотен Алексея Кившенко стал император Александр III, по достоинству оценивший талант живописца. В 1884 году царь предлагает художнику поехать в Закавказский край и собрать материал для картин о русско-турецкой войне 1877-1878 гг. Поручение государя было исполнено: Алексей Данилович посещает Болгарию и важные места былых сражений – Шипку, Плевну, Горный Дубняк и другие.

Самое сложное путешествие Алексея Кившенко состоялось в начале 1890-х годов. Вместе с археологической экспедицией Никодима Кондакова он отправляется в Палестину и Сирию, получив заказ от журналиста и книгоиздателя А.А. Суровина. Тот готовит к печати обширный путеводитель по святым местам и просит Кившенко об услуге подготовить подробные иллюстрации. За время путешествия Алексей Данилович создает около сотни зарисовок и этюдов, посвященных архитектуре, природе Ближнего Востока, быту и традициям местных жителей. Пишет он и портреты церковных служителей – архимандрита Антонина и патриарха Герасима. Половина блестящих работ Кившенко вошла в подарочное издание Палестинского альбома. К сожалению, сам Алексей Данилович не увидел книги, подготовленной Сувориным, – труд вышел спустя три года после смерти художника. Последние годы жизни Алексей Кившенко посвятил преподавательской деятельности. В своей альма-матер он руководил классом батальной живописи, передавая бесценные навыки новому поколению художников.

Обложка: А.Д. Кившенко «Избрание Михаила Романова на царство». Источник: https://ru.wikipedia.org/