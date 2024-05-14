Гражданская война не из-за рабов. К годовщине погрома в Лоуренсе Гражданская война не из-за рабов. К годовщине погрома в Лоуренсе На чтение: 3 минуты

21 мая 1856 года в Лоуренсе (Канзас) произошло столкновение сторонников и противников рабства.

Мы много и часто пишем о гражданской войне в России – одном из определяющих событий нашей истории. Её характер нередко определяет отношение к гражданским войнам в целом – как к конфликтам идеологий, противостоянию по поводу вопросов гуманистического характера. Нередко именно так трактуется и гражданская война в США (1861-1865), начавшаяся «потому что Север боролся за отмену рабства, а Юг – за его сохранение». Сегодня, когда мы справляем 160-ю годовщину столкновений в Лоуренсе, предваривших начало гражданской войны, стоит поговорить о том, как красивые мифы заслоняют суровую реальность, но не отменяют её.

С чего всё начиналось

Это один из тех случаев, когда есть дата начала войны, но дату начала вооружённого конфликта установить непросто. Вероятно, он начал складываться уже в начале XIX века, поскольку именно тогда между Севером и Югом обозначились противоречия, неразрешимые путём переговоров и голосований. Поэтому их решили попросту заморозить в так называемом Миссурийском компромиссе (1820).

Суть соглашения: а) рабство запрещалось на территориях, не организованных в штаты (на карте – Missouri territory); б) Штат Миссури (не путать с Missouri territory) был принят в США как рабовладельческий; в) в дальнейшим штаты должны были приниматься в США только парами (свободный и рабовладельческий).

В таком виде ситуация продержалась до принятия закона Канзас-Небраска (1854). В нарушение компромисса было решено, что жители новых штатов путём голосования определят отношение к рабству. Принятие закона привело к серии столкновений, известных как «Гражданская война в Канзасе 1854-1858 годов».

Во время одного из них сторонники рабства (вообще и в Канзасе в частности) напали на город Лоуренс, где проживали преимущественно их противники. Там они сожгли гостиницу, разграбили несколько домов и лавок учинили погром в редакциях газет. Нападение стало предметом обсуждения в Конгрессе – драка случилась и там. В ответ аболиционисты убили пятерых своих противников. Для успокоения ситуации федеральное правительство ввело войска. Успокоение заняло два месяца, в стычках погибло ещё 50 человек. В общем, в таком духе политическая борьба и протекала до голосования по конституции Канзаса (1859), которая запретила рабство в штате. Через год о выходе из состава США объявила Южная Каролина, позже её примеру последовали ещё 12 штатов, образовавших в начале 1861 года Конфедеративные штаты Америки. В апреле Север и Юг уже вели боевые действия.

Причины, по которым Юг не смог победить в войне, изложены Реттом Батлером, персонажем романа «Унесённые ветром»:

– Задумывался ли кто-нибудь из вас, джентльмены, над тем, что к югу от железнодорожной линии Мейкон – Диксон нет ни одного оружейного завода? Или над тем, как вообще мало литейных заводов на Юге? Так же, как и ткацких фабрик, и шерстопрядильных, и кожевенных предприятий? Задумывались вы над тем, что у нас нет ни одного военного корабля и что флот янки может заблокировать наши гавани за одну неделю, после чего мы не сможем продать за океан ни единого тюка хлопка?.. Вся беда у нас, южан, в том, что мы мало разъезжаем по свету или мало наблюдений выносим из наших путешествий... Что до меня, то я родился в Чарльстоне, но последние несколько лет провел на Севере. И я видел многое, чего никто из вас не видел. Я видел тысячи иммигрантов, готовых за кусок хлеба и несколько долларов сражаться на стороне янки, я видел заводы, фабрики, верфи, рудники и угольные копи – всё то, чего у нас нет. А у нас есть только хлопок, рабы и спесь. Это не мы их, а они нас разобьют в один месяц.

Здесь неточна лишь оценка длительность боевых действий, однако совершенно справедливо отсутствует упоминания рабства как причины войны или причина поражения.

Трудный вопрос

Вовсе не гражданская война поставила вопрос отмены рабства в Северной Америке: он существовал задолго до её начала. Считать южан жестокими работорговцами, а северян – убеждёнными сторонниками освобождения рабов было бы неправильно.

Следует отметить также, что движение за отмену рабства было весьма разнородным. Так, ещё в 1816 году в США возникло Американское колонизационное общество, занимавшееся выкупом рабов, которых затем отправляли в Африку – в сегодняшнюю Либерию, как раз ими и основанную. При этом члены этого общества вовсе не отстаивали прогрессивные и гуманные идеалы. Напротив, они были махровыми расистами, считавшими, что двум расам вместе не ужиться.

Кроме того, в семи северных штатах рабство отменили с 1777 по 1804 годы. Однако перед этим большинство рабов попросту вывели на Юг и продали тамошним рабовладельцам.

Противостояние двух Америк

Но это частности. В целом же сторонники и противники рабства противостояли друг другу в вопросах как текущей политики, так и развития государства

1. Северяне выступали за заградительные пошлины, которые бы защитили молодую промышленность США от дешёвого импорта (в первую очередь британского). Сырьевой Юг справедливо опасался, что ответным шагом станет введение пошлин в отношении американского экспорта, в в первую очередь против их собственных товаров;

2. Промышленность Севера постоянно нуждалась в рабочей силе и была готова платить независимо от цвета кожи. Однако рабский труд имеет известные пределы эффективности – дальше табачных, рисовых и хлопковых полей Юга она не распространяется. Поэтому в северных штатах не слишком спешили выдавать беглых рабов их хозяевам.

3. Отсутствие единой согласованной политики в отношении рабства не способствовало единству страны. Америк было как бы две.

4. Самое главное, что и стало причиной заключения Миссурийского компромисса, а затем его нарушения: распространение рабства на территориях, которые становились новыми штатами, могло изменить политический баланс и привести к политическому доминированию Юга.

И, конечно же, нельзя не вспомнить центральную фигуру – президента Линкольна, с именем которого и связан отказ США от рабства (1863): «Моя главнейшая задача в этой борьбе – спасти Союз [США], а не спасти или уничтожить рабство».

Однако в процессе выяснилось, что отмена рабства на федеральном уровне может стать хорошим тактическим ходом. Важный нюанс, о котором часто забывают: Линкольн освободил не всех американских рабов, а только в 13 штатах Конфедерации: северяне ждали массового восстания в тылу у южан, которого, впрочем, не произошло. Но свою роль решение выполнило. Страны Европы стали менее активно оказывать помощь конфедератам: помогать работорговцам на фоне социалистического террора в Европе было политически невыгодно и даже рискованно.

Таким образом, никаких высоких идей, всё предельно прагматично и рационально.

По итогам войны победил не взгляд северян на рабство, а взгляд северян на государство.

***

Отличие двух гражданских войн (в США и в России) состоит в том, что именно проблема (экономического) освобождения – рабочих и крестьян – изначально ставилась большевиками. И лишь когда оказалось, что это грозит России расколом, она параллельно переросла в новое собирание российских земель.

А вот то, что роднит не только российскую и американскую гражданские войны, но и любые таких войны вообще (при отсутствии внешнего вмешательства, конечно): побеждает в них тот, кто имеет или выступает за более эффективную модель государства. Гуманистические идеалы такую победу лишь украсят.

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