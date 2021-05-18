Города Российской империи Известно, что главным городом Российской империи была ее столица, основанная Петром I, – Санкт-Петербург. Столицей этот город оставался с 1712 по 1918 год, когда революционные события и Гражданская война в России привели к переносу столицы обратно в Москву. Помимо главного города, в Российской империи существовали города, которые впоследствии сменили названия, статус или исчезли. Главный город Российской империи В настоящее время исторический центр Санкт-Петербурга и связанные с ним комплексы памятников входят в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Основание города произошло с закладкой Петропавловской крепости по указу Петра I в устье реки Невы весной 1703 года. В следующем году была основана крепость... На чтение: 3 минуты

Известно, что главным городом Российской империи была ее столица, основанная Петром I , – Санкт-Петербург. Столицей этот город оставался с 1712 по 1918 год, когда революционные события и Гражданская война в России привели к переносу столицы обратно в Москву. Помимо главного города, в Российской империи существовали города, которые впоследствии сменили названия, статус или исчезли.

Главный город Российской империи

В настоящее время исторический центр Санкт-Петербурга и связанные с ним комплексы памятников входят в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Основание города произошло с закладкой Петропавловской крепости по указу Петра I в устье реки Невы весной 1703 года. В следующем году была основана крепость Кронштадт. А в 1712 году Петербург приобрел статус столицы российского государства. Отныне все лица, находящиеся на службе у царского двора, должны были селиться именно в Петербурге. Название новая столица России получила в честь апостола Петра, небесного покровителя Петра Великого.

На территории, где расположен Петербург, люди жили издавна. Около 12 тысяч лет назад вслед за отступившим в результате последнего таяния ледником на эти места пришли те, кого можно считать предками современных угро-финских народов. Около VIII–IX веков у берегов Невы появились восточные славяне, а в начале IX века данные территории стали частью Древнерусского государства – и конкретно Новгорода Великого. Земли на правом берегу Невы именовались Карельскими, по левому берегу располагалась Ижорская земля. А в VIII–XIII веках Нева являлась частью водного пути «Из варяг в греки». После поражения России в 1617 году в войне со Швецией земли вокруг Невы отошли победителю. Лишь события и итоги Северной войны 1700–1721 годов позволили России присоединить долину Невы.

В петровские времена в Петербурге были построены Гостиный двор, Троицкая церковь, разнообразные служебные здания, а также располагались ремесленные слободы и воинские части. Первое промышленное предприятие города – Адмиралтейская верфь – было открыто в 1705 году. Там же, на левом берегу Невы, впоследствии были возведены Зимний и Летний дворцы Петра I с Летним садом. В 1724 году в новую столицу из Москвы перевели Монетный двор, в следующем году основали Петербургскую академию наук, а с 1728 года свет увидела первая русская регулярная общественно-политическая газета «Санкт-Петербургские ведомости».

В результате пожаров и наводнений, которые пережил Петербург к середине XVIII столетия, многие здания петровской городской застройки обветшали или погибли. Поэтому в 1737 году началась перестройка города. В 1756-м был основан первый в стране государственный театр, будущий Александринский. Уже в конце XVIII века Петербург по численности населения (~220 тысяч человек) обогнал Москву. 1811 год был отмечен основанием Царскосельского лицея, где учились будущие декабристы, осуществившие неудачную попытку государственного переворота в 1825 году, а также А. С. Пушкин и другие поэты. Адмиралтейские заводы в 1800 году запустили первую паровую машину, и спустя 15 лет на воду сошел первый русский пароход «Елизавета». В ноябре 1824-го столица Российской империи пережила самое разрушительное наводнение в своей истории. В 1830-х годах Петербург стал важным промышленным и финансовым центром страны и продолжил развиваться в этом направлении. Достаточно вспомнить знаменитый Путиловский завод , работники которого играли важнейшую роль в революционных событиях 1905–1907 и 1917 годов.

Как и положено столице, Петербург являлся центром политической и научной жизни государства. С 1839 года начала действовать Пулковская обсерватория, с 1845-го – Русское географическое общество. В начале XX века Петербург давал 12 % всей промышленной продукции в стране.

Первая мировая война вызвала всплеск антигерманских настроений в России. На этой волне Николай II приказал переименовать столицу в Петроград – на русский манер. После Октябрьского переворота 1917 года и создания РСФСР Петроград сохранял свой столичный статус, но после переезда большевистского правительства в Москву этот статус вернулся к последней (март 1918 года). В 1924 году, после смерти Ленина, ЦК ВКП(б) принял решение переименовать Петроград в Ленинград . Первоначальное название вернулось к Северной столице только в 1991 году.

Бывшие города Российской империи

После того как Российская империя прекратила свое существование, те города, которые были основаны или отстроены русскими, активно переименовывались новыми властями. Начнем с современной России и перечислим некоторые наиболее крупные или важные из таковых. Екатеринодар стал Краснодаром, Святой Крест – Будённовском, Царёвококшайск – Йошкар-Олой, Вятка – Кировом, Калата – Кировградом (не путать с Киров о градом – бывшим малороссийским Елисаветградом), Ямбург – Кингисеппом, Белоцарск – Кызылом, Петровск-Порт – Махачкалой, Симбирск – Ульяновском, Верхнеудинск – Улан-Удэ, Романов-Борисоглебск превратился в Тутаев, Ставрополь-Волжский – в Тольятти, Сурож – в Судак, Усть-Сысольск – в Сыктывкар, Сердоболь – в Сортавалу, Обдорск стал Салехардом, а Ново-Николаевск – Новосибирском, Иваново-Вознесенск был переименован в Иваново, Заславль – в Изяслав.

Польские города Перемышль и Холм получили названия Пшемысль и Хелм соответственно.

Эстонские Пернов и Ревель (Колывань) превратились в города Пярну и Таллин. А Юрьев и Ругодив стали Тарту и Нарвой.

Литовские Вильно и Ковно получили названия Вильнюс и Каунас.

Латышский город Либава стал Лиепая, Двинск – Даугавпилс, Люцин – Лудза.

Украинский город Юзовка стал именоваться Донецком, Екатеринослав – Днепропетровском (с 2016 года - Днепр), а Елисаветград – Кировоградом (с 2016 года – Кропивницкий).

В Казахстане Актюбинск получил название Актобе, Гурьев – Атырау, Кокчетав – Кокшетау, Николаевск – Костанай, Верный стал именоваться Алма-Атой, Акмолинск – Астаной, а Весёлый – Житикарой.

Помимо тех городов, которые были переименованы, в современной России существуют населенные пункты, утратившие статус города или исчезнувшие в результате присоединения к другим городам или по иным причинам.

Так, города бывшей Санкт-Петербургской губернии – Кронштадт, Ораниенбаум (Ломоносов), Павловск, Петергоф, Царское Село (Пушкин) – вошли в состав Петербурга.

Города бывшей Архангельской губернии – Пинега и Холмогоры – приобрели статусы поселка и села.

В бывшей Астраханской губернии города Енотаевск, Царёв, Красный Яр и Чёрный Яр стали селами.

Города бывшей Виленской губернии – Друя и Радошковичи, а также город бывшей Витебской губернии – Сураж – стали селом и городскими поселками в Белоруссии соответственно.

В бывшей Вологодской губернии города Красноборск и Яренск стали селами, а Лальск приобрел статус поселка городского типа.

Города бывшей Воронежской губернии – Землянск, Коротояк и Нижнедевицк – стали селами.

Города бывшей Гродненской губернии – Корыцин, Кузница, Мельник, Нарев, Новый Двор и Янов – стали деревнями в Польше, а Одельск – деревней в Белоруссии.

Город Нахичевань-на-Дону, входивший в состав Области Войска Донского, вошел в состав Ростова-на-Дону.

Город Славяносербск бывшей Екатеринославской губернии стал поселком городского типа на Украине.

Свияжск, город бывшей Казанской губернии, приобрел статус села.

В бывшей Калужской губернии города Перемышль и Серпейск стали селами, а Воротынск приобрел статус поселка.

Города бывшей Костромской губернии – Кадый, Лух и Судиславль – приобрели статус поселка городского типа, а город Унжа стал селом.

Города бывшей Курской губернии – Богатый и Хотмыжск – стали селами, Тим приобрел статус поселка городского типа, а Мирополье – села на Украине.

Город Шлок бывшей Лифляндской губернии вошел в состав Юрмалы (Литва).

Города бывшей Нижегородской губернии – Ардатов и Васильсурск – стали поселками городского типа, Макарьев и Починки – селами.

Города бывшей Новгородской губернии – Демянск и Крестцы – приобрели статус поселка городского типа.

Города бывшей Пензенской губернии – Верхний Ломов, Керенск, Наровчат, Троицк и Шишкеев – стали селами, а Мокшан – поселком городского типа.

Город бывшей Полтавской губернии – Глинск – стал селом на Украине.

Бывший город Балаклава Таврической губернии вошел в состав Украины, а город Перекоп был уничтожен в ходе Гражданской войны в России.

Бывший город Корчева Тверской губернии был затоплен водами Иваньковского водохранилища.

Бывший город Ярославской губернии – Молога – был затоплен водами Рыбинского водохранилища .

Город Илимск, располагавшийся на территории Иркутской губернии, был затоплен водами Усть-Илимского водохранилища.

Бывшие города Уральской области – Илецк и Калмыков – стали селами.