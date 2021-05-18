Глобальная информационная война против России Воронова Ольга Ефимовна, Трушин Александр Сергеевич. Глобальная информационная война против Рос- сии / Воронова Ольга Ефимовна, Трушин Александр Сергеевич. Монография. — Москва : Яуза-каталог, 2019. — 320 с. Против России ведется глобальная информационная война. Сознанием россиян пытаются манипулировать через СМИ и социальные сети в интернете. Цель — морально разоружить Россию, разрушить устойчивость её государственной систе>мы. Главные удары наносятся по культуре, как основе национальной безопасности нашей страны, и исторической памяти нашего народа. В книге рассказывается о методах и особенностях информационных войн: о том, как с их помощью Запад решает задачи по дискредитации российской истории и её героев; создает враждебную идеологическую атмосферу... На чтение: 1 минута

Воронова Ольга Ефимовна, Трушин Александр Сергеевич.

Глобальная информационная война против Рос- сии / Воронова Ольга Ефимовна, Трушин Александр Сергеевич. Монография. — Москва : Яуза-каталог, 2019. — 320 с.

Против России ведется глобальная информационная война. Сознанием россиян пытаются манипулировать через СМИ и социальные сети в интернете. Цель — морально разоружить Россию, разрушить устойчивость её государственной систе>мы. Главные удары наносятся по культуре, как основе национальной безопасности нашей страны, и исторической памяти нашего народа.

В книге рассказывается о методах и особенностях информационных войн: о том, как с их помощью Запад решает задачи по дискредитации российской истории и её героев; создает враждебную идеологическую атмосферу вокруг нашей страны и пытается лишить нас гордости за Победу в Великой Отечественной войне.

Задача ответственных отечественных политиков, культурных, научных и общественных деятелей состоит в том, чтобы противостоять разрушительному влиянию чуждой идеологии, беречь наши вековые культурные традиции, которые являются фундаментом политического и экономического развития России.

Книга издана при поддержке Российского военно-исторического общества.

Предисловие

Введение

Содержание