Главная ёлка страны. История детского праздника в сердце столицы
В 1935 году в советской газете «Правда» вышла статья под названием «Давайте организуем к новому году детям хорошую елку!» Ее автором был партийный деятель Павел Постышев, которого впоследствии назовут человеком, вернувшим народу главный новогодний символ. Через год после публикации в Московском Доме Союзов состоялся праздник для ребят-отличников. Он стал первой «кремлевской елкой» в истории нашей страны
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В 1935 году в советской газете «Правда» вышла статья под названием «Давайте организуем к новому году детям хорошую елку!» Ее автором был партийный деятель Павел Постышев, которого впоследствии назовут человеком, вернувшим народу главный новогодний символ. Через год после публикации в Московском Доме Союзов состоялся праздник для ребят-отличников. Он стал первой «кремлевской елкой» в истории нашей страны.
Старый новый праздник
Идею о «возрождении» новогодней елки Постышев вынашивал долго. С лета 1935 года он размышлял, как лучше подать ее высшему руководству, подбирал слова и задумчиво бормотал: «Что-то мы все-таки недодумали…». На зимний пленум ЦК ВКП(б) он ехал с тяжелым сердцем – дома воспалением легких болел сын Леонид. Получив в Москве «добро» на празднование Нового года, Павел Постышев поспешил к сыну и поставил на тумбочку возле его кровати маленькую елочку. Вскоре ребенок пошел на поправку, и в семье родилась легенда о том, как Леонида Павловича Постышева вылечили не врачи, а самая обыкновенная елка. Тем временем секретариат ВЦСПС выдал постановление: «Поскольку празднование Нового года стало и есть всенародный праздник и празднуется трудящимися, этот праздник нужно узаконить». Дореволюционная традиция вернулась в несколько измененном виде: теперь главным зимним праздником был Новый год, а не Рождество, и нарядную елку ставили к 31 декабря. Вместо Вифлеемской звезды макушку праздничного дерева венчал символ советской власти – красная пятиконечная звезда.
Первые «кремлевские елки» 1930-х годов отражали историю советского государства. Дети примеряли костюмы красногвардейцев и ударников труда, пели песни о достижениях папанинцев, покоривших Арктику, и про отважных летчиков-рекордсменов. «Гвоздь программы» – ритуал зажжения елочных гирлянд, и новогоднее дерево под дружный детский призыв «Елочка, гори!» зажигали после игрушечного залпа крейсера «Аврора». Подобные представления проводились даже в тяжелое военное время. С особенным размахом праздновали в Доме Союзов новый, 1945 год в ожидании скорой Победы. На главной лестнице ребят встречал музыкальный оркестр, а в фойе можно было покататься на карусели и «чертовом колесе». На протяжении нескольких лет сценарии для «кремлевской елки» писали Лев Кассиль и Сергей Михалков. Кстати, именно они в начале 1950-х годов придумали новый персонаж – Снегурочку.
От Дома Союзов – до Дворца Съездов
«Кремлевская елка» проводилась в Доме Союзов до 1954 года. Затем праздник перенесли в Георгиевский зал Большого Кремлевского дворца. Организацией мероприятия занималась специальная комиссия, утверждавшая его программу, порядок размещения в зале родителей, количество подарков и прочие насущные вопросы. Вот из чего обычно состоял подарок с «кремлевской елки»: шоколадное суфле, коробка конфет, вафли, апельсины, мандарины, яблоки и две большие конфеты – «Юбилейная» и «Мишка». Стоимость такого набора составляла двенадцать рублей. После того как празднество в Георгиевском зале завершилось, ребятам показали Успенский и Благовещенский соборы, а также Оружейную палату. Кремль на тот момент еще оставался закрытым для свободного посещения: экскурсии по его территории будут разрешены лишь с июля 1955 года. Очерк о «кремлевской елке» в газете «Правда» написал Константин Паустовский.
В годы «оттепели» праздник проводился не только для младших школьников, но и для взрослых гостей. На тематические представления приглашали студентов, курсантов, передовиков производства и комсомольских работников. К середине 1960-х годов эта традиция изжила себя, и «кремлевская елка» стала праздником для самых маленьких. Мероприятие проводили во Дворце Съездов, а его формат с подчеркнуто торжественного сменился на сказочный. В 1964 году сценарий елки разрабатывали будущие создатели мультфильмов «Ну, погоди!» и «Крокодил Гена» Александр Курляндский и Эдуард Успенский. Они предложили юным гостям отправиться в волшебное путешествие вместе с Дедом Морозом, Снегурочкой и другими узнаваемыми персонажами. Каждый год сценарий праздника тщательно продумывали и держали в строжайшем секрете. Театральные режиссеры и сценаристы с удовольствием подавали свежие идеи для очередного представления, а в «кремлевских елках» были задействованы известные советские актеры. Роль Деда Мороза, например, в разные годы исполняли Александр Хвыля («Морозко») и Роман Филиппов («Бриллиантовая рука», «Джентльмены удачи»), а Снегурочкой была Ирина Муравьева («Карнавал», «Самая обаятельная и привлекательная»).
Каждый год билеты на «кремлевскую елку» вручались лучшим ученикам со всего Советского Союза. Рисунки на билетах соответствовали тому или иному событию – например, в год проведения Всемирного фестиваля молодежи и студентов на пригласительном изобразили мальчика, держащего на руке голубя мира. Представление устраивалось для тысяч школьников. Кремлевский Дворец Съездов был набит до отказа: редкий ребенок отказывался от приглашения и подарка. Родители на мероприятии не присутствовали и ждали своих детей на Соборной площади. Чтобы никто не потерялся, ребят выстраивали в круг, из которого их потом и забирали. Эта необычная система породила массу слухов и «страшилок». Впечатлительные дети с упоением пересказывали друг другу выдуманные истории о том, что после «кремлевской елки» кого-то так и не забрали домой. Тем не менее на главное новогоднее мероприятие страны мечтал попасть едва ли не каждый школьник. «Кремлевские елки» в разных форматах проводятся уже без малого 90 лет и по-прежнему остаются популярными среди детей и родителей.
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