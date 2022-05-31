Глава III Великая Отечественная война § 26 За линией фронта На чтение: 5 минут

1. Нацистский оккупационный режим.

Нацистами был разработан генеральный план «Ост», который предусматривал онемечить Балтийские страны, решить польский, украинский, а также чешский вопросы таким образом, чтобы создать условия для заселения этих территорий немцами. Для установления немецкого господства требовалось добиваться полного уничтожения русских. или их существенного ослабления, чтобы разгромить русских как народ, разобщить их. На оккупированной (слово оккупация происходит от лат. occupatio — захват, занятие) территории СССР (как и по всей Европе) нацисты проводили этнические чистки, направленные, прежде всего, против евреев. В регионах с многочисленным еврейским населением нацисты создавали гетто (особые районы города, отделённые от других кварталов). В гетто для последующего истребления сгоняли всех живущих в городе евреев. Символом планомерного уничтожения еврейского населения (Холокост — от греческого слова всесожжение) стал Бабий Яр в Киеве, где в сентябре 1941 г. и в последующие месяцы было расстреляно свыше 100 тыс. человек. (Жертвы среди еврейского населения могли быть значительно больше, если бы многие люди, часто с риском для жизни, не оказывали им помощь. После войны некоторые из них получили от государства Израиль почётное звание праведников народов мира. В России этого звания были удостоены 204 человека.) Процесс уничтожения людей нацисты поставили на поток. Мир навсегда запомнил названия концлагерей, превратившихся в настоящие фабрики смерти: Освенцим, Дахау, Бухенвальд, Майданек, Саласпилс, Треблинка, Маутхаузен. В этих лагерях заключённых морили голодом, подвергали планомерному истреблению, ставили над людьми бесчеловечные медицинские эксперименты. В результате политики геноцида в отношении населения СССР погибло около 14 млн мирных граждан. Около 5 млн человек из оккупированных районов СССР были угнаны на работы в Германию.

2. Партизанское движение и антифашистское подполье.

Уже 3 июля 1941 г. Сталин в своей речи призвал к развёртыванию в тылу врага партизанского движения. В начале войны партизаны действовали на свой страх и риск, опираясь лишь на поддержку местного населения. В дальнейшем, когда они стали получать помощь с Большой земли, партизанское движение сделалось массовым всенародным явлением. Уже зимой 1941/42 гг. партизанские отряды, взаимодействуя с регулярными частями Красной Армии, наносили противнику чувствительные удары. Во время контрнаступления под Москвой партизаны дезорганизовали снабжение группы армий Центр, разрушая в её тылу участки железных дорог, мосты, устраивая завалы и засады на дорогах. Навеки останется в народной памяти подвиг З. А. Космодемь янской, мужественно принявшей смерть от рук фа шистских палачей в подмосковной деревне Петрищево. Личность в истории. Зоя Анатольевна Космодемьянская (1923— 1941), направленная для диверсий во вражеский тыл, была схвачена немецкими солдатами. Её жестоко истязали, но она так и не выдала своих боевых товарищей. Перед казнью она крикнула нацистам, собравшимся у виселицы: «Сколько нас ни вешайте, всех не перевешаете, нас 170 миллионов. Но за меня вам наши товарищи отомстят!» О подвиге Зои Космодемьянской в январе 1942 г. написала газета «Правда». Посмертно ей было присвоено звание Героя Советского Союза. 30 мая 1942 г. Государственным комитетом обороны был создан Центральный штаб партизанского движения во главе с первым секретарём ЦК КП(б) Белоруссии П. К. Пономаренко. Такие же штабы создавались при военных советах фронтов. Благодаря этому улучшилось обеспечение партизанских отрядов средствами связи, боеприпасами, взрывчаткой, повысилась эффективность их действий. С лета 1942 г. для борьбы с партизанами германское командование использовало до 10% дивизий, находившихся на советско-германском фронте. Несмотря на потери, численность партизан постоянно росла. В тылу врага в 1941—1944 гг. действовали 6200 партизанских отрядов и соединений, в которых насчитывалось порядка 1 млн человек. 3 августа — 15 сентября 1943 г. партизаны осуществили важную операцию Рельсовая война, которая явилась составной частью битвы под Курском. Центральный штаб партизанского движения привлёк к участию в этой операции около 100 тыс. человек, было взорвано 215 тыс. рельсов. Только в Белоруссии партизаны пустили под откос 836 эшелонов и три бронепоезда. Некоторые железнодорожные магистрали были надолго выведены из строя, что создало серьёзные препятствия для передвижения немецких войск. В рядах народных мстителей воевали не только взрослые, но и дети. Они помогали подпольщикам, были связными в отрядах, ходили в разведку. Многие из них были награждены орденами и медалями, а пятеро юных патриотов — Лёня Голиков, Марат Казей, Валя Котик, Зина Портнова, Александр Чекалин — за подвиги были удостоены звания Героя Советского Союза (все посмертно). В тылу врага создавались целые партизанские края. Первый из них возник в октябре 1942 г. в Ленинградской области. На его территории находилось 400 деревень. Затем партизанские края возникли в Калининской, Смоленской, Орловской областях, в Белоруссии, на севере Украины, в Крыму и в некоторых других оккупированных врагом регионах. Летом 1943 г. партизаны стали полными хозяевами шестой части всей оккупированной территории. Здесь жили по советским законам около 4 млн граждан, работали органы советской власти. Партизаны препятствовали угону советских людей на работы в Германию. В конце 1943 г. — начале 1944 г. до 40% принудительно вывозимых оккупантами граждан освобождалось партизанами и наступавшей Красной Армией. Во вражеском тылу действовало антифашистское подполье. Подпольщики распространяли среди населения полученные с Большой земли газеты и листовки или издавали их своими силами. В них содержалась информация о положении на фронте и в советском тылу, разоблачался нацистский оккупационный режим и его пропаганда. Важной задачей подполья было обеспечение партизан разведывательной информацией, снабжение их медикаментами, оружием, боеприпасами. В историю войны навсегда вписан подвиг членов .Молодой гвардии. — подпольной комсомольской организации в оккупированном Краснодоне (О. В. Кошевой, У. М. Громова, И. В. Туркенич, Л. Г. Шевцова, С. Г. Тюленин и др. — всего более ста человек). Они расклеивали листовки, убивали полицаев, совершали дерзкие диверсии против немецких войск. В начале 1943 г. германским властям удалось выследить молодогвардейцев и зверски расправиться со многими из них. В сентябре 1943 г. подпольщики казнили гауляйтера Белоруссии В. Кубе, виновного в гибели тысяч советских граждан. С помощью подполья легендарный разведчик Н. И. Кузнецов ликвидировал заместителя рейхскомиссара Украины Г. Кнута и других немецких военных преступников. Важное место в деятельности подпольщиков занимала организация саботажа и диверсий на промышленных предприятиях. Из-за этого германское руководство так и не смогло использовать многие советские фабрики и заводы для обеспечения своих военно-экономических нужд. Народная борьба в тылу немецких войск имела большое военное, политическое и экономическое значение. За героизм и мужество более 184 тыс. партизан и подпольщиков были награждены орденами и медалями, 249 из них присвоено звание Героя Советского Союза, а руководители партизанского движения С. А. Ков пак и А. Ф. Фёдоров были удостоены этого высокого звания дважды.

3. Трагедия плена.

Уже в первые месяцы войны сотни тысяч военнослужащих Красной Армии оказались в немецком плену. Многие солдаты и офицеры были захвачены врагом, будучи тяжело раненными и контуженными. Всего за годы войны через немецкие лагеря для военнопленных прошло порядка 4,6 млн советских людей. Из этого числа погибли в плену до 2,7 млн, что составляет около 60% общего числа пленных. Гитлеровское руководство проводило целенаправленную политику по уничтожению военнопленных. Ещё на этапе конвоирования немецкие охранники убивали раненых и выбившихся из сил. У тех, кто добирался до стационарных лагерей, шансов выжить также было мало. Как правило, лагерем называлась открытая площадка, огороженная колючей проволокой и находящаяся под прицелом пулемётов. Пленным полагалось 200 г хлеба, 13 г мяса, 15 г жиров в день. Но даже эта мизерная норма практически не выдавалась. Людей обрекали на голодную смерть. Уже к началу 1942 г. в лагерях погибло около половины заключённых. Основной причиной смертности стали голод и эпидемии. Захватчики эксплуатировали труд пленных. С 1942 г. в связи с нехваткой рабочей силы Германия активизировала привлечение к различным работам заключённых. Советские военнопленные направлялись на самые тяжёлые участки. Рабочий день продолжался 11—12 часов. За отказ сотрудничать с врагом гитлеровские палачи в концлагере Маутхаузен казнили генерал-лейтенанта инженерных войск, профессора Военной академии Генераль ного штаба Д. М. Карбышева (его заморозили, поливая водой на холоде), замучили многих других советских офицеров. За участие в подпольной ор ганизации в немецком плену был казнён известный татарский поэт М. М. Джалиль. Не желая мириться с нацистским адом, советские военнопленные в массовом порядке бежали из лагерей. По неполным данным, таких было около 450 тыс. человек. Многие были схвачены охранниками, убиты, но тысячам удалось перейти линию фронта к своим войскам либо влиться в ряды партизан. В октябре 1943 г. произошло успешное восстание в нацистском лагере смерти Собибор на оккупированной польской территории, возглавленное советским офицером А. А. Печерским. Но самым дерзким по праву считается захват пленным советским лётчиком М. П. Девятаевым и его товарищами немецкого самолёта на аэродроме ракетного центра Пенемюнде в феврале 1945 г., на котором они перелетели на советскую сторону. На родине советских военнопленных ждали проверки, а иногда и репрессии, если они оказались в плену, не будучи раненными или при других исключительных обстоятельствах. Согласно приказу Ставки ВГК от 16 августа 1941 г. (Приказ № 270) каждая советская часть, оказавшаяся в окружении, обязана была сражаться до последней возможности. Добровольный переход на сторону врага и сдача в плен считалась тягчайшим преступлением. Семьи сдавшихся врагу лишались государственного пособия и помощи. В то же время большинство попавших в плен числились как пропавшие без вести. Поэтому на практике репрессивные меры к их родственникам применялись редко. Отношение советского правительства к захваченным в ходе боёв вражеским солдатам было иным. Уже в начале войны оно объявило о своём намерении соблюдать Гаагскую конвенцию об обращении с военнопленными. Что же касается Женевской конвенции 1929 г., то, хотя СССР её не подписал, требования в отношении пленных выполнялись. 1 июля 1941 г. Совет народных комиссаров утвердил .Положение о военнопленных, в соответствии с которым вражеским пленным гарантировалась жизнь и безопасность, а раненым и больным — медицинская помощь. Жестокое обращение в отношении пленных солдат запрещалось. В ходе войны и после её окончания органами НКВД проводилась тщательная проверка всех освобождённых советских военнопленных с целью выявления лиц, сотрудничавших с противником и участвовавших в преступлениях против мирного населения. Для этой цели в прифронтовой полосе были сформированы армейские сборно-пересыльные пункты и спецлагеря. До 1944 г. проверку прошли 317 тыс. бывших военнопленных. Из них в действующую армию было возвращено до 70%; аресту и отправке в штрафные части подверглись 19 тыс. человек (6%). В 1945 г. началось массовое освобождение Красной Армией советских военнопленных и гражданских лиц. Западные союзники передали советским представителям из своей оккупационной зоны 2,3 млн человек, из которых 960 тыс. являлись бывшими военнопленными. Те, кто служил врагу, направлялись в спецлагеря НКВД. Всего из 1,8 млн бывших военнопленных было арестовано и передано органам НКВД 283 тыс. человек. Вторично в действующую армию призвали 939 тыс. военнослужащих, остальных направили по месту жительства или в рабочие батальоны. Общее количество репатриированных (репатриация — возвращение на родину военнопленных и других лиц, оказавшихся за её пределами) в СССР к 1 марта 1946 г. составило 5,3 млн человек.

4. Пособники врага.

Часть советских военнопленных и гражданских лиц сотрудничала с врагом. В разгар войны их стали называть «власовцами» — по фамилии генерала А. А. Власова, сдавшегося в плен в июле 1942 г. и развернувшего агитацию за сотрудничество с Германией. По различным подсчётам, общая численность коллаборационистов (слово коллаборационизм происходит от фр. collaboration — сотрудничество) в годы войны достигала 1 млн человек. Главной причиной предательства была жестокость оккупантов, но для отдельных групп советских граждан (и представителей белой эмиграции) побудительным мотивом для перехода на сторону врага стало неприятие советского строя или национальный сепаратизм. Некоторые военнопленные и гражданские лица на оккупированной территории вступали в полицейские команды и охранные части, предназначавшиеся для борьбы с партизанами и несения караульной службы, другие — в формирования, созданные для ведения боевых действий против Красной Армии. Делались попытки использовать националистические формирования. В 1943 г. германское командование приступило к созданию подразделений из военнопленных славянских национальностей. Командные посты в восточных легионах и русских батальонах занимали немецкие офицеры. Поскольку боеспособность созданных гитлеровцами добровольческих формирований была низкой, немецкое командование не рисковало направлять их на фронт. Значительная часть восточных легионов, а также казаков использовалась оккупационными властями Германии для борьбы с советскими партизанами и для подавления движения Сопротивления в странах Европы. С середины 1943 г. всё больше коллаборационистов стали переходить на сторону партизан и бойцов Сопротивления. К концу 1944 г. относится создание первых боевых частей Русской освободительной армии (РОА) генерала А. А. Власова. РОА считалась основой вооружённых сил так называемого Комитета освобождения народов России (КОНР), созданного под покровительством немцев в ноябре 1944 г. Численность войск армии Власова не превышала 50 тыс. человек. В 1945 г. подразделения РОА дважды участвовали в боевых действиях против Красной Армии и понесли чувствительные потери. Когда началось наступление советских войск на Берлин, части РОА попытались отойти в Чехословакию и Австрию, чтобы сдаться в плен американцам или англичанам. Однако большинству власовцев не удалось избежать возмездия за предательство. В мае 1945 г. Власов был пленён Красной Армией и по приговору суда вместе с сообщниками повешен как изменник Родины. Других предателей также ждало справедливое возмездие. В июле 1943 г. в Краснодаре прошёл первый судебный процесс над пособниками оккупантов. В последующие годы в нескольких советских городах состоялось ещё 20 открытых судебных процессов над военными преступниками. На основании отдельных фактов сотрудничества с оккупантами представителей некоторых народов СССР (карачаевцев, калмыков, чеченцев, ингушей, балкарцев, крымских татар) Государственный комитет обороны в 1943—1944 гг. принял решение ликвидировать государственные образования этих народов и подвергнуть их коллективному наказанию — насильственному переселению (депортации) в восточные регионы страны. В результате были репрессированы не только бандиты и пособники врага. Пострадали многие безвинные люди, в том числе женщины, дети, старики.