Герои Отечества: в одном строю от кавалеров св. Георгия до Героев России 9 декабря в России отмечают День Героев Отечества, который был введен по указу Президента РФ с 2007 года. Но те, кто знают историю, помнят, что близкий по духу праздник – День георгиевских кавалеров - существовал в Российской империи и до 1917 года. И между ними явно присутствует смысловая перекличка - именно 26 ноября (по старому стилю) в 1769 году Екатерина Великая учредила орден Святого Георгия Победоносца для тех воинов, кто проявил в бою «неустрашимость, присутствие духа и самоотвержение». Одна эпоха сменяет другую, да и государства порой меняют свои названия. Одно неизменно: «Только тот народ, который чтит своих героев, может считаться... На чтение: 5 минут

9 декабря в России отмечают День Героев Отечества, который был введен по указу Президента РФ с 2007 года. Но те, кто знают историю, помнят, что близкий по духу праздник – День георгиевских кавалеров - существовал в Российской империи и до 1917 года. И между ними явно присутствует смысловая перекличка - именно 26 ноября (по старому стилю) в 1769 году Екатерина Великая учредила орден Святого Георгия Победоносца для тех воинов, кто проявил в бою «неустрашимость, присутствие духа и самоотвержение».

Одна эпоха сменяет другую, да и государства порой меняют свои названия. Одно неизменно: «Только тот народ, который чтит своих героев, может считаться великим» . Сказал, кстати, человек, в героизме которого сомнений быть не может - Маршал Константин Рокоссовский. Кто же они, те герои – которыми гордилась и гордится будет наша земля? Сегодня в этот праздник вспоминаем и чествуем Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, кавалеров ордена Святого Георгия Победоносца и ордена Славы.

Орден Святого Георгия Победоносца. Первый кавалер Ордена первой степени.

Первым кавалером ордена Святого Георгия 1-ой степени, не считая, конечно, самой матушки-императрицы Екатерины II, стал генерал-фельдмаршал граф Петр Александрович Румянцев 1 . Выходец из древнего рода Румянцевых, среди предков по линии обоих родителей он имел большое количество известных государственных деятелей, близко стоявших у трона. Да что там у трона, ходили упорные слухи, что и сам он был внебрачным сыном Петра Великого.

Генерал-фельдмаршал граф Петр Александрович Румянцев-Задунайский

Источник фото: pinterest.ru

Но подлинную славу в российском обществе он заработал исключительно сам – собственным мужеством и исключительным полководческим талантом.

Когда началась первая русско-турецкая война (1768 г.), Румянцев по решению Екатерины II сменил предыдущего нерешительного командующего Александра Голицына и возглавил 1-ю действующую армию, базировавшуюся на территории Молдавии и Валахии. Из всех возможных сценариев войны он всегда выбирал наступательную тактику (в этом на него позже равнялся и служивший у Румянцева по молодости непобедимый Александр Васильевич Суворов!). Петра Александровича не останавливало ни серьезное численное превосходство неприятеля, ни другие обстоятельства – нерегулярность поставок снаряжения и провизии, даже эпидемии, которые в тот момент, были даже большим злом, чем сегодня. Не смущало его и то, что противостоял ему известный турецкий военачальник – великий визирь Халил-паша, в чьем распоряжении было войско численностью в 150 тысяч человек. Со стороны тыла заходило еще 100 тысяч подмоги, собранных крымским ханом Капланом II Гераем.

Незадолго до этого, в том же 1770 году Румянцев с 25-тысячным войском уже одержал победу при Ларге, где его 25-тысячное войско успешно противостояло 80-тысячной турецко-татарской армии. Но здесь, у реки Кагул его силы были в 9 раз меньше, чем у неприятеля – в общей сложности, он располагал 17 тысячами пехоты и несколько тысяч кавалерии.

Что можно противопоставить превосходящему по силам врагу в такой невыигрышной ситуации? Только потрясающую выучку, смелость, ну и, конечно, полководческий талант. Румянцев использовал все преимущества боевого построения « пехотное каре » как метода защиты от кавалерийских атак. Сложные по структуре каре - имевшие 3 или даже 4 шеренги в глубину, где передний ряд ощетинивался штыками, тогда как задние изготавливались к стрельбе. Такое каре дисциплинированных солдат могло выдерживать атаку кавалерии с минимальными потерями, превращаясь в своеобразные «мини-крепости». Согласованные действия нескольких каре позволяли им прикрывать друг друга, даже при передвижении по полю боя. И при этом не терять строй!

А уж согласованность действий войск у Румянцева была доведена до автоматизма, да и боевой дух был на высоте – сказывался богатый опыт предыдущих побед! На стороне Румянцева сыграла и невероятная самоуверенность Халил-паши, который был полностью уверен в своей победе и назначил наступление на 1 августа 1770 года.

Румянцев принял решение сломать турецкий план сражения и решил атаковать турок за несколько часов до этого. Ночью русские войска построились в пять каре по 3-4 тысячи в каждом. Румянцев придумал, к тому же, выставить впереди пушки, а не рогатки, традиционно прикрывавшие каре в бою. Заметив русских, турецкая конница перешла во встречную атаку, но Румянцев двинул навстречу припасенные резервы, и турки отступили. Главный момент истины наступил уже утром, когда русские каре вплотную подошли к турецкому лагерю и в бой против них вступили отборные силы – знаменитые янычары. Казалось, что им удастся переломить ход боя, но тут выдержка и смелость командующего смогла удержать ситуацию и, более того, довести её до победного финала. Поскакав к растерявшимся солдатам, он зычно крикнул: «Стой, ребята!». Конечно, в условиях боя этот крик услышали далеко не все, но ведь видели его очень многие. А авторитет командующего и вера в его успех были таковы, что у солдат словно открылось «второе дыхание». Разрушенные ранее каре восстановились, тут подоспела русская артиллерия, и гренадеры пошли в штыковую.

«Сражение при Кагуле». Худ. Д. Ходовецкий.

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Османы обратились в бегство, за ними поспешили и татары. Русским достался весь турецкий лагерь, обоз, 200 пушек, полсотни знамен и свыше тысячи пленных. Потери войск были несравнимы – наша армия потеряла 353 человека убитыми, 11 пропали без вести на поле боя, 550 получили ранения. У турок ситуация была намного хуже: их потери в живой силе составили 20 тысяч человек.

Эта победа наделала много шума в Европе. Известный ценитель воинского искусства прусский король Фридрих Великий наградил Румянцева орденом Черного Орла. Но несравнимо более ценной наградой для Румянцева стало его награждение недавно учрежденным орденом Святого Георгия, причем высшей - первой степени. Вторым по счету после её величества государыни Екатерины Второй. И первым, что был заслужен личной доблестью и воинским талантом непосредственно на поле боя.

Герой Советского Союза. Женское лицо подвига.

Звание Героя Советского Союза – как высший знак отличия советской страны, присваиваемый за совершение подвига и проявление других выдающихся заслуг - появился 16 апреля 1934 года в ходе завершения знаменитой спасательной операции пассажиров и членов экипажа парохода «Челюскин», затонувшем в Беринговом проливе. В открытой правительственной телеграмме, отправленной И. В. Сталиным и другими руководителями Советского государства на имя 7 полярных летчиков, непосредственно участвовавших в спасении челюскинцев, и была озвучена инициатива по установлению высшей степени отличия.

Но сейчас мы хотим вспомнить первых женщин, которым было присвоено звание Героев Советского Союза. Ими, что было ярким знаком времени - тоже стали летчицы – Валентина Гризодубова, Полина Осипенко и Марина Раскова. Все, кто знаком с историей советской страны 30-х годов двадцатого века, прекрасно знают, что в это время советские летчики ставили один за другим мировые рекорды, совершая для этого беспрецедентные сложнейшие перелеты. Время было такое, что от коллег-мужчин практически в любом деле не отставали и женщины. Как только мужской экипаж совершил беспосадочный перелет по маршруту Москва - Дальний Восток, план аналогичного полета возник сразу у двух знаменитых летчиц той эпохи – Валентины Гризодубовой и Полины Осипенко, на счету которых уже было по несколько мировых рекордов. Правда, в одном экипаже они не летали, и, считались соперницами. Многие даже не верили, что они смогут составить экипаж. Но, к счастью, выше любых амбиций летчицы ставили интересы дела, и когда Гризодубова предложила Осипенко войти в свой экипаж вторым пилотом, та моментально «молнировала» - « хоть третьим, только бы принять участие ». Штурманом экипажа стала Марина Раскова, имевшая к тому времени отличный опыт за счет предыдущего участия в сложнейших рекордных полетах.

Первые женщины - Герои Советского Союза. Фото Б. Вдовенко.

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Взлет самолета АНТ-37 с ко многому обязывающим названием «Родина» с указанным женским экипажем состоялся 24 сентября 1938 года с аэродрома в подмосковном городе Щёлкове. И сразу стало ясно – это будет сложнейшая работа на пределе всех человеческих способностей, а не увеселительный полет в рекламно-рекордных целях. На начальном этапе самолет оказался в густейшем слое облаков, который лишил штурмана возможности визуальной ориентации на местности, заставив полагаться исключительно на показания приборов. Далее прибавились проблемы с обледенением самолета. C ним, прежде всего, чтобы сбить лед с лопастей, летчицы пытались справиться за счет увеличения оборотов винта. И можно только представить тот уровень «болтанки» самолета, который появился в результате. За Уралом, к тому же, пропала и радиосвязь. Когда облака, наконец кончились, выяснилось, что «Родина» находится уже на Охотским морем. Но радоваться было рано – ко всем предыдущим проблемам прибавилась почти нерешаемая – топливо было на исходе. Единственным выходом из этой ситуации стало решение совершить вынужденную посадку в тайге. Однако летчицы прекрасно понимали, насколько уязвима в данной ситуации штурман Раскова, чье место в передней части стеклянной кабины находилось в зоне огромного риска. Командир корабля Гризодубова отдала ей приказ – прыгать с парашютом. И только после этого самолет благополучно совершил посадку в тайге. Но испытания совсем не закончились – ведь никто, включая самих летчиц, не знал точного места посадки. Родина отправила на поиски все силы – летчиков, военных других специальностей и даже таежных охотников. Каким сложным был этот этап можно понять хотя бы из того, что в ходе поисковой операции произошла трагедия – столкнулись при взлете два самолета, в результате чего погибли 15 человек.

Сами летчицы вернулись в Москву героинями. И эта была абсолютно заслуженная слава. Общее время беспосадочного полета составило 26 часов 29 минут. Был установлен мировой женский авиационный рекорд дальности полета – 6450 км (по прямой – 5910 км).

За проявленный героизм и мужество Валентине Гризодубовой, Полине Осипенко и Марине Расковой 2 ноября 1938 года были присвоены звания Героев Советского Союза.

Герой России. Отдать жизнь ради жизни других.

Звание Герой Российской Федерации (Герой России), учрежденное в нашей стране 20 марта 1992 года, является высшим званием, которое присваивается за заслуги перед народом и государством. Также как и высшие награды предыдущих эпох, звание Героя России получают те, кто совершил геройский подвиг. Особое значение этой награды подчеркивает тот факт, что получить его можно только один раз.

Первый в истории современной России президентский указ о присвоении звания Героя России был подписан 11 апреля 1992 года. И первым, кто получил это звание, стал военный летчик, начальник Липецкого центра боевой подготовки и переучивания лётного состава, генерал-майор авиации - Суламбек Сусаркулович Осканов. Он совершил самый настоящий подвиг, ценой собственной жизни спас десятки жизней других – жителей поселка Хворостянка в Липецкой области, сумев увести падающий самолет подальше от их домов.

Герой Российской Федерации Суламбек Сусаркулович Осканов.

За свои неполные пятьдесят Суламбек Осканов достиг очень многого, пройдя путь от обычного мальчишки из скромной крестьянской семьи, родившегося в небольшом ингушском селении Плиево до звания генерал-майора авиации. Этот путь вместил в себя голодное и холодное детство, ремесленное училище, занятия в аэроклубе, окончание с отличием Качинского высшего военного авиационного училища лётчиков, одного из лучших в СССР, где и остался затем лётчиком-инструктором. Об уровне его авиационного мастерства говорит только тот факт, что он стал мастером спорта по высшему пилотажу на реактивных самолётах. Затем были новые назначения и должности – служба в Группе советских войск в Германии, работа в должности заместителя командира полка в Венгрии. Несмотря на высокие должности, где он мог бы не проводить время за штурвалом самолета, он постоянно осваивал все новые модели, стал военным летчиком первого класса. Налетал более двух тысяч часов. Высочайший экспертный уровень летного мастерства позволил ему получить назначение на должность старшего летчика-инспектора Службы безопасности полетов Военно-воздушных сил СССР. Но заниматься штабными делами было не в его натуре, и он попросил направить его в боевую часть. Так он попал в Липецкий центр, где проводилась переподготовка пилотов на самых современных самолетах. За годы службы был награжден орденами, среди которых и орден Красной звезды. И все это время летал. 7 февраля 1992 года он совершал тренировочный ночной полет на самолете МиГ-29, когда на пилотируемом им самолете отказала система управления. Отказ авиагоризонта, это знает любой, кто хоть чуть интересуется авиацией, в условиях плохой видимости приводит к огромной опасности – потере ориентации в пространстве. Наконец, облака закончились, но в ту же секунду стало ясно – внизу под крылом самолета светятся окна жилых домов, и в каждом счастливые и спокойные люди – женщины, дети, старики. Пары секунд понадобилось Суламбеку Осканову для принятия решения – он не стал катапультироваться, решив увести свой падающий самолет как можно дальше от людей. Самолет упал в 50 метрах от жилого дома, стоящего на окраине села. Летчик геройски погиб, но никто из жителей поселка не пострадал.

В память о геройском подвиге мирного времени, в час прощания над родным поселком Плиево, где и был похоронен Суламбек Осканов, несколько звеньев МиГ-29 прошли на бреющем полете. В его честь названы несколько улиц и школ в родной Ингушетии и Липецкой области. И посмертно присвоено самое высокое звание, которым Родина отмечает своих героев – звание Героя Российской Федерации.

Памятник Суламбеку Осланову, установленный на месте его гибели.

Источник фото: pinterest.ru

Блестящий и отчаянно смелый полководец, бесстрашные покорительницы неба, за полетами которых следил весь мир и удивительный по силе духа человек, высочайший профессионал, ценой своей жизни спасший других людей…

Такие разные судьбы и все равно, в главном, очень похожие – подлинные Герои нашего Отечества.

Именно так, столетиями и собирается особый национальный пантеон героев ― реальные судьбы людей разных эпох, пройдя через горнило памяти, превращаются в «символы и образы России, которую мы любим и в которую верим». 1 Кстати, справедливости ради стоит отметить, что самым первым, после Екатерины, кавалером ордена Святого Георгия был подполковник Федор Иванович Фабрициан, который был удостоен ордена Святого Георгия 3-ей степени за то, что во время русско-турецкой войны он, командуя отрядом в 1600 человек, разбил подчистую турецкий отряд числом в 7000 человек и занял город Галац.