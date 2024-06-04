Георгиевский трактат Добровольное присоединение Восточной Грузии к России при царе Ираклии II. Начало проникновения России в Закавказье. На чтение: 4 минуты

ДВА БАТАЛЬОНА ДЛЯ ГРУЗИИ

Сближение России и Грузии отвечало интересам обоих государств. Еще в 1771 г., в разгар русско-турецкой войны, грузинский царь Ираклий направил в Петербург посольство с предложением заключить договор о переходе Картли и Кахетии под покровительство России. Но Петербург, опасаясь затягивания войны с Турцией, тогда не решился подписать такой договор. Через 10 лет сложилась более благоприятная обстановка. Готовясь завершить борьбу с Крымским ханством, российское правительство хотело иметь верного союзника в Закавказье. С декабря 1782 г. началась переписка между Ираклием II и Екатериной II, а весной 1783 г. был выработан проект договора, который и лег затем в основу Георгиевского трактата, который был подписан вскоре после присоединения к России Крыма.

По Георгиевскому трактату, грузинский царь Ираклий II обязывался не признавать иной власти, кроме власти и покровительства российских государей. Отныне монархи России утверждали грузинского царя, вступающего на престол, а он приносил им присягу на верность. Восточная Грузия отказывалась от самостоятельных отношений с иностранными государствами и принимала посредничество России в урегулировании споров с Западной Грузией (Имеретией). Царь Картли и Кахетии сохранял «власть, со внутренним управлением сопряженную, суд и расправу, и сбор податей». В свою очередь Россия брала на себя обязательства содействовать объединению всех грузинских земель, защищать Восточно-Грузинское царство и направить туда два батальона, а в случае войны - другие войска. 3 ноября 1783 г. русский отряд торжественно встретили в Тифлисе, а 23 ноября Ираклий II присягнул на верность России.

Это был болезненный удар и по Турции, и по Ирану (Персии), которые соперничали за обладание Закавказьем. Подписание договора с воодушевлением было встречено грузинским народом. В Тифлисе, писал Г.А. Потемкину его посланник полковник Бурнашев, «народный маскарад ходил по улицам, все вообще жители и самые престарелые беспрестанно при биении в бубны плескали руками, и, кажется, что народ день ото дня представляет себе в видах новое благоденствие». Во дворце Ираклия II был дан торжественный обед, сопровождавшийся пушечной пальбой. За здравие Екатерины II был произведен 101 выстрел, за членов российской императорской фамилии - 51 выстрел, за царя Ираклия - 51 выстрел, членов его царской семьи - 31 выстрел. Сразу же после подписания трактата командующий русскими войсками на Кавказе П. Потемкин (родственник знаменитого фельдмаршала) разослал по Кавказу «универсул», в котором говорилось «Всем граничащим с царствами светлейшего царя Ираклия Теймуразовича и окрест лежащим народам, через сие возвещается, чтобы оные, признавая его светлость на вечные времена союзным и покровительствуемым Россиею, удалялись от всех вредных противу его предприятий».

ЗА ТАКОВЫЕ МОНАРШИЯ ВАШИ МИЛОСТИ

ОБРАЩЕНИЕ ИРАКЛИЯ II К ЕКАТЕРИНЕ II С ПРОСЬБОЙ О ПРИНЯТИИ ЕГО СТРАНЫ ПОД ПОКРОВИТЕЛЬСТВО РОССИИ

1782 г. декабря 21

Всепресветлейшая державнейшая великая государыня императрица Екатерина Алексеевна, самодержица всероссийская, государыня всемилостивейшая.

Всемилостивейшими вашего величества указами повелено о принятии под всемилостивейшее вашего величества покровительство нас и об отправлении войск для подкрепления нас.

За таковые монаршия ваши милости приносим всенижайшую нашу благодарность, и ваше величество всенижайше осмеливаемся просить, дабы всемилостивейше поведено было отправить к нам поиска в непродолжительном времени, чтоб милосердием вашего величества могли мы избавлены быть от неверных, и пожаловать нам войска числом четыре тысячи регулярнаго, или в то число половину нерегулярного, и повелеть оному находиться особливо в наших областях, дабы мог я обще с ними действовать против турок; ибо прежде бывшия у нас российский войска не имели времени находится всегда с нами. Притом как я имею следовать по возможности нашей советам главной над оными посылаемыми войсками начальника, так чтоб и оной главной командир принимал мои советы, поелику я имею довольное сведение о состоянии и обстоятельствах здешних дел.

Как из древних времен предки наши были царями, то потому ваше величество прошу всемилостивейше повелеть, дабы и я с потомками моими вечно оставался без перемены в моем достоинстве, но однако ж под послушанием и при оказании вашему императорскому величеству таких услуг, какие ниже сего описаны. Каталикос имеет также оставаться в своем сану без перемены. Как помощию Божиею и счастием вашего величества многие из грузинцов, находясь в Крыму пленными, получили себе свободу, то потому ваше величество всемилостивейше осмеливаюсь просить, повелеть дать им позволение возвратиться в свое отечество. Вашего императорского величества войска когда прибудут в наши области и мы обще с ними отнятые у нас неприятелями наши области обратно завладеем, то между тем сколько денежной казны на оной корпус издержано будет, из тех завоеванных мест в несколько лет толикое ж число в казну вашего величества имеем мы взнесть.

Вашему величеству представлять и утруждать хотя за немалое дерзновение признаю о нижеследующем, однако ж когда войска прежде сего из России вступили в Грузию, то в оное время в перевозке их тягостен принужден был я издерживать деньги, да притом когда я и свои войска неоднократно собирал, то довольно нам коштовало, и по тому есть ли востребуются деньги, то всенижайше прошу пожаловать нам заимообразно на содержание наших войск оных денег, которые в казну вашего величества опять внесены быть имеют.

Когда по вышепредставленным оказаны будут нам милости, то я вашему императорскому величеству имею я прислать одного из сыновей своих, так же по возможности своей несколько князей и дворян.

Сколько ныне имеется в нашей области разных руд, металлов, также сколько и впредь оных отыщется, то из получаемой от всех тех прибыли половинное число в казну вашего величества отдаваемо и собираемо быть имеет. Так же все те обыватели, кои находятся под нашим владением, имеют в казну вашего величества платить с каждого двора ежегодно по семидесят копеек.

К вашему императорскому величеству присылаемо быть имеет всякой год по четырнадцати из наилучших в наших областях имеющихся лошадей.

Когда персияне и турки владели нами, то в каждые два года брали они из нашего царства силою по девяти невольников, да для снабдения их на проезд с каждого двора по семидесят копеек. Кроме сего получали они по пятидесят вьюков наилучшего виноградного вина, которое отвозили они на своем иждивении к своему государю. А ныне для двора вашего величества самого лутчего, какое в нашей области имеется виноградного вина числом две тысячи ведер на нашем собственном коште будем мы ежегодно привозить в Кизляр.

С прибытия вашего императорского величества войск в наши области до завоевания помощию из других мест, вашему императорскому величеству должны мы из тех областей, которыми ныне мы владеем, по выше представленным нашим обещаниям служить. А когда вашего величества силою завладеем и другими местами, то вашему императорскому величеству имеют они оказывать услуги свои как ниже сего представлено.

Когда вашего величества силою и помощию корпуса отнятыми от нас турками местами по-прежнему завладеем, то имеют в тех новозавоеванных местах находящиеся жители платить в казну вашего императорского величества, сколько в Российской империи с дворянских крестьян збирается податей, против онаго в полы.

Ежели щастием вашего величества отнятыми от нас местами по-прежнему завладеем мы, то и оные места имеют служить так, как и выше сего писано, то есть платить с каждого двора по семидесят копеек ежегодно, да и с тех же самых мест вашему величеству имеем мы присылать всякой год по двести пуд щелку, а ежели возможно нам будет, то и более онаго числа.

Всемилостивейшая монархиня! При сем всенижайше осмеливаюсь донесть, дабы повелено было нынешнею весною приступить к завоеванию Ахальцихской области, и когда воспоследует с султаном мир, то и тогда не оставлять оную под турецким владением, ибо оная область Ахальцихская лежит на грузинской земле, народ имеет там грузинской язык и много находится там християн, да и множество таких, кои с недавниих времен превратились в магометанство.

Когда щастием вашего императорского величества владение наше получит свободу от неверных и будет пребывать в мире, то как из нынешняго нашего древняго царства, так и впредь из новозавоеванных мест ко услугам вашего императорского величества представлять имеем мы солдат с толикого числа дворов, с коликого числа душ в Российской империи набирается. Ежели божиею помощию и вашего величества щастием сверх отнятых от нас собственных наших земель завоеваны будут нами помощию вашего величества корпусом и другая неприятельские области, то со оными поступлено быть имеет, так как на то вашего величества соизволение воспоследует.

Ваше императорское величество осмеливаемся мы всенижайше просить о оказании ваших монарших милостей нам, и притом представляем со стороны нашей те самыя наши услуги, о которых и пред сим еще 1771-го года 30-го декабря вашему императорскому величеству всенижайше доносили мы и которых оказывать признаваем мы себя в состоянии. А ваше императорское величество явите ныне такое матернее ваше милосердие нам, какие из всевысочайшей вашего величества воли сами соблагоизволите.

Ираклий

АРТИКУЛ ВТОРОЙ НА ДЕСЯТЬ

Сей договор делается на вечные времена; но ежели что-либо усмотрено будет нужным переменить или прибавить для взаимной пользы, оное да возымеет место по обостороннему соглашению.

Договор о признании царем Карталинским и Кахетинским Ираклием II покровительства и верховной власти России (Георгиевский трактат). 24 июля 1783 г.

НАД ЦАРЯМИ И ЦАРСТВАМИ КАРТАЛИНСКИМ И КАХЕТИНСКИМ

ПИСЬМО ЕКАТЕРИНЫ II ИРАКЛИЮ II О РАТИФИКАЦИИ ГЕОРГИЕВСКОГО ТРАКТАТА

Санкт-Петербург 1783 г. сентября 30

Светлейший Карталинский и Кахетинский царь Ираклий Теймуразович, нам вернолюбезный и искренний. Утвердив императорскою нашею грамотою договор с вашим высочеством, постановленный о признании вами наших и преемников престола нашего императорскаго над царями и царствами Карталинским и Кахетинским верховной власти и покровительства и о дарованных от нас сим владетелям и народам их преимуществах и выгодах, мы и присем случае с удовольствием повторяем удостоверения наши об отличном нашем благоволении к вашему высочеству и ко всему царскому дому вашему. В новое тому доказательство пожаловали мы светлейшей царице, супруге вашей орден наш святыя Екатерины, котораго знаки присем для возложения на нея посылаются. Впрочем Богу всемогущему ваше высочество со всем домом вашим поручаем. Пребываем вам доброжелательны.

Подлинной подписан собственною ея императорскаго величества рукою тако:

Екатерина

Источник: Востлит

В.О. КЛЮЧЕВСКИЙ О ПОЛИТИКЕ ЕКАТЕРИНЫ II

«Екатерина признавалась, что, привыкнув к большим делам, не любит мелочей. А большие дела налицо: 7 млн новых подданных и сильное впечатление за границей и дома. Политический мир признавал за Екатериной "великое имя в Европе и силу, принадлежащую ей исключительно". В России по отдаленным захолустьям долго помнили и говорили, что в это царствование соседи нас не обижали и наши солдаты побеждали всех и прославились. Это простейшее общее впечатление Безбородко, самый видный дипломат после Панина, выражал в изысканной форме, говоря в конце своей карьеры молодым дипломатам: "Не знаю, как будет при вас, а при нас ни одна пушка в Европе без позволения нашего выпалить не смела"».

Обложка: Царь Ираклий II. XVIII век.

Источник: https://en.wikipedia.org