Географические открытия развитого средневековья
С возникновением городов и распространением торговли поездки в дальние страны, особенно на Восток, стали обычным явлением, что послужило толчком к развитию географического кругозора. Повышению уровня географических знаний способствовали также крестовые и другие военные походы, организуемые разными государствами. Развиваются связанные между собой миссионерство и дипломатия. Этому способствовали технические достижения, облегчившие путешествия (распространение компаса и других элементарных навигационных приборов, развитие кораблестроения).
Показателем возросшего интереса к землеведению стало широкое распространение в западноевропейском обществе литературы, рассказывающей о различных путешествиях. Настольной во многих странах становится книга Марко Поло — одно из излюбленных развлекательных чтений определенных кругов общества. Огромной популярностью пользовался рассказ о мнимых (как сейчас выяснилось) путешествиях английского рыцаря Джона де Мандевиля (середина XIV в.), якобы объехавшего весь тогда известный мир; эта книга дошла до нас более чем в 300 списках. Из других пользовавшихся большой известностью сочинений назовем приключения баварского рыцаря Ганса Шильтбергера во время его более чем 30-летних скитаний по Востоку в качестве раба (начало XV в.) и «Книгу познания» одного монаха той эпохи, написанную в виде своего рода учебника и рассказывающую о географии христианского мира.
Расширилось и число путешествий. Они предпринимались в самых разных направлениях. Особенно притягивал взоры европейцев Восток своими богатствами, в том числе и товарами, жизненно необходимыми европейскому потребителю, — пряностями и красителями. Немалую роль сыграла и политическая обстановка, наличие огромной Монгольской империи, потенциального противника или союзника христианских государств.
Среди путешествий на Восток наибольшее значение и наибольшую известность имело путешествие венецианца Марко Поло. Ему предшествовало почти пятнадцатилетнее путешествие в Китай двух братьев Поло, Никколо и Маффео, отца и дяди Марко, завершившееся в 1269 г. В 1271 г. они снова отправились по знакомому маршруту, взяв с собой 17-летнего Марко. Их путь лежал через Палестину, Армению, Персию на Памир и далее в китайские земли. Более 15 лет (около 1275—1290 гг.) провел Марко Поло при дворе китайского императора, занимая там довольно высокие посты, и в 1295 г. морским путем до Басры и далее через Трапезунд и Босфор вернулся в Венецию. Позже, в 1298 г., находясь в генуэзской тюрьме, он продиктовал свою знаменитую книгу, сыгравшую столь значительную роль в истории средневековой географии.
Влияние этой книги было двойственным. С одной стороны, она впервые ввела в европейский оборот более или менее достоверные сведения о далеких азиатских землях, и не только об их географии, но и о практических достижениях, которые вскоре были переняты европейцами (посадка деревьев вдоль обочин дорог, бумажные деньги и т.д.); с другой стороны, пожалуй, ни одна книга не пользовалась столь сомнительной репутацией, как эта. Масштабы расстояний, городов, богатств казались явной выдумкой европейскому обывателю, и не случайно книга получила в обиходе ироническое название «Миллион»; сам же автор считался отъявленным лжецом, и на его родине карнавальная маска с изображением Марко Поло означала лгуна. Впрочем, это не мешало широкой популярности книги, а наоборот, способствовало ей. Значение сочинения Марко Поло в формировании географических представлений европейских народов чрезвычайно велико. Он ввел в европейскую науку представление о Каспии как замкнутом бассейне, открыл Японию — Сипанго, подробно описал Китай и другие восточные страны. Наиболее важным вкладом в науку был твердо установленный Марко Поло факт, что Азия омывается с востока океаном — идея, вдохновлявшая впоследствии и Колумба, и многие другие поколения мореплавателей.
К XIII веку относятся также наиболее известные дипломатические миссии европейских правителей к монголам. В 1245—1247 гг. совершил свое путешествие в Монголию францисканский монах Плано Карпини, посланец папы Иннокентия IV. После возвращения он написал «Историю Монголов». Другой францисканский монах, Гильом Рубрук, дипломат и одновременно миссионер, несколько позже (1252—1256 гг.) приблизительно повторил маршрут Карпини, но уже по поручению французского короля Людовика IX. Дипломатические планы обоих миссионеров потерпели крах, однако их книги сыграли значительную роль в формировании европейской географической науки. Особенно это относится к работе Рубрука «Путешествие в восточные страны», которая занимает одно из первых мест среди описаний средневековых путешествий на Восток, уступая, может быть, лишь книге Марко Поло. Около 1289—1328 гг. в Монголии побывал другой францисканский миссионер — Монтекорвино, прибывший туда морским путем вокруг южной оконечности Азии. Этим же маршрутом воспользовался Одорико из Порденоне (1316—1330 гг.), написавший «Описание восточных земель мира», которое получило в XIV—XV вв. небывалую популярность. Вообще до второй половины XIV в. связи Европы со Средним и даже Дальним Востоком были довольно оживленными: туда нередко отправлялись дипломатические и религиозные миссии, отдельные купцы иногда проникали в глубь Азии, доходя до индийских берегов.
Со второй половины XIV в. картина резко изменилась. Огромная Монгольская империя, занимавшая безграничные территории Центральной Азии, к этому времени распалась на отдельные враждующие между собой улусы, ухудшилась для европейцев ситуация на Ближнем Востоке и в Китае, наконец, началось турецкое завоевание, поставившее непреодолимый барьер между Европой и Азией. Таким образом традиционные пути связей между Востоком и Западом были разрушены, а сами связи прерваны. В следующем, XV столетии европейцы стали искать новый морской путь на Восток; пионером в этом деле выступила Португалия.
Португальские моряки, покровительствуемые одним из членов королевской семьи, принцем Генрихом, позже получившим имя Мореплавателя, с начала XV в. начали планомерное систематическое продвижение на юг, вдоль африканского берега. При жизни Генриха, в первой половине столетия, ими был исследован большой участок западного побережья Африки от Сеуты до Сенегала и Гамбии и островов Зеленого Мыса, т.е. до тех мест, где африканский берег начинает поворачивать на юго-восток. В 70-х годах XV в. португальцы пересекли экватор и вышли в Южное полушарие. Такое интенсивное исследование западного побережья Африки вызывалось стремлением к захвату богатств Черного континента — золота, слоновой кости и главным образом невольников, которые делали экспедиции чрезвычайно выгодными торговыми предприятиями. Одновременно происходило накопление географических знаний. Так, в частности, было разрушено старое представление о том, что тропический пояс Земли безлюден и что плавание в открытом море чревато гибелью (корабль, уходящий за горизонт, как бы проваливался в бездонную яму, из которой он уже не мог выкарабкаться); все большее распространение получали мысли о том, что Индийский океан не является замкнутым бассейном и где-то на юге соединяется с Атлантикой.
Дальнейшее исследование морского пути в Индию связано с именами Диогу Кана и Бартоломеу Диаша. Первый из них в двух своих путешествиях прошел вдоль Африканского побережья почти на 20 градусов (около 1500 миль), другой завершил движение португальцев вдоль западного побережья Африки и достиг южной ее оконечности. Дорога в Индию на первом, наиболее сложном из-за своей неизведанности отрезке была в основном проложена; несколько далее простирались знакомые по плаваниям арабов воды.
Довольно четкое представление имели европейские народы и о Северной Европе. Уже датский историк Саксон Грамматик (начало XIII в.) дал более или менее правильное описание Норвегии, Швеции и Финляндии. До известной степени регулярные отношения с Исландией и Гренландией (во всяком случае до XIV в.) поддерживались скандинавами, имевшими там свои колонии. К XV столетию сложились некоторые представления и о странах Восточной Европы, основанные на редких, правда, торговых и дипломатических, миссиях.
В целом к концу развитого средневековья западноевропейскими путешественниками была «открыта» практически вся Европа, хотя отдельные ее области были известны в разной степени; так, фактически «белым пятном» являлись северо-восточные земли Русского государства. Сравнительно хорошо были освоены некоторые области за пределами Европы, в частности Ближний Восток; начали складываться относительно правильные представления о контурах Африки и Южной Азии.
Литература
В. В. Самаркин, Историческая география Западной Европы в средние века, М.: «Высшая школа», 1976
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