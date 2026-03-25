Геноцид и Международный трибунал в Нюрнберге
Справка руководителя Комиссии Научного совета Российского военно-исторического общества по изучению геноцидов и военных преступлений
Признание геноцида советского народа базируется на решении Нюрнбергского Международного военного трибунала от 1 октября 1946 года.
В его приговоре четко, однозначно и недвусмысленно сказано:
«Изложенные выше преступления против гражданского населения являются чудовищными. Из представленных доказательств явствует, что во всяком случае на Востоке массовые убийства и зверства совершались не только в целях подавления оппозиции и сопротивления германским оккупационным войскам. В Польше и Советском Союзе эти преступления являлись частью плана, заключавшегося в намерении отделаться от всего местного населения путем изгнания и истребления его для того, чтобы колонизировать освободившуюся территорию немцами».
Хотя приговор Нюрнбергского трибунала еще не мог использовать термин «геноцид», получивший официальное юридическое признание только в 1948 году в специальной Конвенции ООН, однако, по существу, он зафиксировал в действиях нацистов наличие важнейших элементов этого преступления — намерение частично (наряду с изгнанием) истребить население оккупированных территорий по расовому и национальному признаку, а также связь между этим намерением и совершенными преступными действиями.
Об этом же писал автор термина «геноцид» известный американский юрист Рафаэль Лемкин. По его словам, «основной целью нацистов было совершение геноцида против народов с целью завладеть их территорией для колонизации. Так было с поляками, русскими и украинцами». Таким образом, нацистское массовое насилие на оккупированной территории с самого начала диктовалось геноцидальным намерением, что позволяет квалифицировать массовое уничтожение коренного советского населения именно как геноцид.
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