Бюст генерал-майору авиации Н.В.Сутягину Генерал-майор авиации Сутягин Николай Васильевич. Герой Советского Союза, «Заслуженный военный лётчик СССР», выдающийся советский лётчик-истребитель, участник Корейской войны и войны во Вьетнаме

Если прежде открыто обсуждать боевые действия в Корее было запрещено по соображениям «секретности», то теперь это возможно. Во время Корейской войны «сталинские соколы» доказали свое превосходство над «натовскими ястребами», о чем свидетельствуют и боевые счета обеих сторон: по американским данным, их лучший ас Д.Макконнел сбил в Корее 16 самолетов противника — гораздо меньше советских асов Н.В.Сутягина и Е.Г.Пепеляева. Николай Сутягин не оставил мемуаров. Однако архивные документы и семейные материалы, предоставленные его сыном, позволяют в подробностях восстановить историю жизни и боевой работы этого выдающегося советского аса, сбившего в Корее 22 вражеских самолета, в основном новейшие американские истребители F-86 «Сейбр».

За время участия в боевых действиях с 17 июня 1951 года по 2 февраля 1952 года произвёл 149 боевых вылетов, провёл 66 воздушных боёв, лично сбил 22 самолёта. Награждён медалью «Золотая Звезда», орденом Ленина, тремя орденами Красной Звезды, орденами Отечественной войны I степени и «За службу Родине в Вооружённых Силах СССР 3 степени», медалью «За боевые заслуги».

***

Памятник у дома № 2 по бульвару Мира в городе Нижнем Новгороде открыт 13 октября 2022 года по инициативе Российского военно-исторического общества. Автор памятника – скульптор Михаил Васильевич Баскаков.

Николай Васильевич Сутягин появился на свет 5 мая 1923 года в селе Смагино Сергачского уезда Нижегородской губернии (ныне – Бутурлиновский район Нижегородской области). Детство провёл в городе Горьком (современном Нижнем Новгороде). Там он окончил восемь классов школы и аэроклуб. Свою службу в Красной Армии Сутягин начал в марте 1941 года, когда поступил в Черниговскую военную авиационную школу пилотов. А спустя несколько месяцев началась Великая Отечественная война.

Черниговская авиашкола с преподавательским и курсантским составом была эвакуирована в тыл. В августе 1942 года Сутягин завершил обучение и был направлен на Дальний Восток, в 582-й истребительный авиационный полк.

Позднее служил в 5-м истребительном авиационном полку 249-й истребительной авиационной дивизии. Будучи командиром звена этого полка, участвовал в советско-японской войне, совершил 3 боевых вылета на разведку вражеских аэродромов, добывая для командования ценные данные о противнике. За проявленное при выполнении боевых заданий мужество и мастерство получил свою первую награду – орден Красной Звезды.

После войны он продолжал службу на Дальнем Востоке. Осваивал реактивные самолёты Як-17 и МиГ-15. 28 марта 1951 года он прибыл в Корейскую Народно-Демократическую Республику, к тому времени сражавшаяся против американских и южно-корейских войск. Был заместителем по лётной работе командира эскадрильи 17-го истребительного авиационного полка 303-й истребительной авиационной дивизии.

Этому полку суждено было стать лучшим по результативности среди всех советских полков, участвовавших в Корейской войне. Его лётчики сбили больше всего американских самолётов, и первым среди них стал Николай Васильевич Сутягин. Он сбил в общей сложности 22 вражеских самолёта, достигнув рубежа, которого официально не смог перешагнуть ни один другой авиатор ни с нашей, ни с противоположной стороны.

Именно Сутягин открыл боевой счёт своего полка. Произошло это 19 июня 1951 года. Впоследствии он так вспоминал о том бое: « Построение состояло из ударного звена, которое вёл командир полка майор Пулов, затем шло звено прикрытия, под командованием капитана Артемченко, которое находилась справа выше и пара старшего лейтенанта Перепёлкина находилась сзади выше на 1000 метров. Я шёл в звене прикрытия с ведомым старшим лейтенантом Шулёвым. В момент левого разворота в районе Сенсена, я отстал от пары капитана Артемченко на дистанцию 400-500 метров. Развернувшись на 50-60° влево, я заметил, что внизу слева, из-под ведущего звена, заходит нам в "хвост" пара F-86. Я подал команду ведомому: "Атакую, прикрой" и левым боевым разворотом, в момент которого выпустил воздушные тормоза и убрал газ, с последующим полупереворотом пошёл за парой F-86. На второй "косой петле" мы с ведомым были уже в "хвосте" у "Сейбров", и в верхнем положении я дал две короткие очереди по ведомому "Сейбру". Очереди прошли: одна с недолётом, другая с перелётом. Я тогда решил подойти ближе к противнику. "Сейбры" почувствовав опасность, перешли в пикирование, в надежде уйти от нас на скорости. Мы с ведомым последовали за ними. После выхода из пикирования пара F-86 сделала отворот вправо, а затем - влево с набором высоты. За счёт этого отворота уменьшилась дистанция между нами и "Сейбрами" до 200-300 метров. Заметив это, противник сделал переворот. Выпустив тормоза, мы пошли за F-86 под углом 70-75° в сторону моря, куда стремились уйти наши преследуемые. Сблизившись до дистанции 150-200 метров, я открыл огонь по ведомому "Сейбру" и сбил его ».

Дальше было ещё много боевых вылетов. Сутягин со своими боевыми товарищами срывал бомбардировки объектов Северной Кореи, вступал в схватки с превосходящими силами американских истребителей. Боевая работа была интенсивной – только за ноябрь 1951 года Николай Васильевич совершил 39 боевых вылетов, поучаствовал в 15 воздушных боях.

В январе 1952 года ему было присвоено звание майора, Сутягина назначили помощником по тактике воздушного боя и воздушной стрельбе того же полка. Интересно, что за всё время войны он не получил ни одного ранения, ни разу не был не только сбит, но даже подбит, максимум его самолёт получал деформации планера из-за перегрузок. Всего за время своего участия в Корейской войне Сутягин совершил 149 боевых вылетов, принял участие в 66 воздушных боях, сбив 22 вражеских самолёта.

Ещё в октябре 1951 года Сутягину за 7 сбитых американских самолётов было присвоено звание Героя Советского Союза. Согласно ряду публикаций, в январе 1952 года он представлялся ко второй «Золотой Звезде», но документам так и не дали хода. В марте 1952 года Сутягин вернулся в СССР и продолжил службу.

В 1956 году Николай Васильевич окончил Военно-воздушную академию, в 1964 году – Военную академию Генерального Штаба. До 1968 года он возглавлял Харьковское высшее авиационное училище лётчиков.

Вновь в Азию ему довелось вернуться в 1970 году, когда его назначили главным советником ВВС Демократической Республики Вьетнам, и оказал большую помощь вьетнамским лётчикам, сражавшимся, как и некогда он сам, против американской агрессии.

В октябре 1971 года Сутягин был переведён в Германскую Демократическую Республику, в город Вюнсдорф, где находился штаб этой мощной группировки советских войск. Там он несколько лет прослужил заместителем по противовоздушной обороне командующего 16-й воздушной армией.

В общей сложности он отдал Вооружённым Силам СССР 37 лет, уйдя в отставку в августе 1978 года. Поселившись в городе Киеве, он работал начальником штаба гражданской обороны Научно-исследовательского института гидротехники и мелиорации. Ушёл из жизни Сутягин 12 ноября 1986 года.