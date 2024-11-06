Фашисты жаждут реванша? Фашисты жаждут реванша? На чтение: 1 минута

О 75-й годовщине освобождения Сталинграда от фашистских захватчиков немецкое издание «Frankfurter Rundschau» вспомнило весьма своеобразно – оно опубликовало статью Штефана Шолля «Сегодня Сталинград, завтра Берлин, послезавтра Вашингтон». Материал, кстати, перевел и разместил у себя уже знакомый нам портал «ИНОсми».

Заметка почему-то начинается с описания встречи подвыпившего русского и немца, где первый, по словам автора, подтрунивает над вторым, говоря об итогах Великой Отечественной войны. И неожиданно переходит на грязные попытки невелировать значение Сталинградской битвы – события, память о котором является святым для любого нормального человека, а само сражение признано цивилизованным миром переломным во Второй мировой.

В целом у Штефана все так бездарно смешалось, что возникает впечатление: тот самый немец у пивного ларька – это и есть автор. Это бы многое объяснило: например, что с тех пор он так и не протрезвел, а все произошедшее и написанное просто привиделось ему в алкогольном угаре.

Потому что только в этом случае можно с одной стороны называть немецкую армию, самое мощное на то время войско мира, «жалкими остатками», а с другой – ставить под сомнение достижения советских солдат, которые вообще-то эту самую армию и превратили в «жалкие остатки». Подробно об этом рассказал начальник научного отдела Российского военно-исторического общества Юрий Никифоров на портале «История.РФ»: /read/articles/gitlieru-bylo-plievat-na-kamni-stalinghrada-istorik-o-tom-kto-i-pochiemu-obriek-na-smiert-armiiu-pauliusa

Только в состоянии полной невменяемости можно осуждать героизацию русского народа, положившего миллионы жизней за свободу и независимость Европы. Более того, хочется спросить у Штефана – что же это за государство, которое принижает величие своей истории? Ведь даже у племен из отдаленных уголков мира, которые в 21-м веке по-прежнему живут в первобытных условиях и не знают благ цивилизации – и у тех в чету предки, их духи... Посмотрите хотя бы на извечных героев анекдотов, чукчей, о которых портал «История.РФ» писал в рубрике «История народов России»: /read/articles/voiny-maghi-tantsory-chto-my-nie-znali-o-chukchakh Однако этот немец по своему развитию, видимо, даже уровня анекдота не достиг…

Только неуч способен оспаривать тот факт, что Россия единственная по-настоящему противостояла Гитлеру. Неужели немец всерьез считает по-другому? А может, он и вовсе отвергает факты, установленные Нюрнбергским трибуналом? Тогда автору следовало бы знать, что за отрицание итогов Нюрнбергского процесса и военных преступлений фашистов в целом предусмотрена ответственность вплоть до уголовной. Причем не только у нас, но и в Германии!

Кстати, пишущий о России немец, видимо, не знает наших законов и русского языка. Ведь только совершенно не владеющий темой человек в одном пассаже материала говорит о дискуссии двух журналистов при обсуждении запрета фильма «Смерть Сталина», а в другом пытается причислить Россию к нецивилизованному обществу – хотя там подобное обсуждение было бы просто невозможно само по себе! Причем (если уж помогать немцу разбираться в русском языке) это именно Сванидзе стал переводить дискуссию в русло мордобоя и первым же нанес оппоненту… пощечину. Совсем наоборот, нежели в представлении автора.

И наконец – это главный хит материала Штефана Шолля! – он вполне серьезно опирается на мнение второклассницы, некой девочки Дарьи. Помнится, засветился недавно в Германии один десятиклассник Коля, попросивший у немцев прощения (Только не понятно, за что)… И Даша вполне себе показывает, откуда здесь растут ноги. Это первое.

И второе: автор, напомню читателям – немец. К счастью, не все немцы столь пренебрежительно относятся к России и ее истории; здравомыслящие жители Германии, которых большинство, все же осуждают эпоху фашизма и помнят: мир спас советский солдат. Но из тенденциозного материала Штефана Шолля очевидно, что он сам и владельцы публикующих его изданий – прямые последователи тех самых агрессоров, которые развязали страшную войну и уничтожили десятки миллионов людей.