Есть такая профессия – Родину защищать Региональное отделение Российского военно-исторического общества в Тамбовской области первым воплотило важнейшую по стратегической значимости идею системной работы с молодежью по принципу постоянно действующего клуба, в основу которого заложено углубленное изучение и популяризация офицерской профессии. На чтение: 3 минуты

Региональное отделение Российского военно-исторического общества в Тамбовской области первым воплотило важнейшую по стратегической значимости идею системной работы с молодежью по принципу постоянно действующего клуба, в основу которого заложено углубленное изучение и популяризация офицерской профессии. 17 мая 2023 года здесь, в большом Зале Дней воинской славы России Музейно-выставочного центра, состоялось открытие «Клуба будущих офицеров », в чьи ряды были включены первые 120 юношей и девушек, изъявивших желание поступать в военные училища и академии.

В рамках церемонии открытия Клуба прошла торжественная церемония вноса флага Российского военно-исторического общества, боевых знамен частей и соединений действующей армии периода Великой Отечественной войны. В церемонии, проведенной под эгидой Совета Регионального отделения Российского военно-исторического общества в Тамбовской области, возглавляемого Директором Музейно-выставочного центра области Игорем Алексеевичем Николаевым, приняли участие представители Правительства Тамбовской области, военные комиссары, Заслуженный военный летчик РФ, генерал-лейтенант авиации В.Д. Ключенок, кандидат военных наук, генерал-майор В.И. Подлужный, участники Специальной военной операции. Создание клуба поддержал Глава Тамбовской области М.Б. Егоров.

«Есть такая профессия – Родину защищать» – сегодня эти знаменитые слова из легендарного кинофильма «Офицеры» наполнились новым смыслом. После начала Специальной военной операции по денацификации Украины защищать нашу Родину становится делом чести всех россиянин, каждого из нас. Вместе, добросовестно выполняя свои обязанности на своем рабочем посту, мы помогаем России выстоять в эти непростые времена и победить. Но, несомненно, особая миссия возложена на российских военных, тех, кто защищает интересы Страны на поле боя.

Объявляя о Специальной военной операции, Президент РФ Путин В.В. отметил, что по стечению обстоятельств она начинается в день рождения великого русского военачальника адмирала Федора Ушакова, который за всю свою блестящую военную карьеру не проиграл ни одного сражения.

Символично, что первое заседание «Клуба будущих офицеров» в Тамбове тоже началось с показа видеолекции об этом прославленном флотоводце, которую подготовил в рамках проекта «Рассказы из русской истории» помощник Президента РФ, доктор исторических наук, профессор Мединский В.Р. «Я из семьи военных. Это особые люди», – поделился со зрителями Владимир Ростиславович. Его отец – Ростислав Игнатьевич Мединский – полковник в отставке, более 40 лет честно и доблестно служивший в Вооруженных Силах России. Человек большого личного мужества и высокого профессионализма, настоящий советский офицер, он сполна проявил свои командирские и человеческие качества при выполнении служебно-боевых задач. Ростислав Игнатьевич участвовал в войне в Афганистане, в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС и землетрясения в Спитаке.

Наверное, этим во многом обусловлена особая проникновенность, с которой Владимир Ростиславович рассказывает о подвигах великих русских полководцев. Его лекции, несколько лет назад начавшие выходить на телеканале «Россия -Культура», а также на канале «Лекторий Достоевский», собирают миллионные просмотры, а в отзывах неизменно отмечается высокий профессионализм, актуальность и значимость этих программ. Вот лишь малая их толика:

– Каждый просмотр борюсь со слезами и/или мурашками, поэтому первый раз смотрю сама, второй уже с детьми. Огромное спасибо за то, что прорисовываете лица нашей истории, хочется становиться лучше, чтоб быть достойными таких предков ( Таисия Гоноцкая ).

– Наконец - то и я могу выразить Вам лично и всей группе создателей этих шедевров (да-да-да!) огромную благодарность за патриотическуюпросветительскую работу ! В предыдущей серии не могла присоединиться комментарию о том, что именно ТАК бы НАДО ПРЕПОДНОСИТЬ ИСТОРИЮ В НАШИХ ШКОЛАХ, чтоб именно со школы наши внуки и правнуки УЗНАЛИ, ПОЛЮБИЛИ И ГОРДИЛИСЬ СВОЕЙ ИСТОРИЕЙ И ГОСУДАРСТВОМ! Я – коренная жительница Казахстана, здесь родились мои бабушки и деды, мои родители и наши дети и внуки. Мне почти 70 лет. Но до сих пор наше поколение чувствует себя частичкой огромной Страны – России, мы по-прежнему – русские, и низкий Вам поклон за то, что Вы в каждой передаче всё выше и выше поднимаете градус ценности НАШЕЙ РОССИИ. БЛАГОДАРЮ (Светлана Кулагина).

- Владимир, Ваши лектории заслуживают всяческого не только уважения, но и продвижения для осознания не только молодёжью, но и остальным населением величия и порядочности нашего государства во все времена , спасибо, у Вас это получается с особенным достоинством... Никогда не устану благодарить Вас за это (Любовь).

Организаторы «Клуба будущих офицеров» выбрали именно такую форму работы с молодежью: через увлекательные высокопрофессиональные лекции Владимира Ростиславовича Мединского из цикла «Рассказы из русской истории» раскрывать актуальные проблемы военного строительства, подготовки офицерских кадров, концепцию «науки побеждать» и примеры самоотверженного служения Отечеству офицеров, военачальников, полководцев России.

Григорий Потемкин, Александр Суворов, Михаил Кутузов, Михаил Скобелев и десятки других имен прославленных полководцев из видеолекций В.Р. Мединского будут вдохновлять молодых парней и девушек на честное и беззаветное служение Отчизне.

Занятия Клуба планируются ежемесячно со старшеклассниками, которые выбрали профессию военного.

Сегодня для нашей Страны приоритетными становятся задачи обеспечения собственной безопасности и социально-экономического развития в новых условиях мирового порядка. Их невозможно решить без формирования государственного подхода к определению национальной идеи России. Как справедливо подчеркивает Советник Председателя Российского военно-исторического общества Ростислав Игнатьевич Мединский, « Национальная идея – это стержень общества, который должен вдохновлять народ Страны верному служению Родине! ». Основа нашей национальной идеи – образованность, духовность, справедливость, патриотизм, традиционная семья, чувство собственного достоинства. Мы, наконец, поняли, что насаждаемые Западом либеральные ценности ведут к катастрофе. Специальная военная операция расставила все на свои места.

Честь русского, российского офицера зиждется на уважении к своей Родине и ее людям, готовности отдать жизнь, выполняя свой воинский долг. Воспитывать любовь и уважение к Отчизне необходимо с детских лет. Прививать не только любовь к Родине, родителям, но и осознание, что каждый из нас в ответе за судьбу своего Государства. И в трудный для Страны час быть готовым поставить его интересы выше собственных. Не предать, не сбежать трусливо ради сытной жизни, а выстоять до конца, разделив вместе со своим народом все тяготы и испытания. А потом обязательно победить.

Юноши и девушки, выбравшие для себя нелегкий и ответственный путь воинской службы, достойны самых высоких похвал. Они – будущая Элита нашей Страны. Нет сомнений, что участие в «Клубе будущих офицеров», знакомство с историей нашей Великой Страны и судьбами ее лучших сынов и дочерей через видеолекции Мединского Владимира Ростиславовича зажгут в их сердцах огромную любовь и глубокое уважение к России и гордость за нее.

Вместе с тем, необходимо подчеркнуть и обязанность государства, в свою очередь, повышать престиж военной службы. Это должны быть равнонаправленные усилия общества и государства – воспитание патриотизма, с одной стороны, и огромный непререкаемый авторитет военных, подкрепляемый не только моральной, но и материальной составляющей, – с другой. Важность формирования и сохранения престижа офицерской службы в обществе понималась и в царской России, и в советские годы; чтобы каждый солдат и офицер знал, что доблесть и отвага, проявленные на поле боя, будут достойно оценены Родиной, и он, и весь род его будет не только покрыт заслуженной Славой, но получит достойного вознаграждение для безбедной жизни. Этот мудрый распорядок был разрушен в 1990-е годы, когда из-за непродуманных или преднамеренно диверсионных действий руководства Страны того времени престиж военного упал ниже некуда. С приходом Президента В.В. Путина ситуация начала меняться. И авторитет российского офицерства растет. О чем свидетельствует, как раз, очень яркая и интересная встреча с ребятами из «Клуба будущих офицеров».

Опыт проведения подобных встреч неимоверно важен. В условиях проведения Специальной военной операции по уничтожению восьмилетнего геноцида народов Украины в Донбассе «Рассказы из русской истории» Владимира РостиславовичаМединского – источник формирования гордости за свершения наших предков. Знать историю – это значит быть патриотом, которому дорого прошлое своей семьи, своей Малой Родины, своей Страны.

Державность наряду с духовностью, патриотизмом, традиционными семейными ценностями – это столпы нашей национальной идеи . Державность, то есть признание необходимости сильной государственной власти, желание видеть свою Страну могучей, имеющей непререкаемый авторитет в мире, без сомнения, невозможна без сильной армии и флота . И в этой связи, деятельность «Клуба будущих офицеров» является стратегически важной задачей. Она соответствует требованиям Президента РФ В.В. Путина, отметившего в приветственном слове участникам Учредительного съезда Российского военно-исторического общества, что « Мы должны всегда помнить, что есть ценности, которые выше любой политической принадлежности: это патриотизм и священный долг защищать Родину, это национальное достоинство и верность своим корням ».

Автор: Алимаа Королева