Эпоха правления Петра I, 1682–1725 гг.- основные даты к ЕГЭ Сборник дат и подробных описаний к ним, необходимых для сдачи Единого Государственного Экзамена по истории. На чтение: 6 минут

Сборник дат и подробных описаний к ним, необходимых для сдачи Единого Государственного Экзамена по истории.

Годы правления Петра I с полным правом можно назвать отдельной эпохой в истории России: за несколько десятилетий страна изменилась до неузнаваемости. Новая столица, новый календарь, новый титул монарха стали внешним проявлением серьёзных преобразований. Результатом петровских реформ стали становление промышленности, выход России на совершенно новое место в международных отношениях, изменения в отношениях между государством и обществом, государством и церковью. Ниже приведена хронология основных дат этого периода отечественной истории.

1682–1725 гг. – царствование Петра I

Будущий русский царь и император родился 30 мая (9 июня) 1672 года в семье царя Алексея Михайловича. Престол он унаследовал в 1682 году после смерти старшего брата Фёдора Алексеевича. До 1696 года Пётр сидел на троне совместно с братом Иваном Алексеевичем, но до 1689 года реальная власть находилась в руках старшей сестры Петра царевны Софьи Алексеевны, назначенной при братьях регентом.

1689 год – отстранение царевны Софьи Алексеевны от власти

По мере взросления Петра правительница Софья Алексеевна всё сильнее опасалась потерять власть. Летом 1689 года конфликт между Петром и Софьей обострился. «Младший» царь, боясь стрелецкого бунта, скрывался в Троице-Сергиевом монастыре, но в итоге большая часть войск поддержала законного царя. Царевну Софью поместили в Новодевичий монастырь, реальная власть сосредоточилась в руках придворной группировки бояр Нарышкиных, из которых происходила мать Петра Наталья Кирилловна Нарышкина.

1694 год – переход реальной власти к Петру I

Отстранив царевну Софью от власти, Пётр почти не занимался государственными делами. Ведущую роль в управлении страной играли бояре Л.К. Нарышкин и Б.А. Голицын. В 1694 году умерла мать царя, после чего Пётр добился подчинения правительства своей воле. Старший брат и соправитель Петра Иван V уступил ему всю полноту власти ещё в 1689 году.

1695 год – первый Азовский поход

1695 год – первый Азовский поход, часть русско-турецкой войны 1686–1700 гг. В 1695 году русская армия тремя группами под командованием П. Гордона, А.М. Головина, Ф. Лефорта выдвинулась к турецкой крепости Азов. Одновременно армия под командованием Б.П. Шереметева отправилась в низовья Днепра для действий против крымских татар. После двух неудачных штурмов Азова русские войска сняли осаду крепости и отошли.

1696 год – второй Азовский поход

При его подготовке были учтены ошибки первого похода. Согласованные действия армии и флота позволили надёжно блокировать крепость. Попытки турок и крымских татар прорваться к Азову, в том числе со стороны моря, провалились, и гарнизон крепости капитулировал. Взятие Азова продемонстрировало важность флота и артиллерии для ведения войны, укрепило стремление царя к реформированию армии.

1697–1698 гг. – Великое посольство

Дипломатическая миссия отправилась в Европу для поиска союзников против Османской империи. Сам царь принял участие в Великом посольстве неофициально, под именем Петра Михайлова. Параллельно с переговорами участники посольства посещали производства, закупали оборудование, вербовали специалистов. Основную формальную задачу посольство не выполнило, так как европейские государства сосредоточились на подготовке к войне за Испанское наследство.

1698 год – стрелецкий бунт

Известие о выступлении стрельцов заставило Петра I прервать Великое посольство и вернуться в Москву. Стрельцы были недовольны сокращением их привилегий, задержками жалованья, оторванностью от оставшихся в Москве промыслов. Следствие не нашло доказательств причастности к бунту царевны Софьи, но царь решил насильно постричь сестру в монахини. События 1698 года окончательно убедили Петра I в необходимости упразднить стрелецкое войско.

19 (29) августа 1698 года – указ «О ношении немецкого платья, о бритье бород и усов, о хождении раскольникам в указанном для них одеянии»

Новые требования царя к внешнему виду подданных приживались плохо, поэтому указы, регламентирующие правила ношения европейской одежды разными категориями населения, принимались при жизни Петра I неоднократно.

1700 год – введение в России нового летоисчисления

В декабре 7208 года был подписан царский указ о реформе календаря в России. Согласно указу, день после 31 декабря 7208 года от сотворения мира следовало считать днём 1 января 1700 года от Рождества Христова. Началом нового календарного года становилось 1 января, а не 1 сентября, как прежде.

3 (14) июля 1700 года – Константинопольский мирный договор между Россией и Османской империей

Россия хотела закрепить за собой все территории, которые она завоевала в ходе Азовских походов. Турцию это не устраивало, и в условиях подготовки к войне со Швецией российская сторона пошла на уступки. Россия получила Азов с прилегающей территорией и построенными на ней крепостями Таганрог, Павловск, Миус. Занятую русскими войсками часть Поднепровья вернули Турции.

1700 год – фактическое упразднение патриаршества в России

Осенью 1700 года умер патриарх Московский и вся Руси Адриан, и Пётр I запретил выбирать нового патриарха. До 1721 года церковными делами управлял митрополит Рязанский и Муромский Стефан Яворский, которого царь назначил местоблюстителем Патриаршего Престола.

1700–1721 гг. – участие России в Северной войне

Война началась между Швецией и Северным союзом в составе России, Саксонии, Дании и Речи Посполитой. Уже в 1700 году Северный союз распался и возобновился только после Полтавской битвы. Главными итогами войны стали утрата Швецией статуса великой державы и выход России к Балтийскому морю.

19 (30) ноября 1700 года – битва при Нарве

19 (30) августа 1700 года Пётр I объявил войну Швеции и во главе русских войск выступил из Москвы к Нарве. Осада и артиллерийские обстрелы крепости желаемых результатов не дали, а 19 (30) ноября на помощь гарнизону подошла шведская армия во главе с самим королём Карлом XII. В решающей битве русские войска потерпели сокрушительное поражение.

14 (25) января 1701 года – создана Школа математических и навигацких наук в Москве

В это учебное заведение принимали представителей всех сословий, неграмотных сначала обучали чтению и письму. Всего в школе можно было пройти три ступени обучения, на последней из которых изучали географию, астрономию, геодезию и навигацию.

27 сентября (8 октября) – 11 (22) октября 1702 года – осада и взятие Нотебурга

Осада велась русскими войсками под командованием генерал-фельдмаршала Б.П. Шереметева при личном участии царя. 11 (22) октября после 10 дней обстрелов и 13-часового штурма гарнизон сдался. Взятию Нотебурга Пётр I придавал особое значение, так как крепость в XIV веке была основана как русский форпост на границе с Швецией. В знак того, что крепость является ключом к Балтийскому морю, царь переименовал её в Шлиссельбург (от нем. schlüsselburg – «ключ-город»).

2 (13) января 1703 года – вышел первый номер «Ведомостей»

2 (13) января 1703 года – вышел первый номер «Ведомостей», первой русской печатной газеты. Первоначально она издавалась в Москве на Печатном дворе, а с 1711 года «Ведомости» стали печататься и в Петербурге. В первые годы тиражи газеты варьировались от нескольких десятков до 4000 экземпляров. Основное внимание уделялось военным новостям.

25 апреля (6 мая) – 1 (12) мая 1703 года – осада и взятие Ниеншанца

Осадой крепости вновь руководил Б.П. Шереметев. Большую роль во взятии Ниеншанца сыграло то, что удачными попаданиями русские артиллеристы взорвали крепостной пороховой погреб. Это заставило оставшийся без боеприпасов шведский гарнизон капитулировать. После взятия Ниеншанца русская армия контролировала всё течение Невы, путь к Финскому заливу был открыт.

16 (27) мая 1703 года – основание Санкт-Петербурга

Датой основания города считается день, когда на Заячьем острове в устье Невы по велению царя заложили крепость, названную позднее Петропавловской. В 1712 году началось исполнение Генерального плана Санкт-Петербурга, по которому велась его регулярная застройка. В 1713 году сюда переехал Правительствующий сенат, город стал новой столицей России.

20 февраля (5 марта) 1705 года – указ Петра I о введении рекрутских наборов

20 февраля (5 марта) 1705 года – указ Петра I о введении рекрутских наборов, завершивший формирование рекрутской системы в стране. Первый опыт комплектования полков по рекрутскому принципу состоялся ещё в 1699 году, но сам термин «рекрут» появился именно в указе 1705 года.

28 сентября (9 октября) 1708 года – битва при Лесной

Летом 1708 года шведская армия Карла XII переправилась через Березину и двинулась в сторону Смоленска. От Риги на соединение с ней шёл корпус генерала А.-Л. Левенгаупта с продовольствием и боеприпасами. Русский высокомобильный «летучий корпус» под командованием самого Петра I настиг Левенгаупта у деревни Лесная под Могилёвом и нанёс ему поражение. Армия Карла XII осталась без резервов и боеприпасов.

18 (29) декабря 1708 года – указ «Об учреждении губерний и о расписании к ним городов»

Территория страны разделялась на восемь губерний, которые состояли из сложившихся ещё в XVII веке уездов. Во главе уездов стояли воеводы, которых в 1710 году переименовали в комендантов, губернии возглавляли губернаторы с широкими административными, судебными и финансовыми полномочиями.

27 июня (8 июля) 1709 года – Полтавская битва

Карл XII стремился взять Полтаву, чтобы создать выгодные условия для наступления на Москву через Харьков и Белгород. До подхода основных сил русской армии гарнизон Полтавы три месяца ежедневно отражал шведские атаки. Начавшееся 27 июня (8 июля) генеральное сражение закончилось разгромом шведов. Победа под Полтавой окончательно переломила ход войны в пользу России. Карл XII бежал в Османскую империю.

1710–1713 гг. – русско-турецкая война

1710–1713 гг. – русско-турецкая война, центральным событием которой стал Прутский поход русских войск 1711 года. В 1710 году Османская империя объявила войну России. Русские войска выступили в Крым и на Кубань против крымских татар. Сам царь возглавил поход до Дуная, оказавшийся крайне неудачным: русская армия была окружена турками на правом берегу реки Прут. По условиям Прутского мирного договора она смогла беспрепятственно вернуться домой, но в обмен Россия отдавала Турции Азов и теряла выход в Азовское море. В 1713 году эти условия подтвердил Адрианопольский мир.

22 февраля (5 марта) 1711 года – учреждён Правительствующий Сенат

22 февраля (5 марта) 1711 года – учреждён Правительствующий Сенат, высший орган исполнительной, законодательной и судебной власти, подчинённый царю. Членов Сената назначал сам Пётр. В отсутствие царя именно Сенат имел всю полноту власти в стране.

23 марта (3 апреля) 1714 года – указ «О порядке наследования в движимых и недвижимых имуществах»

Указ закрепил собственность дворян на землю, уравняв в правах помещиков и вотчинников. Передать недвижимое имущество теперь можно было только одному наследнику. Это способствовало как предотвращению дробления поместий, так и поступлению дворянской молодёжи на государственную службу.

27 июля (7 августа) 1714 года – сражение у мыса Гангут

27 июля (7 августа) 1714 года – сражение у мыса Гангут, первая в истории крупная победа русского флота. Около полуострова Гангут (Ханко) шведский флот преградил путь русским галерам, но им удалось провести более удачный манёвр и блокировать часть шведского флота во фьорде. После отказа шведов сдаться русские атаковали и одержали победу.

30 марта (10 апреля) 1716 года – утверждён «Устав воинский сухопутный»

30 марта (10 апреля) 1716 года – утверждён «Устав воинский сухопутный», юридически закрепивший создание регулярной армии в России. Устав регламентировал порядок военной службы, обучения и воспитания солдат, вопросы воинской дисциплины и наказаний за её нарушения.

11 (22) декабря 1717 года – указ «О штате коллегий и о времени открытия оных»

11 (22) декабря 1717 года – указ «О штате коллегий и о времени открытия оных», с которого началась реформа центральных органов исполнительной власти. Коллегии заменили устаревшую к этому времени систему приказов, между ними более чётко распределялись полномочия. Все коллегии, ставшие прообразом министерств, были организованы по единому образцу, решения принимались коллегиально.

1718 год – создана Тайная канцелярия

1718 год – создана Тайная канцелярия, которой поручалось ведение следствия по делу царевича Алексея. После окончания следствия канцелярию не упразднили, и она продолжила заниматься расследованием политических преступлений. Существовала параллельно с Преображенским приказом.

26 ноября (7 декабря) 1718 года – указ Петра I о проведении первой подушной переписи населения

Согласно указу, переписи подлежали «души мужского пола». На её проведение потребовалось три года.

28 февраля (10 марта) 1720 года – вышел «Генеральный регламент»

Этот законодательный акт определял общие принципы работы всех государственных учреждений, должностные обязанности и иерархию чиновников, порядок принятия решений. Вводилось единообразие делопроизводства и хранения документов, прописывались правила взаимодействия между центральными и местными органами власти.

1720–1721 гг. – реформа системы управления городами

В 1720 году был учреждён Главный магистрат – высший орган городского управления. Ему подчинялись городовые магистраты. В 1721 году вышел «Устав Главного магистрата», регламентировавший его деятельность. Городское население делилось на две категории: «регулярные граждане» входили в гильдии и цеха, «подлые граждане» работали по найму и на черных работах.

27 июля (7 августа) 1720 года – сражение у острова Гренгам

Русскую галерную флотилию М.М. Голицына на пути к Аландскому архипелагу у острова Гренгам атаковали шведские корабли. Преследуя русские галеры, крупные шведские зашли на мелководье, потеряли способность маневрировать и сели на мель. Это решило исход боя: четыре шведских фрегата удалось взять на абордаж и привести в Петербург.

1721 год – создание Святейшего Правительствующего Синода

25 января (5 февраля) был опубликован Духовный регламент, согласно которому создавалась Духовная коллегия – орган коллегиального церковного управления. В феврале её торжественно открыли и переименовали в Святейший Синод. В 1722 году была учреждена должность обер-прокурора Священного Синода: теперь надзор за церковными делами поручался гражданскому чиновнику, подчинённому лично царю.

30 августа (10 сентября) 1721 года – подписание Ништадтского мирного договора

Документ ознаменовал окончание длительной войны между Россией и Швецией. По договору Россия получила Лифляндию, Эстляндию, часть Карелии, Ингерманландию. Занятую русскими войсками Финляндию вернули Швеции, Россия выплатила денежную компенсацию за потерянные Швецией земли. Главная цель России – получение выхода к Балтийскому морю – была достигнута.

22 октября (2 ноября) 1721 года – Пётр I официально принял титул Императора Всероссийского

Россия стала империей. Ещё при жизни Петра новый титул русского монарха признали Пруссия, Голландия и Швеция.

24 января (4 февраля) 1722 года – введение Табели о рангах

Этот документ, действовавший почти 100 лет, регламентировал государственную службу в Российской империи. Согласно ему, все чины делились на военные, гражданские и придворные. Внутри каждой группы они распределялись по классам (рангам) от низшего 14-го до высшего 1-го. В соответствии с присвоенным классом чиновник мог рассчитывать на то или иное положение в обществе.

5 (16) февраля 1722 года – указ Петра I о престолонаследии

5 (16) февраля 1722 года – указ Петра I о престолонаследии, согласно которому глава государства сам определял своего преемника, руководствуясь не только принципом первородства и степенью родства. Это решение Петра стало одной из предпосылок к последующим дворцовым переворотам.

Июль 1722 – сентябрь 1723 гг. – Каспийский (Персидский) поход Петра I

Июль 1722 – сентябрь 1723 гг. – Каспийский (Персидский) поход Петра I, или русско-персидская война 1722–1723 гг. Русские войска успешно продвигались по юго-восточным районам Закавказья и Дагестану, заняли ряд городов. В 1723 году в Персию вторглись турецкие войска. Персидский шах вынужден был согласиться с условиями Петербургского мирного договора и уступить России Решт, Баку, Дербент, провинции Ширван, Астрабад, Гилян и Мазендеран.

1724 год – введение подушной подати

На основании данных переписи 1718 года в России изменилась система налогообложения. Взамен прежней подворной подати (с хозяйства) налог стал платиться «с души», то есть с каждого мужчины, независимо от его возраста.

1724 год – новый таможенный тариф

В годы правления Петра I в России строились металлургические и оружейные заводы, появились кожевенные и текстильные мануфактуры, стали развиваться другие отрасли производства. Новый таможенный тариф носил протекционистский характер: на товары, которые изготавливались в России в достаточном количестве, ввозная пошлина достигала 75%.

28 января (8 февраля) 1725 года – умер император Пётр I Алексеевич

В последние годы он сильно болел. В январе 1725 года состояние монарха резко ухудшилось, поэтому назвать его смерть неожиданной нельзя. Назначить преемника в соответствии с собственным указом о престолонаследии Пётр I не успел, и Россию ждал сложный период истории, ныне известный как эпоха дворцовых переворотов.

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