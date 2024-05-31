История финской русофобии Более ста лет назад, благодаря первому правительству Советской России, свою независимость обрела Финляндия, бывшая законная часть Российской империи На чтение: 11 минут

Прошло уже более ста лет, как, благодаря первому правительству Советской России, свою независимость обрела Финляндия, бывшая законная часть Российской империи. Отношения с этим нашим соседом складывались непросто, особенно сегодня, когда финны приняли решение вступить в блок НАТО, вновь став в лагерь недружественных России государств. В связи с этим интересно вновь обратиться к истории, чтобы понять, как вообще на мировой политической карте появилась Финляндия и каков был её путь к дням сегодняшним.

Шведская Финляндия.

Племена финнов, саамов, карелов, исторически населявших современную территорию Финляндию, жили разрозненно, и какого-то чёткого государственного образования создать так и не смогли. В XII веке в этих землях началась экспансия шведов, переправившихся через Ботнический залив. Захват начался с южной части финских земель, и продолжился на север и восток. Серьёзного сопротивления местное население оказать шведам не могло, и уже в 1216 году Ватикан признал владычество шведского короля в этих местах. Папа Римский был заинтересован в расширении сферы своего религиозного влияния, и подчинил новые приходы архиепископу Уппсалы.

Вообще, религиозный фактор оказал немалое влияние на историю пребывания Финляндии в составе Швеции. В 1527 году король Густав I Ваза провёл церковную реформацию, ввиду чего католики, в том числе и на финских землях, превратились в лютеран. Лишь карелы, которые не желали менять католическую веру, стали постепенно уходить на восток. К середине XVII века на финских землях их почти уже не осталось.

XVI век стал во многом переломным в истории Финляндии. До того эти земли жили как бы сами в себе. Осевшие здесь шведские дворяне правили здесь, не особенно оглядываясь на лежащий за Ботническим заливом Стокгольм: сами воевали против новгородцев, сами осваивали новые земли, сами заключали торговые договоры, сами основывали новые города и строили замки. При них Финляндия стала из сравнительно небольшой прибрежной полосы довольно обширной областью. К XVI веку она укрепилась настолько, что местное дворянство потребовало от короля автономии в правовом и административном отношении. В 1581 году им удалось этого добиться – так появилось Великое Княжество Финляндское, которому суждено будет просуществовать более трёх веков.

Каково же было положение финнов в Великом Княжестве? Они имели небольшое представительство в шведском парламенте – риксдаге, но этим, по сути, всё и ограничивалось.

Все важнейшие должности в гражданских администрациях и вооружённых силах занимали только шведы, финнам был ход только на низовые должности. Им запрещалось торговать с другими странами, минуя шведов, да и сама финская культура сдерживалась, а то и вовсе подавлялась.

Даже использовании финского языка не особо поощрялось – в тогдашнем сознании власть предержащих шведский язык был носителем передовой науки и культуры, тогда как финский был языком крестьянства.

Шведы составили прочную спайку в этих землях, имели свои партии, общественные объединения, учебные заведения, учреждения культуры, обеспечивая всё большую привязанность провинции к метрополии и экспансионистски распространяя свою культуру среди местных. Всё законодательное, административное и судебное устройство было скопировано со шведской модели. При этом ограниченные в правах финны несли наравне со всем остальным населением шведских земель налоговую и рекрутскую повинности. Поэтому неудивительно, что национальная идентичность финнов сложилась под скандинавским влиянием, и этот отпечаток она несёт до сих пор.

Говоря о финской истории, местные политики и историки применяют термины вроде «шведский период» и «российский период», хотя это не совсем корректно. Швеция была гомогенным государством, и Финляндия была его неотъемлемой частью. В её составе какое-либо поползновение финнов в сторону обретения национальной независимости было бы просто невозможно. И как знать, не перейди Финляндия к России, может, была бы она окончательно ассимилирована шведами, и говорили бы сейчас на финском языке только деревенские нацмены. Впрочем, сейчас в Финляндии об этом говорить не очень любят, умело смещая акценты и не обращая внимание на возникающие вследствие этого искажения. Но следует признать одно – современные русофобские тенденции в Финляндии родились не на пустом месте. Многолетнее соперничество России и Швеции оказало существенное влияние на умы населения, и подсознательно даже спустя многие поколения финны воспринимали Россию как враждебное государство. Даже их последующее пресловутое стремление к нейтралитету было до известной степени противостоянием, как говорили, «российскому фактору».

Очередная и, как оказалось, последняя русско-шведская война случилась в начале XIX века. Она стала результатом размежевания в Европе в результате наполеоновских войн. Заключив Тильзитский мир в 1807 году, Россия разорвала отношения с Великобританией, на которую в свою очередь ориентировалась Швеция. Союзница России Дания к тому времени подвергалась ударам со стороны британского флота, и Стокгольм надеялся отобрать у неё Норвегию, чтобы заполучить единоличную гегемонию во всей Скандинавии. Ситуация накалялась, и в конечном итоге произошёл ожидаемый взрыв. В феврале 1808 года русские войска перешли тогдашнюю границу по реке Кюмийоки. В первые недели были заняты Борго (ныне – Порвоо) и Гельсингфорс (Хельсинки), осаждены крепости Свартхольм и Свеаборг. К концу марта территория Финляндии была полностью взята под контроль русскими войсками, причём при взятии города Або (ныне – Турку) шведы были вынуждены сжечь свою флотилию.

20 марта (по новому стилю – 1 апреля) 1808 года император Александр I издал Высочайший манифест, согласно которому Финляндия присоединялась к Российской империи. Шведы, используя английскую помощь, пытались взять реванш, предприняв контрнаступление, но безуспешно. На будущий, 1809 год Россия уже вторглась в пределы собственно Швеции. И без того не шибко желавшие воевать, шведские верхи осуществили государственный переворот, отрешив от власти короля Густава IV Адольфа и провозгласив новым главой государства его дядю, принца Зюдерманландского.

5 (по новому стилю – 17) сентября 1809 года был подписан Фридрихсгамский мирный договор, в соответствии с которой русское завоевание Финляндии признавалось и Швецией, которая также разрывала отношения с Англией и присоединялась к её континентальной блокаде.

В том же 1809 году Александр I лично приехал в новые земли Российской империи. В уже упоминавшемся городе Борго он открыл заседание финского парламента – Сейма – на котором был зачитан манифест о государственном устройстве Финляндии. Начиналась новая эпоха в истории Финляндии – более чем столетнее пребывание в составе Российской империи.

Финляндия и Российская империя.

Россия, заполучив Великое Княжество Финляндское, по сути, мало что изменила в сложившемся за века государственном управлении в этих землях. Были сохранены основные законы, принятые ещё при шведах. Даже названия населённых пунктов в России использовали шведские, и на картах ещё начала прошлого века можно увидеть такие наименования, как Або, Гельсингфорс и так далее. Финляндия получила самую широкую автономию, какую тогда не имела ни одна провинция Российской империи.

Но не следует думать, что Россия не уделяла внимания коренному населению здешних мест, напротив, именно после 1809 года были сделаны важные шаги, предопределившие формирование финнов как полноценной европейской нации.

Финский язык был впервые уравнен в правах со шведским. Финны получили возможность заниматься торговлей и организовывать производство. Вообще, Великое Княжество Финляндское получило в составе Российской империи даже больше прав, чем имело в составе Швеции. Финны получили свою валюту – марку; а также свой национальный банк. Налоги и таможенные сборы не перечислялись в центр империи, а оставлялись в Финляндии, употребляясь на её внутреннее развитие. Была создана национальная почта, полиция, бурными темпами развивался транспорт. Россия даже расширила территорию княжества, передав в его состав Выборгскую губернию – это решение в будущем ещё сыграет свою пагубную роль. Кроме того, опасаясь сильного шведского присутствия в старой столице Або на западе страны и реваншистских тенденций у бывшего врага, политический центр финских земель был перенесён в южный город Гельсингфорс, который под названием Хельсинки до сих пор является столицей страны.

По сути, к концу XIX века Финляндия подошла уже со многими атрибутами государства как такового. С остальной частью Российской империи её объединяла, по сути, только фигура главы государства, который правил здесь в соответствии с личной унией – Император Всероссийский одновременно и Великий Князь Финляндский. Лишь военную и внешнеполитическую политику вести самостоятельно Финляндия права не имела, все прочие вопросы решались к тому времени уже внутри. Зато, например, долгое время у финнов была своя армия, пусть и сравнительно небольшая – ей командовал военный министр Российской империи, получая за такое совмещение обязанностей вторую зарплату от Сейма.

К чести финнов надо отметить, что, в отличие от не менее облагодетельствованных поляков, долгое время среди них доминировали настроения политической лояльности русской власти. И автономизация Финляндии была мерой, направленной во многом на завоевание поддержки среди местного населения – таким образом лояльной территорией прикрывался бы Санкт-Петербург, столица империи.

Радикально настроенные финские историки почему-то считают, что Россия спала и видела, как бы превратить Финляндию в обычную провинцию, русифицировать её, навязать восточный вектор развития. Но если посмотреть непредвзято, можно понять, что это далеко не так. Даже наоборот – финская культура получила большой толчок своему развитию, достаточно вспомнить хрестоматийный финский поэтический эпос «Калевала», изданный при русской власти.

При, казалось бы, таком консервативном императоре, как Николай I, в финском обществе начало развиваться национальное самосознание. Во времена Александровских реформ особенно возродилась общественная и политическая жизнь. На финский язык перешло делопроизводство, финская марка получила возможность свободного хождения, будучи отвязанной от российского рубля, реформировалась воинская повинность, появились земства.

К сожалению, как это часто бывает, подъём национального самосознания разбудил и негативные тенденции, порой вырождаясь в откровенный национализм. Опасность финского сепаратизма, возможно, преувеличивалась некоторыми государственными администраторами Российской империи, но она на самом деле существовала и угрожала безопасности страны. Поэтому неудивительно, что со временем финскую вольницу решили несколько попридержать. Ещё при Александре III начались первые движения в этом направлении – так, почтовое ведомство было лишено автономии и подчинено напрямую российскому министру внутренних дел. Но главные события, которые финские историки ставят в вину русской власти под названием «русификация» (или «годы угнетения»), пришлись уже на царствование Николая II. В 1898 году император назначил генерал-губернатором в Гельсингфорс Николая Ивановича Бобрикова, которого считают главным гонителем финских свобод.

Однако, если посмотреть объективно, большая часть задуманных им преобразований в условиях сложившейся в княжестве политической системы не имела никаких возможностей к реализации – их просто блокировал Сейм, а общество выступало с акциями протеста. Главное, что ему удалось сделать – распустить финскую армию (за исключением нескольких частей), вернуть в официальное делопроизводство русский язык и поставить под контроль учебные заведения, в которых, если уж честь по чести, царила пропаганда русофобии, исподволь продвигавшаяся агентами Швеции, тайно не оставлявшей мечты вернуть Финляндию в своё лоно. Этими своими действиями Бобриков вызвал ненависть к себе всех финских националистов. В результате 3 (по новому стилю – 16) июня 1904 года он был застрелен мелким чиновником Эйгеном Шауманом. По национальности он был шведом, а не финном, что не мешает многим современным политикам записывать его в финские национальные герои.

Обострение обстановки в Финляндии совпало с началом в России первой революции. Финские революционеры участвовали в политических стачках и забастовках, а наиболее радикальные элементы готовили террористические акты. Особую ненависть у финнов вызывал новый глава российского правительства Пётр Аркадьевич Столыпин, который пытался стабилизировать обстановку, принимая осторожные ограничительные меры. Из Финляндии в Россию, благодаря слабости пограничного контроля, доставлялась взрывчатка, которая потом пустила на воздух дачу премьера на Аптекарском острове, и оружие, которое потом стреляло на улицах Кронштадта и на Пресне во время декабрьского восстания 1905 года. В этот период особенно выдвинулась Финская партия активного сопротивления во главе с Конни Циллиакусом, видевшем обретение финской независимости в свершённом совместном с русскими революционерами перевороте в Петербурге.

Когда основные события революции схлынули, некоторые ограничительные меры были отменены. Впрочем, они никогда в полной мере и не соблюдались. Когда Николай II распустил первую Государственную Думу, не согласные с этим решением депутаты переехали именно на финскую территорию, где приняли своё знаменитое Выборгское воззвание. Ситуация более-менее стабилизировалась к концу десятилетия, но джинн уже был выпущен из бутылки – финские националисты стали приобретать всё большее влияние в княжестве. Когда началась Первая мировая война, финны благодаря отменённому призыву успешно избежали мобилизации в русскую армию, зато немало их воевало с оружием в руках в германских частях, причём абсолютно добровольно. Многие из тех, кто прошёл службу у немцев, потом составят ядро армии независимой Финляндии, пойдут в политику – возможно, это один из немаловажных факторов, которые пустят развитие событий именно по такому руслу, по какому оно пошло.

Обретение независимости и первые конфликты.

Февральская революция и падение русской монархии открыло финнам дорогу к независимости. Временное правительство не было в восторге от всё более видимой перспективы ухода княжества из состава России. 18 июля 1917 года Сейм одобрил закон о восстановлении автономных прав Финляндии, но в Петрограде утвердить его отказались, отдав приказ распустить парламент в Гельсингфорсе, если понадобится, то с военной силой. В сентябре 1917 года был сформирован новый, подконтрольный сенат, но самому Временному правительству оставалось жить совсем немного. Ситуацию усугубил начавшийся продовольственный кризис.

Октябрьская революция способствовала окончательному обретению финской независимости. Впрочем, эта независимость тут же обернулась кровопролитной гражданской войной. Финские социал-демократы видели будущее страны в социалистической республике по примеру Советской России.

В начале 1918 года произошло восстание, организованное Исполнительным комитетом финляндских рабочих. Начались ожесточённые боевые действия, сопровождавшиеся жестокостью с обоих сторон. Именно тогда на первый план выдвинулась фигура бывшего русского генерала Карла Густава Эмиля Маннергейма, которого власти Финской республики назначили главнокомандующим своей армией. Выбор оказался удачным – генералу действительно удалось нанести поражение финским красным. Успеху содействовали и немцы, высадившиеся весной 1918 года в Финляндии и оккупировавшее её. Правительству Финляндской Социалистической Рабочей Республики пришлось бежать из последнего удерживаемого бастиона – Выборга – в Петроград. Многие тысячи тех финнов, кто сочувствовал левым идеям, был вынужден бежать в Россию. В свою очередь, из охваченной Гражданской войной России в Финляндию бежали те, кто рисковал погибнуть от красного террора, туда же ушли в 1921 году по льду тысячи участников Кронштадтского восстания. Вероятно, эти события также оказали немалую роль на то, как в Финляндии будут воспринимать Россию в целом и коммунистическую власть в частности в последующую четверть века.

Однако собственных территорий финнам показалось мало – носители идей «Великой Финляндии» захотели присоединить Карелию, Ингерманландию и ряд других северо-западных земель России. У Советского руководства сил тогда для действенного отпора было немного, что привело к захвату большей части Карелии. В 1920 году завоевания временно пришлось признать, заключив с Финляндией мирный договор. Но националистам у власти в Хельсинки показалось этого мало, и всего спустя год финны развязали новую войну. Но на сей раз их действия оказались не столь успешными, и в 1922 году пришлось идти на мировую с признанием сложившихся границ с РСФСР. Однако взаимные территориальные претензии остались, что привело к событиям, хорошо нам известным.

Финляндия и Германия.

Межвоенный период с Финляндии отличался политической нестабильностью и всё более возраставшей ненавистью к своему восточному соседу. Если при первом президенте, Каарло Юхо Стольберге, было некоторое потепление политического климата, то при его преемниках ситуация стала меняться в обратную сторону. Стольберг помиловал большинство революционеров и завершил процесс заключения мира с Советской Россией. Сменивший его Лаури Кристиан Реландер был явным правым националистом, последовательно исповедовавшим антикоммунистические идеи. Много посещая соседние страны, он пытался сформировать антисоветскую коалицию балтийских государств.

В 1931 году новым президентом стал Пёр Эвинд Свинхувуд, который не стеснялся во всеуслышанье оглашать уже не просто антикоммунистические тезисы, но и откровенно русофобские. В историю вошли его высказывания вроде «Любой враг России – друг Финляндии» или «Русаков – прочь с Севера». Свинхувуд распорядился арестовать всех коммунистов – членов правительства, и запретил компартию. При этом он побаивался и правых головорезов, особенно так называемого «Движения Лапуа» во главе с фермером Виитури Косола, не гнушавшегося в борьбе против левых самых грязных методов, вплоть до взятия заложников, шантажа и физических расправ. Результатом стал Мянтсяльский мятеж, который, если бы удался, стал бы путём к фашистской диктатуре в стране. Свинхувуду удалось подавить выступление, но сама по себе популярность националистических идей в стране только набирала обороты.

В 1937 году Свинхувуд проиграл выборы представителю партии «Аграрный союз» Каллио Кюёсти. Он имел все шансы стабилизировать ситуацию в стране, и даже начал с вроде бы правильных шагов вроде амнистии политзаключённым, развития языковой политики, привлечения социал-демократов к работе правительства. Но нежелание договариваться с Советским Союзом в условиях всё более обостряющейся международной обстановки в конечном итоге привело к войне. СССР был давно обеспокоен слишком близкой от Ленинграда государственной границей с потенциальным союзником Германии в будущем конфликте, и предложил размен территорий, причём, уступив Выборг с окрестностями, Финляндия бы приобрела новые земли в кратном размере. А когда проблема не решается мирным путём, рано или поздно происходит война. В результате боевых действий 1939-1940 годов к СССР отошли территории Карельского перешейка, в Карелии и Заполярье.

Договариваясь в 1939 году с СССР, Гитлер, по сути, предал своего союзника, признав Финляндию зоной интересов Москвы. Это в полной мере понимали в Хельсинки, но проглотили обиду. Во-первых, с Германией ещё с момента прихода нацистов к власти уже были тесные политические и экономические связи. Во-вторых, в Финляндии понимали – мир 1940 года недолог, и вскоре ожидается новый «крестовый поход» на восток, а значит, есть шанс не только вернуть потерянные земли, но и приобрести много новых.

Немецкие советники были в финской армии, а финская разведка работала в тесной смычке с гитлеровской, причём позволила абверу создать на своей территории разведывательный центр, вошедший в историю как «Бюро Целлариуса». Имелось соглашение о транзите военных грузов через Финляндию в Норвегию. Хельсинки и Берлин заключили взаимное соглашение о поставках в финскую армию новых образцов оружия. Ещё до войны сотни финнов добровольцами записались в дивизию СС «Викинг» и в другие подразделения. Так что вступление в войну Финляндии на стороне Германии было делом предрешённым. 20 июня 1941 года нацистский идеолог Альфред Розенберг, ставший рейхсминистром по делам восточных территорий, утвердил перечень государственных образований, которые планировалось создать на оккупированных территориях СССР, и среди них была «Великая Финляндия».

22 июня 1941 года, выступая по радио, Гитлер заявил, что вермахт выступает в поход на восток вместе с «финскими товарищами». При этом СССР до последнего стремился избежать втягивания в войну новых государств. В 7:15 в войска полетела директива не предпринимать до особых указаний никаких действий в отношении Финляндии и Румынии. С финских аэродромов меж тем уже совершались боевые вылеты. Лишь 26 июня 1941 года финский президент Ристо Рюти объявил войну Советскому Союзу, а двумя днями позже его армия перешла государственную границу.

Вступив в войну против СССР, финны руководствовались, как уже было сказано, вроде бы благими (с точки зрения самих себя, конечно) мотивами. Вот только они вступили в союз с дьяволом, и стали соучастниками чудовищных преступлений гитлеризма. Финны разделяют груз ответственности за трагедию блокадного Ленинграда. Сохранилась речь, которую Рюти заготовил для торжеств по случаю падения Ленинграда, где были такие слова: «Пала впервые в истории некогда столь великолепная столица, находящаяся вблизи от наших границ. Это известие, как и ожидалось, подняло дух каждого финна... Для нас, финнов, Петербург действительно принес зло. Он являлся памятником создания русского государства, его завоевательных стремлений». Вот только не суждено было президенту зачитать эту речь, а сам он оказался через несколько лет на скамье подсудимых.

На западе сочувствовали Финляндии, считали её жертвой советской агрессии, и не хотели объявлять ей войну. Лондон, например, настойчиво советовал финскому руководству ограничиться занятием территорий, которые отошли к СССР по договору 1940 года, и не идти дальше. Но головокружение от успехов начала войны оказалось сильнее логики и разума. В итоге 6 декабря 1941 года войну Финляндии объявила Великобритания, ещё за два года до того, помогавшая ей.

На оккупированных территориях финны совершали военные преступления. Только в Восточной Карелии ими было организовано около 30 тюрем и концентрационных лагерей; 35 лагерей для военнопленных (не считая ещё 27 немецких лагерей военнопленных в той же Карелии). Военнопленных использовали как рабочую силу на финских предприятиях и, по аналогии с Германией, могли даже отдать в услужение частным хозяевам за определённые средства. Среди гражданского населения проводилась политика финляндизации в отношении родственных национальностей вроде карелов и ингерманландцев – та же ариизация, проводившаяся на оккупированных Германией территориях. Конечно, в Финляндии не было лагерей смерти, подобных Освенциму или Треблинке, но по завершении войны всё нефинляндское население должно было быть выслано за пределы «Великой Финляндии».

Две яркие победы начала 1943 года - поражение гитлеровцев под Сталинградом и прорыв блокады Ленинграда – остудили пыл «горячих финских парней»; а разгром вермахта на Курской дуге и на Днепре и вовсе повергли хельсинкские правящие круги в уныние. Начались негласные переговоры. Рюти и Маннергейм поначалу пытались выдвигать глупые условия вроде признания границ 1939 года, но успех операции «Багратион», а затем и начало Свирско-Петрозаводской операции, в ходе которой финны потерпели поражение и были отброшены к границе 1940 года, показали, что «торг здесь неуместен». Дальнейшее упорство могло обернуться катастрофой финской армии и потерей суверенитета республики. 4 сентября 1944 года было подписано соглашение о прекращении огня, а 19 сентября 1944 года – перемирие. Финляндия не только признавала потерю территорий в 1940 году, но и уступала ряд новых.

Ещё одним важным условием перемирия стало принятие на себя Финляндией обязательства убрать со своей территории части вермахта и перекрыть пути доставки военных грузов в Норвегию. Добром немцы уходить, конечно, не хотели, в результате чего разгорелся вооружённый конфликт в Лапландии, не столь многочисленный по потерям среди военнослужащих с обоих сторон, сколько отличившийся по части разрушений. Последние гитлеровские части покинули Финляндию лишь 27 апреля 1945 года, когда до Победы оставалось всего несколько дней…

К Финляндии как к соучастнице гитлеровской агрессии и военных преступлений отнеслись очень мягко. В ней не претерпел изменений государственный строй, и новый президент, тот самый Маннергейм, не привлекался к ответственности за военные преступления, хотя мог бы. Но провести процесс над виновными в агрессии финским властям всё же пришлось. В это время во многих странах, которые были союзницами Гитлера, проходили судебные процессы над бывшими руководителями, многих из них казнили. В Финляндии никого к смертной казни не приговорили, но восьмерых деятелей осудили к тюремному заключению. Рекордсменом по приговору – 10 лет тюрьмы – стал президент Ристо Рюти. Кроме того, были осуждены два премьер-министра, четыре министра и бывший финский посол в Германии. Впрочем, и эти свои слабенькие сроки они не отсидели, вскоре будучи помилованными.

От послевоенных времён до наших дней.

Окончательное мирное соглашение было подписано в 1947 году. В соответствии с ним финская армия была сокращена до 42 тысяч человек личного состава, а бомбардировочная авиация и подводный флот подлежали ликвидации. В 1948 году был заключён Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Принципы новой внешней политики разработал и начал претворять в жизнь новый президент Финляндии Юхо Кусти Паасикиви. Позже его линию продолжил Урхо Калева Кекконен. На десятилетия вперёд были заложены перспективы развития советско-финских отношений.

За годы руководства страной Паасикиви и Кекконена удалось преодолеть напряжённость, добиться разрядки международных отношений. В качестве жеста доброй воли СССР вернул Финляндии полуостров Порккала-Удд, где находилась советская база. В 1956 году Финляндию впервые с визитом посетил крупный советский руководитель – Председатель Президиума Верховного Совета СССР Климент Ефремович Ворошилов, на будущий год состоялся ответный визит финского премьера в Москву. Советско-финляндское коммюнике 1957 года гласило: «Проводимая Финляндией миролюбивая и нейтральная внешняя политика, стремящаяся к миру, а также дружественные отношения, поддерживаемые ею со всеми странами, в свою очередь, ценным образом содействуют обеспечению международного мира».

Кекконену удалось добиться не только улучшения отношений с СССР, но и хороших личных отношений с Никитой Сергеевичем Хрущёвым и Алексеем Николаевичем Косыгиным. Финляндия получала от СССР кредиты под низкие проценты, а также имела возможность поставлять свои товары в Советский Союз – финская сантехника и бытовая техника считались лучшими из потенциально доступных советскому покупателю, а финский сервелат стал одним из желанных праздничных деликатесов. СССР строил в Финляндии промышленные предприятия по заказу её правительства – например, сталелитейный завод в городе Раахе.

Времена руководства страной Кекконеном – это времена, когда в лексиконе сменилось значение слова «финляндизация», очистившее его от фашистского прошлого. Теперь это означало ограничения, которые накладывались сильным государством на более слабое для обеспечения безопасности. Историки и политологи, изучающие «холодную войну», применяют сейчас этот термин для характеристики политики государства, которое придерживается нейтральной середины в глобальном противостоянии, развивая ровные отношения с обоими сторонами геополитического конфликта. Всю свою жизнь Кекконен пестовал идею финского нейтралитета, добившись в этом деле больших успехов. Именно ему принадлежала идея создания безъядерной территории во всей Северной Европе, в том числе и на территории СССР, что удалось претворить в жизнь через полтора десятка лет. Большим внешнеполитическим успехом стало знаменитое Хельсинкское совещание, итогом которого стал Заключительный акт по безопасности и сотрудничеству в Европе, закрепивший послевоенные границы в Европе и обеспечивший возможность развития международного сотрудничества в Европе. Кекконена очень ценили в нашей стране – тому порукой награждение его высшим орденом СССР, орденом Ленина. Он стал единственным руководителем капиталистического государства, удостоенного этой награды.

Девизом «Линии Кекконена» могла бы стать цитата из его книги «Тамминиеми»: «Мне никогда не приходилось поступаться национальным достоинством… Мы убедились в том, что сотрудничества с Советским Союзом не только возможно, но и весьма выгодно для нас… Что же касается Советского Союза, то его руководство, несмотря на отдельные ситуации, взяло курс на развитие взаимовыгодных отношений с Финляндией, ставших примером мирного сосуществования». Может быть, сейчас, когда так обострена международная обстановка, это со стороны автора и прозвучит наивно, но это действительно полезный политический опыт, который не худо было бы вспомнить не только самой Финляндии, но и многим другим странам, не претендующим на роль глобального гегемона.

Кекконен завершил свою карьеру на посту президента в 1982 году, уже будучи преклонных лет человеком. На смену ему пришёл Мауно Койвисто, в целом поддерживавший курс своего предшественника. Ему даже удалось добиться от советского руководства права этнических финнов репатриироваться в Финляндию. Но, когда СССР уже трещал по швам, Койвисто денонсировал договор о дружбе, сотрудничества и взаимопомощи в СССР, который был гарантом послевоенного устройства. Финляндия уверенно двинулась на Запад. В 1995 году она вступила в Евросоюз и присоединилась к Шенгенскому соглашению.

Несмотря на тесные экономические и культурные связи с российским северо-западом, чем дальше, тем больше хельсинкское руководство отмежёвывалось от России. Выполняя указание наднациональных объединений, оно поддержало запрет поставок из России в Евросоюз сырой нефти и нефтепродуктов, разорвало уже подписанный договор на строительство атомной электростанции с агентством «Росатом», арестовывало имущество и счета россиян и российских фирм на десятки миллионов евро.

С 2014 года Финляндия поддерживала антироссийские санкции, а с 2015 года безвозмездно поставляла на Украину вооружения для уничтожения мирного населения Донбасса. В 2022 году Хельсинки совместно с другими европейскими странами осудили начало Специальной военной операции, при этом Финляндия ни разу не осудила действия США и их союзников по НАТО в Югославии, Ираке, Ливии, Афганистане, нарушавшие основные принципы Устава ООН. Уже 28 февраля 2022 года президент Финляндии Саули Ниинистё принял решение о поставке на Украину значительного количества вооружений. Впервые Финляндия отошла от одного из основополагающих принципов нейтралитета, поставив оружие в воюющую страну.

5 июля 2022 года Финляндия и Швеция были приняты членами-наблюдателями в НАТО. Этот шаг сломал всю систему российско-финляндских отношений, выстраивавшуюся десятилетиями. Россия вынуждена принимать ответные меры в виде контрсанкций и наращивания военного присутствия на северо-западе. Долгие годы нейтральный статус этих держав был залогом стабильности в регионе – теперь же ситуация меняется. Пока определённо можно сказать лишь одно – нынешнее финское руководство является послушным США и Евросоюзу, и будет продолжать исполнять их указания. Опыт второй половины прошлого века полностью отринут, зато вновь зазвучали голоса националистов – ведь идеи «Великой Финляндии» не умирали никогда. Может статься, что, как некогда при помощи Гитлера, некоторые круги в Хельсинки лелеют мысль реализовать этот проект при помощи НАТО. Ситуация очень сложная, и определённо сказать, во что она выльется, невозможно. Хочется лишь выразить надежду, что у финского руководства, даже после всего того, что оно наделало, всё-таки хватит мудрости не повторять ошибок своих предшественников.