Финляндия, как часть России. Манифест Императора Александра I
08.02.2024
Манифест Императора Александра I о покорении шведской Финляндии и о присоединении оной навсегда к России. Финляндия в составе России в 1809-1917 годах становилась более развитой, нежели другие регионы Российской империи. Она имела широкие права, автономию и пользовалась привилегиями, имела личную почтовую службу и правосудие. Показатели численности населения с одного миллиона человек в 1815 году, увеличились до 1,75 миллиона в 1870. Процветала культура, открывались университеты. В 1863 году Александр II огласил финский язык государственным. Всеми проблемными вопросами занимался генерал-губернатор, которого назначал император, но значительную роль играл Финляндский сенат. В Санкт-Петербурге делами княжества управлял министр статс-секретарь. Обложка: Александр I открывает Боргоский сейм. Источник: historyrussia.org
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