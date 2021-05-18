Дважды лишившийся звёзд Далеко не всегда заслуженными наградами обходили рядовых бойцов и офицеров – порой без них оставались даже генералы. Сегодня мы расскажем об одном из таких – генерал-лейтенанте ВДВ Александре Фёдоровиче Казанкине. На чтение: 1 минута

Далеко не всегда заслуженными наградами обходили рядовых бойцов и офицеров – порой без них оставались даже генералы. Сегодня мы расскажем об одном из таких – генерал-лейтенанте ВДВ Александре Фёдоровиче Казанкине.

Похвала от Жукова

Во время Ржевско-Вяземской операции 1942 года корпус Казанкина понёс большие потери, ведя упорные бои в отрыве от основных сил в течение нескольких месяцев. Его героические действия вошли в историю как Вяземская воздушно-десантная операция. Действуя на оккупированной территории, десантники дезорганизовывали тыл и управление, нарушали коммуникации. Многие тысячи вражеских солдат и офицеров нашли свою смерть на Вяземско-Юхновском направлении, было уничтожено огромное количество боевой техники, захвачено множество единиц трофейного оружия, которое было передано партизанам Смоленщины.

Кульминацией тех событий стало наступление 23 мая – 26 июня 1942 года, во время которого, действуя в условиях острой нехватки боеприпасов и продовольствия, корпус нанёс противнику колоссальные потери, линия фронта была прорвана в 16 местах, что позволило выйти из окружения не только десантникам, но и кавалеристам группы П.А. Белова, и всем приданным соединениям.

Командующий Западным фронтом генерал армии Георгий Константинович Жуков дал высокую оценку действиям корпуса Казанкина. Командующий ВДВ РККА генерал-майор Василий Афанасьевич Глазунов писал, представляя командира корпуса к званию Героя Советского Союза, что «все успехи корпуса нужно в первую очередь отнести за счёт правильного и умелого руководства корпусом со стороны тов. Казанкина и его личных качеств, который всегда был впереди бойцов и командиров, воодушевляя их на подвиги и проявляя личную смелость и геройство». Однако эту высокую, несомненно заслуженную, награду Александр Фёдорович так и не получил – вместо неё в январе 1943 года он был удостоен ордена Ленина.

На улицах Берлина

Свой новый выдающийся подвиг Александр Фёдорович совершил уже в последние дни войны. 16-21 апреля 1945 года части корпуса Казанкина прорывали мощную немецкую оборону в Силезии, пройдя с ожесточёнными боями более 70 километров и одними из первых среди всех советских частей ворвавшись на улицы Берлина. Враг в тех боях потерял около 4800 солдат и офицеров убитыми, до 2000 пленными, было уничтожено или захвачено в качестве трофеев множество единиц боевой техники.

27 апреля 1945 года в боях на улицах германской столицы Казанкин получил тяжёлое ранение. Вскоре после этого командующий 3-й ударной армией генерал-полковник Василий Иванович Кузнецов во второй раз за войну представил его к званию Героя Советского Союза. Увы, но и это представление осталось не реализованным – вместо геройской Звезды в конце мая 1945 года Казанкин был награждён орденом Кутузова 1-й степени.

После окончания войны он продолжал службу в Воздушно-десантных войсках, дважды занимал пост командующего этим родом войск. С 1950 года был генерал-инспектором ВДВ. Он ушёл из жизни незадолго до своего 55-летия. Похоронен заслуженный генерал на Новодевичьем кладбище Москвы.