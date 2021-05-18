Двадцать семь миллионов панфиловцев. Обращение поисковика к учёным ...Помогите парнишке-кадету, его друзьям и своим детям верить – в свою страну, своих предков, в себя! Верните ему каждого! Не спекулируйте и не торгуйтесь у их могил, Вам не простят этого ни живые, ни мертвые. И помните: их было двадцать семь миллионов Героев. На чтение: 2 минуты

Снег укутал землю, навёл порядок в лесах, болотах, полях. Как белой скатертью прикрыл до весны рабочий стол земли, выровнял разрытые окопы и воронки, укутал болота и поля. Тихо…

Стихла земля, последние поисковые отряды ушли на базы. Словно спящие звери, укутанные снегом, спят во дворах старые тягачи и уазы. Есть время подвести итоги сезона.

Лена Цунаева – руководитель Поискового Движения России озвучила предварительную цифру: пятнадцать тысяч солдат в этом году вернулось с войны, пятнадцать тысяч душ обрели покой, а сотни тысяч живущих обрели историю своей семьи. Нет, мы не установили все имена, мы вернули лишь малую толик , но эти погибшие уже тогда успели породить и защитить жизнь, и у них сегодня сотни тысяч внуков, правнуков, племянников, и они счастливы узнать подвиге своих предков.

В этой работе есть и наш скромный вклад, наверное, и мой лично. Но работа не закончилась. Теперь – архивы, поиск родственников, установление условий гибели, возвращение героев домой. Этот труд потруднее полевого. Ведь мы не историки, не архивисты, у большинства из нас основная работа которая кормит семьи, у нас дети и внуки, которым и так доостаётся очень мало от нас внимания. Моя мама сказала мне как-то: «Отдавая себя мёртвым, не забывай живых, которые рядом и любят тебя». Я помню мама!

Мы съезжаемся со всей страны, выпрашивая отгулы и отпуска за свой счёт, атакуем архивы, чтобы постараться вернуть историю хотя бы одного человека, найденного нами на полях той войны. А чем же заняты историки, что в это время делают те люди, которым страна, за которую отданы миллионы жизней, дала бесплатное образование, те кто ценой жизни простых солдат вырос, выучился, изучая историю их жизни и гибели получили степени, сделали свои имена всемирно известными? В конце концов, те, кого само провидение и служебные обязанности поставили на защиту Памяти? Чем заняты они?

…Находясь в экспедициях там, где была связь, периодически проверяя ленты соцсетей, я не понимал, на что учёные мужи всех уровней и калибров тратят свое время, топчась вокруг подвига панфиловцев. Что мне, простому гражданину, они хотят открыть или доказать? Что панфиловцев не было?

Я, повторюсь, не профессиональный историк, но мне хватает ума открыть базу данных ОБД «Мемориал» и набрать там «политрук Клочков Василий Георгиевич» – и я вижу подлинный документ, где написано: «убит 16.11.1941г., д. Петелино Московской области». Это факт.

Они были. И есть. Они погибли за Родину. Те, кто чудом уцелел, хватили лиха так, что всем нам и не снилось. Вы хотите мне рассказать, что условия их гибели были не такие уж героические?

Тогда я расскажу вам о неизвестном солдате, найденном в разбитом блиндаже у деревни Ножкино Ржевского района. У него в руках было четыре лопаты и два лома, даже винтовки у него не было. Лопаты и лом были его оружием в этой войне. Ими он рыл тот блиндаж. И с этим оружием в руках, приняв на себя горсть осколков немецкой мины, погиб, защищая свою страну.

Я могу вам рассказать двух солдатах в Мясном бору, которые остались навеки у солдатского котелка, в котором лежало конское копыто.

Я и мои товарищи можем рассказать о сотнях тысяч солдат, чьи имена мы не можем установить, но чья смерть приблизила Победу и дала нам возможность жить. Они что, меньшие герои? Где та мера героизма, о которой все говорят? Красивые слова, сказанные перед смертью, сожжённые танки или протараненные самолеты? Кто-то вообще может это измерять и с уверенностью повторить слова павших за секунду до смерти? Я думаю, что последние их слова были о матерях, детях, Боге. Но от этого для меня их жертва не меньше, для меня они все герои. Все, кто не предал, кто не склонился, все кто погиб.

Вчера на открытии выставки «Война и Мифы» паренёк лет десяти в пока ещё неладно сидящем на нём кадетском мундире с замиранием голоса, по-детски стесняясь, спросил у нашего экскурсовода Вики Петраковой: «А двадцать восемь панфиловцев были?» И, услышав твёрдое: «Да, были!» – облегчённо выдохнул и отошёл к своим друзьям.

Да, были! И было их двадцать семь миллионов – погибших на этой войне. И мы хотим, чтобы знали о каждом. Я хочу, чтобы все профессора и доктора страны забыли о своих учёных амбициях, прекратили свои споры и подарили пареньку в кадетской форме истории ещё двадцати семь миллионов героев. Я хочу, чтобы у него их было больше. Я хочу, чтобы их было больше у меня! Война и история – это не просто даты сражений, имена маршалов и командующих. Историю пишут люди своими судьбами и жизнями, без них не будет истории – истории семьи, страны, мира!

…Через две-три недели замёрзнут болота, станет лёд на реках и озёрах. Как проснувшиеся причудливые звери, отряхнут с себя снег и зарычат тягачи и джипы. Вгрызутся в замёрзший мох гусеницы и шипы колёс – и мы опять двинем в лес, туда, куда не могли прорваться раньше, где до сих пор слышна и жива война. Мы будем биться за каждое имя и каждую судьбу, мы хотим чтобы знали обо всех.

Помогите нам вернуть память о них, помогите парнишке-кадету, его друзьям и своим детям верить – в свою страну, своих предков, в себя! Верните ему каждого! Не спекулируйте и не торгуйтесь у их могил, Вам не простят этого ни живые, ни мертвые. И помните: их было двадцать семь миллионов Героев.