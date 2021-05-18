Другой Первомай У нашего читателя сразу возникает вопрос, какой такой другой Первомай? Все настолько свыклись, что первый майский день – именно День международной солидарности трудящихся, что представить себе другое просто немыслимо. Конечно, если изучать историю только по Краткому курсу истории ВКП(б), то и вариантов нет. Но мы сегодня чуть шире приоткроем дверь в нашу историю. На чтение: 1 минута

У нашего читателя сразу возникает вопрос, какой такой другой Первомай? Все настолько свыклись, что первый майский день – именно День международной солидарности трудящихся, что представить себе другое просто немыслимо. Конечно, если изучать историю только по Краткому курсу истории ВКП(б), то и вариантов нет. Но мы сегодня чуть шире приоткроем дверь в нашу историю.

Первомай Петра I

Мы уже привыкли, что моду на многие вещи, кажущиеся теперь устоявшимися, нам привил Петр I. Мы уже рассказывали вам о посещении Петром Немецкой слободы в Москве (Кокуя). Там селились немецкие мастеровые, купцы, художники, которые 1 мая проводили праздничные гулянья – так называемые немецкие станы. Петру это празднование очень нравилось, и позднее он умело обратил его в народное и традиционное

Особо вживлять эту традицию не пришлось, так как подобный праздник уже в народе отмечался. 1 мая отмечался славянский праздник Живин день. В славянском божественном пантеоне Жива («дающая жизнь») была богиней весны, плодородия, рождения. Именно она делала все живое собственно живым. А еще она была покровительницей юных девушек и молодых жен. Живин день начинался именно в ночь на 1 мая. Обрядовые действия разворачивались возле огня, который является очищающей силой. После долгой зимы женщины прославляли Живу, звали весну. И без прыжков через огонь не обходилось, ведь себя тоже надо очистить от наваждений. Перепрыгивая костер, подбадривали друг друга:

«Кто прыгнет высоко,

У того смерть далеко».

Так что уговаривать сельчан на проведение такого праздника не приходилось. Сельские жители охотно собирались, располагались на травке, распевали песни и угощали друг друга. Молодежь пела да водила хороводы. В городах этот праздник проводился в городском саду, где специально приглашенные музыканты и песенники поднимали настроение горожанам. Городской парк по этому случаю украшался разноцветными огнями. Все именитые горожане спешили поздравить губернатора с первым мая. Естественно, устраивали фейерверки и танцы, которые продолжались до утра.

Но официальным толчком, от которого на Руси пошли первомайские гулянья, нужно считать взятие Петром Первым шведской крепости Ниеншанц. Это случилось 1 мая 1703 года. Легкая победа над сильным шведским гарнизоном, открывшая выход в Балтийское море, праздновалась пышно и торжественно. Всех солдат Преображенского и Семеновского полков царь собственноручно угощал вином и хлебной водкой. Праздник продолжался три дня, и такое торжество решено было устраивать ежегодно.

В 1718 году была основана Невская флотилия, которая в дальнейшем собиралась 1 мая у Петропавловской крепости и отправлялась в Екатерингоф, где продолжались гулянья. После смерти царя первомайские праздники были забыты, а возродились только после воцарения дочери Петра – Елизаветы.

Новые веяния

Императрица с удовольствием ездила в Екатерингоф, а 1 мая 1745 года в парке был собран весь столичный бомонд.

Традиции Петра I поддержала Екатерина II. Известно, что в 1786 году она вместе с цесаревичем Павлом была здесь участницей народных гуляний. Позже сюда по ее приказу из Красного Села перенесли парники и оранжереи.

Особенно популярен как центр празднований стал Екатерингоф в начале XIX века. Здесь 1 мая устраивались гулянья «без различия сословий». Николай I непременно посещал эти торжества. Популярность первомайских праздников привела к тому, что дорога из центра столицы в Екатерингоф получила название Екатерингофский проспект. О празднике восторженные отклики сохранили газеты, есть воспоминания А. Пушкина, Н. Гоголя, А. Грибоедова и других.

Подобная картина наблюдалась и в Москве. Здесь центром первомайских гуляний стали Сокольники. В этот день в парке играли оркестры, участвовали хоры песенников и цыган, в роще размещались балаганы, карусели и прочие аттракционы, а компании гуляющих располагались прямо на траве. Чаепития в Сокольниках как начинались 1 мая, так и продолжались все лето.

Похожим образом праздник проходил и в других городах.

К концу XIX века активизировалась классовая борьба. Многие выезды на природу использовались революционерами с целью конспирации, и свои сходки они называли «маевками» для введения в заблуждение властей. Но это уже другая история.