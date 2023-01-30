Древние каменоломни и пещеры: самые интересные исторические подземелья России Тайны недр нашей планеты всегда влекли любознательных людей. Некоторые подземелья чудесного природного происхождения, некоторые – полностью рукотворные, в одни люди спускались, чтобы посмотреть на красоты иного мира, как туристы, другие же использовались с целью выгоды. На чтение: 2 минуты

Прожилки нашей планеты

Российское государство простирается на огромной территории. Ландшафт, геодезические условия, климатические пояса и просто пейзажи сменяются на просторах Необъятной. Разумеется, как в горных районах, так и просто на стыках ландшафтов образовалось огромное количество подземелий. Тайны недр нашей планеты всегда влекли любознательных людей. Некоторые подземелья чудесного природного происхождения, некоторые – полностью рукотворные, в одни люди спускались, чтобы посмотреть на красоты иного мира, как туристы, другие же использовались с целью выгоды. О нескольких интересных с исторической точки зрения подземельях мы расскажем в этой статье. Скажу сразу – конкретные координаты мы не будем публиковать, так как спелеология – дело небезопасное. Уверены, интересующиеся найдут подробную информацию о местоположении, и условиях посещения пещер.

Улаева Пещера и Окские подземелья

Русло реки Оки, протекающей по европейской части России извилисто и непредсказуемо. Один берег, как правило, пологий, с песчаными отмелями, а другой – Крутой, с каменистыми выступами. Эта река играла огромную роль в истории средневековой Руси, на ней расположены древние города – Серпухов, Коломна, Кашира, Бережец, Орёл, Рязань и многие другие. На каменистом крутом береге реки издревле добывали известняк, который шёл на строительство крепостей, монастырей, в том числе Серпуховского и Московского кремлей. Но имелись в берегах и естественные пещеры, хоть они и часто становились стартовой точкой для разработок камня.

Одна из таких пещер находится под горой в изгибе реки напротив древнего города Тарусы – Улаева пещера. По легенде, в ней обитала банда разбойника Улая, промышлявшую в окрестностях Кудияра. Его банда нападала на суда купцов, которые естественным образом замедлялись, проходя излучину. Разбойников несколько раз пытались отловить, но они прятались в заранее подготовленных пещерах. Реалистичности этой легенде добавляет то, что чуть ниже пещер из горы бьёт сильный ключ, а рядом лежит камень с выбитой надписью, судя по буквам, относящейся к достаточно старым временам. Однако, эту легенду разрушает характер пещер – они очевидно антропогенного характера. Скорее всего, это были древние каменоломни, уже заброшенные и заваленные к нашему времени (древние источники указывают на их большую протяжённость, в отличие от современного состояния, да и в пещерах видны завалы штолен). Впрочем, что мешало разбойникам организовать базу в таком удобном и уже подготовленном месте?

Денисова пещера

Неприметная ничем, кроме размеров, пещера, расположенная южнее Бийска, на самом юге Горного Алтая, долгое время не привлекала внимания широкой публики. Даже происхождение названия было неизвестно: толи от имени жившего здесь старца, толи от пастуха, пережидавшего здесь непогоду, толи от разбойника, организовавшего в пещере базу для шайки. Во Второй половине 20 века в пещере нехотя и неторопливо проходили раскопки.

Но всё изменилось в 1980х, когда в проделанные археологами шурфы предоставили научной общественности настоящую сенсацию. Помимо древних одеревенелостей, окаменелых останков животных, образцов почв и прочих вполне стандартных археологических находок были обнаружены фрагменты останков доселе неизвестного вымершего подтипа человека разумного, впоследствии названого Денисовцем. Похоже, представители этого тупикового ответвления эволюции жили на территории от южной Сибири до Индонезии. В Денисовой пещере раскопки ведутся более, чем на 20 слоях, а количество найденных экземпляров разных эпох подбирается к 100 000. Интенсивность раскопок такова, что археологам пришлось соорудить канатную дорогу для вывоза породы на промывку в девяти вёдрах одновременно. Отличная сохранность пород, останков растений, животных и людей разных исторических периодов гарантирует нам, что Денисова пещера принесёт ещё немало сенсаций, которые подкорректируют положения исторической (и не только) науки.

Сьяновские каменоломни

Эти каменоломни, как и многие подмосковные, появились вместе с началом белокаменного строительства в Московском княжестве. Зимой, когда люди были отвлечены от сельскохозяйственных работ, специальные артели или наемные крестьяне добывали здесь камень, грузили его на сани и отправляли в столицу. Благо, находится система каменоломен недалеко – в 12 километрах от нынешней границы Москвы, Домодедовский район. Вообще в московской и соседних областях немало каменоломен. Некоторые спросят – почему не карьеры? А дело в том, что на поверхности находились пахотные земли, ликвидировать которые в условиях средневекового натурального характера ведения хозяйства было подобно голодной смерти. Именно так появились катакомбы-выработки в Подмосковье, Париже, городах Германии.

Добыча известняка в Сьянах велась вплоть до 19 века, обычно в зимнее время года. За более, чем 500 летнюю историю каменоломен было выбито около 27 километров штолен, сейчас из них доступно порядка 20. Занимательно, что по брошенным здесь же бракованным известняковым блокам можно отследить, как менялся заказ на строительный материал с ходом времени. Когда каменоломни опустевали, жители местных деревень делали в них погреба. В советское время подземелья закрывали: первый раз в 1949, когда было запрещено посещение любых подземных объектов в произвольном порядке, второй раз – в 1974, когда замуровали многие входы в Сьяны. В конце 1980х часть входов были открыты энтузиастами, и сейчас каменоломни – излюбленное место паломничества экстремальных туристов, исследователей, начинающих диггеров и просто праздно шатающейся публики.

В следующих статьях мы расскажем о других исторических подземельях России, а пока что напоминаем, что не следует отправляться в них без соответствующей подготовки и сопровождения.

Обложка. Кунгурская ледяная пещера. Источник Wikimedia.org