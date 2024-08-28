«Дорога жизни» 12 сентября 1941 г. – начало работы «Дороги жизни». На чтение: 1 минута

«Дорога жизни» - во время Великой Отечественной войны единственная транспортная магистраль через Ладожское озеро. В периоды навигации - по воде, зимой - по льду. Связывала с 12 сентября 1941 по март 1943 года блокадный Ленинград со страной.

По «Дороге жизни» проходила эвакуация мирного населения города в тыловые районы СССР, снабжение Ленинграда продовольствием, топливом, вооружением, боеприпасами, через неё перебрасывались подкрепления. В навигационные периоды перевозки происходили по водной трассе на кораблях из портов Новая Ладога и Кобона до порта Осиновец, а в период ледостава - по ледяной трассе из Кобоны до Ваганова и Коккорева. По водной трассе всего было эвакуировано 738 тыс. человек и перевезено 1040 тыс. тонн грузов, а по ледовой дороге - 638 тыс. человек и 575 тыс. тонн грузов. Помимо этого, в Ленинград для обороны города по «Дороге жизни» было доставлено 300 тыс. бойцов. Кроме того, для подачи нефтепродуктов по решению ГКО от 25 апреля 1942 г. в рекордно короткие сроки по дну озера был проложен трубопровод длиной 35 км. «Дорога жизни» подвергалась постоянным жестоким обстрелам тяжёлой вражеской артиллерией и авиацией. Работу «Дороги жизни» прикрывали корабли Ладожской военной флотилии, авиация Ленинградского фронта и Балтийского флота. Благодаря массовому героизму советских воинов и жителей Ленинграда, «Дорога жизни» сыграла исключительно важную роль в спасении города и прорыве блокады.