Долгий путь принуждения к соперничеству Турнир в Олимпийском Иннсбруке был нелегким, в каждом матче с фаворитами победы нашей команде давались с трудом. По-другому не бывает на олимпиадах – вспомните хотя бы золотую победу великолепной сборной Канады у себя на родине в Ванкувере в 2010 году. На чтение: 6 минут

Турнир в Олимпийском Иннсбруке был нелегким, в каждом матче с фаворитами победы нашей команде давались с трудом. По-другому не бывает на олимпиадах – вспомните хотя бы золотую победу великолепной сборной Канады у себя на родине в Ванкувере в 2010 году.

Все главные соперники боролись с советской командой одержимо. Наша победа в Стокгольме породила у многих раздражение и не была воспринята серьёзно – казалась случайной. Например, сборная Чехословакии специально в декабре-январе провела в Канаде 11 матчей, трижды поборовшись там с новоявленной национальной сборной, и попутно сыграв со сборными США и Швеции. В таком турне наши «соратники по соцлагерю» видели ключ к оптимальной подготовке для успеха на Олимпиаде, памятуя о том, как это сделала наша команда годом ранее. Обиженные у себя дома хоккеисты Швеции тоже жили мыслью об обязательном реванше у русских. Наконец, молодые канадцы, испытав незадолго до этого ряд унизительных, но поучительных поражений, готовы были «биться насмерть» за честь флага и национальное достоинство.

Сборная СССР обыграла всех соперников. Неодинаково ярко, с разной степенью убедительности, но непреклонно. И тактически действовала со всеми очень по-разному. Своей победой она украсила Олимпиаду новым рекордом – 11 золотых медалей одной страны в общекомандном зачёте.

И всё-таки два слова об игре со сборной Канады.

Наши хоккеисты атаковали больше, двигались активней, сумма скоростей каждого звена была намного выше, чем у канадцев. Несмотря на двукратное превосходство советских хоккеистов в бросках (20:10) по воротам, счёт после двух периодов был равный, 2:2. Д.Бауэр понимал, что в последней двадцатиминутке от русских последует шквал атак. Несмотря на то, что в третьем периоде место в воротах занял слегка травмированный ранее С.Мартин, нам (Александров) удалось с первого же броска на второй (1:36) минуте забить победный гол. Зато все последовавшие за этим 19 бросков (в среднем один бросок каждую минуту) Мартин блестяще отразил. Победа с минимальным счётом, но при огромном игровом превосходстве (канадцы сделали только 7 бросков в третьем периоде). Чтобы понять, как пришла эта победа, надо было видеть напор нашей команды! Тем, кто не видел этой игры, грех недооценивать такую победу. И снова хочется в этой связи напомнить о финальном матче за золото на Олимпиаде-2010 в Ванкувере.

Теперь наступает важнейший этап нашего описания советско-канадских хоккейных отношений. И будет он касаться только матчей сборной СССР на территории Канады (за исключением немногих), во время ежегодных заокеанских турне нашей команды. Подробности этих событий и царившей тогда атмосферы, а также их прямых спортивно-дипломатических последствий, позволят читателю лучше почувствовать неуклонно нараставшее тогда в канадском обществе чувство исчезающей уверенности в непобедимости канадского хоккея. Именно там, на хоккейных аренах этой страны наши спортсмены своими победами приближали долгожданное соревнование с лучшими мастерами Национальной хоккейной лиги Северной Америки. Делали это событие неотвратимым. Ведь «неприкасаемые небожители» НХЛ оставались последним оплотом канадской хоккейной гегемонии. Советские спортсмены, став олимпийскими чемпионами, имели полное основание считать себя сильнейшими хоккеистами мира и добиваться права соревноваться с любым соперником. (далее в скобках приводятся даты публикации в канадской печати)

Сборная Советского Союза по хоккею, Олимпийский чемпион, ведомая тренерами Чернышевым и Тарасовым, прибыла в Монреаль вечером 10 декабря 1964 года после изнурительного 20-часового перелёта из Москвы через Лондон и Нью-Йорк. Руководитель советской делегации Виктор Кузнецов во время встречи в аэропорту заявил, что был бы рад возможности соревноваться с игроками, выступающими в фарм-клубах профессиональных команд. «Мы готовы встречаться с ними в любом месте, но только после согласия на такое соревнование Международной федерации хоккея». Первым соперником русских на следующий день в знаменитом монреальском «Форуме» были запланированы юниоры «Canadians», усиленные 6-ю профессионалами из Quebec Aces (AHL – профессиональная лига второго ряда). Когда Кузнецову начали задавать вопросы о возможном желании русских соревноваться за Кубок Стэнли, он ответил: «Наша первостепенная задача – встретиться с одной из профессиональных команд. А далее будет видно».

«Форум» был заполнен до отказа. В составе канадцев наряду с перспективной, без пяти минут НХЛ-овской молодёжью (Savard, Lemaire, Vadnais, Bordeleau) играли корифеи-ветераны лиги 40-летний Doug Harvey и 35-летний Gump Worsley и покидающий «Montreal Canadiens» Red Berenson. В очень нелегкой борьбе наши с трудом победили – 3:2. Советский тренер Чернышев был интервьюирован сразу после окончания первой встречи. Он выразил вежливое удовлетворение прошедшей нелегкой игрой со ссылкой на 20-часовой перелет. (12.12.1964). Тренер же юниоров Монреаля С.Боумэн на вопрос «насколько хороши сегодня русские?» лаконично ответил: «Ничуть не лучше, чем раньше!», т.е. надо понимать в 1962 году. Комментируя игру, в которой он находился на поле более 40 минут, Д.Харви сказал: «У них хорошая система игры, но это пресный хоккей. Я не увидел игроков высокого класса. Некоторые смогли бы проявить себя в Американской лиге, но, ни один из них не соответствует НХЛ». «Хорошая средняя команда, - вторил ему Г.Уорсли, - Играя по их правилам, игроки НХЛ будут постоянно находиться на скамейке штрафников».

Уже после следующего матча была очередь Тарасова выступать на брифинге, и он ловко уклонялся от провокационных вопросов журналистов, сравнивавших возможности наших и НХЛ-овских хоккеистов. Однако подчеркнул, что есть «разница между силовой борьбой и ударами локтем в кадык», которые позволяли себе канадцы в последних матчах. (14.12.1964). В то же время наблюдавший матч посол СССР в Канаде Иван Шпедько заявил, что желанные встречи с клубами НХЛ помогут советскому хоккею многому научиться и ускорят развитие этой игры в СССР. (14.12.1964)

Через сутки, после просмотра матча «Торонто» – «Бостон» А.Тарасов впервые отметил (как будто отвечая Боумэну), что не видит в игре профессионалов прогресса (за истекшие 5 лет) из-за отсутствия оппонентов. Добавив, что сравнение их с любителями ( мы понимаем, о каких «любителях» шла речь – прим. автора ) возможно только путем прямого соревнования между ними. «Ваш хоккей не становится сильнее, Вы варитесь в собственном соку! Давайте устроим встречу между вашей профессиональной командой, и нашей любительской, и посмотрим, кто сильнее. Если такие встречи состоятся, вы получите удовольствие. Соревноваться с НХЛ мы будем по нашим правилам». (15.12.1964)

Вслед за этим вице-президент Мэйпл Лиф Гарденс и совладелец «Торонто Мэйпл Лифс» (ТМЛ) Хэролд Баллард, после поражения сборной Канады на его арене «от Советов», обрушился с критикой на руководство Канадской Любительской Хоккейной Ассоциации (КЛХА/CAHA), упрекая игроков сборной в слабой подготовке. Он высказал намерение впредь на своём стадионе (!) допускать против русских только дублеров ТМЛ, усиленных ветеранами клуба. (16.12.1964). Другой совладелец ТМЛ, с давно знакомой нам фамилией Смайт (но не Конн, а уже его сын Стаффорд) заявил в тот же день, что предложил русским (в случае их возвращения из Колорадо-Спрингс, см.ниже ) сыграть в Мэйпл Лиф Гарденс с Rochester Americans (тогда фарм-клуб ТМЛ) из AHL, но CAHA категорически возражала. (16.12.1964). Советская сторона единственным для себя условием выдвигала и считала согласие на эти встречи Международной федерации хоккея.

Виктор Кузнецов, выступая в Виннипеге на послематчевой конференции, по просьбе А.В.Тарасова снова заявил, что бесконечные разговоры и догадки об исходе матчей сборной СССР с профессионалами нашим спортсменам надоели. «Мы готовы завтра же играть с любой командой. Даже по профессиональным правилам». (19.12.1964). Обратите внимание, ровно через 4 дня готовность соревноваться на любых условиях.

Таким образом, в первом же после Олимпиады 1964 г. турне по Канаде А.Тарасов при поддержке руководителя делегации и дипломатов (посол Советского Союза) неоднократно через прессу убеждал ответственных деятелей НХЛ рассмотреть возможность и условия встреч клубов этой лиги с советскими хоккеистами. Как видно из вышеизложенного, руководители клубов большой шестерки также вполне серьёзно обсуждали перспективу таких соревнований.

Завершая рассказ о турне по Канаде в конце 1964 года, нельзя не дополнить его описанием первого международного хоккейного турнира имени Уолтера Брауна (1905-1964) в городе Колорадо-Спрингс (штат Колорадо, США).

Этот турнир организовал Уильям Тайер Татт (William Thayer Tutt). Являясь одним из наследников и продолжателей почти вековой крупной бизнес-империи штата Колорадо, У.Татт щедро инвестировал в развитие хоккея с шайбой и фигурного катания в США. Он сыграл решающую роль в первом (1959 год) приглашении советской хоккейной команды в США. Почтить память Уолтера А. Брауна (помните фотографию с Н.Сологубовым?), своего друга и бывшего президента Международной федерации хоккея с шайбой (1954–1957), а также владельца клубов «Бостон Брюинз» и «Бостон Селтикс», Татт считал своим долгом. Он рассматривал будущее нового турнира как североамериканскую ежегодную альтернативу чемпионатам мира по хоккею. Именно эти два американца были инициаторами и промоутерами чемпионата мира по хоккею 1962 г. в Колорадо-Спрингс, где сборной СССР не довелось выступить.

Одним из важных итогов поездки за океан в декабре-64 были 5 побед над сборной Канады в 5 матчах. Ещё одну победу сборная СССР одержала над канадцами в Москве за неделю до очередного чемпионата мира (Финляндия, г.Тампере). Правда, состав сборной Канады в той игре был не самым сильным (только треть его поехала в Финляндию). Анатолий Тарасов не упустил случая высказать находившемуся тогда на трибуне пожилому канадскому дипломату свою неудовлетворенность слабым составом канадцев, усмотрев в этом неуважение к советскому хоккею.

Итак, перед мировым первенством, команда Советского Союза имела огромное психологическое преимущество перед канадцами. Но не они оказались для нас главным соперником в борьбе за сохранение чемпионского титула. Очень сильной оказалась сборная Чехословакии, которая по физическим кондициям превосходила всех и, пожалуй, даже нашу команду. Игроки ЧССР разгромили в пух и прах Канаду со счётом 8:0 (перед этим унизительно растоптав команду США 12:0). Обескураженные канадцы (а это было их самое крупное поражение за всю историю чемпионатов мира) через день проиграли шведам 4:6, и к матчу с нами (а он был заключительным и замышлялся как решающий) были окончательно деморализованы. Одной канадской гордости и отваги не хватило для сохранения лица. Наша спокойная и уверенная победа 4:1 отбросила Канаду на 4 место и обеспечила сборной СССР чемпионское звание, третье кряду. Ведь за сутки до этого советские хоккеисты мастерски победили в самом главном и труднейшем матче великолепно подготовленную команду Чехословакии 3:1.

Тем временем, пока в Тампере разгорался чемпионат мира под эгидой МФХЛ, другая хоккейная организация, Национальная хоккейная лига (НХЛ), в Нью-Йорке, решала свою судьбу на совещании (11 марта 1965 г.) Совета директоров (устоявшийся некорректный русский перевод слова governors – по смыслу правильно «Правители», «Хозяева», «Владельцы») своих клубов. Результатом стало решение о программе расширения лиги и увеличении её на шесть команд, т.е. вдвое. Убежденным идеологом и локомотивом этих перемен был Билл Дженнингс (Bill Jennings), один из хозяев «Нью-Йорк Рейнджерс». Он выступил с этой инициативой ещё в 1963 г., но его меморандум коллеги обсудили тогда лишь в общих чертах. Через полгода Дженнингс, оперируя фактами и цифрами, напомнил членам Совета, что НХЛ была закрыта для сетевого телевидения США уже 4 года. А тем временем баскетбольная (NBA), футбольная (NFL) и бейсбольная (MLB) лиги и ассоциации Северной Америки регулярно в последние годы заключали выгодные сделки с ТВ корпорациями. В январе же 1966 года NFL готовилась подписать двухлетний контракт с CBS (Columbia Broadcasting System ) на 38 миллионов долларов и опцион на третий контракт на 19 миллионов долларов. Экстраполируя эти данные на НХЛ в сезоне 1965-66 - регулярный сезон и плей-офф – можно было рассчитывать на доход в 11 миллионов долларов. Так Дженнингс и его партнёр по подготовке этого вопроса Дж. Дэвид Молсон («Монреаль Канадиенс») сумели склонить Совет к единодушному решению о расширении НХЛ.

Это решение, по словам президента лиги К.Кэмпбелла (C.Campbell), явилось ответом на многолетнюю критику НХЛ как «стабильной, высокодоходной и фактически не прогрессирующей организации». «Большая» (позднее её стали называть «оригинальной») шестёрка оставалась неизменной с 1942 г., т.е. четверть века. Другим важным мотивом такого решения являлось намерение создать на Западе континента постоянную привлекательную сеть для щедрых инвестиций от заинтересованных телевизионных североамериканских корпораций. Ведь существующие 6 стадионов (читай, матчи клубов на этих аренах) НХЛ – все на востоке континента, полностью «выкупленные» телевещанием на годы вперед, достигли предела своего потенциального дохода.

Лига заявила (уже 24-25 июня 1965 г.) о готовности рассматривать обращения от «ответственных финансовых групп, представляющих города (как в Канаде, так и в США), где действуют клубы более низких профессиональных лиг». Новые клубы будут опираться на составы существующих команд и их миноритариев. Таким образом, 108 игроков низших лиг (по 18 на команду) получат работу в НХЛ. «Очень многие, - отметил Кэмпбелл, - заявляли о своём желании влиться в НХЛ, так что теперь мы выясним, насколько это серьёзно». Хозяева клубов не называли города, но первоначальными кандидатами могут быть Лос-Анджелес и Сан-Франциско – где есть адекватные по размеру стадионы – и Ванкувер из Канады, при условии, что там будет построена надлежащая арена (члены Совета НХЛ были единодушны в необходимости движения на Запад). Важным условием была обязательность одновременного вступления в Лигу всех шести новых команд. НХЛ не допускает индивидуального присоединения, что укрепляет её позиции. Часто упоминались также города Балтимор, Питтсбург, Сэнт-Луис, Миннеаполис (обратите внимание – все США).

Обязательным условием создания собственного клуба в НХЛ были объявлены предварительный взнос в размере 1 млн. долларов США (сумма ежегодных расходов одной команды лиги) и владение (или долгосрочное заимствование) спортивной арены масштаба НХЛ.

Длительные дискуссии на совещании, а затем и медийные комментарии были посвящены вопросам рекрутирования, выбора игроков и возможного размывания талантов, что может не понравиться публике. Важнейшим изъяном расширения виделось снижение уровня (качества) игры, и Кэмпбелл признал это: «Хотя мы вынуждены снизить качество «продукта», мы всё же уверены, что в долгосрочной перспективе лига начнёт генерировать игроков иного, более высокого калибра».

«Как скоро?», - был задан вопрос.

«Через одно поколение» - ответил Кэмпбелл.

Беглый пересказ наших победных достижений на чемпионатах мира мы, как подчеркивалось ранее, позволяем себе сознательно. Не победам нашей команды на официальных турнирах посвящено это повествование. Своим исследованием мы стремимся показать, что дух и навыки спортивного превосходства над хоккеем Канады, уверенность в нём рождались и закалялись нами прежде всего на канадской земле. На спортивных аренах противника, в трудных и довольно чуждых поначалу условиях, в режиме турне с постоянными переездами и перелетами на немалые расстояния. Начиная с ноября 1962 г., практически ежегодно, мы играли на неудобных площадках с командами Канады разного, но значительного калибра. Половина этих встреч приходилась на национальную сборную этой страны. Ту, что по замыслу патера Д.Бауэра была наречена воссоздателем славы хоккейной державы на международной арене.

Поэтому снова, в очередном декабре, но уже 1965 года, вместе со сборной командой СССР отправляемся на родину хоккея. И опять, уже после первых же двух наших убедительных побед над сборной Канады, тема роста мастерства советских хоккеистов и их готовности соревноваться с профессионалами всплыла вновь. Первым её поднял генеральный менеджер «Монреаль Канадиенс» Сэм Поллок (Sam Pollock) – помните, тот, что возглавлял «Hull-Ottawa» в 1957 г. Он признал, что калибр наших спортсменов достиг уровня, при котором из них можно сформировать клуб, способный соревноваться с лучшими командами Северной Америки. «Всегда будет возникать вопрос кто лучше – они или мы? Они теперь настолько хороши, что могут формировать собственную команду профессионалов против лучших наших профи, а своим любителям доверить соревнование с нашими любителями». (14.12.1965)

Не отставал от Поллока и старший тренер (и одновременно тоже Генеральный менеджер) «ТМЛ» Панч Имлэк (Punch Imlach). «Прекрасный хоккей. Мне очень нравится их игра. Русские великолепно катаются, пасуют и бросают по воротам. Совсем немного времени потребуется их лучшим игрокам, чтобы адаптироваться в НХЛ». (15.12.1965)

Очень интересную позицию своего клуба в отношении перспективы встреч с «русскими» сформулировал Президент «Монреаль Канадиенс» Дж. Дэвид Молсон (J. David Molson), назначенный на эту должность годом ранее владельцем команды, его дядей сенатором Канады Хартландом Молсоном ( Hartland de Montarville Molson). По его убеждению, обязательно должны быть соблюдены три условия: 1 . соперник «Монреаля» должен официально заявить свой профессиональный статус; 2 . игры должны проводиться только по правилам НХЛ; 3 . финансовые условия соревнований должны быть выгодны канадскому клубу. (18.12.1965)

Турне выдалось на славу и оказалось чрезвычайно интересным. Сборную Канады мы обыграли в 4-х матчах из пяти. Победили сборную юниоров Онтарио и Квебека, в которой против нас играли юный Бобби Орр (17 лет), а также Серж Савар (19 лет) и Дерек Сэндерсон (19 лет). В течение полутора суток наша команда, пролетев между Виннипегом (Канада) и Споканом (США) 1800 км, одержала подряд две победы, сначала над сборной Канады, а затем над командой «Spokane Jets» из WIHL.

Но украшением этой поездки стал всё-таки матч с юниорами «Montreal Canadians». Об этой игре написано много воспоминаний. И не только советскими спортсменами и специалистами. Канадцы гордились той победой, и не без веских оснований. Форум хоккейных статистиков им. Малеванного подробно, наглядно иллюстрируя, описывает это памятное событие. Мы позволим себе напомнить читателю некоторые немаловажные подробности.

© В.С. Акопян

(Продолжение следует)