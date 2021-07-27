Предчувствие Саммита Юниоры «Монреаль Канадиенс» (Montreal Junior Canadians) существуют как фарм-клуб молодых хоккеистов (возраст до 20 лет) великого «Монреаля» с 1950 года, и относились тогда к лиге QPJHL. На чтение: 6 минут

Юниоры «Монреаль Канадиенс» (Montreal Junior Canadians) существуют как фарм-клуб молодых хоккеистов (возраст до 20 лет) великого «Монреаля» с 1950 года, и относились тогда к лиге QPJHL. С 1956 года эти функции дубля профессионалов Монреаля были переданы команде «Hull-Ottawa Canadians» из лиги OHASr. Именно с этим клубом сборная Москвы играла дважды в 1957 г. и оба матча выиграла. Мы уже описывали эти встречи и квалифицировали их как «первое противостояние с «Монреалем». Тогда главным тренером и менеджером команды были Скотти Боумэн и Сэм Поллок. В 1962 году, когда снова возродились Montreal Junior Canadians (тренер – Клод Рюэль), наша сборная обыграла их в «Форуме» 5:2. В 1964 году, в переполненном (15678 зрителей) «Форуме», победа далась советской команде с б'ольшим трудом – 3:2. Тренировал юниоров в том сезоне уже Скотти Боумэн.

И вот, декабрь 1965 г. Очередной визит сборной СССР. «Montreal Junior Canadiens» для этой игры усилены лучшей пятеркой профессионального клуба «Houston Apollos» (CHL) (игроки которой бывали и в составе главной «Montreal Canadiens») и великим вратарём Монреаля Жаком Плантом (Jacques Plante), который уже был вне активного хоккея. Основу команды составляли 18-19-летние будущие гранды НХЛ и ВХА Ж.Лемер, К.Бордело, С.Савар, К.Ваднэ, Н.Фергюсон, Л.Гренье, Л.Плео. Здесь следует подчеркнуть, что правила МФХЛ допускали включение на матч в состав команды не более 6-ти действующих профессионалов. Играющие против них «любители» при этом не компрометируют свой непрофессиональный статус. Всем давно известно, как закончилась эта надолго запомнившаяся встреча – победили канадцы 2:1. Игру выиграл (цитирую А.Тарасова) Ж.Плант, которого почти полный (14981 зритель) «Форум» 5 минут стоя провожал овацией. Участвовать в том матче великий канадский вратарь – инициатор вратарской маски - согласился, несмотря на то, что уже 2 года не играл в хоккей. «Мои парни играли хорошо, особенно в третьем периоде», - сказал Скотти Боумэн. «Я подметил, что русские жестче и грубее на своей половине поля. А впереди не столь хороши как раньше - много офсайдов и брака в передачах».

Хотя почти половину времени на лёд выходили профессионалы, перечисленная выше молодежь не выглядела слабее. Факт превосходства канадцев в третьем периоде говорит об отсутствии нашего, ставшего привычным в игре с Канадой, главного козыря. По запасу игровой и физической выносливости в этот раз мы не превзошли соперников. И совершенная игра Планта только один из факторов, определивших победу канадцев. Наша команда не сумела (или не смогла) повысить игровую активность в заключительном периоде. Мы сделали очень немного бросков (26) по воротам Монреаля, а в третьем периоде в этом даже уступили. Зато канадцы были верны своему главному игровому инстинкту, и за полминуты до финальной сирены забили победный гол! В послематчевом интервью А.Чернышев объяснил, что команда проводила 8-ой матч за последние 13 дней (3 из них в Европе), и запас сил у неё не беспределен.

Когда Ж.Плант в оставшиеся 29 секунд игры медленно кружил около своих ворот, зал встал и вместе с финальной сиреной разразился продолжительной овацией. Вратарь был заметно тронут коллективной симпатией фанатов «Форума». Ведь последние два сезона своей карьеры голкипер играл в «Нью-Йорк Рейнджерс». «Ничего подобного ранее в «Форуме» у меня не было. Когда в Нью-Йорке мы победили «Детройт» со счетом 3: 0 в моей первой игре за «Рейнджерс», у меня были овации. Но когда такое происходит прямо дома, это слишком волнительно, до дрожи в ногах и комка в горле». (thehockeywriters.com/232731-2/)

Итоги декабрьского визита советской сборной в Канаду в конце 1965 г. подвели сами канадские хоккейные обозреватели, сделав главный акцент на неизбежности встреч с клубами НХЛ в обозримом будущем.

«Пока в Канаде растёт недоумение в связи со слабой игрой национальной команды, русские посмеиваются про себя. Они в нашей стране только с одной целью: повысить уровень своего хоккея. Несмотря на трудную победу над юниорской командой «всех звёзд», на поражение от юниоров «Монреаля» во главе с Жаком Плантом, русские продолжают учиться.

Наблюдая тренировку «ТМЛ», Анатолий Тарасов, любимый всеми русский тренер, постоянно вёл записи по объёму близкие к роману «Война и мир». Всё это позднее ляжет в основу его доктрины, как побеждать Канаду в её национальном виде спорта.

Были разные предсказания о том, какую порку могут устроить «Canadiens» или «Leafs» этим выскочкам. И это напоминало кукольное представление, когда одна авторитетная «говорящая голова» из НХЛ предсказывала разгром для русских, а остальные согласно кивали.

Мало сомнений в том, что команда НХЛ сокрушит русских. И никто не понимает это лучше, чем сами русские. Они не бьют себя в грудь, обещая победить команды большой шестёрки. Они просто понимают, что для совершенствования им необходимо играть с лучшими командами, т.е. с клубами НХЛ.

«Советы», вне всякого сомнения, готовы выдержать любые удары (в прямом и переносном смысле) от НХЛ, как неотъемлемую часть учебного процесса. Однако, фантастический прогресс хоккея в СССР говорит о том, что очень скоро наступит день, когда они бросят вызов клубам НХЛ, чтобы соревноваться с ними на равных.

Организация таких матчей может походить на соревнование США и СССР в отправке на Луну космических кораблей для их одновременной посадки. Русским, во-первых, надо забыть угрозы господина Дж.Ахерна отстранить их от мирового форума. Это всё равно как не допустить председателя аристократического клуба на торжественный ежемесячный ужин. Русские и ЕСТЬ мировой форум.

НХЛ должна решить, хочет ли она давать русским такой шанс. Подлинная серия хоккейных матчей между Россией и лучшим клубом НХЛ – захватывающая перспектива.

Советы стремятся доминировать в хоккее, НХЛ одержима финансовым успехом*. Это сочетание, в конечном счёте, гарантирует саммит - встречу на высшем уровне» ( Frank Orr, 18.XII.1965, «Toronto Daily Star» ).

Вот такое пророческое и провидческое эссе написал в декабре 1965 года канадский колумнист Фрэнк Орр (в 1989, Frank Orr был введен в Зал Хоккейной Славы, став кавалером Медийной награды, а в 2003 был включен в Зал Славы Спортивных Медиа Канады). За полтора года до расширения Национальной хоккейной лиги. Ещё до создания Ассоциации Игроков НХЛ (NHL PA). Задолго до проведения SS 1972. Понятно, сколь сильное впечатление произвела на Канадскую хоккейную среду сборная Советского Союза в декабре 1965 года. Однако, как и предсказывал Ф.Орр, русским предстояли суровые испытания на пути к заветной цели. Это, прежде всего, касалось аккомодации к традиционной канадской манере силового устрашения, которая всегда проявляется в играх с иностранными соперниками. Концовка этого турне (она происходила в Колорадо-Спрингс, США) была омрачена откровенно жестокой игрой канадцев в последнем матче со сборной СССР на турнире Брауна. Настолько грубой, что даже менеджер (уже не тренер) патер Д.Бауэр был вынужден публично приносить извинения советской команде.

«Большой Медведь ( так канадская пресса нередко называла Тарасова ) был прошлым вечером вне себя от ярости. И не без основания. Знаменитый русский тренер громогласно, красноречиво и продолжительно распекал грубый стиль игры канадцев. Он даже употребил прилагательное «тупые», характеризуя игроков сборной Канады, допускавших грубость, после которой в результате удалений их команда пропустила 4 гола из 6-ти. «Это была игра без правил!» - бушевал Тарасов.

«Четверо наших игроков травмированы – это возмутительно. Для Канады это бесчестие! Только безмозглые люди способны с размаху наносить удар клюшкой или обрушиваться на соперника сзади». Отвечая на вопрос журналистов о лучших игроках матча, Тарасов снова рассвирепел: «Я не привык выделять лучших игроков! Но я назову вашего худшего хоккеиста. Это игрок под номером 14, Бурбоннэ. Однажды я назвал его головорезом. На чемпионате мира в марте этого года он сломал челюсть нашему Виталию Давыдову. Сегодня Бурбоннэ тоже занимался «охотой», его поведение было омерзительным, просто преступным! А судьи этого как бы не замечали. Если бы подобное произошло в СССР, такой игрок получил бы пожизненную дисквалификацию». (29.12.1965)

Тарасов сделал из случившегося самые решительные выводы, и ему удалось в этой связи предпринять безотлагательные ответные меры. Вскоре, в середине января 1966 года в СССР оказался обладатель Кубка Аллана (высший титул любительского клубного хоккея Канады/CAHA) команда «Шэрбрук Биверс», завершавшая турне по Европе. История о том, как Анатолий Тарасов организовал матч с этими канадцами против ЦСКА на открытом стадионе в городе Калинин, хорошо известна любителям хоккея нескольких поколений. Она красочно, довольно карикатурно, как всегда с неуёмной фантазией пересказана тренером всё в том же документальном фильме « Хоккей Анатолия Тарасова ». Умышленно агрессивная и устрашающая силовая игра армейцев на протяжении двух третей матча привела к полной моральной капитуляции руководства клуба из Канады. Во втором перерыве матча тренер канадцев Жорж Руа, имевший в составе уже 5 травмированных игроков, по утверждению нашего тренера Тарасова просил «о пощаде». Этот факт не обошли вниманием канадские газеты, правда, закамуфлировав его в дипломатическую упаковку, сдержанно описав «ледовое побоище» в Калинине (19.01.1966) , как матч, ставший предельно грубым из-за низкой квалификации русских судей.

Одним из немногих живых участников того матча является Виктор Полупанов, заслуженный мастер спорта, Олимпийский и неоднократный чемпион мира тех лет. Его свидетельства были бы интересны сегодняшнему читателю, и мы надеемся, что на goldenpuck.ru появятся воспоминания об этом.

Очередной Чемпионат мира МФХЛ 1966 года снова выиграла сборная СССР. Победа не была абсолютной, мы потеряли очко в матче со шведами. Судьба золота решалась в последнем матче с командой Чехословакии, которой для чемпионского звания хватило бы ничьей. Но именно в решающей встрече наша команда была неудержимой – 7:1. Сомнения в силе команды Советского Союза были развеяны.

Матч со сборной Канады получился нелёгким, но заурядным. Практически неизменный состав наших соперников не мог предложить ничего нового в сравнении с декабрьскими матчами (тогда мы победили в 5 играх из 6-ти). Строго выполняя тактическое задание тренеров, хоккеисты СССР в позиционной игре были точнее и собраннее, и победили убедительно со счётом 3:0. Ничем особо не примечательный матч.

Но в ходе этого чемпионата официальный руководитель советской делегации Роман Киселев обратился к руководству МФХЛ с просьбой разрешить российской команде играть с профессионалами Канады. Киселев заявил о готовности Советской федерации объявить свою команду профессиональной, что может произойти, если российские любители сыграют с профессиональными командами. Если это состоится, заявил Киселев, то бороться за мировые и олимпийские титулы будет другая российская команда. Русские, конечно, «предпочли бы, чтобы их команда имела возможность одновременно играть как с профессионалами, так и участвовать в любительских соревнованиях».

Ведущий хоккейный обозреватель «Торонто Дэйли Стар» Джим Праудфут беседовал с Президентом МФХЛ Джоном Ахерном, и последний довольно скептически комментировал эту инициативу: «Я не думаю, что для русских разумно играть с профессионалами. Это тупиковый путь, ведущий в никуда. Если победят профессионалы, случится то, чего все и так ожидают. Если выиграют русские, хоккею Северной Америки будет нанесен большой урон. Мне кажется, обеим сторонам есть много чего терять, но мало, что приобрести. Но если они этого хотят, Федерация (МФХЛ – прим. автора) не может воспрепятствовать этому». (09.03.1966)

Видимо не случайно всего через две недели тема взаимоотношений НХЛ с любительским хоккеем зазвучала из уст представителей коллективного руководства Национальной хоккейной лиги. Член Совета Директоров НХЛ, генеральный менеджер «Детройт Ред Уингс» Сид Эйбл (Sid Abel) в Торонто, на брифинге перед матчем его команды с «Торонто Мейпл Лифс», заговорил о предстоящем через сезон (1967-68 гг.) удвоении числа клубов НХЛ. Окончательное решение этого вопроса состоялось на трехдневном заседании Совета Директоров НХЛ в Нью-Йорке, и было оглашено 9 февраля 1966 г. Главной проблемой этого преобразования руководитель клуба («ДРУ») и его владелец Брюс Норрис (Bruce Norris) считают ослабление притока талантливых игроков (в силу удвоения их требуемой численности) должного калибра из Канады и США. Это грозит «снижением качества продукта» и падением интереса к матчам НХЛ как у зрителей, так и у телевизионных корпораций. Поэтому одним из важных источников будущего пополнения клуба они видят хоккей Европы. «Наш первый шаг заключается в установлении контакта с Дж.Ахерном, через которого должны решаться такие вопросы. Если удастся добиться его расположения, мы готовы спонсировать как клуб, поставляющий игрока, так и саму лигу клуба». Эйбл подчеркнул, что, если поддержка Ахерна будет достигнута, и подобное разрешение получено, они сосредоточат своё внимание на Швеции, Финляндии, Норвегии и Дании. «Мы были бы очень заинтересованы в игроках из Чехословакии, но эта страна за Железным занавесом, и я сомневаюсь, что там мы добьёмся чего-то». (25.03.1966).

Ссылка на это, казалось бы, частное мнение, прозвучавшее на фоне едва завершившегося любительского чемпионата мира по хоккею, сделана нами осознанно. Потому что она отражает обеспокоенность владельцев и управляющего блока НХЛ предстоящими и непредсказуемыми последствиями расширения лиги. И здесь нельзя обойтись без детального описания того, как принималось это историческое и во многом неизбежное решение владельцами всех 6-ти команд Национальной Хоккейной Лиги. Но для этого необходимо обратиться к истокам.

«Оригинальная шестерка» формировалась 25 лет, собрав сливки хоккея Канады к 1942 году. Владельцами этих клубов были представители особо крупного североамериканского бизнеса, люди чрезвычайно состоятельные и успешные. Они ковали своё богатство в различных бизнес-областях в самом начале ХХ века, в суровые годы установившегося капитализма и Великой депрессии. Хоккей (да и другие виды спорта) был для многих из них эффектной и увлекательной сферой инвестиций, позволяющей придать основной части их предпринимательства особую привлекательность, публичность и гуманность. А для некоторых – ещё и неугасающей страстью их личного опыта игры в хоккей в годы юности. При этом почти все клубы НХЛ (исключая, пожалуй, «Нью-Йорк Рейнджерс») в последующие 25 лет (до 1967 г.) управлялись семейными бизнес-династиями, передававшими по наследству из поколения в поколение свои хоккейные предприятия. Потомки некоторых первоначальных владельцев «оригинальной шестёрки» и по сей день владеют и управляют своими клубами.

Итак, к моменту регулярного появления советского хоккея на аренах Канады, Совет Директоров (владельцев) клубов НХЛ формировали следующие главные фигуры – Хартланд Молсон и Фрэнк Селке («Монреаль Канадиенс»), Стаффорд Смайт и Хэролд Баллард («Торонто Мэйпл Лифс»), Уильям Дженнингс («Нью-Йорк Рейнджерс»), Джеймс Норрис и Уильям Уортц («Чикаго Блэк Хоукс»), Чарлз Адамс и Арт Росс («Бостон Брюинз») и Брюс Норрис и Сид Эйбл («Детройт Ред Уингс»). Уолтер Браун (см. выше), недавний полноправный владелец «Бостон Брюинз», уже покинул этот мир, не дождавшись исторического события. Председателем Совета в тот момент был Джеймс Норрис, человек необычайно состоятельный, входивший к середине 60-х годов в число 50-ти самых богатых людей Соединенных Штатов Америки. Вышеназванные персоны более 20 лет управляли своей яркой и увлекательной зрелищной индустрией и готовились увеличить её масштабы вдвое. Все они понимали объективную необходимость и неизбежность для каждого из них (и для всех вместе!) этого смелого финансово-политического шага. Но всё же, оставаясь конкурентами, воспринимали его далеко не единодушно. Фактически они приглашали в свой элитный клуб новых и более молодых, жадных до быстрого финансового успеха бизнесменов уже иной формации. Хоккейная Северная Америка ждала начала перемен, которые, по словам ( см. выше ) Президента НХЛ Кларенса Кэмпбелла должны были дать эффект через поколение* . Всё происходящее на первый взгляд было далеко от содержательной сути самого хоккея – ведь сама спортивная, соревновательная составляющая бизнеса не менялась. Но географическая экспансия изменила среду обитания, прежде всего медийную, а, следовательно, и финансовую. Спортивный шоу-бизнес неизбежно должен был повысить свою привлекательность, а значит приумножить аудиторию.

Хоккей Советского Союза в этих новых для Канады обстоятельствах не имел каких-либо оснований менять свою сверхзадачу и генеральную линию. Необходимость соревноваться с НХЛ оставалась жизненным условием его дальнейшего развития.

* Давайте на мгновение перенесёмся на 25-30 лет (возраст одного поколения) вперёд и посмотрим на международный хоккей начала 90-х с позиций советско (уже российско)-канадского противоборства. Итак, в каком состоянии находится НХЛ с одной стороны, и на что похож недавно переставший называться советским, российский хоккей?

К 1993-му году в НХЛ уже почти завершилась «русская революция»: лучшие хоккеисты СССР – и многократные чемпионы мира, и особенно перспективная молодёжь – скопом переместились в клубы Национальной хоккейной лиги. В сезоне 1992-93 гг. в командах НХЛ выступало более 50 самых лучших хоккеистов Советского Союза. Перечислить имена? Нет необходимости. Кто любит и изучает хоккей, знает их назубок. После сезона 1993 г. Россия не смогла одержать ни одной победы на не самой высокой пробы чемпионатах мира до 2008 г. – целых 15 лет, а на Олимпиадах – 30(!).

Таков, на наш взгляд, один из итогов развития (именно развития, а не только расширения) Национальной хоккейной лиги, начатого в 1967 году.

© В.С. Акопян

(Продолжение следует)