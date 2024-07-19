Дневник солдата. 1914-1915 гг. Дневник солдата. 1914-1915 гг. На чтение: 1 минута

А.С. Арутюнов

Дневник солдата 1914-1915 гг.

Мой дед, Александр Степанович Арутюнов, родился 4 октября 1883 года. С самого начала Первой мировой войны он был мобилизован в армию и пробыл на фронте до 1918 года.

Я не знаю, почему дед решил вести фронтовой дневник. Возможно, потому что с самых первых дней был назначен ротным писарем. Небольшая тетрадь, исписанная его мелким аккуратным почерком, с чернильной печатью 8-й роты 1-го Пехотного Ахульчинского полка — наша семейная реликвия. Многократно перечитывая страницы дневника, я пришёл к выводу, что подробные, написанные по велению сердца, с бытовыми подробностями, живые и эмоциональные свидетельства современников могут считаться самыми непредвзятыми историческими документами.

В легко читаемом повествовании впечатляют и искренний пафос мысли, и подробности боевых контактов с противником, и многочисленные житейские факты. Для сохранения документальности, дневник публикуется без существенных правок.

Александр Арутюнов, внук автора

Обложка: книга «Дневник солдата 1914-1915гг. Издатель А. Арутюнов. Ростов-на-Дону, 2013 год.

Источник: http://militera.lib.ru