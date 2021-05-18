Дмитрий Песков напомнил о необходимости защиты отечественных кинопроизводителей Министерство культуры России неоднократно получало высокую оценку за успешную реанимацию отечественного кино. Об этом заявил пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков. Дмитрий Песков напомнил, что Президент России Владимир Путин говорил о необходимости защиты отечественных кинопроизводителей. - Президент говорил о необходимости защиты наших отечественных кинопроизводителей. Но нужно признать, что интересы иностранных прокатчиков тоже никто не ущемляет и их сборы на нашем рынке тоже демонстрируют достаточно уверенный рост, - сказал он. Комментируя письмо Ассоциации владельцев кинотеатров и методы поддержки отечественного кинематографа, применяемые Министерством культуры РФ, представитель Кремля заметил, что "это прерогатива кабинета министров, который весьма эффективно курирует тему культуры и работу Минкультуры". - Если помните, Путин,... На чтение: 1 минута

Министерство культуры России неоднократно получало высокую оценку за успешную реанимацию отечественного кино. Об этом заявил пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков напомнил, что Президент России Владимир Путин говорил о необходимости защиты отечественных кинопроизводителей.

- Президент говорил о необходимости защиты наших отечественных кинопроизводителей. Но нужно признать, что интересы иностранных прокатчиков тоже никто не ущемляет и их сборы на нашем рынке тоже демонстрируют достаточно уверенный рост , - сказал он.

Комментируя письмо Ассоциации владельцев кинотеатров и методы поддержки отечественного кинематографа, применяемые Министерством культуры РФ, представитель Кремля заметил, что " это прерогатива кабинета министров, который весьма эффективно курирует тему культуры и работу Минкультуры ".

- Если помните, Путин, будучи председателем правительства, стоял у истоков комплекса мер по поддержке отечественного кинематографа, создания Фонда кино, формирования этого фонда, выработки правил деятельности этого Фонда, что во многом способствовало бурному росту этой отрасли нашей экономики , - сказал Дмитрий Песков .

- В целом можно констатировать, что Министерство культуры неоднократно получало высокую оценку работы по реанимации нашего кино и мы сейчас видим появление роста в целом производства кинопродукции и резкого повышения качества кинопродукции, о чем свидетельствуют не просто социология, а стремительно повышающиеся кассовые сборы , - отметил Дмитрий Песков .

Пресс-секретарь главы государства уточнил, что речь идет не только о кинематографе, но и о культуре, выставочной деятельности, и театрах, и др. Он отметил, что Владимир Путин неоднократно говорил и на совещаниях, и на встречах с Министром культуры РФ, Председателем РВИО Владимиром Мединским , что эта работа заслуживает самой высокой оценки.

По материалам ТАСС