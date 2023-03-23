Дипломатия Дарьи Ливен Остзейская немка верой и правдой служила российской короне, выведывая тайны дипломатии западных держав. На это не повлияла даже ссора с императором. На чтение: 3 минуты

Остзейская немка верой и правдой служила российской короне, выведывая тайны дипломатии западных держав. На это не повлияла даже ссора с императором.

«Политическая Сивилла», «женщина необычайного ума», первая дама европейских салонов – такой запомнилась современникам княгиня Дарья Ливен, жена русского дипломата Христофора Андреевича Ливена. Она пользовалась большой популярностью в высшем европейском свете и получала важные сведения о политике держав Старого Света. Её парижский салон современники называли «дозорной вышкой Европы».

Светская львица

Дарья Бенкендорф родилась в Риге в 1785 году в семье генерала Христофора Бенкендорфа. Отец её был остзейским немцем, чьи предки начали служить российской короне после присоединения Прибалтики. Мать,баронесса Анна-Юлиана Шеллинг фон Канштадт, приехала в Россию в составе свиты будущей жены Павла I, Марии Фёдоровны, в девичестве принцессы Софии-Доротеи Августы. Брат, Александр Бенкендорф, впоследствии станет всесильным главой Третьего отделения.

Мать Дарьи умерла в 1797 году, и попечение над дочерями рижского военного губернатора взяла супруга Павла I. Их определили в Смольный институт, где они получили самое прогрессивное на тот момент женское образование. После выпуска императрица-благодетельница начала устройство личной жизни своих подопечных. В 1799 году фрейлина Дарья Бенкендорф должна была выйти замуж за Алексея Аракчеева, однако девушка воспротивилась выбору Марии Фёдоровны. Вместо этого она приняла предложение руки и сердца другого представителя остзейского дворянства – графа Христофора Ливена.

Дарья вела активную светскую жизнь и, несмотря на то, что с мужем её связывали тёплые отношения, не отказывалась от ухаживаний других знатных кавалеров. Происходившее при дворе императора не ускользало от её острого ума. Позже графиня Ливен в своих воспоминаниях дала характеристику Павлу I и окружавшим его сановникам.

В 1801 году Павел I был убит в результате заговора. На престол взошёл его сын, Александр, с которым связывали большие надежды. Дарья Ливен в эти дни писала своей матери: «Великий князь Александр, ныне император, совершенно подавлен смертью своего отца, тем, каким образом тот был убит; его чувствительная душа вечно будет терзаема этим» .

Положение Ливенов и Бенкендорфов при дворе не изменилось. Они также пользовались доверием молодого императора. Муж Дарьи участвовал в европейских военных кампаниях русской армии против сил Наполеона, присутствовал при подписании Тильзитского мира, а в 1809 году Александр I отправил своего верного слугу в Берлин в качестве посла. С ним отправилась и Дарья.

Начало карьеры: Берлин

В столице Пруссии графиня открыла литературно-политический салон, где собирался весь цвет прусской аристократии. Её гостиная стала центром сбора важной информации, касавшейся не только внутренней, но и внешней политики немецкого королевства. Дарья, которая, по воспоминаниям современников, не была красавицей, но обладала харизмой и острым умом, получала практически из первых рук информацию о деятельности австрийской и прусской дипломатии и сообщала о них мужу, а тот ставил в известность Петербург.

Однако Берлин не нравился жене посланника. Он казался ей скучным и провинциальным в отличие от столицы России. Дарья проводила много времени с детьми (у четы Ливенов была одна дочь и пятеро сыновей) и путешествовала по стране. Её муж находился в Берлине вплоть до 1812 года, пока по поручению Александра I не был отправлен в Лондон в качестве посланника.

Столица Великобритании больше подходила Дарье. Крупнейший город Европы, центр, где определялись судьбы почти всего мира - место, соответствующее амбициям графини.

Два посла в Лондоне

Как и в Берлине, в Лондоне Дарья Ливен также открыла свой салон, который стал одним из самых популярных в городе. После победы над Наполеоном Россия пользовалась в «Туманном Альбионе» популярностью. Сначала Дарья лишь снабжала своего мужа подробностями бесед с британскими политиками, а впоследствии и сама писала депеши в министерство иностранных дел. Глава российского внешнеполитического ведомства Карл Нессельроде даже шутил, что в Лондоне для него работают целых два посла.

В 1818 году Дарья Ливен лично познакомилась с австрийским дипломатом Клеменсом фон Меттернихом, «кучером Европы». Их сближение состоялось во многом по инициативе Нессельроде, который намеревался с помощью графини получать информацию из первых уст. Между австрийским канцлером и женой русского посла в Лондоне завязалась оживлённая переписка, в дальнейшем их связывали более чем тёплые отношения. В личной корреспонденции Меттерних писал: «Боже мой, если бы была возможность назначить его сюда (австриец имел в виду возможность перевода графа Ливена в Вену)! Это средство – единственное, которое может меня спасти. Я бы тебя обрел, я бы мог проводить с тобой дни, может быть, недели» . Переписка длилась несколько лет и закончилась со второй женитьбой австрийского канцлера.

Дипломатические успехи Дарьи Ливен не остались незамеченными в Петербурге. С течением времени Александр I стал доверять ей специальные миссии. В 1825 году император поручил ей поспособствовать улучшению отношений с Великобританией. Ливен, которая была в хороших отношениях со многими английскими государственными деятелями, в том числе и с королём, успешно справлялась с задачей. «Миссия, которую он мне поручил, явилась последним актом, последним словом, я даже скажу, последней политической мыслью его царствования» . Однако в 1834 году супруги были отозваны из Лондона – настало время очередного обострения российско-британских отношений. Дарья Ливен вспоминала: «Полная перемена карьеры, всех привычек, всего окружающего после двадцатидвухлетнего пребывания здесь – событие серьезное в жизни» .

В Петербурге Ливенам доверили заняться воспитанием наследника нового императора Николая I. «Мой император был так добр ко мне и мое удовольствие видеть его было так велико, что я даже забыла о знаках почтения, которое должна ему оказывать». - писала Дарья Ливен, ставшая статс-дамой. Супруги поселились в Царском Селе и уделяли много внимания воспитанию будущего Александра II. Однако княгиня Ливен чувствовала себя в Петербурге чужой. Она привыкла к европейской манере жизни, хотя и считала всегда себя русской и искренне служила своему императору. В 1816 году её заслуги были отмечены высокой наградой – орденом Святой Екатерины 2-й степени.

Петербургский период в жизни Дарьи длился недолго. В 1835 году в Дерпте скончались два сына княгини. Это серьёзно сказалось на здоровье Ливен. Она ходатайствовала перед императором о том, чтобы перебраться в Европу, климат которой более подходил здоровью княгини. Получив разрешение, Дарья уехала в Париж, где провела оставшиеся годы своей жизни.

Эмиграция во Франции

Эмиграция Дарьи Ливен в Париж стала причиной серьёзного ухудшения её отношений с Николаем I. Император считал эту страну враждебной России, а короля Луи-Филиппа, пришедшего к власти в 1830 году, считал узурпатором. Однако Дарья стояла на своём. В столице Франции она также открыла салон, которыйстал одним из центров общественной жизни города.

В эти годы её связывали тесные отношения с французским министром иностранных дел Франсуа Гизо. Влияние Дарьи на него было настолько велико, что злые языки называли французский МИД «министерством Гизо-Ливен». Вскоре роман стал достоянием средств массовой информации. Известия дошли до Петербурга. И Христофор Ливен, и император были в бешенстве: на Дарью началось серьёзное давление. В октябре 1837 года Николай I сказал князю Ливену : «Заставьте ее подчиниться, а если вам это не удастся, я сам ее сотру в порошок».

Дарья сопротивлялась, просила о заступничестве русских дворян, среди которых был и Нессельроде, и брат княгини Александр Бенкендорф, но они не могли ей помочь. Конфликт продолжался 8 лет и закончился лишь со смертью мужа Дарьи. Детей Ливен Николай I взял на своё попечение, а самой опальной княгине всё же разрешил остаться в Париже.

Несмотря на тяжёлое положение и разногласия с императором, Дарья Ливен продолжала сообщать в Петербург информацию о положении в столице Франции. Важные сведения она передавала своему брату, главе Третьего отделения Александру Бенкендорфу. Многие её данные использовалась в Петербурге для принятия решения относительно начала военных действий в Крыму. Ливен не верила в возможность столкновения Франции и России, однако предупреждала брата (а через него и МИД с императором) о неопределённости ситуации.

В связи с началом войны Дарья Ливен была вынуждена покинуть Париж и перебраться в Лондон. Там до неё и дошли известия о смерти Николая I в 1855 году. В разговоре с одной из подруг по этому поводу она сказала: «Ну вот, теперь я могу спокойно здесь остаться». Княгиня Ливен скончалась в 1857 году в Париже. Её останки были перевезены в Курляндию и захоронены в родовом имении Мизотен.

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