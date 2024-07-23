День пограничника 28 мая в России отмечается День пограничника. В этот день в 1918 году декретом СНК учреждена пограничная охрана границы РСФСР. В современной России День пограничника ‑ 28 мая ‑ установлен указом Президента РФ от 23 мая 1994 года «в целях возрождения исторических традиций России и ее пограничных войск». На чтение: 3 минуты

СИЛА ТРАДИЦИЙ

Своими корнями история пограничной службы России уходит в далекое прошлое. Борьба со степными кочевниками заставляла русские княжества возводить на подступах к своим владениям богатырские заставы, а также приграничные крепости. Во второй половине XIV века в связи с частыми набегами татар на русскую территорию на окраинах Московского княжества стали выставляться сторожевые отряды (сторожа) и станицы, которые высылали конных наблюдателей. Позже стали возводить засечные черты и пограничные укрепленные линии.

В 1571 году появилось «Уложение о станичной службе», регламентировавшее права и обязанности стражи и порядок охраны рубежей. В 1574 году был назначен единый начальник над сторожевой и станичной службой. С ростом внешней торговли в 1754 году создаются пограничные таможни. Охрана границы осуществлялась драгунскими полками, рассредоточенными по форпостам, и таможенными вольнонаемными объездчиками. В октябре 1782 года указом императрицы Екатерины II был учрежден институт «таможенной цепи и стражи» для охраны границ и осуществления пограничного контроля.

В 1827 году вступило в силу «Положение об устройстве пограничной таможенной стражи», которая была подчинена департаменту внешней торговли Министерства финансов России. В октябре 1893 года пограничная стража была выделена из департамента внешней торговли в отдельный корпус пограничной стражи Министерства финансов (ОКПС). Главными задачами ОКПС были борьба с контрабандой и незаконным переходом границы.

С началом первой мировой войны большинство частей ОКПС перешло в распоряжение военного командования и влилось в состав полевых армий. В 1918 году ОКПС был расформирован.

30 марта 1918 года при Наркомате финансов РСФСР было создано Главное управление пограничной охраны, в 1919 году переданное в ведение Наркомата торговли и промышленности. На пограничную охрану возлагалась борьба с контрабандой и нарушениями государственной границы. 24 ноября 1920 года ответственность за охрану границы РСФСР была передана Особому отделу ВЧК. 27 сентября 1922 года охрана границы перешла в ведение ОГПУ, был сформирован отдельный пограничный корпус войск ОГПУ.

Руководство пограничными войсками осуществляло Главное управление пограничной и внутренней охраны НКВД СССР (с 1934), Главное управление пограничных и внутренних войск НКВД СССР (с 1937), Главное управление пограничных войск НКВД СССР (с 1939). В 1946 году пограничные войска были переданы в ведение вновь созданного Министерства государственной безопасности СССР, а в 1953 году ‑ МВД СССР. В 1957 году было сформировано Главное управление пограничных войск КГБ СССР.

В декабре 1991 года после реорганизации КГБ СССР Главное управление пограничных войск было упразднено и образован Комитет по охране государственной границы СССР. В октябре 1992 года Погранвойска были включены в состав Министерства безопасности. 30 декабря 1993 года создана Федеральная пограничная служба ‑ Главное командование Пограничных войск Российской Федерации (ФПС ‑ Главкомат) в качестве самостоятельного федерального органа исполнительной власти. В декабре 1994 года ФПС ‑ Главкомат переименован в Федеральную пограничную службу Российской Федерации (ФПС России), с 2003 года Пограничная служба ‑ в структуре ФСБ России.

Справка РИА Новости

ДЕКРЕТ СОВЕТА НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ

Об учреждении Пограничной Охраны.

Совет Народных Комиссаров постановил:

1.

В ведомстве Народного Комиссариата по Финансовым делам учреждается Пограничная Охрана.

2.

На Пограничную Охрану возлагается защита пограничных интересов Российской Социалистической Федеративной Советской Республики, а к пределах приграничной полосы — защита личности и имущества граждан, в частности:

а) воспрепятствование тайному провозу грузов и тайному переходу лиц через сухопутные и морские границы Российской Социалистической Федеративной Советской Республики;

б) защита от расхищения водных богатств в наших пограничных и территориальных водах;

в) надзор за соблюдением на пограничных реках правил международного судоходства;

г) охрана наших рыбаков и промышленников в пограничных морях, озерах и реках;

д) защита наших пограничных селений от нападений разбойников и кочевых племен;

е) осуществление в потребных случаях пограничного карантина и проч.

3.

Пограничная Охрана располагается в одну или несколько линий. Народному Комиссару по Финансовым Делам предоставляется разрешать по его усмотрению расположение застав Пограничной Охраны и по железнодорожным станциям.

4.

Пространство от пограничной черты до расположения застав первой линии и семиверстное пространство от этих застав во внутрь Республики считается приграничного полосою.

5.

Пространство воды в двенадцать морских миль от линии наибольшего отлива морских побережий Российской Социалистической Федеративной Советской Республики как на материке, так и на островах признается морскою таможенною полосою, в пределах которой все как русские, так и иностранные суда подлежат надзору со стороны Пограничной Охраны.

6.

Пограничная Охрана должна наблюдать, чтобы вдоль всей черты границы был свободный проезд в 6 аршин шириною, почему все строения, пашни и огороды должны находиться в некотором от границы расстоянии.

7.

В Пограничную Охрану на службу принимаются граждане Российской Социалистической Федеративной Советской Республики по вольному найму на тех же основаниях, какие установлены для приема в Красную Армию. Прием пограничников совершается организуемыми распоряжением Совета Пограничной Охраны комиссиями, в состав коих входят по одному в каждую комиссию представителю местных Советов Рабочих и Крестьянских Депутатов с правом решающего голоса.

8.

Непосредственное руководство Пограничной Охраной во всех отношениях возлагается на Главное Управление Пограничной Охраны. При нем образуется Совет Пограничной Охраны в составе двух комиссаров и одного военного руководителя.

9.

Вооружение и обмундирование служащих Пограничной Охраны, а также оказание им врачебно-санитарной помощи производится на основаниях, принятых для Красной Армии. Отпуск из запасов военного ведомства служащим Пограничной Охраны вооружения, снаряжения, предметов обмундирования и продовольствия, а также инженерных и медико-санитарных средств производится по требованиям Главного Управления Пограничной Охраны, направляемым им в соответствующие учреждения военных округов

Подписали: Председатель Совета Народных Комиссаров В. Ульянов (Ленин).

Управляющий делами Совета Народных Комиссаров В. Бонч-Бруевич.

28 (15) мая 1918 года.

Распубликован в № 123 Известий Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета Советов от 18 (5) июня 1918 года.

Исторические материалы

1941. ДО ПОСЛЕДНЕГО ЧЕЛОВЕКА

В условиях дефицита информации об общем положении дел на советско-германском фронте, отсутствия связи со своим и армейским командованием в первые дни войны пограничники решали следующие задачи: вели боевые действия с разведывательными и передовыми частями противника непосредственно на линии государственной границы; выполняли роль боевого охранения частей и соединений первого эшелона армий прикрытия; с переходом в оперативное подчинение военному командованию участвовали в боях в составе частей и соединений войск прикрытия при отступлении; осуществляли разведывательно-диверсионную деятельность в тылу противника и на маршрутах его движения; выявляли и уничтожали диверсионно-разведывательные группы противника, мелкие авиадесанты в боевых порядках и ближайшем тылу отходящих и обороняющихся войск. На северном участке фронта, кроме того, пограничники самостоятельно прикрывали промежутки между направлениями, на которых велись активные боевые действия.

Наиболее тяжелая участь досталась тем частям и подразделениям пограничных войск, которые оказались на направлениях главных ударов противника: на Киев и Донбасс, на Минск и Москву, на Ленинград. Эти удары приняли на себя пограничные отряды Украинского, Западного и Прибалтийского округов, в частности, 90-й (Владимир-Волынский), 91-й (Рава-Русская), 92-й (Перемышль), 17-й (Брест), 86-й (Августов), 88-й (Шепетово), 105-й (Кретинга), 106-й (Таураге), 107-й (Мариямполе), 12-й (Лиепая).

Известно, что пограничные заставы, здания штабов пограничных комендатур и отрядов были включены неприятелем в число первоочередных объектов для уничтожения артиллерией, танками и авиацией.

Пограничники знали, что для задержания врага сил у них недостаточно. Однако, следуя воинскому долгу и Присяге, они отстаивали рубежи Отечества до последней возможности, до последнего человека. И тем самым еще в июне–июле 1941 г. приближали Победу. За первые бои на границе Указом Президиума Верховного Совета СССР от 26 августа 1941 г. за образцовое выполнение заданий командования на фронте борьбы с германским фашизмом и проявленные при этом отвагу и геройство звание Героя Советского Союза присвоено пограничникам И.Д. Бузыцкову, К.Ф. Ветчинкину, Н.Ф. Кайманову, А.К. Константинову, М.Ф. Михалькову, А.В. Рыжикову. Спустя много лет за подвиги, совершенные также в первые дни войны, звание Героя Советского Союза присвоено А.В. Лопатину (1957 г.), А.М. Кижеватову, Ф.В. Морину, В.В. Петрову, В.М. Усову (всем в 1965 г.). Такова участь первых героев. Через боевые позиции их подразделений война прокатилась дважды: сначала с запада на восток, потом с востока на запад, унося и воспоминания, и свидетелей тех боев. Не случайно, что о ратных подвигах многих и многих пограничников в первые дни и часы войны стало известно лишь спустя годы и десятилетия. «Люди защищали границу до последнего дыхания, а знаем мы о них, к сожалению, мало, иногда – ничего, – вспоминал генерал-майор в отставке Я.Д. Малый (бывший начальник 91-го Рава-Русского пограничного отряда). – Совершенно неизвестными остались, например, подробности гибели личного состава трех линейных застав – 9, 12, 18-й, двух застав маневренной группы – 5-й и 7-й. Знаем только, что они вели упорные бои, сдерживали противника до последней возможности и ни один пограничник в живых не остался. Спустя месяц–полтора я подписал 560 извещений родным о погибших и пропавших без вести – эти потери мы понесли, главным образом, в первые часы и минуты войны».

Пограничная служба ФСБ России

Обложка: Советский плакат «День пограничника»

Источник: https://dkmin.ru