День археолога 15 августа в России археологи отмечают свой профессиональный праздник! На чтение: 1 минута

15 августа в России археологи отмечают свой профессиональный праздник! Речь идёт, разумеется, не о «чёрных копателях», расхитителях исторического наследия нашей Родины, а о настоящих археологах, постоянных участниках профессиональных экспедиций.

Хотя День археолога не существует как официальный праздник, все археологи в России отмечают его 15 августа. Есть несколько легенд о том, почему празднование выпало именно на эту дату.

Одна гласит, что ещё перед Великой Отечественной войной в Новгородской археологической экспедиции археологи в шутку решили отпраздновать день рождения Буцефала – коня Александра Македонского. Другая связана с празднованием дня рождения старшего научного сотрудника Института археологии АН СССР Татьяны Сергеевны Пассек, из чьей экспедиции 1940–1950-х годов вышло много профессиональных археологов.

Впрочем, об этих легендах особенно никто не вспоминает, а дата 15 августа закрепилась как День археолога. И по традиции в тех экспедициях, которые ещё находятся «в поле», то есть заняты раскопками, в этот день проводят «посвящение в археологи».

Российское военно-историческое общество и портал «История.рф» поздравляют всех опытных и молодых археологов с профессиональным праздником и желают новых научных открытий! Прошлое зависит от вас! Без прошлого нет будущего!