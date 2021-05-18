«Демонстрация внутренней силы»: фестиваль «Кирилло-Белозерская осада» вновь собирает гостей Директор Кирилло-Белозерского музея-заповедника рассказал, что ждет гостей фестиваля «Кирилло-Белозерская осада», ставшего одним из самых популярных мероприятий у российских туристов. Лето – сезон всевозможных фестивалей под открытым небом, и именно в этот теплый сезон, как правило, проводятся различные военно-исторические мероприятия на свежем воздухе. Большим событием для жителей Вологодской области и окрестностей станет военно-исторический фестиваль «Кирилло-Белозерская осада». Мероприятие будет проходить 11 и 12 июня на территории Нового города Кирилло-Белозерского музея-заповедника, в Государевой крепости. Организаторы обещают гостям яркую программу, которая позволит с головой погрузиться в эпоху Смутного времени. Перед посетителями развернутся масштабные и зрелищные батальные сцены, за два дня им будет показан период... На чтение: 1 минута

Директор Кирилло-Белозерского музея-заповедника рассказал, что ждет гостей фестиваля «Кирилло-Белозерская осада», ставшего одним из самых популярных мероприятий у российских туристов.

Лето – сезон всевозможных фестивалей под открытым небом, и именно в этот теплый сезон, как правило, проводятся различные военно-исторические мероприятия на свежем воздухе. Большим событием для жителей Вологодской области и окрестностей станет военно-исторический фестиваль «Кирилло-Белозерская осада». Мероприятие будет проходить 11 и 12 июня на территории Нового города Кирилло-Белозерского музея-заповедника, в Государевой крепости.

Организаторы обещают гостям яркую программу, которая позволит с головой погрузиться в эпоху Смутного времени. Перед посетителями развернутся масштабные и зрелищные батальные сцены, за два дня им будет показан период длиной в шесть лет – с 1612 по 1618 год. Это героическая страница в истории Вологодчины: все эти шесть лет обитатели Кирилло-Белозерского монастыря отбивали атаки польско-литовских захватчиков. С момента осады прошло уже больше 400 лет, но гул орудий и бравый клич сражающихся воинов вновь прозвучат под этими стенами. Гостями праздника станут реконструкторы из Москвы, Тулы, Санкт-Петербурга, Иванова, Череповца, Саранска, Белгорода и других городов. Они воссоздадут в Кириллове наиболее значимые и зрелищные события осады.

Впрочем, здесь можно побыть не только зрителем, но и участником тех событий. На фестивале будет множество средневековых аттракционов и интерактивных площадок. Взрослые и дети смогут попробовать себя в фехтовании, стрельбе из лука, метании оружия, верховой езде и других искусствах. А наблюдать за сражением можно будет как с земли, так и с галерей крепостных стен, откуда открывается прекрасный вид на весь монастырь.

Организаторам фестиваля есть чем гордиться: недавно «Кирилло-Белозерская осада» заняла четвертое место в рейтинге самых популярных у туристов культурных событий и фестивалей России, проводимых в начале лета. О том, как этому фестивалю уже почти 10 лет удается держать марку и привлекать новых зрителей, порталу «История.РФ» рассказал директор Кирилло-Белозерского музея-заповедника Михаил Николаевич Шаромазов.

– Михаил Николаевич, вы проводите «осаду» монастыря с 2009 года, и к вам с каждым годом приходит все больше новых посетителей. Чем этот фестиваль так привлекателен для них? Каждый год смотреть на одно и то же сражение – разве это не наскучивает?

– Здесь есть два момента. Во-первых, те, кто приезжает к нам на фестиваль, испытывают жутчайший голод на массовые мероприятия. У них есть желание куда-то поехать, в чем-то участвовать и что-то увидеть. Но на рынке услуг в Вологодской области очень мало того, что им было бы интересно. Это одно из тех обстоятельств, которые привлекают жителей Вологды, Череповца и Кирилловского района на это мероприятие. В среднем мы имеем от 6 до 8 тысяч посетителей на фестивале. С другой стороны, это участники самого фестиваля – реконструкторы из Москвы, Тулы, Ярославля и других городов. Они действительно этим живут. То, что они делают, им интересно, и они каждый раз вносят что-то новое. К сожалению, нам не удалось в этом году увеличить театральную составляющую фестиваля, но это то, что будет впереди. Да, безусловно, мы будем менять сценарий. Это необходимо для того, чтобы фестиваль жил в дальнейшем. Естественно, нельзя все время делать одно и то же. Но вы бы видели, с каким интересом смотрят малыши на то, что происходит! На скачущих коней, на дым, который вырывается из стволов… Кроме того, здесь для них есть множество интерактивов: они могут стрелять из лука, могут метнуть копье, могут посражаться. Все это вместе и составляет то запоминающееся действие, которое привлекает людей, и они ждут, когда будет этот фестиваль, чтобы опять приехать.

– Как думаете, им интереснее самим что-то делать или все-таки наблюдать за театром военных действий?

– И то и другое. А потом, вы знаете, ведь мы все чего-то в детстве не доделали. И вот здесь эти дети слишком мало лазали по нашим стенам. Для меня с самого первого фестиваля это потрясающее зрелище – когда на стенах нет свободного места, когда более трех тысяч человек стоит под этими арками, которые были построены 300 лет назад для того, чтобы защищать эти земли. И это тоже один из тех моментов, которые привлекают людей.

– Я думаю, что о таком эпизоде в истории, как Кирилло-Белозерская осада, знают далеко не все. Почему для такого масштабного фестиваля был выбран именно этот период? Чем он важен для истории?

– Кирилло-Белозерская осада – это 1612 год. Страна еще не избрала нового государя, она страдала под игом иностранцев или, скажем так, временщиков, которые сели людям на шею. Казацкие банды, которые ходили по нашему краю, жгли, резали и убивали. И поэтому Кирилло-Белозерская осада – это демонстрация той внутренней силы, которая дает возможность нашей стране всегда быть свободной. Можно говорить много высоких слов о патриотизме, но именно такого рода мероприятия и воспитывают патриотов, делают из обычных людей защитников нашей страны.