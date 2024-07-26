Декларация прав народов России 2 (15) ноября 1917 г. Советом Народных Комиссаров был принят один из первых документов Советской власти — Декларация прав народов России. Подписи под этим документом поставили народный комиссар по делам национальностей И. В. Сталин и председатель СНК В. И. Ленин. На чтение: 5 минут

Составители декларации осудили национальную политику царского правительства как политику национального гнёта, следствием которой были «резня и погромы, с одной стороны, рабство народов — с другой». В качестве основополагающей для нового государства предлагалась политика добровольного союза равноправных народов России.

НАЦИОНАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА БОЛЬШЕВИСТСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА

По мере того как Красная Армия занимала опорные пункты на различных территориях, возникала необходимость упорядочения национально-государственного устройства. О том, каким оно должно быть, среди большевистского руководства не было единого мнения еще со времен дореволюционных партийных дискуссий по национальному вопросу. Практически все партийные лидеры считали его второстепенным, зависимым от главной задачи — осуществления пролетарской революции. Но в рамках этого подхода имелись и свои политические нюансы, которые так или иначе должны были сказаться на национальном строительстве после революции. Так, значительная часть большевиков вообще игнорировала проблему национального самоопределения, целиком полагаясь на "пролетарский интернационализм" и выступая сторонниками унитарного государства. Их лозунг — "Долой границы!", выдвинутый Г.Л. Пятаковым. Другая часть выступала сторонниками так называемого "самоопределения трудящихся" (Бухарин и др.). Более осторожную позицию занимал Ленин. Отвергая идею "культурно-национальной автономии", принятую в программах ряда социал-демократических партий Запада, он ставил вопрос о желательной для большевиков форме национального самоопределения в зависимость от конкретно-исторических условий и от того, как будет развиваться "революционная борьба пролетариата". В то же время поначалу симпатии Ленина были очевидными: он сторонник централистского государства и автономизации живущих в нем народов. Впрочем, осознавая сложность проблемы, Ленин настаивал на ее специальном анализе, который следовало бы поручить представителю национальных меньшинств.

Как раз к месту пришелся "чудесный грузин". Закрепление за И.В. Сталиным роли в партии как специалиста по национальному вопросу, видимо, было связано с тем, что его "разработки" были весьма схожими с мыслями самого Ленина. В труде "Марксизм и национальный вопрос" Сталин дал определение нации: «Нация – это исторически сложившаяся устойчивая общность людей, которая характеризуется рядом признаков а именно, общностью языка, экономического и психического склада, проявляющееся в области культуры, причем, отсутствие одного из признаков, свидетельствует. Что общность не является нацией», про которое во многом бытует и до настоящего времени, и пришел к однозначному выводу о необходимости областной автономии в России для Польши, Финляндии, Украины, Литвы, Кавказа.

Возглавив после революции Народный комиссариат по делам национальностей (Наркомнац), Сталин, в сущности, мало изменил свою позицию. Он стоял за создание как можно более крупных независимых государственных объединений в составе России с учетом их национальной специфики, хотя их образование он рассматривал как решение чисто временных задач, препятствующее росту националистических настроений.

Сам Ленин считал, что национальный вопрос с развитием социализма отомрет сам собой: «На позднем этапе капитализма происходит слияние наций вследствие движения капитала. Это слияние окончательно завершается при переходе общества к социализму».

Программа РСДРП по национальному вопросу отличается поверхностью и бездумным заимствованием из программ австрийских социалистов. Это: 1) право на самоопределение, 2) широкая областная автономия, 3) равенство больших и малых народов, 4) формирование рабочих организаций не по национальному, а по интернациональному признаку. По сути дела, это популистская программа, т.к., например, «право на самоопределение» никак не расшифровывается. Ленин говорил о нем, что оно может существовать, но не обязательно должно использоваться. «Равенство больших и малых народностей» невозможно. Эти тезисы были введены, чтобы найти поддержку в национальных окраинах России. Большевик Рязанов сказал: «Спасение партии большевиков заключается в направлении угнетенных наций на волков империализма». Ленин стремился к централизованной партии и централизованному государству. В работе «Культурно-национальная автономия» он писал: «Борьба против всякого национального гнета – безусловно, да. Борьба за всякое национальное развитие, за «национальную культуру» вообще – безусловно нет».

В четвертой Думе большевики безуспешно пытались реализовать два проекта по национальному вопросу: «Проект закона об отмене всех ограничений прав евреев и всех вообще ограничений, связанных с происхождением или национальностью» и проект о «равноправии наций и защите прав нац. меньшинств».

Но после прихода к власти, политика большевиков в основном носила декларативный характер. В «Декларации прав народов России» и в «Обращении к трудящимся мусульманам Востока» все те же общие слова без конкретного содержания: «добровольный и честный союз народов России» и т.д.

А. Н. Боханов; М. М. Горинов; В. П. Дмитриенко. История России : ХХ век.

http://www.nnre.ru/istorija/istorija_rossii_xx_vek/p4.php

ТЕКСТ ДЕКЛАРАЦИИ

Октябрьская революция рабочих и крестьян началась под общим знаменем раскрепощения.

Раскрепощаются крестьяне от власти помещиков, ибо нет больше помещичьей собственности на землю - она упразднена. Раскрепощаются солдаты и матросы от власти самодержавных генералов, ибо генералы отныне будут выборными и сменяемыми. Раскрепощаются рабочие от капризов и произвола капиталистов, ибо отныне будет установлен контроль рабочих над заводами и фабриками. Все живое и жизнеспособное раскрепощается от ненавистных оков.

Остаются только народы России, терпевшие и терпящие гнет и произвол, к раскрепощению которых должно быть приступлено немедленно, освобождение которых должно быть проведено решительно и бесповоротно.

В эпоху царизма народы России систематически натравливались друг на друга. Результаты такой политики известны: резня и погромы, с одной стороны, рабство народов - с другой.

Этой позорной политике натравливания нет и не должно быть возврата. Отныне она должна быть заменена политикой добровольного и честного союза народов России.

В период империализма, после февральской революции, когда власть перешла в руки кадетской буржуазии, неприкрытая политика натравливания уступила место политике трусливого недоверия к народам России, политике придирок и провокаций, прикрывающейся словесными заявлениями о "свободе" и "равенстве" народов. Результаты такой политики известны: усиление национальной вражды, подрыв взаимного доверия.

Этой недостойной политике лжи и недоверия, придирок и провокации должен быть положен конец. Отныне она должна быть заменена открытой и честной политикой, ведущей к полному взаимному доверию народов России.

Только в результате такого доверия может сложиться честный и прочный союз народов России.

Только в результате такого союза могут быть спаяны рабочие и крестьяне народов России в одну революционную силу, способную устоять против всяких покушений со стороны империалистско-аннексионистской буржуазии.

Съезд Советов в июне этого года провозгласил право народов России на свободное самоопределение.

Второй съезд Советов в октябре этого года подтвердил это неотъемлемое право народов России более решительно и определенно.

Исполняя волю этих съездов. Совет Народных Комиссаров решил положить в основу своей деятельности по вопросу о национальностях России следующие начала:

Равенство и суверенность народов России.

Право народов России на свободное самоопределение, вплоть до отделения и образования самостоятельного государства.

Отмена всех и всяких национальных и национально-религиозных привилегий и ограничений.

Свободное развитие национальных меньшинств и этнографических групп, населяющих территорию России.

Вытекающие отсюда конкретные декреты будут выработаны немедленно после конструирования комиссии по делам национальностей.

Именем Республики Российской

Народный комиссар по делам национальностей

Иосиф Джугашвили-Сталин.

Председатель Совета Народных Комиссаров

В.Ульянов (Ленин).

Декреты Советской власти. Т. 1. М., Гос.изд-во полит.литературы, 1957. http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/DEKRET/peoples.htm

РАСПАД ИМПЕРИИ

Широкая популяризация идеи национального самоопределения привела к усилению центробежных тенденций в России. 4 марта 1917 г. в Киеве была создана Центральная Рада, в которую вошли М. Грушевский, С. Петлюра и В. Винниченко, потребовавшая от Временного правительства самой широкой автономии Украины и четкого определения ее границ. Со своей стороны Временное правительство старалось оттянуть полное решение этих вопросов до созыва Учредительного собрания. Такая позиция Петрограда лишь радикализировала требования Киева, который летом 1917 г. занялся созданием своей национальной армии. Нарастание хаоса и обострение политической борьбы в России привели к тому, что 25 октября (7 ноября) 1917 г. Временное правительство было свергнуто. К власти пришли большевики и левые эсеры, создавшие новое правительство — Совет Народных Комиссаров (СНК). Принятая 2(15) ноября 1917 г. Декларация прав народов России, признававшая их право «на свободное самоопределение вплоть до отделения и образования самостоятельного государства», видимо, подтолкнула Центральную Раду заявить 7 (20) ноября о создании Украинской народной республики (УНР) в рамках общероссийской федерации. Тем временем СНК 8 (21) ноября обратился к воюющим странам с предложением о заключении мира без аннексий и контрибуций. 15 декабря было заключено перемирие между Россией и странами Четверного союза. 4 (17) декабря СНК признал УНР, указав в то же время на недопустимость дезорганизации фронта, разоружения русских войск и поддержки частей А.М. Каледина и потребовав прекратить в 48 часов подобные действия. В противном случае СНК считал бы Центральную Раду в состоянии «войны с Советской властью в России и на Украине».

Собравшийся в Харькове I Всеукраинский съезд советов 12 (25) декабря провозгласил создание Украинской советской республики в составе общероссийской федерации. Начавшиеся 9 (22) декабря переговоры о мире в Брест-Литовске показали, что общие декларации об отказе от аннексий и контрибуций никого не интересуют. Делегация Четверного союза настаивала на передаче 150 тыс. кв. км российских западных земель. Столь откровенно аннексионистская программа вынуждала советское правительство тянуть время.

По требованию делегации Четверного союза 13 (2б) декабря 1917 г. представители УНР были допущены на переговоры в Брест-Литовске. 20 декабря 1917 г. (2 января 1918 г.) СНК предложил Центральной Раде начать переговоры об урегулировании отношений, которые так и не состоялись, поскольку Германия решила сыграть на противоречиях Петрограда и Киева. 11 (24) января 1918 г. УНР объявила о своей независимости, которая была тут же признана Германией. В итоге 9 февраля 1918 г. был подписан мирный договор УНР со странами Четверного союза, согласно которому Киев получал Холмщину, а Австро-Венгрия брала на себя обязательство подготовить к 31 июля 1918 р. проект выделения из состава Галиции ее восточной части, населенной украинцами, и присоединить ее в качестве коронной земли к Буковине. Со своей стороны УНР должна была в первой половине 1918 г. поставить в Германию и Австро-Венгрию 60 млн. пудов хлеба, 2 750 тыс. пудов мяса, 400 млн. штук яиц и другие сельскохозяйственные товары и промышленное сырье. Тем временем в Польше ширилось движение протеста против территориальных условий договора с УНР. В итоге 4 марта 1918 г. Центральная Рада заявила Регентскому совету о возможности пересмотра границ в будущем.

Заключив договор с УНР, Германия 10 февраля выдвинула ультиматум о подписании советской делегацией предложенного ей мирного договора. В ответ глава делегации Л. Д. Троцкий заявил, что Россия мира не подпишет, а армию демобилизует. Советская делегация покинула Брест-Литовск. 18 февраля германские войска возобновили наступление и заняли Прибалтику. В итоге советскому правительству пришлось 3 марта 1918 г. подписать в Брест-Литовске мирный договор, предложенный ей странами Четверного союза. Согласно договору РСФСР признавала независимость Финляндии и УНР и должна была вывести свои войска с их территории, а также из Эстляндии и Лифляндии. Западная граница Советской России устанавливалась по линии Рига — Двинск — Друя — Дрисвяты — Михалишки — Дзевилишки — Докудова — р. Неман — р. Зельвянка — Пружаны — Видомль. Тем самым РСФСР отказывалась от прав на Польшу, что было благоприятно воспринято в Варшаве. Регентский совет при посредничестве Германии предложил Москве установить дипломатические отношения, но советское руководство 16 июня 1918 г. отказалось, поскольку не признавало Регентский совет представителем воли польского народа, рассматривая его лишь как административный орган, созданный оккупантами. Антанта не признала Брестского договора, и 6 марта 1918 г. английские войска высадились в Мурманске, положив начало иностранной интервенции в Россию.

М.М. Мельтюхов. Советско-польские войны. Военно-политическое противостояние 1918—1939 гг.

http://militera.lib.ru/research/meltyukhov2/01.html

РЕАКЦИЯ СОВРЕМЕННИКОВ

В первые же дни после переворота Совет народных комиссаров издал ряд оглушительных декретов: предложение всем воюющим державам немедленного перемирия на всех фронтах и немедленного открытия переговоров о демократическом мире; о передаче всей земли в распоряжение волостных земельных комитетов; о рабочем контроле в промышленных заведениях; о «равенстве и суверенитете народов России... вплоть до отделения и образования самостоятельных государств;» об отмене судов и законов и т. д.

Однако за смелыми, казалось, до безрассудства действиями новой власти чувствовалась еще полная неуверенность ее в успехе, а в народных массах — недоумение и колебание. В широких кругах не только чисто обывательских, но и зрелых политически царило убеждение, что новый режим — только злокачественный нарыв на теле революции, который очень скоро вскроется, оздоровив наконец немощный, отравленный организм страны.

— Две недели.

Эти «две недели» — плод интеллигентского романтизма — и потом в течение долгих лет черной ночи озаряли тьму своим обманчивым светом, чередуясь с днями отчаяния и безнадежности...

Обложка: Декларация прав народов России. 1917г.

Источник: https://commons.wikimedia.org