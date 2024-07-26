Деятельность Первой и Второй Государственной думы
Государственная дума избиралась на 5-летний срок, до истечения которого могла быть распущена императором, назначавшим одновременно новые выборы и время созыва. Избирательных прав были лишены женщины, военные, городская беднота. Выборы проводились по куриальной системе, для чего были созданы четыре курии: землевладельческая, городская, рабочая и крестьянская.
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СОЗЫВ ПЕРВОЙ ДУМЫ
Учреждение Первой Государственной Думы было прямым следствием Революции 1905–1907. Николай II под давлением либерального крыла правительства преимущественно в лице премьер-министра С.Ю.Витте решил не накалять обстановку в России, дав подданным понять в августе 1905 о намерении учесть общественную потребность в наличии представительного органа власти. Об этом прямо сказано в манифесте 6 августа: «Ныне настало время, следуя благим начинаниям их, призвать выборных людей от всей земли Русской к постоянному и деятельному участию в составлении законов, включая для сего в состав высших государственных учреждений особое законосовещательное установление, коему предоставляется разработка и обсуждение государственных доходов и расходов». Манифест 17 октября 1905 существенно расширил полномочия Думы, третий пункт Манифеста превращал Думу из законосовещательного органа в законодательный, она становилась нижней палатой российского парламента, откуда законопроекты поступали в верхнюю палату – Государственный Совет. Одновременно с манифестом 17 октября 1905, содержавшим обещания привлечь к участию в законодательной Государственной думе «по мере возможности» те слои населения, которые были лишены избирательных прав, 19 октября 1905 был утвержден указ О мерах к укреплению единства в деятельности министерств и главных управлений. В соответствии с ним Совет министров превращался в постоянное высшее правительственное учреждение, призванное обеспечивать «направление и объединение действий главных начальников ведомств по предметам законодательства и высшего государственного управления». Устанавливалось, что законопроекты не могут быть внесены в Государственную думу без предварительного обсуждения в Совете министров, кроме того, «никакая имеющая общее значение мера управления не может быть принята главными начальниками ведомств помимо Совета министров». Относительную самостоятельность получили военный и морской министры, министры двора и иностранных дел. Сохранялись «всеподданнейшие» доклады министров царю. Совет министров собирался 2–3 раза в неделю; председатель Совета министров назначался царем и был ответствен только перед ним. Первым председателем реформированного Совета министров стал С. Ю.Витте (до 22 апреля 1906). С апреля по июль 1906 Совет министров возглавлял И.Л.Горемыкин, который не пользовался ни авторитетом, ни доверием среди министров. Затем его на этой должности сменил министр внутренних дел П.А.Столыпин (до сентября 1911).
I Государственная дума действовала в период с 27 апреля по 9 июля 1906. Ее открытие состоялось в Петербурге 27 апреля 1906 в самом крупном в столице Тронном зале Зимнего дворца. После обследования многих зданий Государственную Думу было решено разместить в построенном Екатериной Великой для своего фаворита светлейшего князя Григория Потемкина Таврическом дворце.
Порядок выборов в первую Думу определялся в законе о выборах, изданном в декабре 1905. Согласно ему учреждались четыре избирательные курии: землевладельческая, городская, крестьянская и рабочая. По рабочей курии к выборам допускались лишь те рабочие, которые были заняты на предприятиях с числом работающих не менее 50. В результате сразу же избирательного права лишались 2 миллиона мужчин-рабочих. В выборах не принимали участия женщины, молодежь до 25 лет, военнослужащие, ряд национальных меньшинств. Выборы были многоступенчатыми выборщиков, – депутатов избирали выборщики от избирателей – двухстепенными, а для рабочих и крестьян трех- и четырехстепенными. Один выборщик приходился в землевладельческой курии на 2 тысячи избирателей, в городской – на 4 тысячи, в крестьянской – на 30, в рабочей – на 90 тысяч. Общее число избранных депутатов Думы в разное время колебалось от 480 до 525 человек. 23 апреля 1906 Николай II утвердил Свод основных государственных законов, который Дума могла изменить только по инициативе самого царя. Согласно Своду все принимаемые Думой законы подлежали утверждению царем, вся исполнительная власть в стране также по-прежнему подчинялась царю. Царь назначал министров, единолично руководил внешней политикой страны, ему подчинялись вооруженные силы, он объявлял войну, заключал мир, мог вводить в любой местности военное или чрезвычайное положение. Более того, в Свод основных государственных законов был внесен специальный параграф 87, который разрешал царю в перерывах между сессиями Думы издавать новые законы только от своего имени.
Выборы в I Государственную Думу проходили с 26 марта по 20 апреля 1906. Большинство левых партий бойкотировали выборы – РСДРП (большевики), национальные социал-демократические партии, Партия социалистов-революционеров (эсеры), Всероссийский крестьянский союз. Меньшевики заняли противоречивую позицию, заявив о готовности участвовать лишь на начальных стадиях выборов. Только правое крыло меньшевиков во главе с Г.В.Плехановым стояло за участие в выборах депутатов и в работе Думы. Социал-демократическая фракция образовалась в Государственной Думе только 14 июня, после приезда 17 депутатов с Кавказа. В противовес революционной социал-демократической фракции, все, кто занимал правые места в парламенте (их называли «правыми»), объединились в особую парламентскую партию – Партию Мирного Обновления. Вместе с «группой прогрессистов» их было 37 человек. Продуманно и умело провели свою предвыборную кампанию конституционные демократы КДП («кадеты»), сумевшие обязательствами навести порядок в работе правительства, провести радикальную крестьянскую и рабочую реформы, ввести законодательным путем весь комплекс гражданских прав и политических свобод привлечь на свою сторону большинство демократических избирателей. Тактика кадетов принесла им победу на выборах: они получили 161 место в Думе или 1/3 от общего числа депутатов. В отдельные моменты численность фракции кадетов доходила до 179 депутатов.
Энциклопедия «Кругосвет»
http://krugosvet.ru/enc/istoriya/GOSUDARSTVENNAYA_DUMA_ROSSISKO_IMPERII.html
ВЫБОРГСКОЕ ВОЗЗВАНИЕ
Роспуск Государственной Думы, о котором было объявлено утром 9 июля 1906 г., стал для депутатов сюрпризом: депутаты пришли в Таврический дворец на очередное заседание и наткнулись на запертые двери. Рядом на столбе висел манифест за подписью царя о прекращении работы I Думы, так как она, призванная "вносить спокойствие" в общество, лишь "разжигает смуту".
Около 200 депутатов, основную массу которых составляли трудовики и кадеты, незамедлительно выехали в Выборг с единственной целью: обсудить текст воззвания к народу "Народу от народных представителей". Уже вечером 11 июля текст отпечатанного воззвания сами депутаты начали распространять, возвращаясь в Петербург. Воззвание призывало к гражданскому неповиновению в ответ на роспуск Думы (неуплата налогов, отказ от воинской повинности).
Реакция в стране на Выборгское воззвание была спокойной, лишь в некоторых случаях были попытки арестовать депутатов, распространявших воззвание. Народ, вопреки ожиданиям депутатов, практически не откликнулся на эту акцию, хотя в массовом сознании к этому моменту укрепилось мнение, что Дума все-таки нужна.
Первая Дума прекратила свое существование, но распрощаться навсегда с Государственной Думой царь и правительство уже не могли. В Манифесте о роспуске I Думы говорилось, что закон об учреждении Государственной Думы "сохранен без изменений". На этом основании началась подготовка к новой кампании по выборам во II Государственную Думу.
Проект «Хронос»
http://www.hrono.ru/dokum/190_dok/19060710vyb.php
ВЫБОРЫ ВО ВТОРОЙ СОСТАВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ
Избирательная кампания во вторую Думу началась рано, еще в конце ноября. На этот раз в ней участвовали и крайние левые. Боролось, в общем, четыре течения: правые, стоящие за возвращение к неограниченному самодержавию; октябристы, принявшие программу Столыпина; к.-д. и «левый блок», объединивший с.-д., с.-р. и другие социалистические группы.
Устраивалось много предвыборных собраний; на них шли «диспуты» между к.-д. и социалистами или между к.-д. и октябристами. Правые держались в стороне, устраивая собрания только для своих.
Правительство Витте в свое время совершенно пассивно отнеслось к выборам в 1-ю Думу; со стороны кабинета Столыпина были сделаны некоторые попытки воздействовать на выборы во 2-ю. При помощи сенатских разъяснений был несколько сокращен состав избирателей в городах и на съездах землевладельцев. Партиям левее октябристов было отказано в легализации, и только легализованным партиям было разрешено раздавать печатные избирательные бюллетени. Эта мера никакого значения не получила: и у к.-д., и у левых оказалось достаточно добровольных помощников, чтобы заполнить от руки требуемое количество бюллетеней.
Но избирательная кампания носила новый характер: при выборах в Первую Думу никто не защищал правительство; теперь же борьба шла внутри общества. Самый этот факт был уже существеннее, чем то, кто получит большинство на выборах. Некоторые слои населения - более состоятельные слои - почти целиком повернулись против революции.
Избрание выборщиков происходило в январе. В обеих столицах к.-д. сохранили свои позиции, хотя и сильно растаявшим большинством. Они победили и в большинстве крупных городов. Только в Киеве и Кишиневе на этот раз одержали верх правые (избраны были епископ Платон и П. Крушеван), а в Казани и Самаре – октябристы.
Гораздо более пестрыми были результаты по губерниям. Там сыграла свою роль аграрная демагогия, и крестьяне выбирали в Думу тех, кто более резко и решительно обещал им землю. С другой стороны, среди землевладельцев проявилось то же резкое поправение, как на земских выборах, и в Западном крае Союз русского народа имел успех среди крестьян. Поэтому одни губернии посылали в Думу с.-д., с.-р. и трудовиков, а другие - умеренных и правых. Бессарабская, Волынская, Тульская, Полтавская губернии дали наиболее правый результат; поволжские губернии - наиболее левый. К.-д. потеряли почти половину своих мест, а октябристы усилились очень мало. Вторая Дума была Думой крайностей; в ней громче всего звучали голоса социалистов и крайних правых.<href="#fbautid_128" title=" Состав 2-й Думы по фракциям: с.-д. - 65; с.-р. - 34; трудовая группа - 101; народные социалисты - 14; к.-д. - 92; мусульмане - 31; польское коло - 47; казаки - 17; октябристы и умеренные - 32; правые - 22; беспартийные - 50. (Большинство правых, особ">128 Но за левыми депутатами уже не чувствовалось революционной волны: выбранные крестьянами «на всякий случай» - авось правда «исхлопочут» землю - они не имели реальной поддержки в стране и сами удивлялись своей многочисленности: 216 социалистов на 500 человек!
Насколько торжественным было открытие 1-й Думы, настолько буднично прошло 20 февраля 1907 г. открытие 2-й. Правительство заранее знало, что в случае неработоспособности этой Думы она будет распущена, и избирательный закон будет на этот раз изменен. А население мало интересовалось новой Думой.
По своему личному составу 2-я Дума была беднее первой: больше полуграмотных крестьян, больше полуинтеллигенции; гр. В. А. Бобринский назвал ее «Думой народного невежества» .
С.С. Ольденбург. Царствование императора Николая II
http://www.empire-history.ru/empires-210-74.html
РОСПУСК ВТОРОЙ ДУМЫ
Вопрос о возможности досрочного роспуска Второй Думы обсуждался еще до ее созыва (за это выступал бывший премьер Горемыкин еще в июле 1906 года). Пришедший на смену Горемыкину П.А.Столыпин все-таки надеялся наладить сотрудничество и конструктивную работу с народным представительством. Николай II был менее оптимистичен, заявляя, что "не видит практических результатов от думской работы".
В марте активизировались правые, которые слали в адрес правительства и царя послания с "настойчивыми" просьбами и даже требованиями о немедленном роспуске Думы и изменении избирательного закона. Чтобы не допустить роспуска Думы видные депутаты от кадетской партии вели переговоры с правительством, но власть, тем не менее, все увереннее склонялась к роспуску Думы, т.к. "большинство Думы желает разрушения, а не укрепления государства". С точки зрения правящих кругов ни для стабилизации положения, ни для новых осторожных преобразований не годилась Дума, в которой заседало, по словам одного помещика, "500 Пугачевых". Располагая через полицейскую агентуру данными о революционной агитации социал-демократов в армии и о причастности к этой работе некоторых депутатов Думы - членов РСДРП, П.А.Столыпин решил представить это дело как заговор с целью насильственного изменения существующего государственного строя. 1 июня 1907 года он потребовал отстранить от участия в заседаниях Думы 55 социал-демократических депутатов и немедленного лишения 16 из них депутатской неприкосновенности в виду привлечения к суду. Это была откровенная провокация, поскольку никакого заговора в действительности не было. Кадеты настояли на передаче этого вопроса в специальную комиссию, дав ей на расследование дела 24 часа. Позже и председатель II Думы Ф.А.Головин, и видный кадет Н.В.Тесленко признали, что комиссия пришла к твердому убеждению, что в действительности речь шла не о заговоре социал-демократов против государства, а о заговоре петербургского охранного отделения против Думы. Однако комиссия попросила продлить срок ее работы до понедельника 4 июня. Социал-демократы от имени всех левых фракций предложили прекратить прения о местном суде, которые шли в то время на пленарном заседании Думы, отвергнуть бюджет, столыпинские аграрные законы и немедленно перейти к вопросу о готовящемся государственном перевороте, чтобы предотвратить молчаливый роспуск Думы. Однако это предложение было отклонено, причем решающую роль здесь сыграла "законопослушная" позиция кадетов, настоявших на продолжении прений о местном суде. В итоге Дума отдала инициативу в руки П.А.Столыпина, на которого в свою очередь давил царь, требовавший ускорить роспуск непокорных депутатов. В воскресенье, 3 июня, II Государственная Дума указом царя была распущена. Одновременно, вопреки ст.86 Основных законов, было опубликовано новое положение о выборах в Государственную Думу, заметно менявшее социально-политическую структуру российского парламента в пользу правых сил. Таким образом, правительство и император совершили государственный переворот, названный "третьеиюньским", который знаменовал собой конец революции 1905-1907 годов и наступление реакции.
Обложка: Здание Государственной Думы, Таврический дворец. Санкт-Петербург. (Группа депутатов в Колонном зале Таврического дворца. 1907 г.)
Источник: http://deduhova.ru