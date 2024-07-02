﻿﻿Ответ меньшинству На днях оппозиционные СМИ растиражировали весьма интересную новость: «более половины историков не удовлетворены исторической политикой», которую проводит наше государство. На чтение: 3 минуты

На днях оппозиционные СМИ растиражировали весьма интересную новость: «более половины историков не удовлетворены исторической политикой», которую проводит наше государство.

Как профессиональный историк, я был серьёзно обеспокоен столь резкой постановкой вопроса и, конечно же, решил прочесть материалы, предоставленные «коллегами». Информация, собранная членами так называемого Вольного исторического общества, вызвала у меня удивление, смешанное, впрочем, с изрядной долей иронии. Однако от этой информации не отмахнёшься. Осознавая себя частью исторического сообщества, как учитель истории со стажем, я чувствую ответственность за нашу с вами общую историю. А потому попробую доказать, почему члены ВИО не просто не правы в своём перестроечно-ревизионистском порыве, но и вступают на давно проторённый и весьма опасный путь – как для всех нас, так и для них самих.

Как водится, подобные заявления следует разбирать по пунктам. Итак, «исследование», о котором идёт речь, было проведено «историками» этого самого ВИО при поддержке «Левада-центра» и Комитета гражданских инициатив, о чём они сами же нам и сообщают. Интерес здесь вызывает следующий факт: если ВИО и КГИ – оппозиционные структуры «стандартного типа», отрабатывающие свои гранты-однодневки, то «Левада-центр», пожалуй, более известная организация.

На ней мы и остановимся поподробнее. «Левада-центр» не просто оппозиционная структура, но социологическая служба, претендующая на объективное и непредвзятое освещение фактов нашей с вами повседневной жизни. И что же мы видим? Эти «социологи» совершенно не таясь сообщают нам, что опрос был проведён с помощью электронных анкет среди 152 (!) историков. Хотелось бы задать вопрос этим халтурщикам от социологии: какое же это «большинство»? Можно порекомендовать этим горе-исследователям, как сейчас принято говорить, «погуглить» результаты Общероссийского исторического собрания, в котором приняло участие свыше 500 историков и экспертов со всей России. А сколько людей следило за трансляцией в интернете? Сколько у нас преподавателей истории, школьных учителей? Сколько независимых исследователей, зачастую несогласных с устоявшимися трактовками тех или иных исторических событий? Сколько поисковиков и реконструкторов? На фоне тысяч профессионалов и любителей истории ваши 152 человека выглядят уж совсем блёкло.

Ещё один вопрос структурам, проводившим анкетирование: что же это у вас за анкета? Кто эти 152 человека? Какие это историки и как их отбирали? Почему, в конце концов, анкету не прислали мне и моим коллегам? Когда я высказываю своё мнение, я делаю это открыто, без страха, потому что говорю что думаю. Да и практику открытых писем, петиций и голосований, вопреки вашим стонам, в России никто не отменял и отменять не собирается. В своём недавнем интервью президент России отметил, что реальное участие большого количества граждан и экспертов может повлиять на исход любой ситуации в нашей стране. Поэтому хотелось бы вам сказать: покажите нам своё «большинство», давайте открыто и честно подискутируем, покажем аргументированно и научно, кто здесь настоящее большинство. Готовы говорить с вами в любой день и на любой площадке. Или же вы вовсе не большинство, а умелые манипуляторы придуманными цифрами?

Теперь пробежимся по вопросам, которые нам соизволили показать организаторы мероприятия. Не зря я применяю слово «пробежимся», так как всерьёз к таким формулировкам относиться сложно.

Итак, по данным «опроса», «большинство» утверждает, что историческая политика России направлена на «формирование представления об особом пути России». А что, у России не особый путь? А как же спор западников и славянофилов? Киреевский, Рылеев, братья Аксаковы, Самарин, Островский? А русский религиозно-философский ренессанс начала ХХ века? Советская эпоха и даже современные мыслители? Хочется отправить «историков», подготовивших такой вопрос, обратно в школу, класс этак в восьмой. Если люди, живущие в уникальной и разносторонней огромной стране, со сложнейшим социумом и общей историей, не считают её особой, заслуживающей отдельного и вдумчивого осмысления, о чём не раз говорили и наши, и зарубежные великие умы, то дальше с такими «историками» и говорить не о чем.

А вот ещё перл из списка претензий: «обоснование актуальной внутренней и внешней политики». Уважаемые «историки» ВИО, скажите нам, какое государство не обосновывает свою внешнюю и внутреннюю политику своей историей? Без истории любая страна, любой народ лишь колосс на глиняных ногах – вы хотите, чтобы мы им стали? Или хотите нам сказать, что в США не гордятся своими ополченцами, дравшимися с «красными мундирами» за независимость? Может, в Британии забыли Кромвеля или во Франции Великую революцию и императора, которого она им принесла?

А как вам такой государственный недочёт: «формирование изоляционистского сознания»? Это уж вообще, извините, за гранью разумного, у вас что, загранпаспорта отняли? Или «железный занавес» построили? В наши дни Россия, как никогда в постсоветскую эпоху, сильна на внешнеполитической арене. И пусть не всё получается, но ведь всё задуманное в таком сложном деле, как международные отношения, получаться и не может. Однако факт есть факт. Мы востребованы в мире, с нами советуются, наше решение имеет вес. Россия всегда подчёркивает, что открыта для внешнеполитического диалога. Вместе с тем наш флот бороздит мировой океан, а армия проводит зарубежные войсковые операции. А если «историки» хотят узнать, что такое изоляционизм, прошу вас ознакомьтесь с позицией феодальной Японии или США образца интербеллума, если вам, конечно, знакомо это слово.

Я не зря придержал главный аргумент до этого абзаца. Давайте спросим наших «историков» из ВИО, а что же такое эта «историческая память», которую они так ретиво бросились защищать.

Думаю, вряд ли кто-то из членов ВИО сможет связно сложить хотя бы пару предложений на эту тему. Судя по сформулированным ими вопросам, такие сложные вещи этим горе-специалистам недоступны. Тем не менее мы проведём для них ликбез. Политика памяти (историческая политика) – во многом характерная для стран Восточной Европы политическая линия, применяющаяся как во внутренней, так и во внешней политике государств. В основном историческая политика стран бывшего соцлагеря направлена на очернение своего советского прошлого, представление СССР как этакого «корня зла». Основными признаками того, что такая политика проводится, является создание так называемых институтов национальной памяти, принятие законов, которые блокируют плюрализм исторических мнений, ограничение доступа к СМИ, создание «музеев оккупации», финансовых рычагов давления и жёсткий контроль преподавания истории детям и молодёжи. Следствия такой политики мы каждый день видим в наши дни: пресловутая борьба с памятниками, вандализм, избиение ветеранов и шествия нацистов с факелами.

А теперь ответьте на простой вопрос: есть ли в нашей стране хоть один признак этой «политики памяти»? Вы пишете свои статьи и книги, проводите «опросы», у вас есть доступ к СМИ, финансирование. Так в чём претензия? На мой взгляд, в вас живёт тот страх, который можно было прочесть на лице Виктора Резуна или Марка Солонина, когда их лживые и научно ничтожные «теории» громились историками на основе фактов и цифр, на основе документов и скрупулёзного анализа.

А нашу историческую память, нашу историю оставьте нам, мы не позволим вам издеваться над ними, мы будем защищать их. Мы будем ставить памятники нашим героям, а не сносить. Мы будем идти всей страной с портретами героических предков, а не с нацистскими факелами, мы будем спонсировать честные, пусть даже и не всегда приятные нам исторические исследования, мы будем снимать наши фильмы, петь наши песни и читать наши книги о наших героях, о нашем народе, о нас самих.

Хотелось бы добавить и несколько слов в защиту того человека, который в отличие от вас, «историков», уже почти 10 лет трудится на благо Отечества, нашей истории и культуры и, уверяю вас, будет продолжать это делать. Любопытно смотреть на то, как вы пытаетесь пиариться на авторитете В. Мединского, ведь своего авторитета-то вам не достаёт. Смешно и нелепо выглядят ваши попытки поднять уже давно закрытые научным сообществом вопросы. Раз за разом вы вытаскиваете из нафталина никому не интересные и высосанные из пальца байки.

Можно было бы спросить: а сколько вы открыли памятников? Чем помогли отечественному кино, театру, выставкам, да тем же историкам? Но эти вопросы, равно как и ваши крикливые заявления, повиснут в воздухе.

Сумасбродные заявления вашего «комитета», подытожившие ваше «исследование», введут в ступор даже обычного гражданина, увлекающегося историей на бытовом уровне. Вы заявляете, что у нас нет авторитетов в истории. Зайдите на известный видеохостинг и посмотрите выступления наших молодых и уже ставших известными историков и исследователей, многих из которых я знаю лично и готов ручаться, что они профессионалы весьма высокого уровня. На прилавках лежит ряд журналов, некоторые из которых печатают в общедоступном формате статьи из перечня ВАК. А вы заявляете, что на прилавках одна «историческая фантастика». В вашем возрасте уже пора начать отличать развлекающие публику истории об инопланетянах и серьёзные научные труды. Остальные итоги, подведённые вашим псевдонаучным комитетом, даже комментировать нет смысла – это всего лишь плач Ярославны, если вы понимаете, о чём я.

А вот мой ответ на последний из известных мне ваших вопросов: «Существует ли российское историческое сообщество?» Да, существует, существует огромное количество маститых учёных, молодых и энергичных исследователей, историков, поисковиков, блогеров и реконструкторов. Любителей и профессионалов. И всех нас объединяет не просто слово «сообщество», а стремление к истине, к знаниям, любовь к семье, к земле, к нашим предкам и нашей Родине.

Таким будет ответ настоящего исторического сообщества вам, пугливо скрывающимся за тайными анкетами. И в конце я повторюсь: мы всегда открыты и готовы говорить с вами, с вашим меньшинством из 152 человек. Готовы ли вы?

© Литературная газета

Обложка: РИА Новости. Александр Кондратюк