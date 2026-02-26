Что вы увидите в «28 Панфиловцах»: советское военное кино 2.0 В Санкт-Петербурге состоялся первый официальный пресс-показ фильма «28 Панфиловцев», прокат которого начинается 24 ноября. Первыми впечатлениями (без спойлеров) делятся Баир Иринчеев и Егор Яковлев. На чтение: 1 минута

В Санкт-Петербурге состоялся первый официальный пресс-показ фильма «28 Панфиловцев», прокат которого начинается 24 ноября. Первыми впечатлениями (без спойлеров) делятся постоянные авторы порталов «История.рф» и oper.ru Баир Иринчеев и Егор Яковлев.

Баир Иринчеев :

Моё личное мнение: Андрей Шальопа и съемочная команда сделали фильм в художественном плане сильнее «Брестской крепости», а по уровню технического исполнения – не слабее «Ярости» и «Братьев по оружию» заокеанских студий.

При съемках ни разу, ни от одного члена команды не слышал слов «Да ладно, и так сойдет, поехали домой, поздно уже». Каждый дубль переснимали по пять и шесть раз, вся съемочная группа работала на совесть.

По стилю съемок: нет клипового мельтешения, нет модных slow-motion, нет слепого копирования голливуда, что так сильно режет глаз в попкорновом «Сталинграде» Бондарчука-младшего. Нет рукопашных в стиле «Матрицы», нет петлично-оружейного фетишизма, который заметен в белорусском «Днепровском рубеже» и американской «Ярости». Нет дешевого американского пафоса и супергероев, нет и картинного советского пафоса.

В фильме не замечены такие обязательные персонажи российских фильмов о Великой Отечественной войне, как:

• толстый гадливый еврей-политработник в круглых очках;

• не менее толстый подонок-особист с оловянным взглядом, орущий «Расстреляю!» каждые пять минут фильма;

• бездарные и тупые командиры РККА, бухающие в землянке весь фильм;

• репрессированный и рефлексирующий интеллигент;

• Сталин , похожий на Дракулу;

• непонятно как освобожденный из ГУЛАГа уголовник, который учит всех вышеупомянутых, как победить нацистов.

Всего этого нет. Есть простые люди в форме РККА, которых даже не успеваешь запомнить, как они погибают, и этим «28» напоминают «Тонкую Красную Линию» Терренса Малика. Есть прекрасные диалоги, превосходный подбор актёров, уважение к многонациональной Красной Армии.

Тот шум, что поднялся вокруг самой истории 28 панфиловцев, принёс большую пользу продвижению фильма. Современное общество реагирует только на скандал, и поклонники секты «подвига не было нам всё врут» очень подыграли картине в плане информационного обеспечения.

Также отмечу, что это единственный большой художественный фильм, который выходит к 75-летию битвы за Москву. Это действительно большое событие в жизни нашей страны.

Если резюмировать: это художественный фильм о Великой Отечественной войне, снятый в лучших традициях советского военного кинематографа, по советской легенде, с которой Андрей Шальопа обошёлся очень бережно и уважительно. Если выражаться уж совсем современным языком, то это «Горячий Снег» 2.0.

Спасибо большое Андрею и всем, кто помогал, что такое большое и сложное дело довели до победного конца.

Егор Яковлев :

1. Прежде всего это очень хороший фильм в художественном плане. По духу и плотности атмосферы он ближе всего к «Горячему снегу» Юрия Бондарева.

2. Фильм начисто лишён показухи, фальши и наигранного пафоса. В картине нет Бэтменов и Суперменов, которые влёгкую расправляются с мириадами врагов. Герои – самые обычные мужики, которые занимаются тяжёлым ратным трудом: роют, укрепляют, маскируют, стреляют, взрывают. Они сосредоточены на войне и беседуют, в основном, о ней. Рефлексии на тему «а готовы ли мы были к нападению» или «а во всём ли мы правы?» они не испытывают. Им просто не до этого: есть дела поважнее.

3. Говорят эти мужики языком своей эпохи. Без канцелярита, нарочитой матерщины, современных словечек, вписанных «глухими» сценаристами. Такие точные диалоги за последние двадцать лет не звучали ни в одном фильме о войне. Есть над чем посмеяться и есть от чего прослезиться. Знаменитая фраза Клочкова («Велика Россия, а отступать некуда») растворена в монологе, который выглядит не агиткой, а напутствием старшего товарища. Она подана гораздо лучше, человечнее, ударнее, чем в знаменитой эпопее Юрия Озерова. Вообще местами возникает ощущение, что смотришь онлайн-репортаж с передовой. То есть это такое кино, что иногда кажется, что это и не кино вовсе, а подсмотренная-подслушанная жизнь.

4. В картине показан бой всей четвёртой роты. 28 в ленте – это последние оставшиеся. В одиночку они действуют только во второй половине фильма.

5. Фамилия Добробабин в фильме не звучит. Большинство панфиловцев остаются безымянными.

6. Итог такой. Это отличный фильм о том, как обычные рядовые люди становятся героями на Отечественной войне, потому что на Отечественных войнах иначе нельзя. Его художественная правда настолько убедительна, что она делает все споры об исторических частностях, мягко говоря, неважными. Адептов секты «подвига панфиловцев не было» ждёт большое разочарование.

А зрителей – большое удовольствие.