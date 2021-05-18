Что, если бы Петр Первый не взошел на престол? Один из самых знаменитых и почитаемых реформаторов страны Государь, Царь и Великий Князь всея Руси Петр Iвзошел на русский престол 335 лет назад, в 1682 году. Вместе с тем на престоле он мог не оказаться, и тому была масса препятствий. Дорогой читатель, сегодня мы вновь поговорим об истории в сослагательном наклонении, хотя она этого и не терпит… Нарышкины против Милославских Петр был провозглашен царем в 10-летнем возрасте, до 1689 года он правил совместно со сводным братом Иваном при регентстве сводной сестры Софьи. Отец Петра, царь Алексей Михайлович, имел многочисленную плеяду потомков. Среди них Петр был 14-м! Но первым от второй... На чтение: 2 минуты

Один из самых знаменитых и почитаемых реформаторов страны Государь, Царь и Великий Князь всея Руси Петр Iвзошел на русский престол 335 лет назад, в 1682 году. Вместе с тем на престоле он мог не оказаться, и тому была масса препятствий. Дорогой читатель, сегодня мы вновь поговорим об истории в сослагательном наклонении, хотя она этого и не терпит…

Нарышкины против Милославских

Петр был провозглашен царем в 10-летнем возрасте, до 1689 года он правил совместно со сводным братом Иваном при регентстве сводной сестры Софьи.

Отец Петра, царь Алексей Михайлович, имел многочисленную плеяду потомков. Среди них Петр был 14-м! Но первым от второй жены царя – Натальи Нарышкиной. В любом случае в очереди на престол Петр был только третьим. Перед ним, в порядке старшинства, шли сводные братья Федор и Иван.

Фёдор III Алексеевич

Когда маленькому Петру было 4 года, умер отец. Опекуном будущего первого русского императора стал его старший сводный брат, наследовавший престол за Алексеем Михайловичем, – царь Федор, сын Алексея и его жены Марии Милославской. Федор любил младшего брата, всячески способствовал получению им образования. Но у самого царя родился сын Илья, и Петр оказался уже четвертым в очереди на престол. Если бы Илья не умер в младенчестве, а дожил до брачного возраста и оставил потомство, то Петр фактически оказался бы исключенным из очереди на престолонаследие.

В 1682 году скончался слабый здоровьем царь Федор. Наследников он не оставил. По правилам престолонаследия трон должен был достаться следующему по старшинству сыну Алексея Михайловича – Ивану. Но последний был болезненным, чем воспользовались Нарышкины и возвели на трон 10-летнего Петра. Фактически произошел дворцовый переворот. В результате случился серьезный конфликт между Милославскими и Нарышкиными, по итогам которого власть перешла в руки Софьи – родной сестры Ивана и единокровной сестры Петра.

На время Петр и Иван были объявлены соправителями при регентстве старшей сестры, царевны Софьи. Так, можно утверждать, что в борьбе за власть победу одержали Милославские. Правда, они не смогли развить свой успех: Петр при поддержке своей семьи сумел отправить сестру в монастырь, а Иван не конфликтовал с братом и не проявлял рвения в вопросах государственных решений и скончался в 1696 году. В результате волею судьбы, зачастую не оказывая самостоятельного влияния на ход событий, Петр I стал единоличным правителем России.

Но что, если бы Петр I так и не стал царем?

Предположим, что Милославским удалось удержать власть в своих руках. Иван V становится единственным и самостоятельным правителем. Тогда Россия избежала бы тех проблем с престолонаследием, которые случились после смерти Петра Великого.

Во-первых, не было бы известного петровского указа, согласно которому царь сам объявлял наследника. А по старым правилам после Ивана престол наследовала бы одна из дочерей, которых у царя было три: Екатерина, Анна, Прасковья. И даже если Екатерина по какой-то причине не стала царицей, то Анна так же, как в реальной истории, объявила наследником Ивана Антоновича. Судьба последнего сложилась бы иным образом (не был бы убит), и дальше Россией правили бы его потомки.

Во-вторых, никакой Северной войны со Швецией и никакого Петербурга бы не было. Россия не получила бы выход в Балтийское море, поскольку не стала воевать со Швецией. А последняя, в свою очередь, стала бы самым могущественным государством в Европе в XVIII веке, ведь к началу столетия абсолютно все предполагали именно такой исход, даже Великобритания с опаской глядела в сторону этого северного государства. При таком раскладе Россия могла бы заключить скорее союз со Швецией против Речи Посполитой, с которой постоянно конфликтовала в XVII веке, и сосредоточила бы свою внешнеполитическую деятельность на южном направлении (как изначально сделал Петр I в реальной истории). Как результат – либо разгром Крымского ханства и выход в Черное море уже в начале XVIII века, либо серьезные территориальные потери на южных границах.

Наконец, не было бы никаких перемен в культуре и общественном строе. Все те же бородатые бояре, ориентирующиеся на традиционный жизненный уклад, все более тесное сплетение государства и Церкви (никакого Синода). И все большая внешняя изолированность России…