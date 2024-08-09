Четыре мировые войны: уроки и ловушки Французский маршал Фош, изучив детали свежеподписанного в Версале договора с Германией, воскликнул: «Это не мир! Это перемирие на 20 лет».И оказался совершенно прав. Действительно, через 20 лет (с погрешностью в пару месяцев) в Европе снова началась война. На чтение: 2 минуты

Французский маршал Фош, изучив детали свежеподписанного в Версале договора с Германией, воскликнул: «Это не мир! Это перемирие на 20 лет».

И оказался совершенно прав. Действительно, через 20 лет (с погрешностью в пару месяцев) в Европе снова началась война. Принято её называть Второй мировой, но многие военные аналитики полагают, что Первая и Вторая мировые войны были фактически этапами одной и той же войны, разделёнными только необходимостью вырастить очередную порцию пушечного мяса.

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Были тут, конечно, и другие причины.

Так, Германия по Версальскому мирному договору оказалась ограблена до такой степени, что практически любой германский политик оказывался просто вынужден требовать отмены условий Версаля – просто ради выживания страны в целом. Не вдаваясь в технические и исторические подробности, замечу только, что Германия по этому договору должна была оплатить все издержки своих противников на ведение войны: Франция вполне официально провозгласила ещё во время войны лозунг «Германия заплатит за всё».

Понятно, что если бы Германия действительно заплатила за всё – то её бы просто не осталось, она бы разорилась полностью, в ноль. С учётом этого новая война (или продолжение прежней) была совершенно неизбежна.

Что касается конкретного срока – 20 лет, – то он определялся тем, что потери всех воюющих сторон за четыре с лишним года боевых действий были совершенно катастрофические. Скажем, во Франции погибла примерно треть мужчин призывных возрастов. И странное поведение этой страны во Второй мировой войне, когда она фактически отказалась от какой-либо боевой активности и только пыталась укрыться за Линией Мажино, даже не пытаясь поддержать сперва Чехословакию, а потом Польшу (несмотря на то, что сама давала им гарантии защиты), – это поведение объяснялось в значительной степени той колоссальной моральной травмой, которую Франция получила из-за грандиозных по меркам того времени боевых потерь. Так что не знаю, в какой мере имел место коварный умысел со стороны Англии, – но у Франции были реальные причины для такой вопиющей пассивности.

Для того, чтобы продолжить войну, нужно было новое поколение. Поколение людей, во-первых, достаточное по численности для ведения не менее масштабной войны, чем ранее. Во-вторых, это должны были быть люди, не ощутившие на себе тягот ни самих боевых действий, ни тылового голода и разрухи (вызванной тем, что все доступные ресурсы использовались в первую очередь для фронта). Люди, пережившие всё это, не хотели войны — просто потому, что её следствием снова были бы все упомянутые лишения и тяготы. А вот поколение, выросшее не ощущая непосредственно на себе этих тягот, но ощущавшее тяготы мира, было готово снова воевать, поскольку мир был болезнен для многих.

Особенно ярко это проявилось в Германии, которая была нищей из-за репараций, из-за содержания французских оккупационных войск в Руре и так далее – в те самые годы, когда сама Франция довольствовалась кратким послевоенным бумом.

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…Ныне говорят о близости (или даже о начале) Третьей мировой войны. Есть даже публицистические теории, что это не Третья мировая война, а Четвёртая (под Третьей понимают в данном случае Холодную).

Есть основания полагать: то, что сейчас идёт вовсю – экономическая мировая, – началось немедленно по завершении Холодной (Третьей) мировой.

Первоначально, когда она шла в форме лишь экономической агрессии, можно было делать вид, что речь идёт о чистой экономике и к войне отношения не имеет. Но сейчас, когда те же, кто давит на нас, уже вполне откровенно оплачивают всевозможные террористические группировки и открыто разгромили несколько государств просто потому, что это им в какой-то момент оказалось выгодно, —можно уже не сомневаться, что идёт действительно мировая война, всё равно какая по счёту.

Кстати, к нынешнему моменту как раз выросло поколение, не участвовавшее непосредственно в Холодной (Третьей) мировой, но познавшее все тяготы, вызванные её последствиями. Ведь конкретно нам долго объясняли, что распад СССР и дальнейшая разруха по всем направлениям – это результат «поражения в Холодной войне». Было это «поражение» или не было, из-за него все наши неурядицы или по каким-то другим причинам, – никто уж толком не помнит. Важно, что легенда про «поражение» принята новым поколением, и это поколение готово к бою за восстановление поруганной когда-то справедливости.

Тут важно следующее. В Германии движение за восстановление поруганной справедливости смогли оседлать нацисты. Более того, англосаксы специально поддержали из всех вождей партий, ориентированных на реванш, именно самого фанатичного и невменяемого как раз для того, чтобы использовать движение за восстановление справедливости для создания ещё худшей несправедливости. И им действительно удалось добиться того, что немцы, начав борьбу за отмену условий Версаля, пошли дальше таким путём, на котором сами были очевидным образом неправы. Благодаря этому англосаксам удалось и из Второй мировой выйти победителями.

Скорее всего, они постараются и сейчас – убедившись в том, что у нас выросло поколение, готовое участвовать в продолжении Третьей мировой и способное в ней победить, – поддержать каких-нибудь фанатичных и невменяемых вождей с тем, чтобы те оседлали наш протест и вырвали поражение из пасти неминуемой победы.

Так что нам надо не только готовиться к бою с явными врагами, но и внимательно изучать, что предлагают нам различные кандидаты в вожди и оценивать возможные последствия.

Это необходимо, чтобы не угодить в ту ловушку, в которую когда-то заманили немцев.

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