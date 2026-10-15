Человек и личность в истории России. Конец XIX — XX век Человек и личность в истории России. Конец XIX — XX век На чтение: 2 минуты

Человек и личность в истории России, конец XIX — XX век: Материалы международного коллоквиума (Санкт-Петербург, 7–10 июня 2010 года). — СПб.: Нестор-История, 2012. — 660 с.

В книге представлены материалы 8-го Санкт-Петербургского международного коллоквиума по русской истории, который анализировал исторический процесс сквозь призму личности. Историки, литературоведы и антропологи России, США, Западной Европы, Латвии и Израиля рассматривали, какие концепции личности превалировали в позднеимперской России и Советском Союзе, как эти концепции воспринимались и видоизменялись на протяжении столетия, отмеченного войнами и революциями, как они влияли на формирование поколений и понимание людьми самих себя. Издание рассчитано на специалистов и всех интересующихся российской историей.

Человек и личность в истории России конец XIX — XX век: Материалы международного коллоквиума (Санкт-Петербург, 7–10 июня 2010 года)

Предисловие

Б.И. Колоницкий, У. Розенберг Памяти Леопольда Хеймсона (1927–2010)

Н.Н. Смирнов, С.И. Потолов Двадцать лет сотрудничества

Секция I ЛИЧНОСТЬ В ИСТОРИИ РОССИИ: ТЕОРИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ

Г.C. Померанц. Становление личности сквозь террор и войну

Николай Плотников. Понятия «государства» и «личности» в русской интеллектуальной истории

А.С. Сенявский. Трансформации российского общества в ХIХ–ХХ вв. и личностные модели поведения

Райнер Гольдт. Личность и этос науки в позднесоветский период: об одном «померанцевском подтексте» у братьев Стругацких

Дискуссия

Й. Хелльбек (100), О.В. Хархордин (104), Н.В. Михайлов (111), Б.Б. Дубенцов (113), В.П. Булдаков (115), С.Г. Померанц (117), А.С. Сенявский (118), В.П. Булдаков (119), А.С. Сенявский (119), Р. Гольдт (121), Й. Хелльбек (121), Н.Н. Смирнов (122)

Секция II ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПОТРЯСЕНИЯ И САМООПРЕДЕЛЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА КОНЕЦ XIX В. — 1920-е гг.

А.Ю. Полунов. Личность на фоне империи: К.П. Победоносцев в восприятии творческой интеллигенции рубежа XIX–XX вв.

К.Н. Морозов. Феномен субкультуры российского революционера начала ХХ в.

Е.Е. Левкиевская. Ребенок и революция: Становление личности в кризисную эпоху

В.П. Булдаков. Деструкция личности революционера в России, 1920-е гг.

Мария Ферретти. Рабочий Василий Иванович Люлин: опыт микроисторического подхода к исследованию генезиса сталинизма

Дискуссия

Д. Орловски (205), В.Ю. Черняев (209), П.Г. Рогозный (213), Н.В. Михайлов (213), У. Розенберг (215), Т.А. Абросимова (216), Н.Н. Смирнов (217), Й. Хелльбек (218), В.В. Ведерников (219), Е.Л. Варустина (220), Л. Манчестер (220), А. Щербенок (221), Б.Д. Гальперина (222), И. Халфин (222), А.Ю. Полунов (222), К.Н. Морозов (223), Е.Е. Левкиевская (225), В.П. Булдаков (225), М. Ферретти (227)

Секция III ЛИЧНОСТЬ И ОБЩЕСТВО: СОЦИАЛЬНЫЕ КОНТЕКСТЫ СУБЪЕКТИВНОСТИ. КОНЕЦ XIX в. — 1920-е гг.

Барбара Алперн Энгел. Семейный деспотизм и права личности: политический аспект личного на закате Российской империи

Марк Стейнберг. Ущербная, падшая личность: Общественный дискурс личности и городской жизни в России, 1906–1916 гг.

Б.И. Колоницкий. Керенский как «новый человек» и новый политик: к изучению генеалогии культа личности

О.Г. Усенко. О моделировании личности в российском игровом кино 1908–1919 гг.

Ольга Великанова. Крестьянский союз в 1920-е гг. и формирование крестьянской идентичности: модернизационный дискурс

Дискуссия

Л. Энгельштейн (311), А.Е. Иванов (314), Н.Н. Смирнов (317), В.П. Булдаков (317), И. Коэн (319), А. Сумпф (320), Н.Г. Кедров (321), А.Ю. Полунов (322), Д. Файнберг (322), К.Н. Морозов (322), Г.А. Орлова (323), Б. Энгел (323), М. Стейнберг (324), Б.И. Колоницкий (324), О.Г. Усенко (326), О. Великанова (327)

Секция IV САМООПРЕДЕЛЕНИЕ НА ФОНЕ ОБРАЗА «ДРУГОГО»

Лаури Манчестер. Носители дореволюционных традиций становятся советскими гражданами: возвращение русских из Китая в СССР

Н.П. Тимофеева. Война и послевоенное пребывание за границей как катализатор личного самоопределения офицеров Советской военной администрации в Германии, 1945–1949 гг.

А.Н. Чистиков. Советский турист за рубежом в 1950–1960-е гг.

Дина Файнберг. По Америке в поисках социалистической души: советские журналисты-международники в США

Дискуссия

Б. Натанс (386), В.А. Иванов (388), А.З. Ваксер (392), Г.П. Сидорова (396), М. Стейнберг (397), А.Ю. Полунов (397), Й. Хелльбек (398), Л. Манчестер (399), Н.П. Тимофеева (402), А.Н. Чистиков (404), Д. Файнберг (406), Н.Б. Лебина (408)

Секция V КОНСТРУИРОВАНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ДУШИ: ПЕРИОД СТАЛИНИЗМА

Ив Коэн. Сравнительный анализ режимов субъективности в период между двумя войнами (Советский Союз и Франция)

Андрей Щербенок. Имплицитный зритель сталинского кино как субъект идеологии

Франциска Тун-Хоенштайн. В лаборатории советской биографии: серия «Жизнь замечательных людей», 1933–1941 гг.

А.Н. Еремеева. В жанре агиографии: конструирование биографий русских ученых в эпоху позднего сталинизма

Дискуссия И. Халфин (475), Н.Б. Лебина (478), В.П. Булдаков (480), Н. Митрохин ( внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов) (481), Й. Хелльбек (482), А.Ю. Полунов (483), Б.И. Колоницкий (484), М. Ферретти (484), В.В. Рыжковский (485), В.В. Ведерников (487), Г.А. Орлова (487), И. Коэн (488), А. Щербенок (489), Ф. Тун-Хоенштайн (490), А.Н. Еремеева (491)

Секция VI ЛИЧНОСТЬ И ВОЙНА 1914–1918, 1941–1945 гг.

Александр Сумпф. Политическая мобилизация и военная демобилизация ветеранов как общественный и личный опыт Великой войны в России, 1914–1921 гг.

Эмили Ван Баскирк . Лидия Гинзбург и постиндивидуалистический человек: теории ленинградской блокады

Алексис Пери . Личность в осаде: самоанализ в дневниках жителей блокадного Ленинграда

Полина Барскова . «Автопортрет перед смертью»: воспроизведение блокадной личности посредством гибридного дневника

Дискуссия

И. Салениеце (558), Н.А. Ломагин (560), Л.А. Булгакова (562), И. Халфин (564), С.И. Потолов (564), В.П. Булдаков (566), Т.Ю. Воронина (567), О. Великанова (568), Й. Хелльбек (569), М. Ферретти (569), С.В. Яров (570), Б.И. Колоницкий (571), А. Сумпф (572), Э. Ван Баскирк (573), А. Пери (573), П. Барскова (574)

Секция VII ЛИЧНОСТЬ И ИДЕАЛЫ СОЦИАЛИЗМА ОТ «ОТТЕПЕЛИ» ДО ПЕРЕСТРОЙКИ

М.Я. Рожанский. Практический идеализм: эйфория коллективизма на «ударной стройке», 1950–1980-е гг.

А. Пинский. Значение искренности: Федор Абрамов и первая «оттепель», 1952–1954 гг.

С.А. Панкратов. Трансформация имперского «я» в сознании моего поколения, или Сегодняшние сорокалетние о 80–90-х гг. прошлого века

Дискуссия

С. Ушакин (635), А.З. Ваксер (639), Й. Хелльбек (641), Н.Б. Лебина (642), П.Г. Рогозный (643), А.Ю. Полунов (643), Д.М. Нечипорук (644), Л. Манчестер (645), А. Щербенок (645), Е.Л. Варустина (646), Д. Файнберг (647), В.В. Рыжковский (647), Н.Н. Смирнов (648), В.В. Носков (649), М.Я. Рожанский (649), А. Пинский (651), Н. Митрохин ( внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов) (652), С.А. Панкратов (654)

Список участников коллоквиума

Обложка: обложка книги «Человек и личность в истории России, конец XIX — XX век: Материалы международного коллоквиума (Санкт-Петербург, 7–10 июня 2010 года). — СПб.: Нестор-История, 2012».

Источник: https://spbiiran.ru