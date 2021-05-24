Чемпионат мира 1955 г. Советская сборная в статусе чемпионов мира начала подготовку к новому международному сезону задолго (более чем за месяц) до начала Всесоюзного (24.11.1954 - 07.02.1955) первенства. После сборов в ГДР были проведены 6 матчей в Западной Германии со слабыми местными командами. Затем на фоне матчей чемпионата СССР в декабре и январе были встречи (6) и с традиционно сильными, равными по силе соперниками – сборными ЧССР и Швеции. В течение 4 месяцев в подготовительных матчах были апробированы около 30 хоккеистов. Однако на мировое первенство в ФРГ наша команда отправилась практически в неизменном чемпионском составе, за исключением замены только одного чемпиона мира А.Виноградова на Николая Сологубова. Тренеры команды верили в силу своих подопечных, перед которыми по сравнению с прошлым годом стояла уже качественно иная и более сложная задача – сохранение высокого звания чемпионов мира. Всем было понятно, что судьба золотых медалей будет решаться в поединке сборных СССР и Канады. На чтение: 2 минуты

СССР – Канада (1954 – 1972) продолжение...

Советская сборная в статусе чемпионов мира начала подготовку к новому международному сезону задолго (более чем за месяц) до начала Всесоюзного (24.11.1954 - 07.02.1955) первенства. После сборов в ГДР были проведены 6 матчей в Западной Германии со слабыми местными командами. Затем на фоне матчей чемпионата СССР в декабре и январе были встречи (6) и с традиционно сильными, равными по силе соперниками – сборными ЧССР и Швеции. В течение 4 месяцев в подготовительных матчах были апробированы около 30 хоккеистов. Однако на мировое первенство в ФРГ наша команда отправилась практически в неизменном чемпионском составе, за исключением замены только одного чемпиона мира А.Виноградова на Николая Сологубова. Тренеры команды верили в силу своих подопечных, перед которыми по сравнению с прошлым годом стояла уже качественно иная и более сложная задача – сохранение высокого звания чемпионов мира. Всем было понятно, что судьба золотых медалей будет решаться в поединке сборных СССР и Канады.

Основные претенденты на чемпионское звание подошли к началу турнира с различной степенью информированности друг о друге. В нашем лагере ничего не знали об особенностях игры «Penticton Vees», кроме подчеркнуто устрашающего факта присутствия в составе команды ветерана НХЛ Гранта Уорвика, в роли играющего тренера (см. выше). Никто и нигде ни разу не упомянул, что эта команда существовала всего 4-ый год. Представить особенности командной тактики игры канадцев наши тренеры не могли, так как никаких сведений на этот счёт не имели (в отличие от 1954 г.). Никто из нашего штаба не догадался посетить выставочную встречу Канада – ЧССР, которую «Vees» провели в Праге за 3 дня до начала чемпионата. Это была очень конфликтная игра, изобиловавшая физически агрессивной манерой действий канадцев, их многочисленными (11) удалениями и частыми потасовками. Несмотря на продолжительную игру в меньшинстве канадцы не дали себя победить – 3:3. Президент Чехословакии А.Запотоцкий назвал манеру игры канадцев «хоккеем дикого Запада».

В отличие от сборной СССР, канадцы настраивались на встречу с нами задолго до начала турнира, ещё в Канаде, с конца 1954 г. Во-первых, атмосфера требований обязательного реванша за поражение в чемпионате 1954 г. постоянно культивировалась и непрерывно нарастала в ходе хоккейного сезона. Во-вторых, манера и стиль победной игры сборной СССР против «East York Lyndhursts» всем хорошо запомнились и были понятны новым претендентам. Роль единоличного премьера (В.Бобров) в игре первой тройки нашей сборной канадцами расценивалась как большой тактический изъян командных действий. Умение «русских» уклоняться от силовой борьбы планировалось максимально нивелировать. Наконец, с первых матчей (и даже тренировок) мирового первенства «Penticton» постоянно демонстрировал силовую и агрессивную, преимущественно атакующую игру. Это не могло не произвести должного психологического впечатления на любого соперника. Достаточно того факта, что в первом матче с командой США (высоко котировавшейся перед турниром) атакующая мощь канадской команды была беспрецедентной и просто устрашающей. По воротам американцев в ходе той игры было сделано 96(!) бросков - чуть ли не мировой рекорд за всю историю IIHF (The Ottawa Journal · 26 Feb 1955, p16). Победа со счётом 12:1 в первом матче турнира сделала канадцев бесспорным фаворитом.

Историкам на заметку: в долгом 65-летнем багаже встреч сборных СССР и Канады на чемпионатах мира игра 1955 г. остается единственным сухим (нулевым) поражением нашей команды. Первая половина встречи проходила при нашем игровом превосходстве: мы значительно дольше владели шайбой, коллективные действия хоть и не очень ладились, но заставляли канадцев действовать на пределе сил. Выручал отличный вратарь Айвэн (Иван) Маклелланд (месяц назад он отпраздновал 90-летие!), защитники отважно бросались под шайбу. Тактика соперника была крайне примитивной – вброс шайбы в нашу зону и борьба за её возврат. Но упорство и неутомимость канадцев поражали. Именно так, внешне почти стихийно и были забиты первые две шайбы в наши ворота. Наш лидер Бобров был нейтрализован настолько, что не смог произвести более одного броска по воротам соперника (имел лишь один шанс забить гол – см. фото ниже), быстро исчерпал соревновательный настрой и, по словам канадцев, уже после первого периода перестал быть угрожающим фактором. Так называемый body-checking (контактно-силовое преследование) канадцев породило у многих игроков психологическое смятение и разрушило слаженные действия и тактические построения.

Существует и общедоступна кинозапись матча сборной СССР с «Penticton Vees». Неоднократный её просмотр позволил найти два - три 100% голевых момента, созданных нашими игроками. Да и они были мгновенно устранены канадскими защитниками, что хорошо видно на этих, хоть и некачественных, кадрах. Степень нашей психологической подавленности была столь значительной, что после пятого гола, забитого нам щелчком от синей линии, вратарь Пучков покинул площадку, отказавшись продолжать игру.

Клуб «Penticton Vees» оправдал вожделенные чаяния всей Канады – его победа в чемпионате мира 1955 года была беспрекословной. Более половины населения Канады, не отрываясь во время рабочего дня от радиоприемников, следила за ходом этого матча, приближавшего страну к долгожданному (2 года) чемпионскому титулу. «Vees» удалось вернуть Канаде доминирование в виде спорта, который она считала кровно своим. Впервые в истории канадского хоккея прямой радиорепортаж о матче Канада – СССР вел из Западной Германии несравненный Фостер Хьюитт (Foster Hewitt) (самый знаменитый хоккейный радио- и телерепортер Канады, создавший в 1952 г. бессменную вещательную программу «Хоккейный вечер в Канаде»), специально прилетевший из-за океана на решающую встречу.

Анатолий Тарасов второй год подряд присутствовал на чемпионате мира в качестве наблюдателя. Спустя годы в одной из своих монографий он делился впечатлениями от игры «Penticton Vees». Роль тренера (играющего!) Г.Уорвика в победной игре канадского клуба Тарасов расценил как главествующую. Особенно его впечатлила убежденность лидера канадцев в необходимости строить игру команды только на основе собственных игровых преимуществ и достоинств. Максимальное использование которых должно возобладать над стремлением использовать слабости соперника. В советской прессе, как можно догадаться, поражение комментировалось довольно скупо, но с острожным оптимизмом в отношении возможностей наших хоккеистов на предстоящих через год зимних Олимпийских играх в Италии (Кортина д’Ампеццо). Итоги сезона сборной команды СССР Секция хоккея Госкомспорта расценила как удовлетворительные. По возвращении вице-чемпионов на родину не было и намека на торжества образца годичной давности. Как выражался гораздо позднее А.В.Тарасов: «В наше время за серебро увольняли».

© В.С. Акопян

Продолжение следует...