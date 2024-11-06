Брестская крепость. Гарнизон Брестская крепость. Гарнизон На чтение: 2 минуты

Я был здесь на реконструкции в 2012 году, и кто-то из местных ребят тогда за столом сказал: «Крепость она живая, чтобы ее почувствовать, надо прийти сюда на заре, когда нет никого, и пройти по самым тихим ее местам». Я тогда этим словам значения не придал, но сегодня решил, дай попробую. В пять я был в Брестской крепости, как раз на восходе... Прошел по фортам, цитадели и берегу Муховца у пограничного острова, побывал у казарм 125 полка, в Восточном форте, где сражался майор Гаврилов...

Что вам рассказать? Я просто прошу: придите сюда, обязательно рано утром, ОБЯЗАТЕЛЬНО, возьмите своих детей, пройдите, сколько сможете, и расскажите, что знаете.

Крепость она живая, она жива силой и духом ее защитников, тут даже камни кажутся теплыми, когда прикасаешься к выщербленным пулями и осколками стенам. Чувствуешь, как бьется ее сердце, когда стоишь у Холмских ворот и с Муховца надвигается туман. Кажется, что сейчас с той стороны моста из тумана появятся немецкие цепи и раздадутся первые взрывы, а из окон казарм в свою бессмертную атаку, в нижнем белье, оглохшие и окровавленные, с примкнутыми штыками, пойдут защитники Крепости. Тишина здесь живая, очень плотная тишина. Когда стоишь у рухнувшей крыши санчасти, кажется, что видишь, как оседает пыль после попадания снаряда, выпущенного в первые минуты войны, и ты знаешь, что под руинами осталось минимум четверо солдат. Видишь, как горят казармы автобата, как дымит подбитый немецкий штурмгещуц, как гонят оглохших, окровавленных, но не сломленных красноармейцев в плен, как выдергивают из строя командиров...

Обязательно побывайте здесь, посидите на берегу Муховца, где его черные медленные воды вливаются в светлые быстрые воды Буга. Они черные от крови тех, кто менял капли своей крови на капли этой воды для раненных и пулеметов. Посидите и попробуйте почувствовать крепость, и может быть, вам передастся часть ее силы... Стоит тут просто побыть и подумать: а все ли я делаю правильно в этой жизни, достоин ли я хоть части того, чем пожертвовали ради меня эти люди.

* * *

Итак, до 7 июня мы, 24 военнослужащих армий России и Белоруссии, - «гарнизон» Брестской крепости. Я долго думал, что сказать нашим «поисковым» солдатам, чтобы они поняли всю меру ответственности которая нам доверена. А потом так и сказал: «Мы с Вами - «гарнизон» Бресткой крепости, с сегодняшнего дня мы представляем здесь мертвых и живых, и от того как мы будем к этому относиться, зависит, доверят ли павшие нам с вами свои судьбы». И знаете, вроде как проняло, приосанились наши ребятки, в глазах что-то загорелось, поняли они, что за честь им оказана, а это в нашей работе главное.

Жители Бреста очень трепетно относятся к своей легендарной Крепости, люди, которые давали информацию по возможным местам работ, все приехали сегодня к их началу, несколько часов ходили с нами, спорили, давали дельные советы. Сколько нового мы узнали о защитниках Крепости, не прочитаешь ни в одной книге. И о неизвестном защитнике, который бросился с ворот крепости с гранатой в колонну проходящих захватчиков. И о том солдате, который кинул камень в закусывающих прямо в арке Тересполских ворот немецких офицеров. О том, что немцы вплоть до 43 года почти не ходили по развалинам крепости. О том, что последний бой в ней происходил аж в сентябре и вели его пограничники (совсем недавно в том месте, где шел этот бой, были найдены останки наших солдат, и на одном из них была пограничная форма). О том что немцы, оставшиеся в живых после нападений при патрулировании руин аж в ноябре, с ужасом в глазах рассказывали о изможденной женщине с копной растрепанных волос, в один голос твердя о «фрау мит автомат». И о том, кто из погибших защитников крепости где был найден.

Много, много всего. Что-то, может, и легенды, но я верю, что они не без оснований, наши СТОЯЛИ ДО ПОСЛЕДНЕГО! И фактически хваленая 45 пехотная дивизия вермахта, потеряла в Крепости только убитыми в разы больше чем за всю компанию во Франции.

* * *

Работы начали одновременно в нескольких местах, разбившись на группы. Основная задача - найти воронки, в которые сваливали трупы защитников после зачисток цитадели. Воронки есть на аэрофотосъемке, местные ребята наложили их на современную карту, вроде как нашли места, начали бить шурфы. В Крепости настолько перемешаны исторические слои, что на каждом разрезе попадается и старинная керамика, и сургучные печати XIX века, и осколки и пули Великой Отечественной. Обстрелы Крепости оккупантами подняли и перемешали все что можно.

Я сегодня видел несколько снимков немецкой аэрофотосьемки разных участков Цитадели, это уму не постижимо, что здесь творилось... нет живого места. Крепость страдала вместе со своими защитниками, с ними вместе боролась и умирала, принимая в себя их тела. Потом долго лежала мертвая в руинах, пока здесь не открыли мемориальный комплекс. Теперь она живет вместе со своими защитниками, увековеченными в бетоне и бронзе. Отдаст ли она нам упокоенных в ее земле, ее солдат? Надо заслужить.

Мы стараемся, поверьте, работаем очень аккуратно. Сначала снимаем кусками дерн напротив храма, где был клуб, и у казарм 333 стрелкового полка, где обороной командовал легендарный лейтенант Кижеватов. Укладываем дерн на пленку, на пленку же и укладываем и извлеченную из раскопов землю, чтобы потом все аккуратно засыпать. Мы понимаем, что Крепость - это Памятник, работа в ней должна вестись со всем уважением к Крепости и ее защитникам, которых мы надеемся найти. Завтра мы продолжаем работу на воронках и начинаем разбирать развалины санчасти. Мы, сегодняшний гарнизон Брестской крепости.