«Боливарианская революция» Уго Чавеса Конец XX – начало XXI вв. отмечен в истории Латинской Америки новым «левым поворотом». В течение нескольких лет в 10 государствах региона к власти пришли правительства социалистической ориентации. Локомотивом антикапиталистических настроений выступила Венесуэла и ее лидер Уго Чавес. На чтение: 6 минут

Конец XX – начало XXI вв. отмечен в истории Латинской Америки новым «левым поворотом». В течение нескольких лет в 10 государствах региона к власти пришли правительства социалистической ориентации. Локомотивом антикапиталистических настроений выступила Венесуэла и ее лидер Уго Чавес. Он приступил к осуществлению на практике идей боливаризма – господства прямой демократии, экономической самодостаточности, справедливого распределения благ и непримиримого антиимпериализма.

Ранние годы Уго Чавеса

Уго Рафаэль Чавес Фриас родился 28 июля 1954 года в равнинном городке Сабанета, штат Баринас, в 600 км от столицы страны Каракаса. Его семья не отличалась достатком, поэтому чуть выросших детей, которых в семье Чавесов было семеро, отправляли на проживание к бабушкам и дедушкам. По происхождению Чавес – типичный венесуэлец. В нем смешалась индейская, негритянская и креольская кровь. Один из его предков был солдатом народной армии Эсекиэля Саморы, другой – прославленным в округе бандитом.

С малых лет близкие отмечали феноменальную память Уго. Впоследствии великий писатель Габриэль Гарсия Маркес, который интервьюировал венесуэльского президента, назвал ее «сверхъестественной, слоновьей». В местной начальной школе Чавес демонстрировал художественные дарования. Когда мальчику шел 13-й год, его рисунки взяли первую премию на региональной выставке. Любил он и играть на куатро – четырехструнной гитаре. Но главной страстью юности стал бейсбол – одно время отец Чавеса даже мечтал сделать из сына профессионального игрока.

В 1967 году 13-летний Чавес поступил в лицей в Баринасе, столице родного штата. Он жил в семье своего дяди по отцу и посвящал все свободное время бейсболу и акварелям. Вскоре подросток страстно увлекся историей Латинской Америки, прочел биографии Симона Боливара, Фиделя Кастро, Эрнесто Че Гевары и других. Знакомство с коммунистом и бывшим партизаном Хосе Эстебаном Руисом Геварой подтолкнуло Уго к изучению марксистской литературы.

В 1971 году Чавес окончил лицей и оказался на перепутье. Встреча с одним из прежних приятелей, приехавшим на каникулы в Баринас, подтолкнула его к неожиданному для родных решению – поступлению в военную академию в Каракасе. Решающим аргументом стало наличие в учебном заведении первоклассной бейсбольной команды.

Армейская карьера

Суровая дисциплина военной академии закалила Чавеса. Ему были нипочем напряженный распорядок дня, ранние побудки и интенсивные занятия. Будучи от природы левшой, молодой человек научился действовать правой рукой, как гласил устав, соблюдать субординацию, несмотря на вольнолюбивый нрав, штудировать серьезные книги. Единственное, что ему не давалось – плавание. Важную роль в становлении взглядов Чавеса в академии сыграл генерал Хасинто Перес Аркай.

Свою службу молодой офицер с репутацией эрудита начал в подразделении связи батальона егерей «Мануэль Седеньо» на военной базе возле Баринаса. В задачи батальона входила борьба с партизанами, но к 1975 году их почти не осталось. На досуге Чавес много читал, в том числе Ленина, Мао Цзэдуна и прочую «подрывную литературу», которую он нашел в заброшенной партизанской машине в одном из складских ангаров батальона.

В июле 1978 года Чавес получил звание лейтенанта и продолжил службу в танковом батальоне в штате Арагуа. В 1980 году он вернулся в академию как преподаватель физкультуры и командир взвода курсантов. В июле 1981 года Чавесу присвоили звание капитана. В том же году он прошел переподготовку в парашютно-десантном батальоне. К этому периоду относится рождение Чавеса-революционера. 17 декабря 1982 года, в 152-ю годовщину смерти Симона Боливара, он с единомышленниками принес клятву верности его великим заветам и начал формировать нелегальные ячейки движения MBR-200 (Революционное боливарианское движение-200, где число «200» означало двухвековой юбилей со дня рождения освободителя Латинской Америки).

22 августа 1985 года Чавес возглавил танковую часть «Франсиско Фарфан» в штате Апуре. По этим местам бродили колумбийские партизаны, контрабандисты и просто бандиты. Казалось, что в глухом гарнизоне вдали от столицы Чавес застрял надолго. Всё изменила внезапная инспекция во главе с министром обороны: генерал Хосе Умберто оказался очень доволен положением дел в части и распорядился присвоить Чавесу звание майора.

В 1988 году приглянувшегося министру офицера перевели в Каракас и назначили адъютантом секретаря национального совета по безопасности и обороне. В 1990 году Чавес стал подполковником, а после окончания в 1991 году курсов генштаба принял командование парашютным батальоном «Антонио Николас Брисеньо» в штате Арагуа.

Дорога к власти

За внешностью бравого офицера скрывался настоящий заговорщик. Движение MBR-200 вовлекало в свои ряды все больше и больше офицеров. Своей целью его участники видели в построении в Венесуэле социалистического государства нового типа – на принципах свободы, независимости, гражданского равенства и социальной справедливости.

Затяжной экономический кризис, охвативший Венесуэлу в 1980-е гг. после резкого падения мировых цен на нефть как основной источник доходов правительства, усиленный шоковой терапией, способствовал росту массового недовольства среди населения. Идеи боливаризма нашли широкий отклик в обществе, а офицеры многих частей стали сочувствовать и симпатизировать MBR-200. Чавес решил, что медлить больше нельзя.

Предатель, как это часто бывает, выдал замыслы заговорщиков накануне их выступления, поэтому офицеров-боливарианцев, которые должны были в 3 февраля 1992 года арестовать в аэропорту Майкетия президента Карлоса Переса, арестовали самих. В 11:00 4 февраля остававшийся на свободе Чавес дал сигнал начать восстание. Его люди захватили государственную телестанцию, но столкнулись с жестким отпором в районе президентского дворца Мирафлорес. Правительственные силы грозились задействовать авиацию. Чавес, понимая, что выступление провалилось, решил сдаться. Напоследок он пустил в эфир свою речь, где объяснял народу цели и задачи своего движения. Чавеса и около 300 его соратников бросили за решетку.

В заключении популярность команданте резко выросла. С его именем связывали военный мятеж в Пуэрто-Кабельо в ноябре 1992 года. В камере он написал манифест «Как выбраться из лабиринта». В мае 1993 года конгресс сместил президента Переса за коррупцию, и новый президент Рафаэль Кальдера амнистировал мятежников. 27 марта 1994 года Уго Чавес вышел из тюрьмы в ореоле народного героя.

Боливарианская революция в действии. Четыре президентских срока Уго Чавеса

В 1995 году Чавес полностью ушел в политику. Он основал движение «Пятая Республика» (MVR), разъезжал по городам и агитировал за учредительное собрание, способное «переделать государство». На президентских выборах 1998 года Уго Чавес набрал более 56% голосов, а 2 февраля 1999 года принял присягу и вступил в должность.

Первым делом Чавес инициировал работу над новой конституцией. В результате референдума 15 декабря 1999 года она вступила в силу. Теперь государство получило название Боливарианской республики Венесуэла. В тот же день несколько селевых потоков в штате Варгас привели к многотысячным жертвам. Некоторые увидели в этом дурной знак.

Самыми заметными шагами первого срока Чавеса стали внешнеполитическая активность и весьма спорный президентский указ №1011, вводивший институт выездных инспекторов в школе, т.е. контроль государства над образованием. Документ вызвал резкую критику и обвинения в «кубанизации» образования. Несмотря на настойчивость министерства, воплотить концепцию указа так и не удалось из-за противодействия общества. Что касается международной политики, то стоит упомянуть сближение с Кубой, а также визиты в Ирак к опальному Саддаму Хуссейну, в Россию и Китай.

Принятие новой Боливарианской конституции подразумевало новые президентские выборы, на которых 30 июля 2000 года Уго Чавес одержал убедительную победу с 60% голосов против 38% у Франсиско Ариаса Карденаса.

Опираясь на новую конституцию, Чавес предпринял попытку полного переустройства государства и общества. Законодательные акты, известные как «49 указов», включали в себя реформы уголовно-процессуального кодекса, банковской и финансовой деятельности, сельскохозяйственного кредита, страховых компаний, регулирование морской торговли, деятельности портов, рыболовства, нефтяной добычи, поощрение малого и среднего бизнеса. Своим радикализмом и социалистической направленностью «49 указов» пугали и раздражали либерально настроенные слои общества.

Главные страсти разгорелись вокруг нефтяного гиганта PDVSA, из-за контроля над которым сложился заговор во главе с промышленником Педро Кармоной. 10 апреля 2002 года профсоюзы и демократический координационный центр призвали к всеобщей забастовке. В Каракасе прошел 200-тысячный марш протеста. В городе начались беспорядки и столкновения с полицией, погибло 26 человек. 12 апреля мятежники арестовали Чавеса и доставили его на военную базу Фуэнтэ-Тиуна, затем на остров Ла-Орхила. На следующий день сторонники президента захватили дворец Мирафлорес. Путчисты бежали, а 14 апреля группа коммандос освободила Чавеса. Революция продолжалась.

В феврале 2003 года вступила в действие программа по контролю над валютной выручкой и борьбой с утечкой капиталов. Обменный курс валют устанавливала специальная комиссия, и у простых граждан возникли сложности с покупкой долларов. Итогом стал расцвет коррупции, черный рынок и потеря (по оценкам экспертов) 25 млрд долларов за 11 лет.

Социальные программы при Чавесе получили название боливарианских миссий. Миссии были направлены на ликвидацию неграмотности, строительство дешевого жилья, предоставление медицинской помощи и т.д. Всего в Венесуэле действовала 21 миссия. С 2005 года развернулась кампания по экспроприации крупных земельных владений-латифундий. За время правления Чавеса изъятию подверглось 3,6 млн гектаров. Президент заявил, что это позволило увеличить площадь посевов почти на 50%, однако в ходе Боливарианской революции импорт продовольствия вырос в пять раз.

На международной арене имя Чавеса стало ассоциироваться с острой критикой неолиберализма и неоколониализма. Он открыто выступил против США, обвиняя их в империалистических устремлениях и навязывании вашингтонского консенсуса, не постеснялся назвать Джорджа Буша-младшего дьяволом. Чавес учредил «Боливарианскую альтернативу для нашей Америки» (ALBA), к которой присоединились Куба, Боливия, Никарагуа, Гондурас, несколько островных государств Карибского бассейна. В 2005 году он поддержал левого кандидата Эву Моралеса на выборах в Боливии.

На новый президентский срок Чавес шел с лозунгами «Социализма XXI века». Хотя многие его решения на посту президента казались популистскими и непродуманными, высокая цена на нефть компенсировала все недостатки. Поэтому 3 декабря 2006 года Уго Чавес победил оппозиционного кандидата Мануэля Росалеса очень уверенно, с 63% против 37%. Заявив на инаугурации «Родина, социализм или смерть», Чавес в течение нескольких месяцев национализировал крупнейшие телефонные и энергетические компании, а также закрыл оппозиционные телеканалы. В 2008 году были национализированы все цементные заводы, в 2008–2010 гг. – все сталелитейные гиганты. Не избежали национализации золотые рудники, авиакомпании, алюминиевые комбинаты и т.д. Всего до 2012 г. было национализировано (экспроприировано) около 1000 предприятий. Большинство из них быстро обанкротились или значительно сократили доходность.

В 2009 году Венесуэлу потряс энергетический кризис: после создания национальной электрической корпорации перестало хватать электроэнергии. Причиной кризиса считали сильную засуху, несоответствие между растущими потребностями и стагнирующим предложением и даже бесцельную растрату электричества населением. В результате остановились сотни заводов, а падение ВВП только за первый квартал 2010 года составило 5,8%.

Впрочем, главным оставался вопрос о власти. В марте 2007 года Чавес основал Единую социалистическую партию Венесуэлы (PSUV) и стал ее лидером. Партия стала самым массовым левым движением Западного полушария – в 2014 году в ней состояло 7,6 млн человек, или каждый четвертый венесуэлец.

По действующей конституции, 10 января 2013 года Уго Чавес обязан был покинуть свой пост. В декабре 2007 года правящая партия не смогла провести через референдум изменения в 69 статьях конституции, включая отмену количества президентских сроков. Только повторный референдум в декабре 2008 года, на котором вновь поднимался вопрос отмены ограничений числа президентских сроков, дал нужный результат. Оппозиция твердила о подтасовках, но это не имело никаких последствий. Получив легитимное право вновь выдвигаться на президентский срок, 7 октября 2012 года Уго Чавес опередил своего соперника Энрике Каприлеса почти на 11%, получив 55% голосов против 44%.

Предвыборный марафон проходил на фоне обостряющейся смертельной болезни: в начале 2011 года у Чавеса диагностировали рак. В июне на Кубе прошли две операции по удалению злокачественной опухоли и абсцесса, в феврале 2012 года последовала третья. Чавес сравнивал себя с боксером со связанной рукой на одной ноге, но до окончания выборов никак не показывал свой недуг.

После 15 ноября 2012 года президент перестал появляться на публике. Позже стало известно, что он вновь вылетел на Кубу для срочной операции. Врачи выявили рецидив опухоли. Завеса тайны вокруг состояния Чавеса плодила множество невероятных слухов, которые опровергались официальными медиа-ресурсами, но приближенные понимали, что отпущенное президенту время истекает. 18 февраля 2013 года Чавес вернулся на родину, а уже через две недели ослабленный организм не выдержал резкого перепада давления, когда летняя жара сменилась холодным ветром. 5 марта 2013 года президент скончался. Смерть Чавеса всколыхнула страну. На похоронной церемонии присутствовали миллионы венесуэльцев и все президенты Латинской Америки – как правые, и левые. Гроб Чавеса поместили в саркофаг из черного мрамора, который установили в Музее революции.

Международная политика Венесуэлы при Чавесе

Вероятно, со времен Симона Боливара о Венесуэле никогда так много не говорили в мире, как при Чавесе. Ярко выраженный харизматик, он привлек к своей личности и идеям внимание всей планеты, но, прежде всего, Латинской Америки. Деятельность Чавеса вдохновила «левую волну» на континенте. Его последователями и сторонниками объявляли себя Эва Моралес в Боливии, Даниэль Ортега в Никарагуа, Рафаэль Корреа в Эквадоре и другие. Если отбросить эпатажные фразы и яркие жесты, на которые так щедр был Чавес, то его геополитическое кредо сводилось к необходимости построения многополярного мира и к созданию противовеса теории «золотого миллиарда».

Чавес настаивал на создании новых, «справедливых», союзов и соглашений, альтернативных «провашингтонской» Организации американских государств. Благоприятные тренды нефтяного рынка начала XXI века позволили Чавесу выплатить долги МВФ и Мировому банку, после чего покинуть эти организации. В качестве противовеса кабале западных институтов он предлагал основать Банк Юга. При Чавесе развернулось строительство нефте- и газопроводов по всей Южной Америке.

Самые конфронтационные отношения сложились у Чавеса с США, которые он яростно критиковал за притязания на мировое господство. Соединенным Штатам доставалось от него за всё: за «оранжевые революции» в Грузии и на Украине, за войны в Афганистане и Ираке, за идеологию «потребительской цивилизации». Американцы в ответ пеняли Чавесу на диктаторские замашки, нарушение прав человека и возросший наркотрафик. Одновременно взаимные пикировки сопровождались заметным ростом товарооборота между странами, который в 2005 году достиг 30 млрд долларов. 10% импорта нефти США приходилось на Венесуэлу, 30% импортных товаров в Венесуэлу шло из США. Экономика нередко бывает сильнее политики.

Чавес часто посещал Китай, при нем деловые связи между странами выросли многократно. В обмен на кредиты Венесуэла предоставляла Пекину право на разработку месторождений в бассейне Ориноко и поставляла углеводороды по льготным ценам. Чавес внимательно следил за успехами Китая и даже подумывал перенять некоторые его экономические модели. Дружба с Ираном и Ливией носила специфический характер – ее источником служило общее неприятие Америки и Запада.

Во время президентства Чавеса у Венесуэлы сложились особо теплые отношения с Россией. Президент неоднократно посещал Россию, называл ее «стратегическим партнером», солидаризировался с внешнеполитическим курсом Российской Федерации. Важное место в отношениях между странами занимали вопросы обороноспособности и деятельности энергетических корпораций.

В Латинской Америке Чавес чувствовал себя как дома. Он открыто поддерживал «своих кандидатов» от Гватемалы до Уругвая. В 2006 году громкий скандал разразился на выборах в Перу, когда Чавес пригрозил в случае победы представителя христианских демократов разорвать дипломатические отношения с этой страной. В 2008 году едва не вспыхнул военный конфликт между Колумбией и Венесуэлой после обвинений колумбийской стороны в поддержании Чавесом боевиков ФАРК – давних противников официальной власти в Боготе. В 2009 году военные в Гондурасе свергли главу государства Мануэля Селайю, находившегося под влиянием Чавеса, мотивируя переворот тем, что они не намерены вечно терпеть венесуэльского президента.

Подводя итоги деятельности Уго Чавеса, специалисты-международники признают, что при нем Венесуэла стала серьезным игроком на мировой арене, но радикализм и ангажированность лидера не позволили выстроить по-настоящему многовекторную политику.

Наследие Чавеса

После смерти Чавеса во главе государства встал его давний соратник по боливарианскому движению Николас Мадуро. При нем Венесуэла пережила тяжелейшие потрясения – падение нефтяных цен, галопирующую инфляцию, массовые протесты и коллапс экономики. Сторонники Чавеса винят во всем мировой кризис и неопытность нового президента, противники твердят о закономерном итоге боливарианско-социалистических экспериментов.