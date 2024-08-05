Битва при Лейпциге Битва под Лейпцигом (Битва народов) – крупнейшее из Наполеоновских войн сражение 16–19 октября 1813 г. на территории Саксонии, в котором император Наполеон I Бонапарт потерпел поражение от союзных армий России, Австрии, Пруссии и Швеции. На чтение: 5 минут

Поражение привело к вторжению союзников в 1814 г. во Францию и к первому отречению Наполеона от престола

КОЛОССАЛЬНЫЙ АРЬЕРГАРДНЫЙ БОЙ

Наполеон, энергично наступавший на Эльбу там, где он ожидал увидеть противника, слишком поздно понял, что враг ушел от него. Он сконцентрировал теперь свои войска у Лейпцига.

Здесь 16–19 октября решилась судьба похода. 16 октября силы обеих сторон были приблизительно равны; из 440 000 чел., с которыми Наполеон начал поход, и 30 000 чел. отставших – около 90 000 чел. были выделены Дрездену и Гамбургу, 180 000 чел. были потеряны за 2 месяца убитыми, ранеными, больными и дезертирами, 185 000 чел. были на месте битвы, и 15 000 чел. пришли лишь на следующее утро. Союзники также имели не более 200 000 чел., так как Бернадота ни силой, ни добром нельзя было вывести на поле битвы. Блюхер наступал с севера, а Шверценберг с юга на французские позиции, которые были прикрыты с запада Лейпцигом и Ратсхольцем – местностью, покрытой болотами и кустами, лежавшей между реками Эльстером и Плейссой.

На севере произошел жаркий бой при деревне Маккерн, которую защищал маршал Мармон на очень сильной позиции с 27 000 чел. против 60-тысячной силезской армии. Главная часть кровавой работы снова пала на корпус Йорка, который с потерей 5000 чел., более чем ¼ части всех своих сил, в конце концов одержал победу. На юге Шварценберг бился при деревне Вашау с самим Наполеоном. Здесь перевес был на французской стороне, тем более что Шварценберг расположил часть своих войск так неудачно, что они не могли принять никакого участия в бою. Наполеон одержал победу, но она не являлась тем сокрушительным ударом, которые он привык наносить раньше. Казалось, что уже вечером в первый день сражения он сам считал поход проигранным.

За это говорит то, что в воскресенье, 17 октября, он отказался от нового наступления на разбитого врага, которое одно лишь могло спасти его, и послал пленного австрийского генерала Мейерфельда к союзным монархам с мирными предложениями. Последние, однако, не дали никакого ответа. Они воздержались в этот день от наступления, так как должны были получить существенные подкрепления: Бенигсен вел корпус в 50 000 чел., и Бернадот также придвинулся наконец к боевой линии. Военные уполномоченные союзных войск в его лагере наседали на него с резкими требованиями, и даже подчиненные ему русские и прусские генералы не скрывали своих намерений — в крайнем случае отказаться от повиновения ему.

Наполеон уже вечером 17 октября дал первый приказ к отступлению, которое должно было производиться через город по направлению к западу. Он стянул ночью свой войска в узкий полукруг вокруг Лейпцига. Если бы союзники не напали на него утром 18 октября, то он мог бы отойти, сохраняя внешность добровольного отступления. Он мог еще надеяться отбросить их с большими потерями, но союзные войска уже действовали с сильным перевесом, численно их силы относились к французским войскам, как 3 : 2; фактически, правда, отношение было более благоприятно для Наполеона, так как Бернадот по-прежнему удерживал своих драгоценных шведов вдали от битвы, так же как союзные монархи свою неизменную парадную игрушку – гвардию. В общем здесь сражалось приблизительно около 150 000 французов с 180 000 чел. союзных войск, и даже теперь французы смогли отстоять часть своих позиций. В некоторых местах союзники так близко подошли к городу, что Наполеону, в случае возобновления битвы на следующий день, грозило полное уничтожение; оставалось лишь отступить. Таким образом, «битва народов в Лейпциге» была проиграна Наполеоном, собственно, без крупного решения в самом бою. Эта столь воспеваемая битва была, как сказал один из новейших историков не слишком пышно, но зато очень удачно, лишь колоссальным арьергардным боем.

Меринг Ф. История войн и военного искусства. СПб., 2000 http://militera.lib.ru/h/mehring_f/07.html

ПОСЛЕ ПОБЕДЫ ПОД ЛЕЙПЦИГОМ

На другой день с рассветом все союзные войска, став в ружье, дожидались вторично вступить в дело, ибо около города еще заметна была значительная часть неприятельских колонн. Союзные монархи, выехав на возвышенное место около города, приняли посольство от оного, состоящее из важнейших генералов саксонских, от имени своего короля, которое униженно просило на несколько часов перемирия для очищения их города от французских войск, что по истечении оного времени особа короля с своими войсками отдается под покровительство союзных государей. Но российский император Александр в следующих словах дал ответ: «Скажите вашему королю, что он меня два раза обманул, а третий раз я ему не обязан верить», и ту минуту стоявшая здесь российская гвардия получила приказание идти на штурм к городу, следом за оною прусская и австрийская. Проходя в полном порядке мимо союзных государей, российская слышала приветствие от своего императора: «На труд, ребята, за царя и веру!» По приближении к городу густых гвардейских колонн загорелась около оного пушечная и ружейная перестрелка, но колонны не останавливались, шли вперед и с криком «Ура!» ударили в штыки и вошли в предместие города, а потом и в улицы оного; гвардейский саксонский полк с особой короля сдался. Прикрывавший ретираду целый корпус польских войск дрался, но обозы, загрузившие мост через реку Плейсе, попрепятствовали перейти значительному количеству артиллерии и оному корпусу; артиллерия взята россиянами, а польские войска были часть истреблены, а часть потоплены, и сам главнокомандующий, решившись переехать вплавь чрез реку, бывши подстрелен, погряз в волнах. Остальная армия французская, ретируясь форсированно, бросила по дороге артиллерию, оружие, обозы, и ретирада их походила несколько как на шествие из России! Дойдя до города Ганау, здесь неожиданно находят отставший от них 40-тысячный корпус баварских войск; сделавши им преграду возвратиться во Францию, идя по дороге в густых колоннах, останавливаются весьма на короткое время, выпустивши всю свою артиллерию вперед; разгромили центр баварской армии и, ударивши в штыки, пробились и прошли к границам Франции и скрылись в крепости Майнце на реке Рейн. Такие последствия Лейпцигского сражения, коего начало было вокруг города на пространстве почти около 50 верст; следовательно, ужас оного не так заметен был, но сражалось более полмиллиона людей с обеих сторон, одни за свободу, а другие для порабощения.

Союзные войска после победы под Лейпцигом следовали к пределам Франции, а некоторые для занятия тех владений, которые не были еще в союзе; в том числе корпус российских войск под командою генерал-лейтенанта графа Сент-Приеста следовал для занятия королевства Вестфалии и столицы оного и короля Иеронима Бонапарта – родного брата Наполеона — г[орода] Касселя. Сколько обрадовало сердца россиян, когда они на пути своем увидели в некоторых местах, на воротах почти каждого дома, прибитые бумажки с российскою надписью: «Земля русской принцессы Марьи Павловны!». Это была часть пределов Веймарского герцогства, жители были ласковы и старались оказывать гостеприимство русским. Эта государыня во время могущества Наполеона и войны в России, при всех своих смутных обстоятельствах, пленным русским, которые проходили ее пределы, делала большие пособия, учредила магазин, из коего выдавалось одеяние и делалось вспомоществование деньгами. При проходе же некоторых войск ее столицы г[орода] Веймара сама угощала генералов, штаб- и обер-офицеров, разговаривала с каждым ласково и приветствовала: «Велик Бог русских!»

Мешетич Г. П. Исторические записки войны Россиян с Французами и двадцатью племенами 1812, 1813, 1814 и 1815 годов http://militera.lib.ru/h/meshetich/01.html

«БИТВА НАРОДОВ»

В военных действиях наступила пауза и развернулась дипломатическая борьба. Наполеоновская дипломатия, проявившая неуступчивость, не смогла предотвратить образование новой антифранцузской коалиции в составе России, Англии, Пруссии, Австрии и Швеции. В октябре 1813 г. произошло грандиозное Лейпцигское сражение («битва народов»). С обеих сторон в нем участвовало более полумиллиона человек. Наполеон был разбит, но из-за несогласованности действий союзников сумел выйти из окружения. В конце 1813 – начале 1814 г. союзные армии вступили на территорию Франции. 18 (30) марта капитулировал Париж.

Наполеон был сослан на о. Эльбу в Средиземном море. Но через год он неожиданно вернулся во Францию и без единого выстрела вступил в Париж. На этот раз его правление продолжалось всего сто дней. В июне 1815 г. в битве на картофельных полях близ селения Ватерлоо в Бельгии он потерпел решающее поражение от соединенных сил английской, голландской и прусской армий.

Боханов А.Н., Горинов М.М. История России с начала XVIII до конца XIX века, М., 2001. http://kazez.net/book_98689_glava_107_%C2%A7_4._Zagranichnyjj_pokhod_rus.html

ПОСЛЕ ЛЕЙПЦИГСКОГО СРАЖЕНИЯ

За все Лейпцигское сражение Наполеон потерял 60 тысяч, а считая бежавших и оставшихся в госпиталях – 90 тысяч; на р. Заале к Вейссенфельсу прибыло только 100 тысяч. Союзники потеряли до 50 тысяч солдат, а трофеями были 325 орудий, 130 тысяч ружей, 900 зарядных ящиков и множество обоза.

Страшный удар нанесен Наполеону, но сам он с кадрами для будущих формирований все-таки ускользнул от окончательного поражения. Здесь Шварценберг мог покончить борьбу при условии полного развития энергии при преследовании; замедление же последнего повело к новой борьбе в 1814 г.

Преследование велось крайне вяло; даже 8 октября союзники еще не выступали из окрестностей Лейпцига.

Гиулай и Йорк захватили 20 орудий и 1200 пленных. Такой скромный результат объясняется, между прочим, преследованием исключительно с тыла, а не параллельным.

Но и при таком слабом преследовании французы во всем терпели нужду и были изнурены. Мародеры огромными тучами окружали армию, бродя по сторонам дороги. К Эрфурту пришло уже только 80 тысяч. Здесь Наполеон сделал вид, что готовится принять бой. Союзники остановились, Наполеон выиграл два дня.

Можно было бы воспользоваться его затруднениями при переходе через Тюрингервальд; но Наполеон прошел его за два дня, а союзники за четыре.

23 октября Наполеон переходит Рейн у Майнца с 60 тысячами солдат, из которых только 40 способны носить оружие. 26 октября он уезжает в Париж, чтобы еще раз потребовать от страны нового напряжения.

Союзники прибыли к Рейну в начале ноября и стали наконец на рубеж французской земли, чтобы вторгнуться в нее в 1814 г. и ниспровергнуть Наполеона. [152]

Орлов Н. А. Война за освобождение Германии в 1813 г.// История русской армии от зарождения Руси до войны 1812 г. СПб., 2003 http://militera.lib.ru/h/sb_istoria_russkoy_armii/49.html

СОЮЗНЫЕ ВОЙСКА В ПАРИЖЕ

В конце 1813 г. Наполеон с остатками своих войск (не более 70 тысяч) ушел за Рейн и немедленно, напрягая весь свой гений, принялся за подготовку к продолжению борьбы с коалицией; теперь ему приходилось не завоевывать области у своих врагов, а защищать границы Франции, которые он присягал при короновании сохранить в целости. Средства его сильно уменьшились. Он лишился содействия многих подвластных ему государств. Истощенная Франция желала мира во что бы то ни стало; народ с неохотой и даже сопротивлением давал конскриптов на пополнение армии прежнего своего кумира; в материальных средствах ощущался крайний недостаток.

Союзники остановились на Рейне на два месяца и, может быть, не только вследствие утомления и расстройства войск (противник был еще более утомлен и расстроен), а просто большинству Рейн казался рубежом, с достижением которого все должно было кончиться.

Австрия стремилась не к низложению Наполеона, а только к ослаблению его могущества, что, по мнению Меттерниха, уже и было достигнуто в значительной степени. Германия была освобождена, и король прусский полагал, что не следовало подвергать достигнутые успехи случайностям войны. Правда, Блюхер говорил про Наполеона: «Der Kerl mus herunter» («Молодчик должен пасть»), – но он не имел сильного влияния на политику. Англия, достигнув уже своих целей, не хотела тратиться далее и увеличивать свой государственный долг, а потому представитель ее, лорд Каслри, 3 февраля 1814 г. сделал императору Александру весьма настоятельное предложение о мире. Александр, возвыся голос, отвечал: «Милорд! Это будет не мир, а перемирие, которое вам позволит разоружиться лишь на минуту. Я не могу каждый раз поспевать вам на помощь, будучи с моими войсками за 400 лье. Я не заключу мира, пока Наполеон будет оставаться на престоле!»

Лишь один Александр настаивал на борьбе до конца, а потому переговоры о мире, которые потом велись во все время войны в Шатильоне с Коленкуром, не могли привести ни к чему: Наполеону постепенно ставились все более и более тяжелые условия. Александр оправдывал это словами: «Условия, о которых неофициально было говорено во Франкфурте, уже не те, каких мы теперь <когда союзники достигли р. Марны> желаем; во Фрейбурге думали мы о других условиях, нежели в Базеле, а в Лангре об иных, чем при переходе через Рейн». Такая настойчивость вызвала в конце концов падение Наполеона и упрочила за Александром славу миротворца Европы. Другой вопрос: действительно ли соответствовал интересам России уход Наполеона с политической арены Европы? Последнее десятилетие царствования Александра может служить красноречивым ответом на этот вопрос.

Так или иначе, волна народов, прокатившаяся в 1812 г. с запада на восток, до Москвы, отхлынула обратно и, повинуясь законам истории, достигла в 1814 г. Парижа.

Обложка: Карл Рехлин: Атака лейб-казаков под Лейпцигом 4 октября 1813 года

Источник: https://ru.m.wikipedia.org