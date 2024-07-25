Битва народов 18 октября 1813 года русские войска с союзниками одержали победу над Наполеоном в «Битве народов» под Лейпцигом. Французы потеряли до 80 тысяч человек и почти всю артиллерию. Поражение наполеоновской армии лишило Францию всех территориальных завоеваний в Европе. На чтение: 2 минуты

«БИТВА НАРОДОВ» - КРЫЛАТОЕ ВЫРАЖЕНИЕ

Так полковник прусского генерального штаба барон Мюфлинг назвал историческое сражение (16-19 октября 1813 г.) под Лейпцигом. После завершения сражения полковнику Мюфлингу выпало на долю написать соответствующее донесение прусского генерального штаба, датированное 19 октября 1813 г. И в этом донесении он использовал слова, которые, по свидетельству его окружения, уже говорил ранее, в канун сражения. Он, в частности, написал: «Так четырехдневная битва народов под Лейпцигом решила судьбу мира».

Донесение тут же стало широко известным, что и определило судьбу выражения «битва народов».

Энциклопедический словарь крылатых слов и выражений. М., 2003

ПОБЕДУ У НАПОЛЕОНА ВЫРВАЛА РУССКАЯ ГВАРДИЯ

В октябре 1813 к Лейпцигу подошла объединенная армия Шестой коалиции, насчитывавшая свыше 300 тыс. человек (127 тыс. русских; 90 тыс. австрийских; 72 тыс. прусских и 18 тыс. шведских войск) при 1385 орудиях.

Наполеон смог выставить ок. 200 тыс., в которые, помимо французских войск, входили итальянские, бельгийские, голландские, польские части под командованием наполеоновского маршала и племянника польского короля Станислава Августа, князя Юзефа Понятовского, войсковые соединения государств Рейнской конфедерации и войска Фридриха I Вюртембергского. Артиллерия наполеоновской армии насчитывала свыше 700 орудий. …

4(16) октября союзная Богемская армия Шварценберга в составе 84 тыс. под командованием русского генерала М.Барклая-де-Толли начала наступление на главном направлении по фронту Вахау-Либертвольквиц. Против наступавших союзных войск Наполеон развернул 120 тыс. человек. После массированной артиллеристской подготовки и ожесточенных боев, к 15 часам дня французская кавалерия опрокинула боевые пехотные колонны союзников. Барклай-де-Толли прикрыл образовавшуюся фронтальную брешь частями русской гвардии и гренадерами из резерва Богемской армии, чем, по сути, вырвал победу из рук Наполеона. Несмотря на явный успех сражения 4(16) октября, французским войскам так и не удалось разбить войска Богемской армии до подхода подкреплений союзников.

Днем 4(16) октября к северу от Лейпцига выдвинулась Силезская армия под командованием прусского фельдмаршала Г.Блюхера в составе 39 тыс. прусских и 22 тыс. русских войск при 315 орудиях и вынудила французские войска отойти с рубежа Меккерн – Видерич.

Боевые потери в первый день сражения были огромны и составляли ок. 30 тыс. человек с каждой стороны.

К ночи 4(16) октября в район боевых действий выдвинулись две армии союзников: Северная, под командованием шведского кронпринца Жана Батиста Жюля Бернадота (будущего короля Швеции Карла XIV Юхана) в составе 20 тыс. русских, 20 тыс. прусских и 18 тыс. шведских войск при 256 орудиях, и Польская армия русского генерала Л.Беннигсена в составе 30 тыс. русских и 24 тыс. прусских войск при 186 орудиях. Подкрепления французов составили всего 25 тыс. человек.

5(17) октября, Наполеон, оценив сложившуюся ситуацию не в свою пользу, обратился к руководству союзников с предложением о мире, однако ответа на это не последовало. Весь день 5(17) октября прошел в эвакуации раненых и подготовке обеих противоборствующих сторон к решающей схватке.

Утром 6(18) октября союзные войска перешли в наступление по всему фронту на южном, восточном и северном направлениях. Французская армия упорно удерживала свои позиции в течения всего дня в ожесточенной битве против превосходящих наступающих сил союзных войск.

Тяжелые бои продолжались и весь следующий день. В самый разгар сражения, саксонский корпус, сражавшийся на стороне французской армии, в полном составе перешел на сторону союзников и развернул свои пушки против наполеоновских войск. Наполеон вынужден был к ночи 7(19) октября отдать приказ к отступлению через Линденау, западнее Лейпцига.

Энциклопедия «Кругосвет»

ПОДВИГ ГРЕНАДЕРА КОРЕННОГО

Бабаев П. И. Подвиг гренадера лейб-гвардии Финляндского полка Леонтия Коренного в битве под Лейпцигом в 1813 году. 1846

Картина посвящена знаменитым событиям в русской истории – битве под Лейпцигом в 1813 г. Главный герой картины – гренадер третьей гренадерской роты лейб-гвардии Финляндского полка Леонтий Коренной. В 1812 г. за проявленную храбрость в битве при Бородине Л. Коренной был награжден знаком отличия Военного ордена Св. Георгия. Подвиг, послуживший сюжетом для картины Бабаева, был совершен Л. Коренным год спустя – в сражении под Лейпцигом. В один из моментов боя группа офицеров и солдат была окружена превосходящими силами французов. Л. Коренной с несколькими гренадерами приняли решение дать возможность командиру и раненым офицерам отступить и, тем самым, сохранить их жизни, а сами продолжали бой. Силы были не равными, все товарищи Л. Коренного погибли. Сражаясь в одиночестве, гренадер получил 18 ран и был захвачен неприятелем.

Наполеон, узнав о подвиге Л. Коренного, встретился с ним лично, после чего издал приказ, в котором ставил Л. Коренного в пример своим солдатам, называя его героем, образцом для французских солдат. После того, как солдат поправился, он по личному приказу Наполеона был отпущен на родину. В родном полку за проявленное мужество Коренной был произведен в подпрапорщики и стал знаменосцем полка. Ему также была пожалована особая серебряная медаль на шею с надписью «За любовь к Отечеству». Позже храбрость Коренного была запечатлена на револьверах (в виде позолоченного украшения), которые вручались офицерам, отличившимся в годы Крымской войны при обороне Севастополя. Подвиг Л.Коренного стал широко известен в России.

Русский музей

САМОЕ КРУПНОЕ СРАЖЕНИЕ

В четырёхдневном Лейпцигском сражении, самом крупном сражении периода наполеоновских войн, обе стороны понесли большие потери.

Французская армия, по разным оценкам, потеряла 70-80 тыс. солдат, из них примерно 40 тыс. убитыми и ранеными, 15 тыс. пленными, ещё 15 тыс. захвачено в госпиталях. Ещё 15-20 тыс. немецких солдат перешли на сторону союзников. Известно, что Наполеон смог привести обратно во Францию только около 40 тыс. солдат. 325 орудий достались союзникам в качестве трофея.

Потери союзников составили до 54 тыс. убитыми и ранеными, из них до 23 тыс. русских, 16 тыс. пруссаков, 15 тыс. австрийцев и 180 шведов.

Решающую роль в победе союзных армий сыграли действия русских войск, на которые легла основная тяжесть сражения.

Храм-памятник русской славы в Лейпциге. 1913 г. Архитектор В.А. Покровский

Энциклопедия «История войн»

Обложка: Карл Рехлин. Атака лейб-казаков под Лейпцигом 4 октября 1813 года. 1845. Новочеркасский музей истории донского казачества.

Источник: https://ru.m.wikipedia.org