«Без боярского совету». Рождение единого централизованного Русского государства, XVI–XVII вв. В конце XV – начале XVI столетий Москва, благодаря стараниям своих князей Ивана III и Василия III, собрала вокруг себя огромные прежде независимые территории – Новгород, Псков, Рязань, Тверь, Ярославль и другие. Однако остатки и пережитки удельной системы мешали интеграции бывших княжеств в единое и могучее государство. Эта работа выпала на долю молодого царя Ивана IV Васильевича. На чтение: 6 минут

В конце XV – начале XVI столетий Москва, благодаря стараниям своих князей Ивана III и Василия III, собрала вокруг себя огромные прежде независимые территории – Новгород, Псков, Рязань, Тверь, Ярославль и другие. Однако остатки и пережитки удельной системы мешали интеграции бывших княжеств в единое и могучее государство. Эта работа выпала на долю молодого царя Ивана IV Васильевича.

Боярское правление 1533–1547 гг.

Иван IV родился 25 августа 1530 года, и уже в трехлетнем возрасте лишился отца, великого князя Василия III. Формально по смерти родителя именно Иван взошел на престол, но по малолетству мальчика государством правила сначала его мать Елена Глинская с помощью своего фаворита князя Ивана Овчины Телепнева-Оболенского (1533–1538 гг.), затем регентский совет, в котором заправляли враждовавшие между собой князья Шуйские и Бельские (1538–1543 гг.), потом к власти фактически пришли любимец юного царя Федор Воронцов и его дядья князья Юрий и Михаил Глинские (1543–1545 гг.).

Боярское правление ознаменовалось бесконечными склоками, заговорами, злоупотреблениями. После смерти Елены Глинской Телепнева-Оболенского заморили в тюрьме, митрополита Даниила насильственно сместили и отправили в монастырь. В начале января 1542 года сторонника сильной центральной власти князя Ивана Бельского схватили и убили князья Шуйские, отстаивавшие старинные удельные привилегии. Они же сместили мешавшего им митрополита Иоасафа, назначив на его место Макария.

Жестокие сцены борьбы бояр за власть, зачастую происходившие в присутствии впечатлительного и неуравновешенного Ивана, навсегда запечатлелись в его памяти и отразились на эмоциональном здоровье. Едва выйдя из самого нежного возраста, 13-летний государь – вероятно, с подачи своих родственников Глинских – распорядился схватить и убить всесильного временщика князя Андрея Шуйского, отомстив тому за удаление из дворца его любимца Воронцова. После разгрома группировки князей Шуйских делами некоторое время заправлял вернувшийся из ссылки Воронцов, а после его опалы все нити вели к князьям Юрию и Михаилу Глинским.

Московское восстание 1547 года

Очень быстро Глинские снискали всеобщую ненависть. Пользуясь близким родством с первым русским царём, – 16 января 1547 года 16-летний Иван венчался на царство в Успенском соборе Московского Кремля, – Глинские запустили руку в казну, притесняли неугодных, их слуги вели себя в столице совершенно безнаказанно. Неправды и насилия множились вплоть до крупных пожаров, охвативших Москву весной 1547 года. 12 апреля сгорело более 2000 лавок, 20 апреля огонь уничтожил Яузскую улицу, где селились гончары и кожевенники. Всего по городу пострадало до 2200 дворов. Тысячи жителей остались без крова.

По столице поползли слухи о причастности Глинских: их обвиняли в чернокнижии и колдовстве, желании погубить юного государя, а с ним и все православие. После Великого пожара 21 июня 1547 года, когда в огне погибло 1700 человек и сгорело полгорода, включая Казенный двор и деревянные строения Кремля, начались массовые беспорядки. Народный гнев указывал на Глинских как поджигателей, особенно на царскую бабку Анну. 26 июня толпа ворвалась в Успенский собор и прямо в церкви умертвила Юрия Глинского. 29 июня вооруженные бунтовщики двинулись в село Воробьево, где укрывался царь Иван, и потребовали голов остальных Глинских.

Напуганный царь обещал отставить Глинских, и толпа мало-помалу разбрелась. Через неделю волнения стихли, после чего государь велел арестовать и казнить их зачинщиков. По словам современников, восстание произвело огромное впечатление на Ивана: он действительно отстранил Глинских и воспылал желанием «править по правде».

Избранная рада

Успех реформ, проводившихся в стране до Ливонской войны, историки связывают с деятельностью Избранной рады, как называл кружок ближайших сподвижников царя князь Андрей Курбский. Это неформальное объединение, тон в котором задавали священник Благовещенского собора Сильвестр и окольничий Алексей Адашев, было главным проводником преобразований. Новому курсу покровительствовал мудрый митрополит Макарий, имевший определенное влияние на царя. Среди деятелей Избранной рады стоит упомянуть выдающегося дипломата и организатора Посольского приказа дьяка Ивана Висковатого, лучших военачальников князей Дмитрия Курлятева и Василия Серебряного, друга царя и участника знаменитой переписки князя Андрея Курбского.

Возможно, на Избранную раду повлияли или, по крайней мере, оказались ей созвучны многие идеи, высказанные Иваном Пересветовым в двух сочинениях, поданных царю вместе с челобитными в 1549 году. В них Пересветов ратовал за неограниченную власть монарха с опорой на дворянство и сильное централизованное правительство, судебную реформу, переформатирование армии, ограничение боярских вольностей и предоставление большей свободы низшим классам. Как бы то ни было, перемены, инициированные Избранной радой, двигались именно в этом направлении.

Земские соборы

Для того чтобы услышать голос всей земли Русской, Иван повелел собрать первый в истории Земской собор. К сожалению, обстоятельства столь памятного события известны нам лишь по отрывочным сообщениям. Собор начал работу в феврале 1549 года. Тогда был сделан первый шаг к изменению традиционной системы управления. Царь выслушал множество жалоб на неурядицы в различных областях обширного государства, на лихоимство бояр, судебные волокиты, безнаказанность разбойных людей и т.д. Это позволило понять размах проблем и укрепило Ивана и его соратников в решимости исправить сложившийся порядок вещей.

Первый собор, известный как Собор примирения, послужил прологом к реформе губного самоуправления и отмене института кормления, по его окончании началась работа над новым Судебником. При Иване IV соборы созывались по важным государственным случаям не менее восьми раз. О большинстве из них сохранилось недостаточно сведений, они реконструируются по совокупности свидетельств.

Первый собор, о котором дошли документы со списком участников и изложением соборных мнений, относится к 1566 году. По ним и по последующим соборам мы можем реконструировать социальный состав участников. Число их превышало 300 человек. Среди сословий присутствовали высшие думные и церковные чины, дьяки, дворяне первой и второй статьи (больше половины всех участников), торговые люди (главным образом, из Москвы).

Стоглавый собор и Судебник

Важную роль в оформлении правительственной программы сыграл второй собор, известный как Стоглавый – по сборнику решений собора, содержавшего ровно 100 глав. Собор проходил в феврале 1551 года в присутствии высших церковных иерархов и обсуждал как религиозные, так и политико-экономические вопросы. С подачи Сильвестра царь намеревался провести секуляризацию земель, чтобы получить ресурсы на преобразование армии, однако положение церкви оставалось прочно, и ее главные иерархи были настроены категорически против, поэтому от изъятия земель пришлось отказаться. На Стоглавом сборе уточнили некоторые обряды – например, крещение двоеперстием, но с государственной точки зрения важнейшим решением стало утверждение нового судебника.

Новая кодификация правовых норм являлась насущной необходимостью для проведения курса на унификацию юридических практик на землях Московского государства. Разработку Судебника завершили к июню 1550 года, и его утверждение Собором 1551 года обеспечило широкую легитимность. В Судебнике, состоящем из 100 статей, прописывались нормы гражданского, уголовного и процессуального права, вопросы налогообложения и земельных отношений.

Среди важнейших постановлений можно назвать ограничение права крестьянского перехода, подробный разбор холопьего состояния, борьба против закладничества, отмена тарханных грамот (т.е. освобождения от повинностей и подсудности исключительно государю). В судебнике были прописаны права городского сословия, уездных служилых людей, определены взаимоотношения царя и Боярской думы и т.д. Судебник сыграл ключевую роль в развитии правовой системы Русского государства XVI века, способствовал интеграционным процессам и централизации власти.

Создание приказного управления

Для практического эффективного руководства страной Избранной радой были инициированы реформы государственно-административного управления. Появление самостоятельных профильных ведомств диктовала логика государственного развития. Уже во времена Ивана III из Казны государя стали выделяться т.н. областные дворцы во главе с дьяками, каждый из которых контролировал отдельную территорию, занимаясь всем комплексом вопросов. Известны Новгородский, Тверской, Калужский, Дмитровский и др. дворцы. Они вели формализованное делопроизводство, подчинялись великому князю и стали прообразом приказов. При Иване IV их сменили приказы, по своим задачам отдаленно напоминающие современные министерства.

Каждый приказ занимался своей сферой деятельности: Посольский – внешней политикой и дипломатическими сношениями, Разрядный – военными делами, Поместный – отвечал за раздачу поместий, Челобитный – рассматривал жалобы от населения. Число приказов постоянно менялось. При Иване IV помимо упомянутых выше к наиболее важным приказам относились Пушкарский, Стрелецкий, Разбойный, Земской, Казанского дворца. Во главе приказов стояли преимущественно дьяки. Так, «министрами иностранных дел» были знаменитые дьяки Иван Висковатый и Андрей Щелкалов. Штат приказной канцелярии зависел от ее роли в государственных делах, но в XVI веке он едва ли где превышал несколько десятков человек на приказ и включал в себя главу приказа, нескольких дьяков, подьячих и писцов. Именно они стали той служилой бюрократией, на которую опирался царь против боярского своеволия.

Налоговое реформирование

Унификация коснулась и налогообложения. Для создания единообразной системы сбора податей в 1550 году ввели исчисление с большой московской сохи, равной 800 четвертям «лучшей земли» для дворян и 500 четвертям для черносошных крестьян. В зависимости от размера земель вотчины или общины соху дробили на более мелкие части. Для еще большего повышения налоговой доходности была предпринята отмена института кормлений, когда часть территорий, иногда весьма значительных, включая крупные города, фактически находилась в личной собственности волостелей. В результате губной реформы 1550 года их права ограничили, а после земской реформы 1555–1556 гг. кормление почти всюду было отменено и заменено системой откупов.

Все это позволило поднять прямые налоги с каждой сохи с 10 рублей в 1525 году до 42 рублей в 1550-е гг. Черносошенные крестьяне выплачивали около 20 рублей с сохи, монастырские – около 38 рублей. На четырехкратный рост повлиял и перевод натуральных повинностей на наличные деньги. В связи с военными расходами вводились дополнительные налоги, самые известные из них – пищальные деньги на стрелецкое войско, полоняничные деньги на выкуп пленных и засечные деньги на строительство оборонительных линий.

Для учета налоговых возможностей при Иване четырежды проводилась опись земельных владений и городской недвижимости с регистрацией данных в особых писцовых книгах. В них подробно перечислялось принадлежащее владельцам имущество – количество дворов, качество земли, ее размер, применение (пахотные, сенокос, лесные угодья и т.д.). На основе этих данных рассчитывался налог на период до следующей переписи.

Губная и земская реформы

Губная и земская реформа первой половины 1550-х гг. позволили не только увеличить налоговые сборы, но и организовать низовое самоуправление, снизить влияние крупных феодалов. Губами в XVI веке называли судебные округа, созданные в отдельных волостях, уездах, городах. Все население губы выбирало губных голов и их заместителей – целовальников, в обязанности которых входило выявление и предотвращение преступлений на подведомственной территории, преследование и наказание преступников.

Как правило, губные старосты выбирались из детей боярских, целовальники – из крестьян. Административно-судебная деятельность губных учреждений регламентировалась уставной книгой 1556 года Разбойничьего приказа. Население выплачивало особый налог, идущий на содержание губных изб и тюрем. Вскоре в обязанности губных учреждений вошло клеймление лошадей на продажу, контроль над перемещением населения, выявление актов запустения земель и т.д.

Порочность местного управления во главе с наместником и волостелем, вред института кормлений стали настолько очевидны, что неизбежным продолжением губной реформы выступила земская реформа 1555–1556 гг. Население крупных посадов и черносошных волостей готово было выкупить налоги и отправить их в царскую казну, лишь бы не кормить кормлёнщика. В 1555 году по русским городам и весям разошлась учредительная грамота, объявлявшая выбор земских властей. Выборные отвечали за сбор налогов, часто по совместительству выполняли губные функции. Также земские представители отправлялись с челобитными в Москву по случаю созыва земского собора. На севере земскими представителями чаще всего становились купцы, промышленники, зажиточные крестьяне, на юге – заслуженные дворяне и дети боярские.

Военная реформа

Существенный рост доходов царской казны дал возможность провести дорогостоящую, но необходимую военную реформу. В ходе двух походов на Казань 1547–1548 и 1549–1550 гг. царь убедился в медлительности и недисциплинированности своего войска, в торможении решений по причине местнических споров и т.д.

Иван решил укрепить дисциплину поместного войска и регламентировать местничество таким образом, чтобы оно не влияло на ход боевых действий. Он прописал иерархию подчинения «без ущерба для чести». В отсутствие государя армией командовал воевода Большого полка, ему подчинялись воеводы полков правой руки, левой руки, передового, сторожевого, ертаула. 1 октября 1550 года царь издал указ «Об испомещении в Московском и окружающих уездах избранной тысячи служилых людей», что послужило прологом к формированию офицерского корпуса.

Уложение о службе 1556 года прописало четкие критерии дворянской мобилизации. С каждых 100 четей «доброй земли» по призыву государя на службу должен был явиться дворянин «конно, людно и оружно», т.е. в полном доспехе и с двумя конями, а с каждых следующих 100 четей – привести с собой вооруженного человека. За каждого ратника помещик получал один или два рубля в зависимости от снаряжения, за отсутствие ратников с дополнительных четей – двойной штраф. «Нетчикам» – тем, кто не явился на службу – грозила конфискация имений, а в отдельных случаях и смертная казнь.

Кроме многочисленного дворянского ополчения, Иван организовал регулярное войско, вооруженное ручным огнестрельным оружием – стрелецкие приказы (отряды). Возможно, он вдохновлялся примером находившихся тогда в зените славы турецких янычар, однако о прямом заимствовании говорить не приходится. В стрельцы набирали добровольцев из вольных людей и посадских. В короткое время было сформировано шесть полков по 500 человек. К концу XVI века численность стрелецкой пехоты возросла до 18 000. Стрельцы получили свою униформу, слободы для проживания, стали отдельным сословием.

В правление Ивана IV произошло выделение артиллерии в качестве самостоятельного рода войск – «наряда». В 1570-е гг. возникло отдельное ведомство – Пушкарский приказ, в чьи задачи входила организация производства артиллерийских орудий, обеспечение ими полевой армии и крепостей. В войнах пушкарями командовали «головы у наряда». Можно утверждать, что во второй половине XVI века Русское государство обладало самым большим артиллерийским парком в Восточной Европе.

В 1560-е гг. завершилось строительство Большой засечной черты – комплекса фортификационных сооружений от крымско-татарских набегов. Частоколы, надолбы, валы, засеки, рвы протянулись от брянских до рязанских лесов на 1000 км. Две оборонительные линии включали целую сеть крепостей, снабженных артиллерией и отрядами стрельцов и детей боярских. Засечная черта смогла частично снять колоссальное давление на южные границы со стороны кочевников.

Военные преобразования достаточно быстро дали эффект. Реформированная армия с артиллерийскими и стрелецкими отрядами в 1552 году положила конец истории Казанского царства – единственной серьезной вооруженной силы на северо-востоке вплоть до Тихого океана. По сути, падение Казани предопределило завоевание Сибири. Покорение Астрахани в 1556 году позволило взять под контроль весь волжский путь, что способствовало сложению благоприятных экономических условий на обширных просторах вплоть до Каспийского моря.

Затухание реформ

Масштабные реформы царя Ивана Грозного застопорились с началом Ливонской войны в 1558 году. Первые успехи в этой войне сменились затяжными дорогостоящими кампаниями с неопределенным исходом. Под грузом войны постепенно менялся характер царя. Все отмечали, что он стал более раздражительным и подозрительным. После опалы Алексея Адашева и смерти царицы Анастасии Романовны в 1560 году прекратила свою деятельность Избранная рада. К ушам государя все больший доступ стали получать иные советники, далекие от реформистских порывов Адашева и Сильвестра. Близилось время опричнины и тяжелых испытаний. И все же, успехи многих начинаний молодого Ивана были неоспоримы. Ему удалось укрепить государство, создать боеспособную армию, завоеваниями на востоке проложить дорогу в Сибирь.

Источник обложки: Исторический документ