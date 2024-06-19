Беларусь. Лядно. 54-я гвардейская стрелковая дивизия В далеком 1941 году, 25 июня, буквально на третий день начавшейся войны, на этом поле была развернута батарея из трех 45-мм пушек, которые на солдатском жаргоне назывались «Прощай, Родина". На чтение: 3 минуты

Мы стояли на краю поля рядом с деревней Селище, недалеко от места, на которое указывал Владимир Владимирович Бойко (делегат Всебелорусского народного собрания, член первичной организации ветеранов ОАО «Весейский Покров» Слуцкой районной организации ветеранов), и слушали его рассказ.

В далеком 1941 году, 25 июня, буквально на третий день начавшейся войны, на этом поле была развернута батарея из трех 45-мм пушек, которые на солдатском жаргоне назывались «Прощай, Родина». Рядом окопались пехотинцы. Это был наспех сколоченный заслон отступающих советских войск 4-й армии Западного фронта (уже сейчас, изучив архивные документы, можно сказать, что артиллеристы прикрывали рубеж Лядно – Малышевичи, который держали бойцы 30-го мотострелкового полка 30-й танковой дивизии РККА – авт.). Они развернули свои орудия на небольшой высотке за деревней в сторону наступающих немцев, которые быстро продвигались по дороге от Лядно на Слуцк. Бой был недолгим. Всего несколько часов. Но за это время они смогли сдержать наступление 3-й танковой дивизии немцев, тем самым дав возможность хоть немного организовать оборону Слуцка, потрепанным в боях частям 28-го механизированного корпуса и 161-го запасного стрелкового полка. Все, кто оборонял этот рубеж жарким летом 1941 года, артиллеристы и пехотинцы - погибли. Немцы, обойдя с флангов выставленный заслон, добили оборонявшихся с тыла. Но только одно орудие все еще продолжало вести огонь. Причем выстрелы звучали с определенной методичностью, как на автомате, через равные промежутки времени. Каково же было удивление немецких солдат, которые, окружив орудие, увидели, что огонь ведет один единственный оставшийся в живых солдат. Он был весь в крови, контуженный и оглохший. Уже полностью потеряв реальность происходящего и ничего не замечая вокруг, он машинально выполнял отработанные за время службы в артиллерийской батарее свои функции – солдата. Он поднимал разбросанные рядом с орудием оставшиеся снаряды, четкими движениями открывал замок пушки, вгонял снаряд и делал выстрел. Куда стрелял он не целясь, солдат уже не понимал. Он машинально выпускал в сторону врага снаряд за снарядом и не обращал никакого внимания, что рядом, окружив его полукольцом, стоят и ухмыляются немецкие солдаты. Так продолжалось несколько минут, до того момента, пока один из немцев не расстрелял его в спину из своего автомата. Наблюдавший за этим немецкий офицер приказал похоронить русского солдата с почестями, как героя. Пригнав из Селище подводу с лошадью, погибшего отвезли на край деревни и действительно похоронили у крайнего дома, дав прощальный салют их винтовок.

Подробности этого боя Владимир Бойко прочитал в одних воспоминаниях немецкого солдата, который оставил их уже спустя годы, после войны. У Владимира Владимировича много таких свидетельств как с советской, так и с немецкой сторон. Это материалы, которые он долгие годы собирает, изучая историю боев в Слуцком районе Минской области Республики Беларусь. К сожалению, могила солдата сейчас не сохранилась. На этом месте еще в 70-е годы построили новый дом, и никто из местных старожилов не помнит, перезахоронили ли прах этого героя. Его имя на века осталось неизвестным…

Слушая этот рассказ, мы были потрясены силой мужества и отваги наших воинов, сложивших свои головы в самые первые дни войны. Сколько их, таких безвестных героев, осталось лежать в белорусской земле, куда мы приехали из далекого Татарстана, чтобы тоже постараться открыть еще одну страничку истории Великой войны. Наша поисково-разведывательная экспедиция была организована Российским военно-историческим обществом и проходила на Слуцкой земле в период с 12 по 16 июня 2024 года. Наша небольшая группа – это бойцы поисковых отрядов «Разведка» (г. Казань), «Легион» (Университет управления ТИСБИ г. Казань), ВПК «Пламя» Большекабанской средней школы Лаишевского района). Мы приехали, чтобы найти место последнего боя бойцов и командиров 162-го гвардейского стрелкового полка 54-й гвардейской стрелковой дивизии 28-й Армии 1-го Белорусского фронта, которые погибли 2 июня 1944 года, освобождая Слуцкую землю, у деревни Лядно.

Агрогородок Лядно - это населенный пункт, который находится в 12 километрах от деревни Селище, у которой мы стояли и слушали рассказ Владимира Владимировича Бойко о боях 1941 года. Оказывается, тут же на этом поле, где были рубежи первых боев Великой Отечественной войны, развернулись жаркие бои в июле 1944 года, когда советские войска начали наступление в Белоруссии в операции «Багратион». Буквально в мае этого года, поисковики слуцкого отряда имени Героя Советского Союза Василия Коржа (у основания которого стоял В.В. Бойко) совместно с военнослужащими 52-го специализированного поискового батальона Вооруженных Сил Республики Беларусь поднимали останки солдата погибшего в 1944 году. Его нашли по каске, на сигнал которой сработал металлоискатель поисковиков. У солдата была с собой ложка и перочинный ножик, рядом лежала противопехотная граната РГ-42, которую он не успел использовать. В нагрудном кармане оказался портмоне с документами. Оперативно переданные на экспертизу документы смог расслоить и прочесть руководитель белорусского поискового отряда «Батьковщина» Александр Леонидович Дударенок. Так удалось узнать имя бойца – красноармейца Митрофана Филипповича Панченко 1914 года рождения, который по архивным документам значится пропавшим без вести в июле 1944 года.

Проведя архивно-исследовательскую работу, удалось выяснить, что М.Ф. Панченко проходил службу в составе 291-го гвардейского стрелкового полка 96-й гвардейской стрелковой дивизии, той же 28-й армии 1-го Белорусского фронта, что и 54-я гвардейская стрелковая дивизия, бойцы которой нас интересовали.

Как интересно, что всё в нашей поисковой работе взаимосвязано и перекликается. Одно событие дает развитие другому. Наш поисковый полевой и архивный опыт помогает соединить воедино мозаику разных и порой по времени разбросанных событий. Так получилось и в этот раз. Изучая архивные документы 54-й гв.СД и 96-й гв.СД 28-й армии, удалось уточнить, что именно 1 июля 1944 года взаимодействиями этих двух дивизий удалось обходным маневром полуокружить немецкие подразделения между Селище и Лядно и впоследствии стремительно развить наступление в направлениях Несвижа и Барановичей. Но и победа давалась высокой ценой, только по сводкам 54-й гв.СД в период с 1 по 10 июля 1944 года в боях дивизия потеряла убитыми 21 офицера и 203 солдата, раненными 69 офицеров и 740 солдат и сержантов, 5 воинов пропали без вести. И это только по учету, который попал в архивные документы. А сколько таких воинов, как рядовой Митрофан Панченко, которые не попали по каким-то причинам в учетные списки и остались навечно в списках пропавших без вести…

Работая с документами по учету безвозвратных потерь 54-й гв.СД, удалось выявить как минимум три локации, где могут находится неучтенные воинские захоронения, а также непогребенные после боя советские солдаты, рядом с агрогородком Лядно. С использованием картографической привязки и полевыми выездами совместно с представителями Рачковичского сельского совета мы смогли осмотреть предполагаемые места предстоящих поисковых работ, определить их временные рамки, согласовав их с директором Государственного предприятия «Совхоз «Рачковичи» Белорусской железной дороги. Кроме этого, проведение предстоящих полевых поисково-разведывательных работ поддержано и согласовано с исполнительным комитетом Слуцкого района Минской области и Управлением по увековечению памяти защитников Отечества и жертв войн Вооруженных Сил Республики Беларусь, после их официального оформления в соответствии с Положением об увековечении памяти о погибших при защите Отечества и сохранении памяти о жертвах войн, утвержденным Указом Президента Республики Беларусь от 24 марта 2016 г. № 109 «Об увековечении памяти о погибших при защите Отечества и сохранении памяти о жертвах войн».

Кроме этого, во время пребывания на гостеприимной белорусской земле наша группа приняла участие в мемориальном мероприятии, которое состоялось у воинского захоронения в агрогородке Лядно. В церемонии возложения цветов и поминовения погибших воинов принимали участие представители Слуцкого районного исполнительного комитета, руководство Государственного предприятия «Совхоз «Рачковичи» Белорусской железной дороги, Рачковичского сельского совета. Дань уважения к памяти погибших выразил генеральный директор Национального центра интеллектуальной собственности Республики Беларусь Владимир Анатольевич Рябоволов и Президент Евразийского патентного ведомства (ЕАПВ) Григорий Петрович Ивлиев.

Статья подготовлена по материалам Общественной молодежной организации «Объединение «Отечество»» Республики Татарстан