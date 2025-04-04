Ассирийская держава: от города-государства – к империи В III тысячелетии до н. э. климат на Ближнем Востоке начал меняться в худшую сторону. Происходило это медленно, но неумолимо, вынуждая многонациональное население региона покидать родные места. На чтение: 8 минут

Период староассирийского царства

В III тысячелетии до н. э. климат на Ближнем Востоке начал меняться в худшую сторону. Происходило это медленно, но неумолимо, вынуждая многонациональное население региона покидать родные места. В то время Северо-Восточную Месопотамию, в основном, населяли субареи. Рядом с ними проживали хурриты, занимая Северо-Западные земли. Ориентировочно во второй половине III тысячелетия в Междуречье стали проникать семитские племена. По уровню развития они сильно уступали как субареям и хурритам, так и шумерам, проживавшим в южной части Месопотамии. Однако чужеземцы быстро адаптировались и многое переняли у соседей.

В одну из таких волн переселения до Северо-Восточной части Междуречья добрались и ассирийцы. Они поселились вдоль реки Тигр, потеснив субареев. А спустя какое-то время ассирийцы заняли главенствующее положение в той области. Субареи же просто растворились, став частью семитского народа.

Центром нового государства стал город Ашшур, который ассирийцы назвали в честь своего главного бога. Однако на стыке III и II тысячелетий до н.э. Ассирия являлась периферийным государством, которое ни на что не претендовало. Она занимала территорию от нижнего течения реки Заб на юге, упираясь на востоке в горы Загра и горы Масис на северо-западе. Проще говоря, земли ассирийцев ограничивались лишь верхним течением Тигра.

Выжить и сохранить государственность ассирийцам было непросто, учитывая количество самых разнообразных соседей. Однако главную угрозу для них представляли не кочевые племена, а шумеры. Выстоять в конфликте с развитым и цивилизованным народом у ассирийцев не получилось. Они потеряли независимость. Произошло это ориентировочно в конце XXII века до н.э. Тогда третья династия Ура сумела захватить практически всё Междуречье, в том числе, и северные территории.

Несмотря на культурное превосходство, ассимиляции не произошло. Ассирийцы сохранили свою идентичность, хотя какое-то время главным богом у них числился шумерский Энлиль. Находясь под властью южан ассирийцы всё же пытались вести самостоятельную политику. Цари Ашшура совершали военные походы в соседние земли, чтобы обогатить казну. Но о строительстве полноценного военизированного общества тогда не думали. И только после гибели третьей династии Ура ассирийцы стали свободными.

Принято считать, что первым правителем, при котором начался расцвет Ассирии, являлся Шамши-Адад I. Он правил в период с 1813 по 1781 годы до н.э (по другой версии с 1810 по 1775 годы до н.э.). Шамши-Адад I стал именовать себя не просто царём, а царём вселенной. Он совершил несколько удачных военных походов, обозначив претензии Ассирии на более высокий статус, нежели у неё был. Однако отстоять новые позиции следующим царям не удалось. В то время начался расцвет Вавилонского царства при Хаммурапи (правил ориентировочно с 1793 по 1750 годы до н.э). Он сумел подчинить несколько соседних царств, нанеся мощный удар и по Ассирии.

Молодое государство оказалось на пороге катастрофы. Кризис во всех сферах жизнедеятельности царства усугубила смена торговых путей. Если раньше они проходили через Ассирию, то теперь шли через Вавилонию в финикийские города-государства. Именно они взяли на себя роль главных торговцев.

Однако вскоре кризис ударил и по Вавилонии. После Хаммурапи страну наводнили касситские племена, которые смогли утвердиться в самом Вавилоне и основать новую династию. Изменения произошли и в других регионах Ближнего Востока. В Каппадокии образовалось Хеттское царство, претендующее на земли Сирии и Палестины. Их главным противником стал Египет, также желавший подчинить себе те территории. И до Ассирии никому не было дела. Однако ассирийцы не смогли воспользоваться ситуацией. Тому виной послужило Митанни — хурритское государство, образовавшееся по соседству.

Ориентировочно в 1450 году до н.э. на трон Митанни взошёл Шауштатар. Он существенно расширил границы своего государства, а также сумел завоевать Ашшур. Ассирия потеряла независимость.

Принято считать, что это событие ознаменовало окончание староассирийского царства.

Период среднеассирийского царства

Приблизительно в 1365 году в Ассирии появился новый царь — Ашшур-убаллит I. Он понимал, что в одиночку справиться с Митанни у него не получится, поэтому начал искать союзников. И таким стал Египет. Новость о возникновении союза встревожило Митанни. Произошло сражение, в котором Ашшур-убаллит I нанёс противнику сокрушительное поражение, после чего объявил Ассирию свободной. Митанни от удара оправиться не позволили хетты, превратившие царство в своего вассала. После чего начали затяжную военную кампанию против египтян.

Ашшур-убаллит I сумел воспользоваться отсутствием сильных противников. Он разгромил племена на севере страны, укрепив границы, затем наладил отношения с Вавилоном. И превратил Ассирию в главного геополитического игрока Междуречья.

Преемники Ашшур-убаллита I продолжили завоевательную политику. Постепенно они смогли захватить большинство городов Митанни, в том числе и столицу Вашшуккани, дошли до Сирии. Власть Ассирии распространилась на внушительную территорию от Харрана до Каркемиша, через которую пролегал важный торговый путь из Месопотамии в Малую Азию. Под контролем Ашшура оказался из караванный путь, протянувшийся от Евфрата до сирийского побережья Средиземного моря.

Последующие десятилетия ассирийские правители укрепляли и расширяли границы своего государства. Периодически происходили конфликты с Вавилоном, который всё ещё надеялся вернуть Ассирию в сферу своего влияния. Но сделать этого не получилось из-за постоянных войн с Эламом. И даже когда приблизительно в 1125 году до н.э. на вавилонский трон взошёл Навуходоносор I ситуация не изменилась. Он попытался вторгнуться в Ассирию, но добиться весомых результатов не смог. Затем погибло Хеттское царство, распавшись на несколько мелких государств. Одним из таких осколков являлся город-государство Каркемиш, расположенный на Евфрате. Затем существенно ослаб Египет, погрузившийся в пучину междоусобных войн.

Резкое возвышение Ассирии произошло после прихода к власти Тиглатпаласара I (правил ориентировочно с 1115 по 1076 годы до н.э.). Он занимался реконструкцией старых храмов и возведением новых, по его приказу строились дворцы и крепости. Параллельно правитель совершил несколько удачных военных походов. Он не только расширил владения Ассирии, но и укрепил границы своего государства.

Однако резкий подъём обернулся не менее резким падением после смерти Тиглатпаласара I. В первую очередь, из-за нашествия кочевых племён арамеев и халдеев. И новые цари Ассирии ничего не могли с этим поделать.

Период новоассирийского царства

Новое возвышение Ассирии произошло при Ашшурнацирапале II. Он пришёл к власти в 884 году до н.э., когда его царство было окружено множеством мелких государств. Вскоре состоялся первый военный поход. Ассирийцы захватили царство Туме. Успех был обеспечен во многом благодаря кавалерии, которую Ашшурнацирапал II активно задействовал в сражениях. В качестве вьючного скота ассирийцы использовали верблюдов, что привело к улучшению снабжения войск. Тогда же царь проявил себя как жестокий и бескомпромиссный правитель. Поверженных врагов массово казнили, не жалея ни женщин, ни детей.

В последующие пять лет Ашшурнацирапал II существенно расширил границы своего государства на востоке и севере. И на любые попытки сопротивления шёл одинаковый ответ — показательная жестокость. Репутация Ашшурнацирапала II шла впереди его войска. И поэтому многие правители небольших городов-государств предпочитали без боя сдаться ассирийцам, заплатив дань.

В 876 году ассирийское войско добралось до Каркемиша. Местный правитель не стал испытывать судьбу и выплатил дань. После этого для Ашшурнацирапала II открылась дорога в Сирию и Палестину. Ассирийцы захватили крупные финикийские города, в том числе Тир, Библ и Сидон.

Вернувшись в Ассирию, правитель приказал возвести царский дворец в городе Кальху, расположенном на реке Тигр. Вскоре там были построены не только дворец, но и несколько храмов. После чего Кальху стал столицей Ассирийской державы, а Ашшур остался древней «колыбелью» народа, превратившись в религиозный центр.

В 859 году до н.э. Ашшурнацирапал II умер. Наследникам он оставил большое и сильное государство, настоящую державу. Однако проблем у Ассирии хватало. Политика безудержной жестокости сыграла с ассирийцами злую шутку. Завоёванные народы хотели отомстить, поэтому мятежи захлестнули государство. Каждому новому правителю Ассирии приходилось усмирять бунты и громить сирийские царства, желавших вернуть независимость.

Медленно, но верно царство вновь начало приходить в упадок. А в 746 году и вовсе грянула гражданская война. Царь Ашшур-нирари V был убит, а на трон в 745 году до н.э. взошёл Тиглатпаласар III. Первым делом он разделил большие области на несколько мелких, во главе которых находились «областеначальники». А чтобы устранить угрозу появления новой династии, претендующей на власть, на должность назначали евнухов. Провёл Тиглатпаласар III реформы и в армии. Теперь войско состояло не из ополчения, а из профессиональных наёмников, а также военнопленных. И армия, получившая стальное оружие, подчинялась только царю. Кроме этого, правитель завершил формирование кавалерии как отдельного рода войск. Тоже самое произошло и с инженерными войсками. Ассирийцы тщательно подходили к осаде городов, применяя для этого насыпные валы и стенобитные орудия. Важную роль играла разведка, которую по традиции возглавлял наследник трона.

Изменил Тиглатпаласар III и отношение к покорённым народам. Теперь людей не показательно казнили, пытаясь запугать соседей. Растущему государству нужны были рабочие руки, а также источники доходов. И поэтому население завоёванного царства облагалось налогами. Если же существовала угроза мятежа, то народ переселяли в отдалённую область державы и уже там облагали налогами. Тиглатпаласар III запустил в своём государстве процесс перемешивания населения, чтобы снизить количество мятежей.

Проявил себя Тиглатпаласар III не только как реформатор, но и как завоеватель. Он принял титул «царя Шумера и Аккада», разбил войска эламитов и халдеев, покорил несколько мелких царств. Затем начал войну с антиассирийской коалицией, во главе которой стояли Урарту и Арпад (царство в Сирии). В 743 году ассирийцы разбили союзников. Коалиция распалась, а сирийские царства выплатили дань Тиглатпаласару III.

В 735 году до н.э. ассирийцы ударили по Урарту. Царь Сардури II был разгромлен, но свою столицу — Тушпу — всё-таки удержал. В итоге, он отдал Тиглатпаласару III часть своих территорий и выплатил дань. После это ассирийцы ушли.

Последующие несколько лет царь подавлял мятежи и переселял народы. Он умер в 727 году до н.э., оставив своему наследнику сильную державу.

В последующие пять лет в Ассирии правил Салманасар V. Однако его недальновидная политика в отношении элиты привела к дворцовому перевороту. И трон занял Саргон II. Сначала он разбил вавилонского царя Мардука-апла-иддина II, который решил, что пришло время освободиться от ассирийского контроля. Затем в очередной раз разгромил антиассирийскую коалицию в Сирии и Палестине, присоединив к своему царству израильские земли. Не помог союзникам и египетско-нубийский фараон Шабаки, пришедший на помощь.

В 714 году до н.э. Саргон II начал военную кампанию против Урарту. Он разбил армию Русы I, после чего направился к столице. Урарты собрали большое войско для защиты Тушпы, а казну спрятали в священном городе Мусасир. Урарсткий царь был уверен, что ассирийцы не тронут обитель бога Халди. Однако он ошибся. Саргон II атаковал именно Мусасир, захватив огромную добычу. И святость места его не остановила, поскольку он сам Халди не почитал. Соответственно, храмы были разрушены, а статуи божества отправились в Ассирию. По факту, экономически Урарту было уничтожено. Когда Руса I узнал об этом, то покончил с собой.

После этой победы по приказу Саргона II северо-восточнее Ниневии началось возведение новой царской резиденции — Дур-Шаррукина. И в 707 году строительство было завершено. Есть версия, что царь хотел поселиться там после военной кампании в Анатолии. Но его планам не суждено было осуществиться. В 705 году до н.э. Саргон II погиб. И точно неизвестно, как это произошло. Но тело царя найти не удалось. Для ассирийцев это была настоящая катастрофа, поскольку по их представлениям теперь Саргон II стал озлобленным призраком, который не мог попасть в мир мёртвых. И Синаххериб, сын Саргона и новый царь Ассирии, приказал убрать любые упоминания о своём отце, поскольку боялся навлечь его гнев. А Дур-Шаррукин начал приходить в упадок, никто не хотел жить в резиденции призрака.

Лоскутное одеяло империи

Приход Синаххериба к власти сопровождался очередными мощными бунтами по всей стране. Ему пришлось подавлять мятеж в Вавилоне, изгонять оттуда эламитские войска. Фактически, всё своё правление Синаххериб занимался сохранением целостности своего государства. Он то подавлял бунты, то громил давних противников. Дошло до того, что в 693 году по его приказу был разрушен Вавилон, а руины затоплены. Ассирия трещала по швам, но Синаххериб не сдавался, ставя всё новые «заплатки». Много сил он потратил на новую столицу державы — Ниневию.

В 680 году до н.э. (по другим данным в 681 году до н.э.) Синаххериб погиб в результате дворцового переворота. Его организовали старшие сыновья царя, поскольку тот передал власть младшему сыну Асархаддону.

Новый царь в 679 году до н.э. приказал восстановить Вавилон и построить в нём Зиккурат Этеменанки. Затем он начал проводить масштабные реконструкции в других городах державы. Однако вскоре Асархаддону пришлось решать и другие задачи — военные. В Сирии вновь вспыхнуло восстание, которое поддержал Египет. Затем бунты прокатились по всей стране. И несколько лет царь потратил на их усмирение, а также военные походы в Мидию и другие соседние земли. В 671 году Асархаддон сумел покорить Нижний Египет, обложив его данью и оставив в городах наместников. При этом как фараон ассирийский правитель короноваться не стал. И после этого объявил своим наследником Ашшурбанапала. Правда, с оговоркой. Ашшурбанапал должен был стать царём Ассирии, а Шамаш-шум-укин, сын правителя от вавилонянки, - занять вавилонский трон. Фактически это означало одно — у Ассирии в скором времени появится два равноправных царя.

Тем временем началось восстание в Египте. И Асархаддон во главе войска отправился его подавлять. По дороге он умер, а Ассирия оказалась в странном положении. Двумя братьям нужно было решить насущный вопрос — кто из них главнее?

Первое время цари жили мирно. Они поделили власть и старались не вмешиваться в дела друг друга. Ашшурбанапал занимался подавлением восстаний, громил новые антиассирийские коалиции, отбил коварное нападение Элама на Вавилонию и сумел захватить Сузы – столицу эламитов. Именно в первые годы его правления Ассирия достигла пика своего величия, превратившись в настоящую империю.

Однако долго удерживать своё государство на пике у Ашшурбанапала не вышло. Системных проблем было слишком много. Сначала от империи отпал Египет. Произошло это в 655 году до н.э. А всего через год удар в спину ассирийскому царю нанёс брат. Шамаш-шум-укин возглавил новую коалицию, объединившую Вавилонию, Финикию, Мидию, Иудею, Элам, арабские племена и сирийских князьков. Однако Ассирия устояла. И в 648 году войска Ашшурбанапала захватили Вавилон. Шамаш-шум-укин поджёг свой дворец и погиб в огне. Затем ассирийцы нанесли сокрушительный удар по Эламу. А после победы вывезли в Ассирию останки эламитских царей. Затем последовал разгром Урарту. И на короткий отрезок времени Ассирия выдохнула. В империи воцарился мир.

Ашшурбанапал сумел воспользоваться короткой передышкой. Он, будучи единственным ассирийским царём владевшим клинописью, начал собирать библиотеку. В Ниневию из разных уголков огромной державы свозились глиняные таблички с самыми разными текстами: научными, историческими, религиозными. И царь всё свободное время проводил в библиотеке.

Тем временем появилась новая угроза – скифы. Но Ашшурбанапал ничего не мог им противопоставить. В 629 году он даже вынужден был признать соправителем своего сына Ашшур-этель-илани, после чего произошёл раскол Ассирии. И у неё стало две столицы – Ниневия и Ашшур. В 627 году не стало Ашшурбанапала. На трон взошёл его сын. Но процесс распада империи уже был запущен, а старые враги лишь ждали подходящего момента для удара. Гибель Ассирии являлась лишь вопросом времени.

Тем временем появилась новая угроза – скифы. Но Ашшурбанапал ничего не мог им противопоставить. В 629 году он даже вынужден был признать соправителем своего сына Ашшур-этель-илани, после чего произошёл раскол Ассирии. И у неё стало две столицы – Ниневия и Ашшур. В 627 году не стало Ашшурбанапала. На трон взошёл его сын. Но процесс распада империи уже был запущен, а старые враги лишь ждали подходящего момента для удара. Гибель Ассирии являлась лишь вопросом времени.

Религия Ассирии

Территориальная и культурная близость с народами Междуречья, особенно с Шумером и Аккадом (Вавилоном), привела к тому, что в Ассирии почитали много богов. Особенно сильны позиции были у Иштар, Мардука, Набу, Эа, Ану. Но всё же самым главным божеством у ассирийцев оставался Ашшур.

Изначально, когда Ассирия только сражалась за выживание, Ашшур считался покровителем охоты. Поскольку именно это занятие являлось одним из самых главных в жизни ассирийцев. Соответствующим образом изображался и бог: в виде охотника с луком, рядом с которым находились быки. Спустя время, когда Ассирия начала подчинять соседние земли, изменилось и представление об Ашшуре. Он стал богом войны. Цари считали, что все успехи на поле брани происходили только благодаря ему. Соответственно, в войнах побеждали не ассирийские государи, а сам Ашшур. Велика была роль и его супруги — богини Иштар. Ей тоже приписывались успехи в военных делах. А главным городом богини являлась Арбела.

Вообще, ассирийцы верили, что всегда находятся под защитой Ашшура. И поэтому с списке «великих богов» его имя находилось первым. На одной из сохранившихся глиняных табличек есть слова царя Тиглатпаласара I: «Ашшур, одарив меня силою и могуществом, повелел мне расширить пределы его земли и отдал в мои руки своё всесильное оружие — вихрь битвы. Земли, горы, города, враждебные Ашшуру, я покорил!..»

Чаще всего Ашшура изображали парящим над головой правителя или же перед ним. Бог выглядел как человек с поясом в виде голубиного хвоста (голубь считался священной птицей). Ашшур находился либо внутри колеса, либо круга с крыльями. Если шла война, то верховный бог изображался с натянутым луком перед царем. Если же лук заменял венок, значит в Ассирии в то время царил мир.

В отдалённых областях, граничивших с другими государствами, нередко обретали силу и чужие боги. Например, так было с Халди — главным божеством Урарту. Его почитали ассирийцы, проживавшие в приграничных землях. Однако даже там он не считался главным. Сила Ашшура была непоколебима.

Что касается жизни после смерти, то у ассирийцев она преподносилась как нечто тяжелое и тоскливое (сказалось влияние шумеров). Умершие люди попадали в темницу, окружённую семью стенами. Были, правда, ещё острова блаженных. Но попасть в мир радости могли только избранные. Ассирийцы верили, что умершего обязательно нужно захоронить. Если этого не сделать, то он останется в мире живых в виде злобного призрака, приносящего несчастье.

Особое внимание ассирийцы уделяли колдовству. Они верили в магические свойства различных заклинаний. В библиотеке Ашшурбанапала находились многочисленные сборники заговоров, которые могли принести как пользу, так и навлечь несчастье. Ассирийцы верили, что колдуны и колдуньи могли изготовить фигурку человека из глины, смолы, теста и других материалов, а потом погубить. Правда, этим же оружием можно было расправиться и с какой-нибудь ведьмой. Добрый колдун мог изготовить её фигурку, а затем ломал или же бросал в огонь.

Правители Ассирии тоже пользовались услугами жрецов и предсказателей. Перед военным походом или важным сражением колдуны делали куклу врага из сала. Затем заклинали противника на бегство, после чего изображение уничтожалось.

Кроме этого, ассирийцы считали, что кроме богов есть ещё и злые духи, которых невозможно задобрить. Например, духи бездны — бесполые существа, защитить от которых способно лишь колдовство. Существовала вера в злую богиню Лабарту — охотницу на детей. Её изображали в виде ослицы с мордой львицы. Был и способ защиты: изображение богини, а также фигурку чёрной собаки ставили на три дня возле кровати больного ребёнка. Затем статуэтки разбивали, закапывали и заливали похлёбкой. Народ верил, что таки образом можно прогнать болезнь.

Хватало у ассирийцев и суеверий. Например, если дорогу перебегал чёрный таракан — грядёт беда, если рыжий — удача.

Культура Ассирии

Культурный расцвет государства пришёлся на новоассирийский период. Уже при Ашшурнацирапале II в искусстве стали преобладать торжественность, сочетавшаяся с лаконичностью. Творцы упрощали композиции и не касались рядовых, бытовых сцен. Людей художники изображали мощными, специально подчёркивая физическую силу. Основной же акцент делался на позы и жесты. Лица у правителей, богов и мифологических персонажей были схожи. Различия наблюдались только в деталях одежды.

Во времена Саргона II происходит изменения в сюжетах. Они стали более разнообразными. Появился также «задний фон»: реки, деревья, холмы. Но истинный расцвет культуры произошёл при Ашшурбанапале. Теперь художники старались передать в мельчайших деталях сцены охоты, добавляя эмоции. В Ниневии находились каменные полотна с изображением не только государя и его воинов, но и прислуги, а также гостей. Популярным персонажем являлся Гильгамеш — герой шумерского эпоса, укоренившийся и в Ассирии. Бесстрашного охотника изображали со львом, которого он держал в руках.

Дворцы, а также дома обычно украшались изразцовой орнаментацией и росписью. Наносились они чёрной, зелёной, жёлтой и красной красками.

Большого мастерства достигли ассирийские скульпторы. Например, статуи Ашшурнацирапала II и богини плодородия Иштар выглядят впечатляющее. Тоже самое касается крылатых быков и львов, украшавших вход в царские дворцы. Крылатые быки с человеческими головами назывались «шеду». Их специально изготовляли с пятью ногами, чтобы создать иллюзию шага мифического существа.

Отдельным видом искусства считалось изготовление печатей и гирь. Мастера делали их из металла, чёрного дерева, слоновой кости и глины.

Но главное — это дворцы. Ассирийские строители достигли впечатляющего мастерства в возведении царских обителей. Например, Дур-Шаррукин построили на высокой и широкой террасе. А у входа скульпторы разместили статуи в виде львов с человеческими головами. Рядом же находились и крылатые быки.

В царском дворце насчитывалось свыше двух сотен помещений и несколько десятков дворов. Стены были построены из кирпича (смесь глины и рубленой соломы). С внешней стороны их украсили украсили изображениями мифических существ и героев эпоса. На нижней части стен расположились каменные плиты со сценами охоты, сражений. И почти везде центральным персонажем являлся правитель.

Возле дворца Саргона II был возведён зиккурат — семиэтажная башня, выполнявшая роль храма. Каждый этаж был выкрашен в свой цвет и символизировал планеты, которым ассирийцы поклонялись.

Произведением искусства считалась и Ниневия. По приказу Синаххериба главная улица имела в ширину двадцать шесть метров. А все постройки возводились по чёткой линии, заступать за которую строго запрещалось. В Ниневии было много храмов, парков и прудов. А царский дворец располагался на огромной платформе.

Источник обложки: https://ru.wikipedia.org/wiki/Ашшур-убаллит_I