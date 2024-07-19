APOLOGIA PRO VITA MEA. Жизнь и приключения русского католика, рассказанные им самим APOLOGIA PRO VITA MEA.Жизнь и приключения русского католика, рассказанные им самим На чтение: 1 минута

Печерин В.С. APOLOGIA PRO VITA MEA. Жизнь и приключения русского католика, рассказанные им самим / отв. ред. и сост. С. Л. Чернов. — СПб.: Нестор-История, 2011. — 864 с., ил.

В настоящей публикации собрана переписка В.С. Печерина с родителями, С.Ф. Поярковым, А. В. Никитенко и Ф.В. Чижовым, охватывающая период с августа 1851 по январь 1878 годов и включающая не только письма самого В.С. Печерина и приложенные к ним мемуарные отрывки, известные как «Замогильные записки», но и письма к нему. Этот комплекс, содержащий самое полное собрание эпистолярного наследия В.С. Печерина и, соответственно, наиболее подробную и достоверную информацию об обстоятельствах его жизни и идейных поисках, представляет собою автобиографию, созданный им самим автопортрет «маленького заблудившегося человечка», коим он был в действительности, а также позволяет показать издержки процесса формирования русского общественного сознания и покончить с многочисленными существующими в литературе мифами о нем.

Вся переписка, за исключением мемуарных отрывков, публикуется впервые по архивным подлинникам.

Публикация текстов дополнена авторской статьей, комментариями, приложениями и библиографией.

Публикация выходит в год 100-летнего юбилея со дня издания книги М. О. Гершензона «Жизнь В.С. Печерина».

APOLOGIA PRO VITA MEA. Жизнь и приключения русского католика, рассказанные им самим

…jeder einzelne Mensch ist schon eine Welt, die mit ihm geboren wird und mit ihm stirbt, unter jedem Grabstein liegt eine Weltgeschichte

H. Heine, «Reise von München nach Genua», capital XXX

…каждый отдельный человек — это целый мир, рождающийся и умирающий вместе с ним, под каждым надгробным камнем лежит всемирная история

Г. Гейне, «Путешествие из Мюнхена в Геную», глава XXX

История души человеческой, хотя бы самой мелкой души, едва ли не любопытнее и не полезнее истории целого народа, особенно когда она — следствие наблюдений ума зрелого над самим собою и когда она писана без тщеславного желания возбудить участие или удивление.

М.Ю. Лермонтов, «Герой нашего времени»

От составителя

Тексты

Примечания (составитель С.Л. Чернов)

Приложения к комментариям (составитель С.Л. Чернов)

Библиография (составитель С.Л. Чернов)

Именной указатель (составитель С.Л. Чернов)

Иллюстрации

Обложка: обложка книги «Печерин В.С. APOLOGIA PRO VITA MEA. Жизнь и приключения русского католика, рассказанные им самим / Отв. ред. и сост. С.Л.Чернов. – СПб.: Нестор-История, 2011».

Источник: https://hist.msu.ru