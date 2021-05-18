Англо-советское нефтяное соглашение 1929 года После окончания Первой мировой войны в передовых европейских странах произошли значительные изменения, связанные с нефтяным хозяйством. В 1920-е гг. на Западе быстрыми темпами стало развиваться автомобилестроение, что привело к резкому увеличению спроса на бензин. Усложнение техники, аграрная модернизация способствовали широкому применению в сельском хозяйстве тракторов, работавших на мазуте. После окончания войны массовыми потребителем нефтепродуктов стали авиация и военно-морской флот. Химическая промышленность многих стран развивалась в тесной взаимосвязи с мировой добычей и реализацией нефти. Потребности в нефти стремительно росли. К 1928 г. ее производство в мире достигло 183 млн тонн, увеличившись более чем в три раза по сравнению с довоенным 1913 г. На чтение: 3 минуты

А.С. Соколов

Англо-советское нефтяное соглашение 1929 года

После окончания Первой мировой войны в передовых европейских странах произошли значительные изменения, связанные с нефтяным хозяйством. В 1920-е гг. на Западе быстрыми темпами стало развиваться автомобилестроение, что привело к резкому увеличению спроса на бензин. Усложнение техники, аграрная модернизация способствовали широкому применению в сельском хозяйстве тракторов, работавших на мазуте. После окончания войны массовыми потребителем нефтепродуктов стали авиация и военно-морской флот. Химическая промышленность многих стран развивалась в тесной взаимосвязи с мировой добычей и реализацией нефти. Потребности в нефти стремительно росли. К 1928 г. ее производство в мире достигло 183 млн тонн, увеличившись более чем в три раза по сравнению с довоенным 1913 г.

На фоне столь значительных изменений в нефтяном деле, происходивших в мире, СССР стремился модернизировать нефтяную отрасль, применять более совершенные методы переработки нефти. В 1920-х гг. экспорт нефти и нефтепродуктов был одной из немногих статей, позволявших Советскому Союзу получать существенные валютные доходы. В 1922 г. был создан Синдикат нефтяной промышленности — Нефтесиндикат, который занимался продажей нефти и нефтепродуктов за границу. Перед этой организацией ставилась задача по увеличению нефтеэкспорта, который поднялся до 2882 тыс. тонн в 1928 г. К 1928 г. доля советской нефти на мировом рынке составляла 5,2%.

В сентябре 1922 г. в Париже представители крупных западных нефтяных фирм, в том числе и дореволюционные российские заключили договор, по которому Советской России объявлялась нефтяная блокада. Высказывалась идея возврата нефтяных промыслов прежним предпринимателям, лишенных собственности большевиками. Одним из вдохновителей антисоветской деятельности в европейских странах был Г. Детердинг, владевший до 1917 г. нефтяными месторождениями в Азербайджане. Этот «Наполеон нефти», который был женат на дочери русского генерала, пытался путем демпинга вытеснить советскую нефть с мировых рынков. В печати он выступал с предсказаниями насчет скорого краха большевизма и призывал к свертыванию торговых отношений с СССР. В Советском Союзе Г. Детердинг был объявлен едва ли главным врагом. Его клеймили на страницах советской прессы. Например, К. Радек обвинял Г. Детердинга в подготовке антисоветской интервенции.

Однако нефтяная блокада СССР не удалась. Нефтесиндикат проникал на мировой рынок как путем организации собственных контор за границей, так и совместных учреждений по торговле нефтью. Так, советская фирма «Russian Oil Products» (по первым буквам в русской транскрипции «РОП») работала в Великобритании с августа 1924 г. К началу 1925 г. она построила распределительные нефтехранилища в Бристоле и Кардиффе и стала продавать нефтепродукты через нефтеторговый аппарат, на первых порах на 1–3 пенса дешевле, чем другие фирмы. Конторы Нефтесиндиката были созданы в Милане, Стамбуле, Смире, Риге, Ревеле, Харбине, Вене, Праге. Кроме того, Нефтесиндикат был пайщиком акционерных обществ во Франции и Италии.

К концу 1920-х гг. конкуренция на мировом рынке между американскими компаниями (во главе со «Стандарт Ойл») и англо-голландскими (во главе с «Шелл») переросла в острейшую борьбу за рынки сбыта. Чтобы остановить «войну цен» в 1928 г. три ведущие компании мира («Стандарт Ойл», «Шелл» и «Англо-персидская») заключили Акнакарийское соглашение, в результате которого был основан Международный нефтяной картель. Эта группа международных нефтяных компаний определяла лицо мирового рынка нефти до 1973 г. В соответствии со своими интересами и интересами государств своего базирования (США, Великобритания, Нидерланды) этот картель добивался установления монопольно низких цен на сырую нефть. В связи с подписанием соглашения между американскими и англо-голландскими нефтяными группами председатель Нефтесиндиката СССР Г.Я. Сокольников (этот пост он занял в 1928 г.), заявил представителям прессы, что никакое соглашение не может запереть советским нефтепродуктам выход на мировой рынок. «Мы ни в малейшей степени не считаем реальную угрозу создания такой мировой всемогущей монопольной организация, которая вынудила бы советский нефтеэкспорт к капитуляции и заставила бы его принять продиктованные ему цены, контингенты, районы и т.п.», — заявил он.

В 1928 г. ведущие мировые корпорации начали переговоры с Советским Союзом о согласовании позиций на рынках нефти. Однако осенью того же года переговоры были прерваны, из-за того, что Г. Детердинг ставил непримиримые условия об отчислении 5% с продающейся в Англии советской нефти в фонд компенсации национализированных нефтяных собственников. Тем не менее, к 1929 г. нефтяным компаниям Запада надоел вопрос о возвращении собственности в СССР. В это время началась активная добыча нефти в Ираке, что привлекло внимание всех участников нефтяного бизнеса. В Ираке англичанами была создана компания «Ирак петролиум компани». Пользуясь тем, что борьба с советской нефтью на мировом рынке поутихла, Нефтесиндикат в лице РОП продолжил переговоры о заключении нефтяного соглашения с «Стандарт Ойл», «Шелл» и «Англо-персидской компанией».

В феврале 1929 г. в Лондоне было заключено англо-советское соглашение между РОП и компаниями, представлявшими крупнейшие мировые тресты о поставках советской нефти на британский рынок. Соглашение было заключено сроком на три года и включало поставки значительных количеств керосина, мазута и газойля для английских фирм, в том числе для «Шелл», руководимой Г. Детердингом. Соглашение предусматривало экспорт советской нефти в Англию в размере 1 млн тонн в год.

Оценивая значение данного события, председатель Нефтесиндиката Г.Я. Сокольников указывал, что «это соглашение вносит упорядочение в дело снабжения английского рынка необходимыми ему советскими нефтепродуктами, достоинство которых широко оценено английскими потребителями». Он также считал, что произошло «крушение усилий наиболее враждебных по отношению к советскому нефтеэкспорту группы, стремившейся навязать нам вместе с коммерческим соглашением условие политического характера о возмещении бывших собственников». Советская пресса активно комментировала это важное. Так, «Экономическая жизнь» указывала, что нефтяное соглашение является бесспорной победой советской нефти и поражением Г. Детердинга, возглавлявшего бойкотное движение. По мнению газеты, это был крупнейший экономический и политический успех Советского Союза.

Англо-советское нефтяное соглашение имело широкий резонанс в США и Европе. На лондонской бирже произошло значительное укрепление акций англо-американской и англо-персидской компаний. Вашингтонские специалисты заявили, что соглашение является прелюдией к ряду международных соглашений, и в частности к англо-американским соглашениям о разделе рынков и повышении цен. «Нью-Йорк Таймс» писала, что главное достижение Советов заключается в том, что в договоре нет пункта о компенсации, которая должна была бы уплачиваться Г. Детердингу за национализированную собственность, на что он предъявлял такую упорную претензию. Австрийская «Виннер Альгемейне Цайтунг» отметила, что соглашение представляет собой первый шаг на пути к советско-английскому хозяйственному миру и является реальным достижением Советского Союза.

Английская «Монинг пост» признала, что политические результаты соглашения могут неблагоприятно отразиться на кабинете Болдуина. Повышение цен на нефтепродукты являлось прямым результатом англо-советского соглашения. Консервативная «Дейли экспресс» заявила, что Черчилль надеялся на повышение налога на нефть в будущем бюджете, но нефтяные компании его предупредили и увеличение бюджета теперь исключается. Либеральная «Дейли Ньюс» подчеркнула, что на английскую промышленность падает тяжелое бремя и что правительство должно выступить с авторитетным заявлением. В конце 1929 г. началась Великая депрессия. В годы кризиса на мировом рынке резко упал спрос на нефть. Напротив, с 1929 по 1932 гг. в СССР добыча нефти выросла на 56,5%. Англо-советское нефтяное соглашение способствовало установлению нормальных торговых отношений между двумя странами. Примером тому может служить решение послать в Советский Союз делегацию английских промышленников и финансистов. Данная делегация в составе 88 человек, представлявших 230 английский фирм прибыла в СССР уже в марте 1929 г. Однако разразившийся мировой экономический кризис привел к резкому изменению ситуации на нефтяном рынке.

Об авторе:

А.С. Соколов — доктор исторических наук, профессор Рязанского государственного радиотехнического университета.