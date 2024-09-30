Аллея Правителей Открытие "Аллеи правителей России" на территории усадьбы Василия Татищева в Подмосковном Болдино

Краткая историческая справка о правителях России:

Рюрик (ум. 879 г.). Согласно «Повести временных лет», «В лето 6370…» (в 862 г. от Рождества Христова) Рюрик и его браться Синеус и Трувор были приглашены на княжение в новгородскую землю восточнославянскими и финно-угорскими племенами. Междоусобные распри улеглись. Рюрик сел править в Новгороде и стал родоначальником династии Рюриковичей, правившей в Русском государстве до конца XVI века.

Олег (Вещий) (ум. 912 г.). Вещий Олег, сподвижник, или родственник Рюрика объединил два центра русской государственности, совершив в 882 г. поход из Новгорода на Киев. Таким образом, ключевое звено торгового пути «из варяг в греки» оказалось под властью одного правителя. Русь смогла бросить вызов сильнейшей державе того времени – Византии и добилась успеха: князь Олег прибил щит к воротам Константинополя (Царьграда). Согласно заключённого по итогам войны с греками договору, русские купцы смогли продавать свои товары в Царьграде беспошлинно.

Игорь (ум. 945 г.) Сын князя Рюрика. Подчинял себе восточнославянские племена и брал с них дань. Укреплял границы Руси, воевал с печенегами, совершал походы на Константинополь. Заключил с Византией новый торговый договор. Во время внеурочного сбора дани с племени древлян был ими убит.

Княгиня Ольга (Мудрая) (ум. 969 г.) Первая женщина, правившая в государстве Русь (в 945 – начале 960-х гг. - регентша при малолетнем сыне Святославе). Отомстив древлянам за убийство своего мужа, Игоря, Ольга провела налоговую реформу и упорядочила сбор дани. Согласно летописи, приняла крещение в Константинополе, за что почитается Русской Православной Церковью как Святая равноапостольная княгиня.

Святослав Игоревич (Храбрый) (ум. 972 г.). Вошёл в историю как доблестный воин и полководец, начавший самостоятельное правление с начала 960-х гг. Объявляя войну, благородно предупреждал противников: «Иду на вы». С 965 г. во главе своей дружины совершил успешные походы на вятичей, волжских булгар, Хазарский каганат, Болгарию. В тяжелейший момент одного из сражений против византийцев изрёк ещё одну вошедшую в историю фразу - «мертвые срама не имут!», сумел сплотить дружину и остаться непобежденным. В 972 г., возвращаясь из очередного похода, попал в печенежскую засаду на Днепровских порогах и погиб.

Владимир Святославич (Святой) (ум. 1015 г.). В юности жестоко боролся со своими братьями за единоличное правление, захватил киевский престол в 978 г. Потерпел неудачу в попытке объединить народ вокруг избранных языческих идолов. Сделал судьбоносный выбор в пользу принятия христианства от Византии в 988 г. Крестился в Херсонесе в Крыму, после этого крещение принимал весь народ. Объединил восточнославянские племена и укрепил границы Руси. Успешно боролся с кочевниками и Польшей. Распространял христианскую веру и просвещение.

Ярослав Владимирович (Мудрый) (ум. 1054 гг.). Боролся за киевский престол в 1016-1019 гг. с братом Святополком и польским королем Болеславом. В правление Ярослава государство Русь достигло своего расцвета. Началась кодификация правовых норм, вошедших затем в «Русскую Правду». Строил города, засечные черты на границе, открывал школы, возводил церкви, в том числе Софийский собор в Киеве. Расширял международные династические связи. Его дочь Анна стала французской королевой.

Владимир Всеволодович (Мономах) (1053-1125 гг.). Свое прозвание получил в честь деда – византийского императора Константина Мономаха. Как полководец выиграл десятки сражений. Как дипломат объединил князей для борьбы с половцами и устранил исходившую от них угрозу независимости Руси. Став великим князем киевским (1113 г.), сумел сохранить единство государства. Для потомков оставил «Поучение Владимира Мономаха», где изложил свои нравственные и духовные уроки.

Юрий Владимирович (Долгорукий) (ум. 1157 г.). В период начавшейся раздробленности на Руси укреплял влияние Ростово-Суздальскойую земли, строил в ней новые города, церкви, способствовал увеличению площади пашенных земель. Считается основателем в 1147 г. Москвы ( в 1147 г.). Соперничал с другими княжествами за свое влияние на Волжскую Булгарию и Новгород. Добился великого княжения в Киеве, где и скончался, очевидно отравленный киевскими боярами.

Андрей Юрьевич (Боголюбский) (ум. 1174 г.). Во время запустения Южной Руси и исхода населения на север и северо-восток от угрозы набегов кочевников создал во Владимиро-Суздальского земле новый центр русской государственности. Участвовал в борьбеАктивно боролся за великокняжеский престол в Киеве, но не стремился туда переезжать. Утверждал жесткую централизованную власть в борьбе с боярством. Распространял христианство и культуру. Построил во Владимире Успенский собор, резиденцию Боголюбово и другие шедевры древнерусского зодчества.

Всеволод Юрьевич (Большое Гнездо) (1154-1212 гг.). Продолжил укрепление основ русского самодержавия. Содержал войско, которое могло «Волгу вёслами расплескать, а Дон шеломами вычерпать». Имел большую семью («гнездо») – 12 детей. Подчинил себе ростовских и рязанских князей, успешно воевал с Волжской Булгарией. Его правление знаменует расцвет культуры и хозяйства Владимиро-Суздальской земли. При нем развивалось летописание и прикладное искусство. Возводились храмы, в том числе Дмитриевский собор во Владимире.

Александр Ярославич (Невский) (1221-1263 гг.). Занимает особое место в истории России. Выдающийся государственный деятель, полководец и дипломат Древней Руси. Великий князь Киевский и Владимирский, приглашался князем в Новгород. Отразил нашествие с запада шведов и немецких крестоносцев в битвах на Неве (1240 г.) и Чудском озере (1242 г.). Замирился на востоке с Ордой, что спасло Русь от гибели. Защищал православную веру.

Иван I Данилович (Калита) (ум. 1340 г.). Активно собирал русские земли вокруг Московского княжества. Построил мощный дубовый Кремль, заложил в нем первый каменный Успенский собор и добился переноса престола митрополита всея Руси Петра в Москву. Получил от Орды право сбора дани с других княжеств, отстраивал свои города и сёла. Вошел в историю как радетельный хозяин. Прозван в народе как «Калита» (сумка, кошелёк) либо за богатство, либо за раздачу милостыни неимущим.

Дмитрий Иванович (Донской) (1350-1389 гг.). Став Московским, а затем великим князем Владимирским (1363 г.), повёл борьбу ради уничтожения зависимости от Орды. Противостоял агрессивным планам Литвы на русские земли. Получив благословение преподобного Сергия Радонежского, одержал великую победу над ордынским темником Мамаем в битве на Куликовом поле в 1380 г. Дмитрий Донской, по словам Н.М. Карамзина, «словами и примером вливал мужество в сердца воинов». Он укрепил позиции Москвы, как важнейшего центра собирания русских земель.

Василий II Васильевич (Тёмный) (1415-1462 гг.). За годы своего правления терял и вновь возвращал великокняжеский престол. Однако даже став «тёмным» (ослепленным) противниками, сумел выиграть в междоусобной борьбе князей «московского дома». Москве и всей северо-восточной Руси требовалось единовластие, которое он олицетворял. Василий II выступил категорически против Флорентийской унии (1439 г.), подчинявшей православных католикам. Митрополиты Всея Руси стали назначаться при нем в обход Константинополя.

Иван III Васильевич (Великий) (1440-1505 гг.). Заложил основы единого централизованного Российского государства, его развития на столетия вперед. При нём впервые появилось слово Россия, объединившее тогда почти все земли Северо-Восточной Руси. Вёл борьбу с Литвой, удерживающей древние русские земли. Присоединил Тверь и Новгород, расширил свое государство более, чем в два раза. В великом Стоянии на реке Угре (1480 г.) скинул зависимость от Орды. Принял общерусский свод законов – Судебник Ивана III (1497 г.), боролся с сепаратизмом удельных князей. Построил Кремль из красного кирпича, каменные московские соборы. Стал называться Государем Всея Руси.

Василий III Иванович (1479-1533 гг.). Завершил объединение северо-восточных русских земель вокруг Москвы. Освободил Смоленск от литовского господства (1514 г.). Расширил дипломатические и торговые связи с Европой и Азией. При нём была сформулирована концепция «Москва – Третий Рим», провозглашавшая Россию наследницей Римской империи и Византии.

Иван IV Васильевич (1530-1584 гг.). Вошел в историю как первый русский царь (венчался на царство в 1547 г.), прозванный позднее «Грозным». Реформы Ивана IV и его «Избранной рады» - стрелецкое войско, «Уложение о службе», созыв Земского собора, церковный «Стоглавый собор» и др. укрепили государство. При нём к России присоединились Казанское и Астраханское ханства, началось освоение Сибири. Однако неудачная Ливонская война за выход к Балтийскому морю и «опричнина» нанесли вред хозяйству, положили начало крепостному праву. Тем не менее, в народной памяти, как писал Н.М. Карамзин, «добрая слава Иоаннова пережила его худую славу». Он расширил границы, размножил школы. Иван IV знаменит, как «законодавец и государственный образователь».

Фёдор I Иоаннович (1557-1598 гг.) В годы его правления (1584-1598) оживилась торговля, развернулось строительство новых городов и крепостей на Волге, южных границах и в Сибири. От Швеции отбили русские земли у Финского залива. В России в 1589 г. было учреждено патриаршество, что сделало Русскую церковь полностью независимой, повысило еёе авторитет у православных народов. Однако с его смертью династия московских Рюриковичей прервалась.

Борис Фёдорович Годунов (1552-1605 гг.). Борис Годунов стал первым избранным русским царём (1598 г.). Будучи уже фактическим правителем при Фёдоре Иоанновиче, а затем монархом, возведённым на трон Земским собором, строил города, укреплял армию, посылал молодых детей учиться за границу. Московский посад теперь защищали стены Белого города, а Смоленск – крепостная стена, возведённая Фёдором Конём. Но главным его врагом стали ненавидевшие его бояре и слухи о появлении якобы «спасшегося» сына Ивана IV – царевича Дмитрия. Внезапная смерть Бориса во время похода Лжедмитрия I на Москву, открыла дорогу на московский престол целой череде самозванцев.

Михаил Фёдорович (1596-1645 гг.). Избран на царство Земским собором (в 1613 г.) после освобождения Москвы от польско-литовских интервентов. Стал первым монархом из династии Романовых. Михаил и его отец, патриарх Филарет, вместе, как соправители, преодолевали последствия Смуты. Слабость страны привела к неудаче в войне за возвращение захваченного Польшей Смоленска (1632-1634 гг.), но подвигла на реформы в армии. Вместе с тем русские первопроходцы продвигались все дальше на восток, осваивая Сибирь и заполярные края.

Алексей Михайлович (Тишайший) (1629-1676 гг.). Его правление (1645-1676 гг.) называют как веком «новшеств», так и «бунташным». В Москву – в «немецкую слободу» - приезжали иностранцы (строители, врачи и военные), в армии вводились полки «иноземного строя». Но в Поволжье из-за усиления крепостного права вспыхнуло восстание С. Разина, потрясшее страну. Важнейшим событием царствования Алексея Михайловича стало воссоединение Великой и Малой Руси (1654 г.), за которое пришлось вести тяжелейшую войну с угнетательницей русских – Польшей. Было принято Соборное Уложение (1649 г.), шли налоговые реформы, вводились торговые уставы. Русские первооткрыватели дошли до Тихого океана, С. Дежнёв открыл пролив, отделяющий Евразию от Америки. Власть царя в огромной стране становилась всё более сильной и абсолютистской.

Софья Алексеевна (1657-1704 гг.). Умная и образованная д очь Алексея Михайловича, пренебрегла старорусскими традициями и стала регентшей при малолетних царях-соправителях Петре I и Иване V (1682 г.). Её краткое правление историки не жаловали и обычно оставляли в тени реформ Петра Великого. Но именно она и её фаворит Василий Голицын поощряли хозяйство и культуру, открыли первое в Москве высшее учебное заведение – Славяно-греко-латинскую академию (1687 г.), организовали походы против векового врага – Крымского хана. Возмужавший Пётр I низверг Софью (1689 г.) и заточил её в монастырь, взяв все бразды правления в свои руки.

Пётр I Алексеевич (Великий) (1672-1725) В корне преобразовал жизнь России. Стал первым российским императором. Создал регулярную армию и флот; новую систему продвижения по службе (Табель о рангах); структуру центрального управления (Сенат, коллегии); учредил губернии и провинции на местах. Изменил быт российского дворянства; прививал культуру и образование, основал Академию наук. Выиграл у Швеции тяжелейшую Северную войну (1700-1721 гг.), основал Санкт-Петербург – «окно в Европу». Оставил в наследство империю с мощными вооруженными силами и промышленностью. «Преобразователь» был востребован Россией. Как писал историк С. Соловьев: «народ поднялся и собрался в дорогу, но кого-то ждали, ждали вождя, вождь явился». Этим вождем стал Пётр Великий.

Анна Иоанновна (1693-1740 гг.). Племянница Петра I. Взошла на трон в ходе борьбы придворных группировок. При ней к России присоединились Азов и Младший Казахский жуз. Русская армия штурмом взяла Перекоп и впервые прорвалась в Крым. Императрица укрепляла самодержавие и роль дворянства. При ней был учрежден «Корпус кадетов шляхетских детей». В. Беринг совершил свою Вторую Камчатскую экспедицию, в ходе которой был основан петропавловский острог - будущий Петропавловск-Камчатский.

Елизавета I Петровна (1709-1761 гг.). Младшая дочь Петра I, продолжившая великие дела своего отца. Пришла к власти в результате дворцового переворота в 1741 г. Проводила налоговые реформы и учредила первые банки. При ней был построен Зимний дворец в Санкт-Петербурге и учреждён Московский государственный университет (1755 г.). Продолжалось освоение Сибири. Российская армия победоносно воевала в Семилетней войне против Пруссии, брала Берлин. Подданный Российской империи немецкий философ Э. Кант просил у Елизаветы Петровны назначить его ординарным профессором Кёнигсбергского университета.

Пётр III Фёдорович (1728-1762 гг.). Внук Петра I, правивший всего полгода после смерти Елизаветы Петровны. Внезапно вывел Россию из победоносной Семилетней войны, чем вызвал возмущение у русских офицеров. С другой стороны, страна получила отдых от войн. Издал «Манифест о вольности дворянства», позволявшим им не нести службу, а заниматься хозяйством, наукой, культурой. Считался сумасбродом, обожавшим всё прусское. Однако поощрял торговлю и законодательно закрепил бережное отношение к лесам – важнейшему богатству России. Недолгое царствование прервалось очередным дворцовым переворотом и приходом к власти его жены – Екатерины II.

Екатерина II Алексеевна (Великая) (1729-1796 гг.). Урождённая принцесса Ангальт-Цербстская, взошедшая на российских престол в 1762 г. Переписывалась с Вольтером и Дидро, проводила политику просвещённого абсолютизма. При ней создан Смольный институт благородных девиц, Российская академия, как центр изучения языка и словесности. Осуждала, но одновременно усилила крепостное право. Одним из следствий этой политики стала крестьянская война под руководством Е. Пугачева потрясшая всю Россию. Выдвигала наверх выдающихся людей – полководцев и государственников: П. Румянцева-Задунайского, Г. Потемкина-Таврического, А. Суворова-Рымникского. Русская армия громила польские, турецкие, французские войска. В состав России вошли: Крым, Новороссия, Правобережная Малороссия. Взяла под защиту (протекторат) Грузию. Повелела написать на пьедестале созданного по её приказу «Медного всадника» - памятника человеку, дела которого она продолжила: «Петру Первому Екатерина Вторая».

Павел I Петрович (1754-1801 гг.). Ограничил привилегии дворянства. Первым из российских императоров облегчил положение крестьян («Манифест о трёхдневной барщине»). Боролся с казнокрадством и ввёл в армии теплую шинель. Упорядочил наследование престола по праву и по мужской линии. Заботился об освоении Русской Америки (Аляски). Был убит заговорщиками в выстроенном им Михайловском замке после разрыва отношений с Англией.

Александр I Павлович (1777-1825 гг.). В начале царствования с друзьями из «Негласного комитета» основал министерства, позволил крестьянам освобождаться от помещика за выкуп, создал новые университеты. В годы нашествия Наполеона и взятия им Москвы показал твердость характера и не пошел на мир с Францией. В 1814 г. торжественно въехал в Париж во главе победоносных русских и союзных войск. Присоединил к России Финляндию и Польшу, дал им самоуправление. Принял Грузию в состав империи, спасая ее от иноземного порабощения. Сделал Россию самым сильным в военном отношении государством мира. Незадолго до внезапной кончины повелел не трогать заговорщиков – будущих декабристов, считая, что в молодости был на них похож.

Николай I Александрович (1796-1855 гг.). Подавил восстание выступивших против его воцарения декабристов (1825 г.). Но чувствовал необходимость перемен: провел кодификацию законов, финансовую реформу, улучшил положение государственных крестьян. Запрещал тайные общества, усиливал цензуру. Но поддерживал А.С. Пушкина, построил железную дорогу Санкт-Петербург – Москва. При нём активно осваивалась Новороссия, одерживались победы в войнах с Ираном и Турцией, присоединялись территории Закавказья. Но шла тяжёлая Кавказская война. Запад втянул Россию в Крымскую войну (1853-1856), во время которой император Николай скончался. Перед смертью он сказал наследнику – Александру II: «Сдаю Тебе Мою команду, но, к сожалению, не в таком порядке, как желал, оставляя Тебе много трудов и забот».

Александр II (1818-1881 гг.). Провел «Великие реформы»: отменил крепостное право; создал местное самоуправление – земства; ввёл современную судебную систему и всеобщую воинскую повинность. Закончил миром Кавказскую войну. Русские войска освободили Болгарию от османского гнёта. Россия продвинулась в Среднюю Азию, предотвратив продвижение туда Великобритании. Установились границы с Китаем в Приамурье и Приморье. Народ прозвал его «Освободителем», но революционеры считали, что полученных свобод недостаточно. Началась смертельная «охота» на царя. Был убит террористами-народовольцами.

Александр III (1845-1894 гг.). Был консерватором, жёстко подавлявшим революционеров-террористов. Но за 13 лет его правления (1881-1894 гг.) Россия не вела ни одной войны, а экономика росла на 7 % в год. Получил прозвище «Миротворец». Рубль был обеспечен золотом и учрежден Крестьянский поземельный банк. Развивал науку и культуру, основал Исторический музей в Москве. Заключил союз с Францией, заложив основу будущей Антанты. Укрепил военную мощь России, считая, что у России есть только два союзника – армия и флот.

Николай II (1868-1918 гг.). Последний российский император (1894-1917 гг.), на долю которого пришлась Русско-японская и Первая мировая война, революции 1905-1907 и 1917 гг. Многие считали его слабым монархом. Но при нем был создан первый российский парламент – Государственная дума, а экономика вышла на пятое место в мире. Невиданных размахов достигло меценатство, о русской культуре узнали во всем мире. Отрёкся от престола, преданный высшими военачальниками. Написал в своем дневнике 2 марта 1917 г.: «Кругом измена и трусость, и обман!». Был расстрелян большевиками вместе со своей семьёй и верными слугамиближними в доме Ипатьева в Екатеринбурге в ночь с 16 на 17 июля 1918 г.

Львов Георгий Евгеньевич (1861 - 1925 гг.). Министр-председатель Временного правительства с марта по июль 1917 г. Кабинет состоял из представителей октябристов и кадетов. За время его руководства шли переговоры о предоставлении автономии Финляндии, Польше, Украине. Велась борьба с влиянием Петроградского Совета. Пережил «апрельский кризис» и смену членов правительства. Однако нараставшие волнения крестьян и рабочих, провал летнего наступления на фронте окончательно дискредитировали правительство Львова, и он был вынужден уйти в отставку.

Керенский Александр Фёдорович (1881-1970 гг.). Являлся яркой фигурой русской революции 1917 г. и был замечательным оратором. По словам В. Шульгина: «На революционной трясине, привычный к этому делу, танцевал один Керенский… Он вырастал с каждой минутой…». С лета 1917 г. возглавлял Временное правительство. При нём были выпущены новые денежные знаки, получившие название «керенки». Пытался удержаться у власти, привлекая в кабинет представителей левых партий. Во время корниловского мятежа приказал арестовать его зачинщиков, с которыми ранее договорился о подавлении революционных советов. Быстро терял свой авторитет в народных массах. Бежал из Петрограда во время Октябрьской революции 1917 г.

Ленин Владимир Ильич (1870-1924 гг.). Председатель совета народных комиссаров (1917-1924 гг.). Марксист, возглавивший особый российских путь пролетарской революции. Создал компартию (большевиков) и первое в мире Советское государство. Прибыв из эмиграции в Петроград в апреле 1917 г., призвал к свержению Временного правительства. Возглавил Октябрьскую революцию 1917 г. и новое правительство. Инициировал первые преобразования советской власти: Декреты о мире и земле. В Советской России был введен григорианский календарь, реформирован алфавит, национализирована промышленность. Возглавил оборону РСФСР в условиях Гражданской войны и интервенции. Беспощадно расправлялся с врагами революции, декларировал политику «красного террора». После победы Красной Армии объявил Новую экономическую политику (НЭП), в соответствии с которой в экономику допускался частный капитал. В декабре 1922 г. создал СССР. Скончался о тяжелой болезни и последствий ранения. Похоронен в мавзолее на Красной площади

Сталин Иосиф Виссарионович (1878-1953 гг.). Вождь компартии и Советского Союза (1924-1953 гг.). В 1920-30-е гг. отказался от курса на «мировую революцию», провел индустриализацию и коллективизацию, которые вывели экономику СССР на второй место в мире. Устранил с политической сцены своих противников во власти, что сопровождалось репрессиями 1930-х гг. В годы Великой Отечественной войны стал Верховным Главнокомандующим, управлял всеми сторонами жизни страны, возглавлял Государственный Комитет Обороны и Ставку ВГК. Не эвакуировался из Москвы, когда к ней подошли гитлеровские войска. Выдвинул целую плеяду полководцев Победы 1945 г. Сумел отстоять национальные интересы СССР на переговорах с лидерами США и Великобритании. Расширил территорию СССР на западе и на востоке. Восстановил разрушенное во время войны хозяйство и оставил государство с атомным и ракетным оружием. К. Симонов писал о И. Сталине: «Он мало говорил, много делал, много встречался по делам с людьми, редко давал интервью, редко выступал и достиг того, что каждое его слово взвешивалось и ценилось не только у нас, но и во всем мире».

Хрущёв Никита Сергеевич (1894-1971 гг.). Первый секретарь ЦК КПСС 1953-1964 гг. Провел развенчание т.н. «культа личности» Сталина на ХХ съезде партии и выпустил из лагерей политических заключенных. Усилил социальную сферу в экономике: массово строились пятиэтажные дома («хрущевки»), снижались налоги с колхозников. Научно-производственная база, заложенная ещё до 1953 г., позволила СССР открыть первую в мире атомную электростанцию (1954 г.), первым выйти в космос (полет Юрия Гагарина в 1961 г.). СССР поддерживал систему социализма и национально-освободительные движения в Европе, Азии, Африке, Латинской Америке. Во время Карибского кризиса (1962 г.) заставил США отказаться от агрессии против Кубы и вывести ракеты из Турции. Хрущев, которому был присущ волюнтаризм и метания в экономике, был отстранён от руководства партией и страной в 1964 г.

Брежнев Леонид Ильич (1906-1982 гг.). Руководитель партии и государства (1964-1982 гг.). Стабилизировал систему власти и экономики после непродуманных хрущевских реформ. Инициировал новую Конституцию СССР (1977 г.), ставшую самой социально направленной и прогрессивной в мире. Проводил курс на «развитой социализм»: массово строились жилые кварталы, дороги и города; улучшалось благополучие граждан, получивших два выходных дня в неделю; возводились БАМ, заводы-гиганты и новые электростанции; запускались орбитальные станции в космос; сходили со стапелей атомные ледоколы. Авторитет СССР в мире постоянно повышался: был достигнут ядерный паритет с США; многие бывшие колониальные территории выбирали социалистический путь развития; страны Варшавского договора и СЭВ укрепляли свой военный потенциал и экономику. СССР смог договориться с США о начале «разрядки». В последние годы тяжело болел.

Андропов Юрий Владимирович (1914-1984 гг.). Руководитель партии и государства в 1982-1984 гг. В 1960-70-х гг. занимал пост председателя КГБ, где много сделал для укрепления безопасности СССР от внутренних и внешних угроз. Во время краткого правления инициировал ряд реформ, направленных на повышение дисциплины труда и эффективности экономики. Вместе с тем, при нем была выпущена в продажу дешёвая водка, прозванная в народе «андроповкой». Жестко противостоял попыткам США, объявившими СССР «империей зла», ослабить влияние страны в мире. Тяжелая болезнь и смерть помешали Ю. Андропову провести все задуманные реформы.

Черненко Константин Устинович (1911-1985 гг.). Руководитель партии и государства в 1984-1985 гг. Выступал за продолжение «разрядки» напряженности между СССР и США, нормализацию отношений с Китаем. В СССР проводилась подготовка программ экономических реформ и ускорения научно-технического прогресса. Был официально введён «День знаний» (с 1 сентября 1984 г.). Умер от тяжелой болезни.

Горбачев Михаил Сергеевич (1931-2022 гг.). Руководитель компартии и государства в 1985-1991 гг. П ервый и последний Президент СССР с 1990 г. Инициировал масштабные реформы экономики и политической системы («перестройку»), которые в итоге привели к развалу СССР. Договорился с США о прекращении «холодной войны», вывел войска из Афганистана, но подвел к краху весь социалистический лагерь. Предал ГДР, позволив поглотить её Западной Германией. Популизм в экономике поставил страну на грань глубочайшего кризиса. Уступка сепаратистам вызвала «парад суверенитетов» в союзных республиках. Недовольство политикой М. Горбачева со стороны госаппарата и военных, а также его борьба за власть с лидером РСФСР Б. Ельциным привели к путчу ГКЧП в августе 1991 г., после которого распад СССР стал неизбежным. После Беловежских соглашений и образования СНГ подал в отставку. За свою политику гласности и «нового политического мышления» почитаем на Западе. По итогам ликвидации соцлагеря и ГДР в 1990 г. германская пресса назвала его «лучшим немцем года».

Ельцин Борис Николаевич (1931-2007 гг.). Являлся первым Президентом России в 1991-1999 гг. Жестко расправился с оппозицией в лице Верховного Совета в 1993 г., получив всю полноту власти. Инициировал радикальные рыночные реформы, приведшие к обнищанию десятков миллионов людей. При нём была создана и принята новая Конституция России. Происходило дальнейшее сближение с США и странами Запада. Кризис в экономике и засилье олигархов привели к дефолту 1998 г. Непоследовательность в национальной политике вывала волну сепаратизма и войну на Северном Кавказе. После начала бомбардировок США Белграда (1999 г.) стал пересматривать отношения с НАТО. Наблюдая падение своего авторитета в народе, принял решение уйти в отставку, передав рычаги управления Владимиру Путину. В правление Б. Ельцина был заложен фундамент государственной власти, которая кардинально реформировалась и укреплялась уже в последующее время.