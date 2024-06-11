«А народ против!» Социальное противостояние в XVII в. XVII столетие вошло в историю России как бунташный век. За эти 100 лет страна пережила множество народных восстаний вплоть до настоящей крестьянской войны под предводительством Степана Разина. Ничего подобного в прежние времена она не видела. На чтение: 6 минут

XVII столетие вошло в историю России как бунташный век. За эти 100 лет страна пережила множество народных восстаний вплоть до настоящей крестьянской войны под предводительством Степана Разина. Ничего подобного в прежние времена она не видела.

Бунташный век

Если взглянуть на историю с точки зрения социальных возмущений, то XVII век в России начался с кровавой и безумной Смуты, а закончился он отчаянным стрелецким восстанием. Страна пережила и волну городских бунтов в середине века, и освободительные движения волжско-уральских народностей, и горькие годы воинствующего Раскола, и пожар крестьянской войны. При этом во главе восставших можно увидеть и посадский люд крупных городов, и возмущенных детей боярских, и вольных казаков, и крепостных крестьян, и твердых в старой вере монахов.

Главной и безусловной причиной восстаний первой трети XVII века являлась слабость центральной власти, повлекшая за собой всеобщий хаос. В таких условиях каждый отстаивал свои права как мог – в первую очередь, с оружием в руках. Городские восстания середины века были вызваны регулярными злоупотреблениями властей. В итоге они привели к широкому возмущению. Бунты среди инородцев подымались против резкого роста налогового бремени и насильственной христианизации. Сопротивление старообрядцев было спровоцировано посягательством на древнюю веру. Казаки протестовали против ущемления старинных вольностей, крестьяне – против усиливающегося крепостного права, стрельцы – против перегибов петровской модернизации.

Широкий социальный состав недовольных и разнообразие причин для недовольства свидетельствуют о кардинальной трансформации государства. Действительно, XVII век стал для России переходом из Средневековья в Новое время, когда столкновение старых привычек и новых реалий неизбежно привело к большим потрясениям.

Смута и Болотников

Угасание династии московских Рюриковичей поставило Московское государство на грань существования. К тому времени в обществе накопилось множество противоречий. Многократно возросшие подати, особенно в последние годы Ливонской войны, введение обязательной барщины и повсеместное закрепощение настроили крестьянство крайне негативно по отношению к властям. Крестьяне массово бросали свои наделы, уходили на север и в приграничные районы. Дикое поле стало пристанищем вольных людей, краем казаков. К концу XVI века казаки составили грозную силу. В отношении центральной власти в Москве они сохраняли определенную автономию. С одной стороны, они охраняли южные рубежи и отвлекали на себя внимание кочевых орд, с другой – казачья вольница доставляла много хлопот центральной власти.

На правление Бориса Годунова (1598–1604 гг.) пришелся великий трехлетний голод 1601–1603 гг. По одной из версий, предложенных современными метеорологами, причиной страшного недорода стало гигантское извержение вулкана Уайнапутина в Перу в феврале 1600 года. Это привело к малой вулканической зиме в России: летним морозам и снегу в начале осени. К гибели урожая добавилась вспышка чумы. Люди умирали тысячами, повсюду поползли толки о проклятье Годунова и о спасении царевича Дмитрия. В России пышным цветом расцвело самозванство, страна разделилась на сторонников и противников «чудесно спасенного царевича».

Убийство первого Лжедмитрия и воцарение боярского ставленника Василия Шуйского вызвало восстание южных окраин, во главе которого встал бывший холоп Иван Болотников. Летом 1606 года под его знаменами собрался мелкий служивый люд, казацкие дружины и крестьянские массы. Болотников разбил царских воевод под Кромами и двинулся к Москве. Попытки остановить его продвижение ни к чему не привели, и 28 октября 1606 года Болотников начал осаду столицы. Его войско насчитывало несколько десятков тысяч человек.

Среди восставших все чаще раздавались призывы покончить со своими господами, а их имущество поделить. Многие верили, что именно этого желает вновь чудом спасенный царевич Дмитрий. Бои вокруг Москвы шли весь ноябрь. 2 декабря под Котлами Болотников потерпел тяжелое поражение, остатки его армии откатились к Калуге. В конце концов, болотниковцы не устояли в решающей битве на Восьме 5–7 июня 1607 года. На берегах этой тульской речушки погибла основная часть повстанческого войска. Болотников укрылся в Туле, но после четырехмесячной осады, оставшись без припасов, капитулировал. Вождя восстания сослали в Каргополь и через год утопили.

Восстания поволжских народов

После взятия в 1550-х гг. Казани и Астрахани под контроль Московского государства перешли обширные земли, населенные тюркскими и финно-угорскими народностями. Большая их часть проповедовала ислам или держалась языческих обрядов. После строительства укрепленных городов вдоль волжского пути – Самары, Саратова, Царицына, Симбирска и т.д. – в волжские края потянулись за новыми землями русские дворяне. Ссылаясь на царские жалованные грамоты, они под разными предлогами начали теснить природную феодальную знать – татарских и мордовских мурз, чувашских и марийских тарханов, башкирских биев.

Тактика кнута и пряника постепенно расшатывала авторитет родовой знати. Те, кто шел на уступки и крестился, получал земельные и денежные оклады, инкорпорировался в русское дворянское сословие, остальные нередко лишались прав на владение землей и крестьянами, приравнивалась к податному населению. Насильственной христианизации подверглось большинство удмуртов, марийцев, чувашей, мордвы, часть татар (кряшены).

Подобная политика вызывала сильное неприятие коренных народов и нередко приводила к бунтам и восстаниям. Самыми значительными из них в XVII веке стали Еналеевское восстание ясачных и служилых татар 1615–1616 гг., марийские бунты середины 1630-х гг., башкирские восстания 1662–1664 и 1681–1684 гг.

Выступление татар возглавил служилый татарин Еналей Енмаметев, по имени которого оно и получило свое название. Восстание началось в августе 1615 года и постепенно охватило обширные территории Прикамья и Приуралья. К нему присоединились чуваши, черемисы (марийцы), вотяки (удмурты), башкиры. Однако восставшие действовали по частям и, несмотря на первоначальные успехи, не сумели взять укрепленные города. По прибытии подкреплений из Москвы и отрядов, собранных Строгановыми, еналеевские татары были разгромлены и рассеяны. Еналея схватили и казнили, его сыновей сослали. В феврале 1616 года восстание прекратилось.

В XVI веке черемисы (марийцы) трижды восставали против московской власти, за что получили поражение в правах (запрет селиться в городах и на берегах крупных рек). В XVII веке они представляли собой разрозненные силы, и их протесты против увеличения ясака (налога) и насильственной христианизации носили спонтанный характер. Они несколько раз поджигали Спасо-Юнгинский монастырь – центр православия горной стороны Марийского края, неоднократно изгоняли со своих земель православных священников, переселялись в другие уезды и т.д.

В отличие от марийцев, башкиры сохранили вооруженное ядро в виде отрядов кочевников, и по мере возможности отстаивали свои права. В 1662 году в Башкирии вспыхнула настоящая война. У восставших появилась даже своя артиллерия. Московские воеводы не смогли подавить выступление и вынуждены были пойти на уступки: признать вотчинное право башкир на землю и прекратить произвол при сборе ясака. В 1681 году башкиры выступили против крещения и три года вели бои с царскими войсками и калмыками. В итоге правительство отказалось от своих планов и подтвердило право башкир на выбор религии.

Городские восстания

В июле 1645 года на российский трон сел 16-летний Алексей Михайлович. Пользуясь неискушенностью нового царя, большую власть взял его «дядька» (воспитатель) боярин Борис Иванович Морозов. В короткое время он поменял глав ведущих приказов и расставил на ключевые должности своих людей – Петра Траханиотова, Леонтия Плещеева, Назария Чистого. Женившись на Анне Милославской, сестре царицы Марии, он еще основательнее укрепил свое влияние и привлек Милославских на свою сторону.

Сребролюбие Морозова стало присказкой. В феврале 1646 году влиятельный боярин разработал хитроумное средство пополнения государевой казны: он решил повысить пошлины на соль до двух гривен с пуда, взамен отменив стрелецкие и ямские деньги (налоги на содержание стрельцов и государственного сообщения). Учитывая, что соль до изобретения холодильников была главным средством консервации продуктов, и ее применение было повсеместным, ожидались большие барыши. Однако высокие цены заставили население резко сократить покупку соли, поэтому вместо прибыли обозначились убытки.

Примерно через год Морозов решил отменить соляную пошлину, вернув стрелецкие и ямские деньги, причем с обязательством выплатить их сразу за три года (1646, 1647 и 1648). Это привело к взрыву возмущения среди податного населения. 3 июня 1648 года разъяренная толпа ворвалась в Кремль. Стрельцы отказались стрелять, заявив, что присягали царю, и сражаться за бояр не хотят. В результате беспорядков приспешники Морозова – Траханиотов, Чистой, Плещеев – поплатились головами. Сам боярин чудом избежал расправы и отправился во временную ссылку.

В 1648–1650 гг. городские бунты прокатились по всему государству. Воронеж, Курск, Псков, Новгород, Томск, Устюг, Сольвычегодск, Сокольск, Елец, Ливны и др. объединяло общее недовольство экономическим курсом правительства, его пренебрежением к нуждам служилых и податных людей. Эти выступления ускорили разработку и принятие Соборного уложения 1649 года.

Медный бунт 25 июля 1662 года в Москве был вызван отчаянным поиском властью новых источников доходов в условиях тяжелейшей русско-польской войны 1654–1667 гг. Содержание огромной армии – только даточных людей для полков нового строя было набрано до 100 000 человек – пожирало всю казну. Порча серебряной монеты, взыскание каждой десятой, а то и пятой деньги лишь частично спасали положение. В 1656 году царский любимец Федор Ртищев предложил выпускать медную монету по серебряному номиналу. Монетные дворы работали без перерыва и выпустили медных денег на 20 млн рублей.

Первые два года все шло прекрасно, казна наполнилась. Но в 1659 году соотношение медных денег к серебряным составило 3 к 1, в 1661 году – уже 6 к 1, в 1662 году – 10 к 1. С учетом того, что правительство предпочитало выплачивать жалованье медью, а собирать налоги серебром, резко вздорожали съестные припасы, фураж, дрова и т.д. 25 июля 1662 года московские улицы заполнили прокламации, где окольничий Федор Ртищев (инициатор медной реформы), купец Василий Шорин (сборщик пятой деньги) и бояре Милославские объявлялись изменниками.

Толпа численностью до 10 000 человек двинулась в Коломенское, где находился царь, с требованием выдачи изменников. Алексей Михайлович затеял переговоры, одновременно ожидая прихода верных полков из Немецкой слободы. Их появление быстро прекратило мятеж. Толпа рассеялась после нескольких залпов. Часть бунтовщиков потонула в Москве-реке, часть была схвачена и казнена. И все же, на следующий год, когда курс меди к серебру дошел до 15 к 1, чеканка медных денег была остановлена, и их изъяли из обращения.

Раскол и сопротивление старообрядцев

Гораздо более долгосрочные и важные последствия имела проводившаяся в те же годы реформа патриарха Никона. Справа священных книг и замена двуперстия трехперстием в итоге привели к расколу Русской православной церкви. Энергичный и властный Никон смог убедить царя в необходимости этих преобразований, но даже ему было не под силу преодолеть твердость убеждений ревнителей древнего благочестия.

В 1667 году, когда Большой Московский церковный собор наложил анафему на старые книги и обряды, братия Соловецкого монастыря отказалась признавать эти постановления. Богатый северный монастырь с обширным хозяйством и большим влиянием среди паствы открыто выступил против «никонианских измышлений». В 1668 году началась осада монастыря, длившаяся восемь лет. Продолжительности осады способствовали прочные стены, богатые запасы, упорство монахов и удачное расположение монастыря, лишавшее осаждавших возможности полностью его блокировать.

Первые пять лет осада шла ни шатко, ни валко. Отряд в несколько сотен стрельцов держал под контролем основные пути, пытаясь взять столь почитаемое место без лишней крови, измором. С появлением в 1673 году воеводы Ивана Мещеринова начался обстрел из пушек. На следующий год стрелецкий отряд удвоили, но это не дало никакого результата, кроме того, что монахи перестали молиться за царя и назвали его иродом.

Летом 1675 года Мещеринов плотно обложил монастырь, вел беспрерывные обстрелы и подкопы, устраивал приступы и даже отказался уходить на зимовку в соседний острог. В конце концов, его настойчивость и измена одного из монахов, указавшего тайный ход в монастырь, решили дело. 1 февраля 1676 года Соловки пали. Главные мятежники были казнены, остальных сослали по дальним острогам.

Сопротивление реформам Никона шло не только на Соловках. По всей стране – от боярских палат (боярыня Феодосия Морозова, княгиня Евдокия Урусова) до самых дальних рубежей люди отстаивали свое право на веру. Духовным вождем и вдохновителем сопротивления стал протопоп Аввакум. Долгие 14 лет он просидел в деревянном срубе в Пустозерске, и оттуда его вдохновенное слово через проповеди, послания, грамоты шло по всей России. В 1682 году Аввакума и нескольких его сторонников сожгли за особо резкие слова против царя и патриарха – таким образом правительство пыталось пресечь «ересь». Но твердых в вере это мало пугало. Они сами шли на костер, чтобы не жить «в царстве антихриста».

Самосожжения староверов приобрели массовый характер уже в конце 1660-х гг. Из архивных документов известно о добровольном самосожжении тысяч людей от Поморья до Сибири. Так, в Палеостровской гари одновременно покончили с собой 4000 человек, в Пудожской гари – 1000, на Кудме – 1900, в Березове – до 1000 и т.д. Гари в несколько десятков человек наблюдались повсеместно. Массовые самосожжения старообрядцев – одна из самых трагических страниц в русской истории XVII века.

Крестьянская война Степана Разина

Крестьянская война 1670–1671 гг., называемая современниками событий Разинщиной, стала апогеем «бунташного века». Окончательное закрепощение крестьянства и непомерный рост налогов привели к массовому бегству сельского населения на Дон. В правление Алексея Михайловича в верховьях Дона, по Хопру, Медведице и Северному Донцу скопилось значительное число беглых, называемых, в отличие от «домовитых казаков», голутвенными или голытьбой.

Лишенные стабильного дохода, они подвизались на любую работу, не брезговали и грабежом. Эти «худые людишки» были дерзки, легки на подъем и полны решимости поправить судьбу, несправедливо обошедшуюся с ними. Ловкий и харизматичный вожак мог навербовать себе здесь сотни сторонников. В 1667 году такой атаман нашелся. Степан Тимофеевич Разин – 40-летний энергичный и бесстрашный сын донской вольницы – увлек своими речами казацкую голытьбу.

Бежавшие на Дон обездоленные крестьяне, холопы, служилые люди вняли «высокому мужчине крепкого телосложения», как описывал его один из очевидцев, позвавшему их в поход «за зипунами». Весной 1667 года разинцы поднялись на стругах вверх по Дону и в мае перебрались на Волгу, где начали грабить купеческие караваны в районе Царицына. Стенькина ватага постоянно росла: летом она превысила 1000 человек. Осенью Стеньке хитростью удалось взять Яицкий городок и перезимовать там.

В 1668 году к удачливому атаману стали стекаться казаки с Дона. Разинцы не раз вступали в столкновения с царскими войсками и удачно отражали их. Тем же летом они предприняли поход в Персию. Около 40 стругов с 1500–2000 казаками прошлись вдоль западного и южного побережья Каспийского моря, разорили окрестности Дербента, Решта, Ферахабада и Астрабада. Летом 1669 года у Свиного острова разинские «детушки» разгромили персидскую флотилию Мамед-хана. В августе 1669 года они вернулись на Волгу, «повинились» перед царем, а Стенька предстал перед астраханскими воеводами.

Слава о Разине широко разошлась по Волге и Дону, народ стекался к нему отовсюду, и весной 1670 года атаман двинулся к Волге. На этот раз Разин шел не за зипунами, а «дать всем свободу и избавление». Его войска рассыпались по обширной территории Поволжья и Заволжья, захватили Саранск, Пензу, Алатырь, Козьмодемьянск и другие города. В мае-июне 1670 года основные силы во главе с самим Стенькой взяли Царицын и Астрахань, после чего двинулись вверх по Волге. В августе они без боя заняли Саратов и Самару, но остановились под Симбирском. Четыре штурма окончились неудачей. Разин с казаками ушел на Дон, а крестьянские массы (в разгар восстания их число доходило до 20 000 человек) рассеялись.

Весной 1671 года отряд сподвижника Разина Федора Шелудяка вновь осадил Симбирск, но с большими потерями отступил. Следом царским войскам сдались без боя Самара, Саратов и Царицын. Осада Астрахани продолжалась с 1 сентября по 27 ноября 1671 года. После сдачи казаков Шелудяка восстание полностью прекратилось. К этому времени легендарный Стенька был уже мертв: еще 9 апреля 1671 года его изменой взяли в Кагальнике под Азовом, а 6 июня того же года четвертовали на Красной площади в Москве.

Стрелецкое восстание 1698 года

В конце XVII века молодой царь Петр Алексеевич затеял масштабную модернизацию страны, но вводимые государем новшества пришлись по духу далеко не всем. Противники западного курса группировались вокруг старшей сестры Петра царевны Софьи, а та опиралась на стрельцов. Полтора века претендовавшие на положение лучших солдат русской армии, они видели, что Петр собирается строить свое новое войско. Любовь царя к «немцам» трактовалась стрельцами как крайне дурной знак, а отсылка большинства стрелецких частей в порубежные города – как опала и ссылка.

Весной 1698 года, во время великого посольства Петра в Европу, стрельцы начали дезертировать из гарнизонов и возвращаться в Москву. Они установили связь с заточенной в Новодевичьем монастыре царевной Софьей. 6 июня четыре расквартированных в Торопце полка получили письмо от Софьи с призывом идти на Москву. Восставшие численностью 2200 человек сместили командиров и двинулись на столицу. 18 июня у Новоиерусалимского монастыря их встретило войско лучших петровских полков (Бутырского, Преображенского, Семеновского, Лефортова) численностью около 8000 человек под командованием Петра Гордона, усиленное несколькими артиллерийскими батареями.

Залп из 25 орудий привел стрельцов в замешательство, и через час их войско рассеялось. После возвращения Петра начались массовые казни, столь памятные по знаменитой картине Василия Сурикова. Более 1000 стрельцов сложили свои головы на плахе и в петле виселицы. С гибелью стрельцов уходило в прошлое прежнее Московское государство – наступало время молодой Российской империи.

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