«28 Панфиловцев»: первый миллион 24 ноября выходит в прокат фильм «28 панфиловцев». Прокатчик картины – компания Universal Pictures Russia – изготовил и запустил официальный трейлер. За первые сутки его просмотрели в интернете более миллиона человек. На чтение: 1 минута

24 ноября выходит в прокат фильм «28 панфиловцев».

Прокатчик картины – компания Universal Pictures Russia – изготовил и запустил официальный трейлер. За первые сутки его просмотрели в интернете более миллиона человек. Ближайший конкурент «Панфиловцев» по этому показателю, трейлер «Сталинграда», набрал за последние три года 500 с небольшим тыс. просмотров.

Напомним: фильм, посвящённый легендарному подвигу советских бойцов, защитивших Москву в 1941 году, был задуман ещё в 2009 году. За это время проект приобрёл уникальный статус «народного кино», поскольку получил поддержку тысяч простых зрителей в ходе краудфандинговой кампании и собрал сумму в 34 млн рублей. На картину также обратили внимание Министерство культуры РФ и Министерство культуры Казахстана, выделившие ей еще 30 млн и 19 млн рублей соответственно. Ещё одним инвестором стала компания Gaijin Entertainment – разработчик компьютерных игр. Общий бюджет картины составил 150 млн.